Thứ năm, ngày 11/09/2025 06:00 GMT+7

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bị đánh gãy xương hàm vì cho rằng "nhìn đểu"; đánh người trọng thương vì mâu thuẫn chuyện mời bia

A.Đ (T/H) Thứ năm, ngày 11/09/2025 06:00 GMT+7
Nam sinh viên ở Hà Nội bị đánh gãy xương hàm vì cho rằng... "nhìn đểu"; sang bàn bên cạnh mời bia, nam thanh niên bị đánh trọng thương; tấn công thanh niên xung phong, người đàn ông bị đưa về trụ sở công an... là những tin nóng 24 giờ qua.
Nam sinh viên ở Hà Nội bị đánh gãy xương hàm vì cho rằng... "nhìn đểu"

Một vụ việc gây bức xúc dư luận vừa xảy ra tại khu vực gần một khu đô thị ở TP.Hà Nội, khi một nam sinh viên bị người đàn ông đánh đến gãy xương hàm chỉ vì cho rằng nạn nhân... "nhìn đểu".

Trao đổi với PV, anh Bùi Văn H. (SN 2002, xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; hiện đang là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, tạm trú ở xã Bình Yên, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút mình bị hành hung.

Anh H. đang điều trị tại bệnh viện.

Theo lời kể của anh H., khoảng 17 giờ ngày 5/9, tại khu vực ngõ 622 phố Minh Khai, giao với đường số 2 khu đô ở Hà Nội anh H. khi đang điều khiển xe máy thì bất ngờ bị một cặp nam, nữ đi xe Vespa màu đỏ hăm dọa, chửi bới. Lý do mà họ đưa ra là anh H... “nhìn đểu” họ.

“Ban đầu, họ vừa đi xe máy vừa chửi, dọa sẽ đánh tôi. Tôi thấy tình hình căng thẳng nên đã cố gắng rời đi, nhưng khi di chuyển sang đường số 4 trong một khu đô thị thì người đàn ông phóng xe đuổi theo, chặn đầu rồi lao vào đánh tôi tới tấp”, anh H. kể.

Chỉ đến khi anh H. van xin, nói cần được đi bệnh viện kiểm tra và có sự can ngăn quyết liệt của người dân xung quanh, đối tượng nam giới mới chịu dừng tay và nhanh chóng rời khỏi hiện trường cùng người phụ nữ đi cùng.

Nam sinh bị đánh đi xe máy phía sau, người đánh nạn nhân đi xe máy phía trước. Ảnh cắt từ clip.

Sau vụ việc, anh H. lập tức đến Công an phường Vĩnh Tuy (Hà Nội) để trình báo. Theo hướng dẫn của cơ quan công an, nạn nhân đã tới bệnh viện thăm khám và được bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương vùng quai hàm, gãy xương hàm dưới và phải phẫu thuật.

“Không chỉ sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tinh thần tôi cũng hoảng loạn. Việc một người có thể sẵn sàng lao vào đánh người khác giữa phố đông đúc, bất chấp sự chứng kiến của bao người, khiến tôi thực sự cảm thấy lo lắng và bất an”, anh H. chia sẻ.

Nghĩ bị nhìn đểu trong quán phở, người đàn ông rút súng bắn đe doạ khách

Nhiều người dân sinh sống và làm việc quanh khu vực này cũng tỏ ra bức xúc trước hành vi ngang ngược của người đàn ông gây ra vụ việc.

Một nhân chứng cho biết, lúc đó vào đúng giờ tan tầm, tuyến đường gần Times City thường xuyên xảy ra ùn tắc. Người đàn ông điều khiển xe Vespa chở theo một phụ nữ liên tục bấm còi inh ỏi, gây khó chịu cho nhiều người.

“Khi đó, có một nam thanh niên (nạn nhân) quay lại nhìn. Chỉ vậy thôi mà người đàn ông kia liền nổi nóng, thể hiện tính côn đồ giữa đường. Bất chấp nhiều người can ngăn, ông ta vẫn đánh tới tấp, đấm liên tiếp vào mặt nam sinh. Chỉ đến khi cậu ấy van xin, nói phải đi viện cấp cứu thì người này mới chịu dừng tay. Thái độ của ông ta sau đó còn rất thách thức, không hề quan tâm tới nạn nhân rồi bỏ đi”, nhân chứng thuật lại.

Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận phẫn nộ. Nhiều ý kiến cho rằng hành động của người đàn ông không chỉ thiếu văn hóa khi tham gia giao thông mà còn mang tính chất côn đồ, coi thường pháp luật và tính mạng người khác.

Không ít người bày tỏ lo ngại: “Nếu chỉ vì một ánh nhìn hay va chạm nhỏ mà có thể dẫn đến việc hành hung nghiêm trọng như vậy thì bất cứ ai đi đường cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo. Người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm làm rõ danh tính người đàn ông gây án, xử lý nghiêm minh để răn đe, tránh tái diễn những hành vi bạo lực vô cớ tương tự”.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy cho biết đang thu thập lời khai, xác minh vụ việc để xử lý theo quy định.

Sang bàn bên cạnh mời bia, nam thanh niên bị đánh trọng thương

Ngày 10/9, tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Văn Nguyên (SN 1996, trú tại KDC Kiệt Đoài, phường Chu Văn An, TP.Hải Phòng) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Đoàn Văn Nguyên tại cơ quan công an. Nguồn: NLĐO

Trước đó, tại phòng trà Đ.H. ở KDC Tường, phường Chu Văn An, trong lúc anh Đ.V.T. (SN 1990, trú tại KDC An Lĩnh, phường Trần Hưng Đạo, TP.Hải Phòng) sang mời Đoàn Văn Nguyên uống bia thì giữa hai bên phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cãi vã.

Trong quá trình xô xát, Nguyên đã dùng tay phải tát vào má trái của anh T., sau đó sử dụng một chiếc cốc thủy tinh đập mạnh vào vùng đỉnh đầu bên trái của anh T..

Hậu quả, anh T. bị thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 28%.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hải Phòng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tấn công thanh niên xung phong, người đàn ông bị đưa về trụ sở công an

Một người đàn ông có biểu hiện say xỉn đã bị công an đưa về trụ sở sau khi tấn công một thanh niên xung phong tại giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ - Song Hành, xã Bà Điểm, TP.HCM. Nạn nhân bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Vụ việc xảy ra vào tối 10/9 và nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội qua một đoạn video. Clip cho thấy một người đàn ông liên tục xô đẩy, tấn công người mặc trang phục thanh niên xung phong. Mặc dù nạn nhân không hề phản kháng hay to tiếng, người đàn ông vẫn hung hăng xô ngã anh.

Tấn công thanh niên xung phong, người đàn ông bị đưa về trụ sở công an. Clip: MX

Vụ việc đã gây ảnh hưởng đến giao thông khu vực, khiến tuyến đường bị ùn ứ. Một cán bộ CSGT có mặt tại hiện trường đã kịp thời thông báo qua điện thoại để các đơn vị phối hợp, cử thêm lực lượng hỗ trợ xử lý.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông hành hung nạn nhân có biểu hiện say xỉn và đã được lực lượng chức năng khống chế ngay sau đó. Riêng thanh niên xung phong bị thương đã được đưa vào bệnh viện để cấp cứu.

Công an xã Bà Điểm đang phối hợp với các đơn vị liên quan để lập hồ sơ và lấy lời khai của người đàn ông để điều tra, làm rõ vụ việc.

Xác minh vụ nữ chủ quán ở Hà Nội bị đánh nhập viện vì chuyện nhắc nhở đỗ xe trên vỉa hè

Một lời nhắc nhở tưởng chừng đơn giản về việc đỗ xe đã bất ngờ biến thành chuyện buồn, khi nữ chủ quán cà phê ở phố Nguyễn Đình Thi (phường Tây Hồ, TP.Hà Nội) phải nhập viện sau khi bị chủ xe ô tô hành hung.

Theo thông tin từ Công an phường Tây Hồ, vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ trưa 6/9 tại khu vực số 11 phố Nguyễn Đình Thi. Thời điểm đó, chị N.T.H.A (SN 1992) và chồng là anh Đ.H.L (SN 1988) đang ngồi trước quán cà phê do mình kinh doanh thì phát hiện một người đàn ông lạ mặt tự ý dắt xe máy của họ đi khỏi vị trí vốn để ngay trước cửa.

