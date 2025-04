Đâm chết bạn nhậu trong cuộc rượu

Ngày 24/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đang tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Nhí (35 tuổi) và Huỳnh Trung Hiếu (24 tuổi, cùng ngụ phường Khánh Hoà, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Huỳnh Trung Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Sóc Trăng

Theo thông tin ban đầu: Vào khoảng 17 giờ 30 chiều 23/4, Nhí và Hiếu cùng với anh Sơn Thanh Phát nhậu tại nhà người quen ở khóm Châu Khánh, phường Khánh Hoà, thị xã Vĩnh Châu.

Trong lúc nhậu, giữa Nhí, Hiếu xảy ra mâu thuẫn với anh Phát, nên cả hai lao vào tấn công người này.

Đối tượng Lê Văn Nhí đang bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Công an Sóc Trăng

Trong lúc đánh nhau, Hiếu lấy dao đưa cho Nhí để gã đâm nhiều nhát vào người của anh Sơn Thanh Phát, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Sự việc chỉ dừng lại khi những người có mặt can ngăn; đồng thời đưa anh Phát đi cấp cứu. Song, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

Ngày 24/4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng Công an tỉnh Quảng Ninh truy xét, bắt giữ thành công 2 đối tượng có liên quan đến chuyên án mua bán trái phép chất ma túy do Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá.



Bắt giữ 2 đối tượng có liên quan đến chuyên án mua bán trái phép chất ma túy do Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá. Ảnh: Thanh Tuấn - Tổng Huệ.

Mở rộng chuyên án mua bán trái phép chất ma tuý ở Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện thêm 2 đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Văn Linh (SN 1989, trú tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) là đối tượng có liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; Ngô Thị Hoan (vợ Linh, SN 1988, trú tại thị trấn Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) là đối tượng có liên quan tới việc bàn bạc giúp đối tượng Bùi Đình Khánh bỏ trốn sau khi gây án. Khánh là đối tượng trong nhóm tội phạm ma túy đã nổ súng chống trả khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh.

Theo đó, nhận được thông tin đề nghị phối hợp của Công an tỉnh Quảng Ninh, ngay trong đêm 22/4, Công an tỉnh Lào Cai đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ, công an các xã, phường, thị trấn tổ chức xác minh, truy xét, bắt giữ đôi vợ chồng trên. Lực lượng trinh sát nhanh chóng xác định các đối tượng đang trên đường di chuyển trên Quốc lộ 70 theo hướng đi thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng và đã tổ chức truy xét, bắt giữ thành công Nguyễn Văn Linh và Ngô Thị Hoan. Đây là 2 đối tượng liên quan đến chuyên án mua bán trái phép chất ma túy ở Quảng Ninh do Công an tỉnh Quảng Ninh triệt phá.

Trong ngày 23/4, Công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Quảng Ninh.

Như Dân Việt đã thông tin: Khoảng 20 giờ 20 phút ngày 17/4, tại khu vực gần chung cư Dragon Castel (thuộc tổ 10, khu 10, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Tổ công tác của Công an tỉnh do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng: Nguyễn Hữu Đằng, sinh năm 1967, trú tại khu 4B, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long; Hà Thương Hải, sinh năm 1994, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, thu giữ 16 bánh ma tuý heroin.Trong quá trình truy bắt các đối tượng còn lại, các đối tượng đã sử dụng vũ khí quân dụng tấn công lực lượng công an, khiến thượng úy Nguyễn Đăng Khải (sinh năm 1996, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) bị trúng đạn, hy sinh.Đến tối 18/4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt được đối tượng Bùi Đình Khánh, đây là đối tượng trong đường dây ma túy liên quan vụ nổ súng khiến một công an hy sinh đêm 17/4 tại Quảng Ninh.

Chiều 24/4, thiếu tá Đặng Văn Điều - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sông Đốc (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao Trần Hoàng Vũ (24 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) cho công an điều tra hành vi "Giết người".

Trần Hoàng Vũ bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau bắt giữ trên tàu cá, khi tàu đang neo đậu ngoài biển. Ảnh: Biên phòng Cà Mau

Theo thông tin ban đầu, Trần Hoàng Vũ là thuyền viên của tàu cá BT-98534-TS, hành nghề lưới kéo đôi.

Vào khoảng 20 giờ ngày 21/4, khi tàu đang neo đậu cách đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang khoảng 10 hải lý. Lúc này, Vũ tổ chức nhậu với 3 bạn tàu là Hận, Út và Luận, rồi xảy ra mâu thuẫn.

Trần Hoàng Vũ sau đó dùng tay đánh ông Út nhiều cái khiến người này bỏ chạy ra sau tàu để trốn.

Chưa dừng lại, Vũ tiếp tục dùng dao chém vào vùng mặt của ông Hận. Để thoát thân, ông Hận nhảy xuống biển và được 1 tàu cá khác cứu vớt vào sáng hôm sau.

Thấy 2 trong số 3 người có mâu thuẫn với mình bỏ chạy, chỉ còn lại ông Luận đang say rượu nên Vũ dùng chân đạp vào vùng ngực của người này nhiều cái, khiến nạn nhân nằm bất động trên boong tàu.

