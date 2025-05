TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Con rể cuồng sát, chém 2 người thương vong; khởi tố vụ án tai nạn giao thông nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Con rể cuồng sát, chém 2 người thương vong

Thông tin từ Công an xã Sảng Mộc (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên), vào lúc 13h20 ngày 7/5, đơn vị tiếp nhận thông tin về vụ án mạng nói trên.

Nạn nhân tử vong tại chỗ được xác định là ông Nông Văn Sỹ (SN 1976, trú tại xóm Nà Ca, xã Sảng Mộc), hàng xóm của gia đình ông Nguyễn Văn Tích (SN 1984). Nạn nhân bị thương nặng là bà Hoàng Thị Hành (SN 1985, trú tại xóm Nà Ca, xã Sảng Mộc), vợ của ông Tích và là mẹ vợ của Phạm Văn Sơn.

Thông tin ban đầu, Phạm Văn Sơn (nơi đăng ký HKTT tại xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) đã xảy ra mâu thuẫn với bà Hoàng Thị Hành tại nhà ông Nguyễn Văn Tích. Trong cơn cuồng nộ, Sơn đã dùng dao chém nhiều nhát vào người, đầu, tay, chân của mẹ vợ, gây ra những vết thương nghiêm trọng.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, ông Nông Văn Sỹ, hàng xóm đến nhà ông Tích chơi thì bất ngờ bị Phạm Văn Sơn dùng dao tấn công, dẫn đến tử vong thương tâm ngay tại hiện trường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, tiến hành các hoạt động điều tra ban đầu.

Qua nghiên cứu, xem xét nguồn tin nêu trên, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Nguyên) nhận định vụ việc có dấu hiệu của tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự. Hiện, các lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng Phạm Văn Sơn, đồng thời làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng này để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đã gây chấn động và hoang mang, lo lắng trong dư luận địa phương.

Khởi tố vụ án tai nạn giao thông nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Liên quan vụ tai nạn giao thông ở Trà Ôn, Vĩnh Long khiến nữ sinh tử vong, chiều 7/5, đại tá Phan Ngọc Tính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" quy định tại khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Qua điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long xác định, Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ngụ tỉnh Trà Vinh) là tài xế điều khiển ôtô tải biển kiểm số: 84C-102.77 đã vượt ôtô bán tải biển số: 61C.567.14 đang di chuyển dừng vào lề nên đã lấn sang lề trái là nguyên nhân chính gây tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, huyện Trà Ôn) tử vong.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long chưa khởi tố bị can, đang tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010, ngụ tại xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) tử vong. Ảnh: Facebook luật sư Nguyễn Văn Quynh



Tài xế liên quan đến vụ tai nạn và là nạn nhân trong vụ nổ súng xảy ra vào ngày 28/4 vừa qua đã qua cơn nguy kịch, đang tiếp tục nằm điều trị tại bệnh viện. Trung còn trong tình trạng sức khỏe yếu, phản xạ chậm, nằm tại chỗ, chưa cử động được và chưa nói chuyện được.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã phân công điều tra viên tiến hành giải quyết nguồn tin về tội phạm và khởi tố vụ án hình sự để tiến hành các bước điều tra vụ tai nạn nói trên.

Ngoài việc khẩn trương điều tra, tiến hành khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương kiểm tra, rà soát và kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm đối với cán bộ nếu có vi phạm trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ tai nạn giao thông nói trên.

Theo các tài liệu và thông tin mà phóng viên Dân Việt có được, sáng 4/9/2024, em T.N.X.N. (SN 2010) điều khiển xe đạp điện chạy phía trước, còn xe đạp điện của cháu Trân chở theo bạn chạy phía sau, lưu thông theo hướng từ xã Vĩnh Xuân đi Hựu Thành.

Vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long khiến nữ sinh tử vong: "Tôi viết đơn này bằng cả trái tim tan nát của một người mẹ vừa mất con"

N. lái xe đạp điện đến địa điểm trên, đã phát hiện xe tải biển kiểm soát 84C-102.77 điều khiển theo hướng ngược lại bật nhan bên trái và vượt qua xe bán tải biển kiểm soát 61C-567.14 đang dừng bên lề phải.

N. cho dừng xe, còn Trân lái xe đạp điện từ phía sau đã va chạm vào xe đang dừng phía trước. Nữ sinh và xe đạp điện cùng ngã về bên trái, còn người bạn ngồi phía sau thì ngã về bên phải. Lúc xe tải chạy đến và bánh xe bên trái chèn qua người làm nữ sinh bị thương nặng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, tài xế xe tải là Trung cùng người dân đã đưa nữ sinh đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện nhưng không qua khỏi.

Sau đó, vụ việc đã được chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn xử lý và cơ quan này không khởi tố vụ án.

Không đồng ý với quyết định trên, ngày 21/2, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha của Trân) đã có gửi đơn khiếu nại về cái chết của con gái đến Viện KSND tỉnh Vĩnh Long.

Trong đơn khiếu nại, ông Phúc cho rằng, việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, do không có sự việc phạm tội là không khách quan, không đúng sự thật của vụ án.

Do đó, ông yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết của con gái ông, khởi tố vụ án, khởi tố tài xế xe gây tai nạn thương tâm.

Tuy nhiên, đến ngày 14/3, Viện KSND tỉnh Vĩnh Long có quyết định bác đơn khiếu nại của ông Phúc.

Đến sáng 28/4, ông Phúc đã tìm đến nhà người tài xế trong vụ tai nạn nói trên Trung và bắn anh này bằng súng tự chế (loại Rulo), sau đó tự sát.

Ông Phúc và anh Trung đều được ngành chức năng địa phương đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở TP.Cần Thơ.

Sau đó, ông Phúc được người nhà chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị nhưng không qua khỏi.

Công an khởi tố 22 bị can ném "bom xăng", đập phá tiệm tóc trong đêm khuya

Chiều 7/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 22 bị can để điều tra, làm rõ về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Nhóm đối tượng ném "bom xăng", đập phá tiệm tóc. Clip: Thiên Long



Đây là nhóm thanh, thiếu niên thể hiện “anh chị" ngoài xã hội khi giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí.

Khoảng 17 giờ ngày 23/4, nhóm thanh thiếu niên khoảng 30 người đi trên 19 xe máy cầm theo dao tự chế, gậy và vỏ chai bia... nẹt pô xe trên đường, kéo đến khu vực ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa giải quyết mâu thuẫn với một nhóm thanh, thiếu niên.

Hơn 22 giờ cùng ngày, nhóm của đối tượng Khang đã chuẩn bị trước hung khí, chai xăng và khẩu trang để che biển số xe, sau đó kéo đến trước nhà Nguyễn Hữu Khánh (17 tuổi, ngụ khu vực Cầu Voi, bạn của Triều) là tiệm uốn tóc và bán cá viên chiên để “hành xử” kiểu giang hồ.

Tại đây, các đối tượng đã nẹt pô xe, chửi bới, ném vỏ chai bia có chứa xăng đốt cháy vào nhà, đập phá xe bán cá viên chiên của gia đình Khánh.

Sau khi gây rối, nhóm đối tượng tiếp tục ra lộ nẹt pô xe, cầm quơ hung khí trên đường đi tìm nhóm của Triều. Tuy nhiên, bị lực lượng công an tuần tra phát hiện nên nhóm này nhanh chóng bỏ chạy, quay về nơi tập kết cất giấu tang vật rồi giải tán.

Công an điều tra, thu giữ 8 xe máy, 1 két bia chứa 16 vỏ chai bia, 7 dao tự chế, 2 kiếm Nhật.

