Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đang mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát và các đơn vị liên quan.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan chức năng xác định ngoài 4 bị can đã bị khởi tố trước đó, một số lãnh đạo, cán bộ thuộc các cơ quan quản lý nhà nước tại tỉnh Thanh Hóa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, làm trái nhiệm vụ được giao trong quá trình thẩm định, tham mưu, quyết định cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Hành vi này gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản Nhà nước, tạo dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: BCA.

Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án hình sự về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi làm việc, nơi ở đối với 4 người: Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Phạm Văn Hoành, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thế Hùng, Trưởng phòng Địa chất - Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Văn Tâm, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Bị can Phạm Văn Hoành, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) phê chuẩn và thi hành theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục củng cố chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, đồng thời mở rộng điều tra để xử lý toàn diện các sai phạm có tổ chức trong vụ án.

Đề nghị truy tố "nữ quái" đầu độc hàng loạt người thân bằng xyanua

Ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hồng Bích (SN 1986, ngụ Nhơn Trạch, Đồng Nai) về các tội “Giết người” và “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất độc”.

Nguyễn Thị Hồng Bích là bị can ra tay sát hại những người thân ruột thịt trong gia đình bằng chất độc xyanua ở Đồng Nai. Ảnh: CACC

Kết luận điều tra cho thấy, Bích đã thực hiện 4 vụ đầu độc bằng nhiều cách để tránh bị phát hiện cụ thể: Vụ cháu N.H.B.T vào ngày 22/6/2024: Khoảng 13h30, Bích thấy cháu T (con anh trai) đang học bài. Bích nói với cháu rằng cháu bị mụn và cô sẽ mua thuốc "mát gan giải độc" giúp. Sau khi mua thuốc từ tiệm, Bích về nhà, khóa cửa phòng ngủ.

Đối tượng lấy xyanua từ một chai nhựa màu trắng cất giấu trước đó tại nghĩa trang giáo xứ. Bích đổ hết thuốc bên trong hai viên con nhộng mua ở tiệm ra, sau đó cho xyanua vào hai vỏ viên thuốc rỗng rồi nối lại như hình dạng ban đầu.

Bích đưa hai viên thuốc chứa chất này cho cháu T uống, kèm lời nói "ngày trước cô cũng uống thuốc viên nhộng như thế này mà cô hết mụn". Cháu T gục ngã sau khi uống và được đưa đi cấp cứu, nhưng cơ thể bị tổn thương 23%.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thực nghiệm hiện trường giai đoạn phát hiện Bích đầu độc người thân bằng xyanua. Ảnh: CA

Vụ anh N.T.T.T (chồng Bích, qua đời ngày 18/10/2023): Anh T thường dùng thuốc điều trị đau bao tử, huyết áp, bệnh gút, Bích đã lợi dụng điều này, khi không có ai, Bích lấy một viên thuốc con nhộng của chồng, đổ thuốc ra và cho xyanua vào thay thế.

Cô đặt lại viên thuốc vào bịch thuốc của anh T. Anh T uống thuốc và bắt đầu có triệu chứng tê tay chân, huyết áp tăng, sau đó liên tục phải vào bệnh viện và qua đời.

Vụ cháu N.K.D (7 tuổi, qua đời ngày 2/1/2024): Mâu thuẫn với em gái ruột (mẹ cháu D) đã khiến Bích có ý định trả thù. Kết luận điều tra cho biết, khi gia đình đang cầu nguyện, Bích thấy cháu D đứng soi gương trong nhà tắm.

"Nữ quái" này lấy xyanua từ chai nhựa cất giấu, đổ vào một ly nhựa dùng để đánh răng, sau đó lấy chai nước khoáng Aquafina đã uống dở hòa một ít nước vào ly chứa xyanua rồi đưa cho cháu D uống. Ngay sau khi uống, cháu D ngã bất tỉnh. Bích nhanh chóng rửa sạch chiếc ly và hô hoán để tránh bị nghi ngờ.