Sáng 2 ngày sau (ngày 23/4), ông Hận và ông Luận được bạn tàu thuê vỏ máy đưa vào đất liền đến thăm khám tại Phòng khám đa khoa Khu vực thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời. Tuy nhiên, lúc này, ông Luận đã tử vong.

Sáng 24/4, thông tin từ UBND xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An cho biết, hiện Công an xã này đang xác minh để điều tra làm rõ nhóm đối tượng có hành vi hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng, la hét đe dọa chủ tiệm làm tóc trong đêm khuya.



Camera ghi lại hình ảnh gia đình bỏ chạy, đối tượng đốt lửa, đập phá bên ngoài cửa tiệm uốn tóc xã Nhị Thành. Clip: Thiên Long

Khoảng 22 giờ 35 ngày 23/4, chị Phạm Thị Thùy Biên (44 tuổi, ngụ ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) đang ngồi chơi cùng hai đứa con và hai bạn của con trước thềm nhà.

Thời điểm này, từ ngoài quốc lộ 1 có nhiều tiếng xe máy chạy vào, sau đó dừng ngay thềm lộ. Từ trên xe bước xuống rất đông thanh, thiếu niên tay cầm hung khí, vỏ chai bia la hét rồi xông vào phía tiệm uốn tóc của chị Biên.



Cửa kính nhà bị đập hư tạo thành nhiều lỗ hư hỏng, kính rơi đầy trên thềm nhà. Ảnh: Thiên Long

Thấy nhóm người lạ có gậy, dao, chị Biên cùng 4 đứa trẻ hoảng sợ chạy thẳng vào trong nhà, hai đứa con vào phòng đóng cửa lại, hai người bạn đến chơi bỏ chạy ra phía sau nhảy ra con hẻm gần đó.

Nhóm đối tượng đốt chai xăng ném vào thềm nhà, sau đó cầm hung khí đập nát tủ, bàn trước sân. Một số thanh niên la hét lớn tiếng đe dọa gia đình.

Một số người dân lân cận cho biết, nhóm đối tượng này gần 30 người còn rất trẻ nhưng manh động.

“Chẳng biết mâu thuẫn gì mà đối tượng đến quậy phá đêm khuya khiến không chỉ gia đình chị Biên mà cả xóm lo lắng, bất án, cả đêm không ngủ. Bà con chúng tôi mong công an sớm làm rõ, xử lý...”, một người dân ở gần nhà chị Biên nói.

Ngày 24/4, TAND tỉnh Gia Lai đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt hai anh em là Đinh Văn Ten (30 tuổi, trú huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai) 19 năm tù và Đinh Toc (22 tuổi, em trai Ten) 17 năm tù cùng về tội "Giết người".

Tuyên phạt các bị cáo Đinh Thị Ber (vợ Ten) và Đinh Thị Kanh (vợ Toc) cùng 24 tháng tù treo về tội "Che giấu tội phạm".

Hai anh em Ten và Toc cùng 2 người vợ tại phiên tòa. Nguồn: NLĐO



Theo HĐXX, năm 2021, hai anh em Ten và Toc cùng đưa vợ vào rừng phòng hộ Chư Mố (xã Chư Mố, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) dựng lán trại cạnh nhau để ở và đi bẫy thú rừng. Trưa 8/10/2024, Ten cùng vợ và 4 người con đang ăn cơm thì thấy em Đinh Thuêm (15 tuổi, sống lang thang) đi ngang qua nên gọi vào ăn cơm, uống rượu. Một lúc sau, vợ chồng Toc cùng 6 người khác cũng tới tham gia nhậu.

Đến chiều muộn, sau khi cả nhóm uống hết khoảng 6 lít rượu, ngà say thì Ten nhắc lại chuyện Thuêm nhiều lần dùng ná cao su bắn vào lán trại, con trai. Đinh Văn Ten nhiều lần truy hỏi lý do, có còn bắn nữa không nhưng Thuêm đã say rượu, không trả lời.

Thấy Thuêm không trả lời, Ten lấy dao chém vào đầu Thuêm. Thấy vậy, nhóm người đang uống rượu chung bỏ chạy khỏi lán. Bị chém, Thuêm bỏ chạy thì Toc dùng cây gỗ đập nhiều nhát vào đầu và ngã xuống trước cửa lán.

Khi xác định Thuêm đã chết, Ten và Toc quay lại lán trại, tiếp tục ngồi uống rượu cùng Ber và Kanh. Tại đây, Ten đã yêu cầu Toc, Ber, Kanh cùng mình khiêng xác nạn nhân xuống suối, cách lán khoảng 17m để giấu. Đến ngày 29/10/2024, Toc cùng vợ là Kanh tới cơ quan công an đầu thú, trình báo vụ việc.

Tại phiên toà, hai anh em Ten và Toc nói rất hối hận về hành vi phạm tội của mình. Cả hai cũng mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để làm lại cuộc đời, sớm trở về chăm sóc vợ con, cha mẹ già.