“Hành vi của nhóm đối tượng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, đủ yếu tố cấu thành tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trong 22 bị can đã bị khởi tố có độ tuổi từ 16 đến 22, phần lớn trú tại huyện Bến Lức, huyện Tân Trụ và huyện Thủ Thừa (cùng Long An)”, công an thông tin.

Nghi phạm hiếp dâm con riêng của vợ, chém vợ rồi nhảy cầu tự tử

Ngày 7/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, nghi phạm Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1979; ngụ huyện Tam Bình, Vĩnh Long) trong vụ "Cố ý gây thương tích" được phát hiện đã nhảy cầu Cần Thơ tự tử.

Theo điều tra ban đầu, bà A.T.M (SN 1984; ngụ huyện Tam Bình) từng có chồng và 2 con nhưng sau đó ly hôn. Ngày 4/9/2024, bà kết hôn với Tuấn và cùng 2 con riêng dọn về sống chung cùng nghi phạm này.

Hiện trường vụ Tuấn chém bà M. Nguồn: NLĐO



Quá trình chung sống giữa bà M. và Tuấn xảy ra mâu thuẫn. Ngày 29/3, bà M. đến thuê trọ tại phòng trọ số 06 nhà trọ của T.T để ở cùng với 2 con. Chiều 26/4, Tuấn đến phòng trọ gặp bà M. nói chuyện sau đó đi về.

Một lúc sau, Tuấn quay lại nhà trọ để đưa mùng, mền cho 2 người con và ở lại phòng trọ nói chuyện với bà M. Tuy nhiên, sau đó 2 người xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cự cãi, Tuấn đến khu vực nấu ăn trong phòng trọ lấy một con dao (loại dao yếm), chém M. làm nạn nhân bất tỉnh. Tuấn bỏ trốn, bà M. được chủ nhà trọ đưa đi cấp cứu.

Thời điểm xảy ra sự việc, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành các bước điều tra, truy tìm thủ phạm. Xe máy Tuấn điều khiển được phát hiện tại khu vực cầu Cầu Thơ, phía bờ thuộc phường Hưng Phú (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ). Còn Tuấn thời điểm đó được nghi vấn đã nhảy cầu tự vẫn, cho đến khi thi thể được phát hiện nổi trên sông.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Long, Tuấn là bị can trong vụ án "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" xảy ra tại ấp Phú Trường Yên, xã Song Phú, huyện Tam Bình vào tháng 3. Còn nạn nhân trong vụ hiếp dâm là bé gái sinh năm 2016, con gái riêng của vợ Tuấn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can vào ngày 25/4, trong thời gian chờ phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam thì xảy ra vụ việc trên.

Hà Nội sẽ kiểm tra quán ăn quay clip khoe cỗ lòng se điếu dài 40m

Đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cho biết, Sở Y tế đã đề nghị UBND quận Cầu Giấy kiểm tra quán ăn quảng cáo có cỗ lòng se điếu dài 40m.





Chủ một quán ăn ở Hà Nội khoe "đặc sản" lòng se điếu (Ảnh chụp màn hình). Nguồn: CAND

Trả lời báo chí ngày 7/5, đại diện Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) - Sở Y tế Hà Nội cho biết, qua phản ánh dư luận, đơn vị này đã nắm được thông tin một cơ sở kinh doanh đồ ăn uống tại quận Cầu Giấy chia sẻ clip có cỗ lòng se điếu dài 40m, khiến người dân hoài nghi về nguồn gốc thực phẩm.

Cơ sở này là hộ kinh doanh cá thể nên thẩm quyền quản lý thuộc UBND quận Cầu Giấy. Sở Y tế Hà Nội đã đề nghị UBND quận Cầu Giấy tổ chức kiểm tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm tại quán ăn nêu trên.

Cũng theo đại diện Chi cục ATVS TP.Hà Nội, hiện UBND quận Cầu Giấy đang tiến hành các bước truy xuất nguồn gốc thực phẩm theo quy định.