Vụ cháu N.H.N (qua đời ngày 26/5/2024): Theo kết luận, mâu thuẫn với chị dâu (mẹ cháu N) đã thúc đẩy Bích ra tay. Bích thấy cháu N đang chơi game trong phòng thờ. Khi không có ai ở đó, Bích lấy xyanua, cho một lượng vào nắp chai Aquafina. Sau đó Bích hòa nước từ chai Aquafina vào nắp chai chứa chất độc. Đối tượng đưa nắp chai chứa dung dịch này cho cháu N uống, dù cháu nói "sao đắng thế cô?". Sau khi uống, cháu N cảm thấy không khỏe, nôn mửa và ngã quỵ.

Sau mỗi vụ việc, Bích nhanh chóng xóa dấu vết, rửa sạch dụng cụ chứa chất độc và rời khỏi hiện trường để tránh bị nghi vấn. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, từ dữ liệu camera, lời khai nhận của Bích và việc thực nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra có đủ cơ sở để kết luận về hành vi của Bích.

Kết luận cũng nêu rõ, vào ngày 22/6/2024 (ngày cháu N.H.B.T bị đầu độc), các điều tra viên đã trích xuất dữ liệu camera có âm thanh tại quầy thuốc tây Lan Anh. Hình ảnh từ camera cho thấy Nguyễn Thị Hồng Bích điều khiển xe đạp điện màu đỏ, mặc áo xám, quần kem, đội mũ vải.

Bích đến mua thuốc đau chân và yêu cầu bán loại thuốc có viên con nhộng, chi tiết này phù hợp với cách Bích đã dùng xyanua. Sau khi mua thuốc, Bích nhanh chóng rời đi.

Dữ liệu từ camera tại chính căn nhà nơi Bích sống cũng ghi lại diễn biến sau đó. Camera cho thấy Bích điều khiển xe đạp điện về nhà, dựng xe phía trước. Sau khi nói chuyện với con gái (cháu K.N), Bích di chuyển về phía phòng mình.

Camera ghi lại hình ảnh Bích vào phòng khách, rồi đi ra đóng cửa chính, sau đó thay áo khoác và lên xe máy chở con gái rời khỏi nhà. Hành động này của Bích được xác định là nhằm tạo bằng chứng Bích không có mặt, để người nhà không nghi ngờ khi cháu T bị đầu độc.

Chỉ ít phút sau khi Bích rời đi, camera ghi lại cảnh chị Nhiễu (mẹ cháu T) vào nhà, mở cửa và phát hiện cháu T bất tỉnh. Chị Nhiễu hô hoán, sau đó anh Thân (bố cháu T) cùng người thân đưa cháu đi cấp cứu. Camera xác nhận rằng, trong khoảng thời gian Bích rời nhà, không có bất kỳ ai khác vào khu vực phòng khách cho đến khi chị Nhiễu phát hiện cháu T.

Cơ quan điều tra kết luận, những hình ảnh chi tiết từ camera đã tái hiện khách quan từng hành vi của Bích, từ việc mua thuốc, di chuyển về nhà, cho đến khoảnh khắc cô ta rời đi và cháu T ngã gục. Các bằng chứng thu được từ camera hoàn toàn phù hợp với lời khai nhận của Bích.

Cơ quan điều tra nhận định: “Đối với bị can Nguyễn Thị Hồng Bích, hành vi phạm tội có kế hoạch, có sự chuẩn bị và liên tiếp nhằm vào những người thân trong gia đình cho đến khi bị phát hiện. Nhận thấy bản chất của bị can Bích không còn khả năng cải tạo. Do đó, cơ quan điều tra cho rằng cần loại bỏ bị can Bích ra khỏi đời sống xã hội để răn đe và phòng ngừa chung đối với các loại tội phạm liên quan đến việc sử dụng chất độc”.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự tài xế liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết khiến 3 người tử vong

Ngày 10/7, Công an Lâm Đồng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Cường (42 tuổi) thường trú tại phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó, vào khoảng 23h45 ngày 8/7, Trần Văn Cường điều khiển xe ô tô khách mang biển kiểm soát 78F – 002.64 chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết theo hướng TP.Hà Nội đi TP.HCM.

