Bắt nghi phạm là chồng cũ ra tay sát hại cô giáo

Trước đó, khoảng 6 giờ 45 phút ngày 5/5, 1 cán bộ xã Krong (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) trên đường đến cơ quan đã phát hiện chị Đ.T.M. (SN 1991, trú tại xã Kông Bờ La, huyện Kbang) là giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lê Văn Tám (xã Krong) nằm sấp bất tỉnh bên lề phải tuyến đường liên xã Sơn Lang-Krong thuộc địa phận xã Sơn Lang.

Đối tượng Đinh Tóc đã ra cơ quan công an đầu thú. Nguồn: GLO

Qua kiểm tra thì xác định chị M. đã tử vong, trên người có nhiều vết máu với các vết thương tương tự vết dao chém ở vùng đầu và vùng ngực. Chiếc xe máy BKS 81AF-030.56 của chị M. bị ngã nằm ở bên phải, cách vị trí của chị khoảng 3 mét. Bên cạnh thi thể của nạn nhân còn có 1 con dao tự chế đầu sắc nhọn, cán bằng gỗ.

Nhận được tin báo, Tổ điều tra khu vực 2 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra làm rõ. Bước đầu xác định chị M. tử vong do bị sát hại.

Lực lượng công an đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ khoanh vùng, làm rõ các đối tượng khả nghi có liên quan. Qua đó nổi lên đối tượng Đinh Tóc - chồng cũ của chị M.. Lực lượng công an đã vận động đối tượng ra đầu thú vào khoảng 14 giờ 35 phút cùng ngày.

Tại cơ quan công an, Tóc khai nhận sau khi ly dị vợ cũ đã nảy sinh mâu thuẫn nên ra tay sát hại chị M. đang trên đường đến trường dạy học.

Nổ lớn tại nhà dân, 4 người thương vong

Vào khoảng 7 giờ 15 phút sáng 5/5, tại gia đình ông Vi Văn Mừng (xóm 8, xã Phúc Tân, TP.Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) đã xảy ra một vụ nổ lớn khiến 4 người thương vong.



Hiện trường vụ việc khiến 4 người trong gia đình thương vong. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ khiến 1 người tử vong tại chỗ, 3 người khác trong gia đình bị thương. Ngoài ra, phần mái ngói của ngôi nhà bị hư hỏng nghiêm trọng, các mảnh vỡ bắn tung ra xung quanh.



Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Thái Anh – Chủ tịch UBND xã Phúc Tân xác nhận: “Vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 15 sáng. Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành phong tỏa, bảo vệ khu vực xảy ra sự cố. Đồng thời, cơ quan công an đang xác minh danh tính các nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ nổ”.

Hiện, nguyên nhân vụ nổ đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nghi án vợ cầm dao chém chết chồng ngay trên giường ngủ

Chiều 5/5, trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Và Bá Dềnh – Chủ tịch UBND xã Tây Sơn (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) xác nhận sự việc trên.

Xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, nơi xảy ra sự việc.



Nạn nhân được xác định là ông Xồng Bá Ch (SN 1989, trú tại bản Huồi Giảng 2, xã Tây Sơn).

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 2 giờ cùng ngày, anh Xồng Bá Ch đang ngủ thì bất ngờ bị vợ dùng dao chém liên tiếp vào người. Nạn nhân bị chém khoảng 8 nhát dao, tử vong tại chỗ.

Người vợ sau đó bị khống chế và đưa về trụ sở công an. Nguyên nhân ban đầu được cho là do ghen tuông.

Cũng theo chính quyền địa phương, vợ chồng anh Ch đã có với nhau 3 người con.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ án.

Bắt kẻ cầm súng bắn tài xế xe tải vì… chạy bụi mù mịt

Ngày 5/5, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ Phan Văn Sơn (ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) về hành vi cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo thông tin ban đầu, tối 1/5, sau khi uống rượu, Sơn lái xe trên đường thuộc xã Tân An thì phát hiện xe tải do anh T.M.C (25 tuổi, ngụ xã Tân An) điều khiển lưu thông trên đường khiến bụi bay mù mịt.

Tức giận, Sơn cầm theo súng tự chế đuổi theo và chặn đầu xe tải của anh C.



Viên đạn được lấy ra từ người anh C. Ảnh: A.X.

Khi anh C mở cửa xe thì bị Sơn dùng súng tự chế bắn vào vùng bụng. Anh C được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu và được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai lấy viên đạn ra.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an xã Tân An điều tra, truy xét và bắt giữ Sơn sau đó.

Cảnh sát bắt 2 nghi phạm xông vào cướp tiệm vàng

Tối 5/5, nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận, Cảnh sát xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn, TP.HCM) phối hợp với Công an TP.HCM đã bắt được 2 đối tượng cướp tiệm vàng trên đường Đặng Thúc Vịnh.

Cảnh sát làm việc, truy tìm hai thanh niên cướp tiệm vàng trên đường Đặng Thúc Vịnh chiều 5/5. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo nguồn tin, danh tính của hai thanh niên chưa được công bố.



Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 13 giờ cùng ngày, người dân nghe tiếng tri hô tại tiệm vàng nằm trên đường Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Khi nghe tiếng tri hô, hai nam thanh niên này đã cầm búa đập vỡ kính, cướp đi một số nhẫn, vòng vàng lên xe tẩu thoát.