Thấy vậy, anh L lập tức tiến lại gần ngăn cản và hỏi lý do. Người đàn ông này không những không giải thích mà còn lớn tiếng quát tháo, cho rằng xe máy của vợ chồng anh L “chắn lối” chiếc ô tô do mình đỗ trên vỉa hè trước đó.

Trên thực tế, chiếc ô tô này đã chiếm toàn bộ phần vỉa hè trước cửa số nhà 11 phố Nguyễn Đình Thi, gây cản trở lối đi bộ cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của gia đình chị A.

Hai bên lời qua tiếng lại. Bất ngờ, người đàn ông lạ mặt lao vào tấn công, liên tiếp tung cú đấm vào vùng mặt, đầu và cổ của anh L.

Chứng kiến chồng bị đánh, chị A vội vàng lao tới can ngăn. Tuy nhiên, người đàn ông này đã có hành động bạo lực, nhấc bổng chị A qua vai rồi quật mạnh xuống nền vỉa hè.

Một nhân chứng là bảo vệ quán cà phê gần đó kể lại: “Tôi thấy người đàn ông vác cô vợ chủ quán cà phê lên vai rồi quật xuống đất rất mạnh. Anh chồng lao vào cứu cũng bị hất văng ra giữa đường, may mắn không ngã ngay vào gầm ô tô đang chạy”.

Cú ngã khiến đầu chị A va mạnh xuống vỉa hè, toàn thân co cứng, bất tỉnh tại chỗ và phải được người dân khẩn trương đưa đi cấp cứu. Đến ngày 10/9, nạn nhân vẫn trong tình trạng mê man, tiên lượng sức khỏe còn nhiều lo ngại.

Hiện, chị A vẫn trong tình trạng hôn mê và tiếp tục điều trị tích cực tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Tây Hồ đã có mặt để lập hồ sơ, thu thập chứng cứ và lấy lời khai nhân chứng.

Một lãnh đạo Công an phường Tây Hồ cho biết, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh danh tính đối tượng, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Hiện, chị A vẫn trong tình trạng hôn mê và tiếp tục điều trị tích cực tại bệnh viện. Gia đình nạn nhân bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng sớm đưa vụ việc ra ánh sáng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và răn đe những hành vi coi thường pháp luật.

Bắt cựu nhân viên một ngân hàng chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng

Ngày 10/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phan Như Anh Quốc (SN 1991, trú tại thôn Vân Trai, xã Núi Thành, TP.Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Phan Như Anh Quốc.

Kết quả điều tra xác định, năm 2023, trong thời gian làm việc tại một Ngân hàng TMCP trên địa bàn xã Núi Thành, Phan Như Anh Quốc quen biết bà H.T.T (trú tại phường Hương Trà, TP.Đà Nẵng) khi bà T làm hồ sơ vay tiền tại ngân hàng.

Phan Như Quốc biết bà T thường cho vay tiền để làm đáo hạn ngân hàng, nên từ năm 2024 Quốc nhiều lần vay tiền của bà T. Thời gian đầu, Quốc vay và trả cho bà T đầy đủ tiền gốc và lãi.

Từ tháng 9/2024 đến tháng 12/2024, Quốc nhiều lần đưa thông tin có khách hàng cần đáo hạn ngân hàng để vay tiền của bà T, nhưng thực tế Quốc không làm đáo hạn mà sử dụng tiền vay của bà T để trả nợ cho nhiều người. Đến ngày 20/12/2024, Quốc đã vay của bà T số tiền 3 tỷ đồng, nhưng mất khả năng chi trả.

Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra còn xác định, trong thời gian từ năm 2024 đến tháng 3/2025, Quốc còn vay mượn tiền của nhiều người khác trên địa bàn phường Tam Kỳ, xã Tam Anh, xã Tam Xuân và xã Núi Thành, TP.Đà Nẵng để làm đáo hạn ngân hàng, làm hồ sơ tất toán khoản vay, làm thủ tục rút sổ đỏ…, nhưng sử dụng tiền vay mượn không đúng mục đích dẫn đến mất khả năng chi trả. Tổng số tiền Quốc chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