Tài xế Trần Văn Cường. Ảnh: CALĐ

Khi đi đến km 220+100 thuộc địa phận thôn 2, xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng, do không chú ý quan sát, không làm chủ được tốc độ nên xe ô tô 78F – 002.64 đã va chạm vào đuôi xe ô tô khách mang biển kiểm soát 85F – 000.37 đang dừng cùng chiều phía trước để xử lý sự cố an toàn kỹ thuật của phương tiện. Hậu quả làm 3 người chết và nhiều người bị thương, hai xe ô tô bị hư hỏng.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông, lãnh đạo Công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, chính quyền địa phương và các lực lượng có liên quan tổ chức đưa người bị nạn đi cấp cứu, phân luồng giao thông và tiến hành thực hiện các biện pháp điều tra theo quy định.

Vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết khiến 3 người tử vong. Ảnh: DP

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Trương Minh Đương – Giám đốc Công an tỉnh và đại tá Đậu Xuân Bảo – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khẩn trương xác minh, khởi tố vụ án hình sự và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Cường để phục vụ công tác điều tra, xử lý.

Tại cơ quan công an, Trần Văn Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Tạm giữ nữ chủ shop livestream bán hàng hiệu, trốn thuế hơn 12,5 tỷ đồng

Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội vừa tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1987, trú tại phường Láng) để điều tra hành vi Trốn thuế.

Nguyễn Thị Thu Hường bị tạm giữ hình sự. Ảnh: CAHN.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến nay, Hường kinh doanh các mặt hàng phụ kiện, túi xách, đồng hồ, kim cương… mang các thương hiệu quốc tế như Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes... thông qua Fanpage Facebook “Hyclothet – New things by hy”, hội nhóm “Hycloset – Hàng hiệu Authentic” và nhóm chat Zalo “Vip Hycloset”.

Cơ quan chức năng xác định doanh thu phát sinh từ hoạt động kinh doanh này lên tới hơn 834 tỷ đồng, nhưng Hường không kê khai, nộp thuế, gây thất thu cho ngân sách Nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng.

Ngày 9/7, Công an TP.Hà Nội đã khám xét khẩn cấp nơi ở, địa điểm livestream và kho hàng của Hường, thu giữ số lượng lớn túi xách, đồng hồ, kim cương, phụ kiện thời trang… trị giá gần 10 tỷ đồng. Phần lớn hàng hóa không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc.

Cùng với Hường, 6 nhân viên phụ trách chốt đơn, đóng gói hàng, quảng cáo, chăm sóc khách hàng cũng đã được triệu tập. Tại cơ quan công an, các đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi sai phạm.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Công an Đắk Lắk điều tra vụ hòn đá lăn từ đồi xuống đè 2 cháu bé thương vong

Ngày 10/7, một nguồn tin của Dân Việt cho biết, Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra, làm rõ nguyên nhân hai cháu bé thương vong vì bị đá từ trên đồi rơi xuống đè trúng.

Công an Đắk Lắk đang điều tra vụ việc hòn đá lăn từ đồi gây thương vong cho 2 cháu bé. Ảnh minh họa.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Cư Pui đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân liên quan vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ ngày 9/7, có hai cháu bé theo người lớn đi chăn bò và ngồi dưới khu vực đồi Đắk Tuôr, xã Cư Pui, tỉnh Đắk Lắk.

Cùng khoảng thời gian đó, một hòn đá kích thước khoảng 40x60cm từ trên đồi rơi xuống, đè trúng hai cháu bé.

Dù người thân đã đưa hai cháu đến bệnh viện cấp cứu nhưng bé gái H.H.B. (2 tuổi) đã tử vong, cháu còn lại bị thương đang được điều trị.

Cũng theo nguồn tin, tối cùng ngày cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Đồng thời, làm rõ xem có ai tác động khiến hòn đá từ trên đồi lăn xuống hay không.