Toàn cảnh vụ khai thác cát trái phép dẫn đến việc Phó Chủ tịch Thanh Hóa Lê Đức Giang bị bắt

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

3 người khác cùng bị khởi tố tội danh trên là Phạm Văn Hoành, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thế Hùng, Trưởng phòng Địa chất - Khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Văn Tâm, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa.

Động thái này được mở rộng điều tra từ vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Khoáng sản Thiên An Phát và các đơn vị liên quan.

Ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa bị bắt giam. Ảnh: BCA.

Nhà chức trách xác định một số lãnh đạo, cán bộ thuộc các cơ quan quản lý nhà nước tại tỉnh Thanh Hóa đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, làm trái nhiệm vụ được giao trong quá trình thẩm định, tham mưu, quyết định cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Hành vi này gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản Nhà nước, tạo dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hồi tháng 4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng đã khởi tố, tạm giam 4 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần khoáng sản Thiên An Phát và các đơn vị có liên quan.

Các bị can gồm: Nguyễn Xuân Tùng, Giám đốc Công ty Thiên An Phát; Nguyễn Gia Hải, cổ đông góp vốn; Hà Thị Nga, cổ đông góp vốn và Nguyễn Thị Cúc, cổ đông góp vốn Công ty Thiên An Phát, cùng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước đó, Cục CSGT cho biết, lực lượng Cảnh sát đường thủy Thủy đoàn 1 vừa phát hiện đường dây khai thác cát trái phép quy mô lớn trên sông Chu (Thanh Hóa), hoạt động có tổ chức, thông qua nhiều công ty vệ tinh để khai thác và tiêu thụ cát trái phép.

Ngày 25/3, gần 300 cán bộ chiến sĩ thuộc Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Tư lệnh CSCĐ và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã đồng loạt kiểm tra, khám xét nhiều mỏ cát, bãi tập kết, trụ sở và nơi ở của các đối tượng liên quan.

Nguyễn Xuân Tùng cùng 3 bị can khác thuộc Công ty Thiên An Phát. Ảnh: BCA.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã kiểm tra mỏ cát số 2 của Công ty Thiên An Phát (xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa), mỏ cát số 59 của Công ty Lê Hoàng (phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa), cùng nhiều phương tiện đang hoạt động trên tuyến sông Chu. Đồng thời kiểm tra các bãi tập kết cát ở xã Thiệu Nguyên, xã Hoằng Xuân và thị trấn Thiệu Hóa, nơi chứa và tiêu thụ lượng cát khai thác trái phép.

Quá trình khám xét, công an thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng, tạm giữ 22 tàu khai thác, vận chuyển cát và đưa 30 người liên quan về trụ sở Bộ Công an để làm việc. Hàng trăm nghìn mét khối cát là tang vật của vụ án cũng bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Bộ Công an cũng yêu cầu tỉnh Thanh Hóa cung cấp các hồ sơ, tài liệu của 12 doanh nghiệp liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về hoạt động khai thác khoáng sản tại mỏ khoáng sản từ khi được cấp phép khai thác đến nay; hồ sơ thanh tra, kiểm tra, biên bản kiểm tra, xử lý vi phạm theo yêu cầu của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an.

Cụ thể, mỏ cát số 02 chuyển đổi xã Thiệu Tân, huyện Thiệu Hóa: Công ty Cổ phần khoáng sản Thiên An Phát; Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Thanh Tâm; Doanh nghiệp tư nhân Hùng Mạnh.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 22 phương tiện là tàu hút cát, tàu chở có liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép. Ảnh: Đ.X.

Tại mỏ cát số 17: Công ty CP vật liệu xây dựng Hùng Cường tại xã Thọ Nguyên, huyện Thọ Xuân; Công ty Cổ phần Ngọc Tâm Bình tại xã Xuân Hồng và Trường Xuân, huyện Thọ Xuân.

Tại mỏ cát số 08: Công ty CP Ngọc Tâm Bình; Công ty CP khoáng sản Phong Thuỷ, ở xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hoá; tại mỏ cát số 05 có 2 doanh nghiệp: Tổng Công ty xây dựng và Thương mại Hưng Đô-CTCP; Công ty CP Ngọc Tâm Bình, tại xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hoá; mỏ cát số 09 có Công ty CP và Thương mại Linh Giang Nam tại xã Thiệu Ngọc, huyện Thiệu Hoá; mỏ cát số 04 có Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Minh Thịnh tại thị trấn Thiệu Hoá và xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hoá; mỏ cát số 59 có Công ty CP Đầu tư phát triển Lê Hoàng; Công ty TNHH Tâm Đức ở xã Thiệu Dương, TP Thanh Hoá; tại mỏ cát số 18 có Doanh nghiệp tư nhân Hải Lam (nay đổi tên thành Công ty TNHH Khai thác Hải Nam ở xã Xuân Thành (Xuân Hồng), Hạnh Phúc ( thị trấn Thọ xuân), Xuân Lai, huyện Thọ Xuân.

Mỏ cát số 11A, Công ty Cổ phần Đức Thuý tại xã Xuân Lai, huyện Thọ Xuân; Công ty CP Khoáng sản Phong Thuỷ; mỏ cát số 10 có Công ty CP Đức Thuý ở xã Thọ Trường; Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Dịch vụ Cường Mạnh tại xã Thọ Trường, huyện Thọ Xuân.

Mỏ san lấp đất, cát có hàm lượng SiO2 trung bình 79,33% là Công ty CP đầu tư phát triển An Đô Group; Công ty TNHH Huy Hoàng tại xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.