Nghi phạm cướp ngân hàng ở Hà Nội bị bắt

Sáng 23/4, nguồn tin PV Dân Việt cho biết, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ cướp xảy ra tại phòng giao dịch một ngân hàng chi nhánh Phú Mỹ, thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Đối tượng Vũ Văn Lịch bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: CACC.

Danh tính nghi phạm được xác định là Vũ Văn Lịch (40 tuổi), quê tỉnh Nam Định. Lịch bị lực lượng công an bắt vào khoảng 4 giờ cùng ngày, tại khu vực lán trại ven sông Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Lời khai của nghi phạm cướp ngân hàng ở Hà Nội sau khi bị bắt

Tại thời điểm bị bắt, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm: Một chiếc điện thoại, hơn 75,6 triệu đồng tiền mặt, khoảng 176 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng và một chiếc xe máy đã tháo biển kiểm soát.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 21/4, nghi phạm Vũ Văn Lịch đã xông vào phòng giao dịch ngân hàng nói trên, rút dao uy hiếp nhân viên ngân hàng.

Một nữ nhân viên đã buộc phải lấy toàn bộ tiền mặt trong ngăn kéo và đưa vào balô cho đối tượng.

Sau khi chiếm đoạt tiền, nghi phạm nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Trong lúc bỏ trốn, Lịch tiếp tục cầm dao đe dọa người dân xung quanh rồi lên xe máy tẩu thoát.

Vụ đôi nam, nữ tử vong cùng chiếc ô tô bốc cháy ở Đà Nẵng: Đại diện gia đình nạn nhân lên tiếng

Như Dân Việt đã đưa tin, lúc 7 giờ 40 ngày 22/4, Công an TP.Đà Nẵng tiếp nhận thông tin vụ việc.

Tại hiện trường, ô tô BKS 43H-024.XX trong tình trạng đã cháy nham nhở. Có tử thi nữ giới nằm dưới lòng đường, sát cạnh cửa phụ của xe; tử thi nam giới ở dãy ghế sau xe ô tô.

Bước đầu, công an nhận thấy nạn nhân nữ bị người đàn ông sát hại bằng dao thái lan. Người phụ nữ bị đâm rồi gục ngã ngay khi mở cửa ô tô.

Hai nạn nhân tử vong được xác định là ông H.A.T. (32 tuổi, trú huyện Hoà Vang, TP.Đà Nẵng) và bà N.T.M.Q. (32 tuổi, trú quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng).



Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Viết Niệm

Theo lời kể của người nhà nạn nhân cho biết, chị Q. có quen biết với T. sau khi ly dị chồng trước, trong quá trình quen thấy không hợp nên chia tay, sau đấy quen người chồng hiện tại và có 2 con.

Mặc dù đã chia tay và chị Q. nói rõ là không còn tình cảm với T. nhưng T. vẫn nhiều lần liên hệ đòi gặp mặc dù chị Q. nhiều lần từ chối.

Đặc biệt, sau khi thấy chị Q đăng ảnh với chồng thì H. tức giận và dùng những từ ngữ hù doạ. Để tránh trường hợp xấu xảy ra với gia đình, nên sáng 22/4 chị Q. đã quyết định đi gặp để nói rõ cũng như giải quyết dứt điểm chuyện vướng mắc 2 người dù người thân đã khuyên chị không nên đi, đến hơn 7 giờ 20 sáng cùng ngày thì xảy ra vụ việc như trên.

Đại diện gia đình cũng khẳng định, lúc xảy ra vụ việc 2 người không có tình cảm yêu đương với nhau.

Tòa án ấn định ngày xét xử vụ kiện xe Mercedes hơn 5 tỷ đồng bị cháy của ca sĩ Duy Mạnh

Diễn biến mới nhất vụ chiếc xe Mercedes hơn 5 tỷ đồng của ca sĩ Duy Mạnh bị cháy rụi, Tòa án nhân dân (TAND) quận Gò Vấp, TP.HCM vừa phát đi thông báo về việc sẽ chính thức mở phiên tòa xét xử vụ án dân sự giữa nam ca sĩ và Công ty TNHH Mercedes-Benz Việt Nam (MBV).

Phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày 25/4.

Ảnh chụp chiếc xe Mercedes hơn 5 tỷ đồng bị cháy của ca sĩ Duy Mạnh. Ảnh: D.M

Vụ kiện xe Mercedes hơn 5 tỷ đồng bị cháy của ca sĩ Duy Mạnh bắt nguồn từ tối 15/2/2023, khi chiếc Mercedes-Benz S450 Luxury của ca sĩ Duy Mạnh bất ngờ bốc cháy tại bãi đậu xe của một khu chung cư ở TP.HCM, trong lúc anh đang đi biểu diễn xa. Lực lượng bảo vệ đã phải dùng xà beng cạy nắp capo để dập lửa do xe đã khóa cửa.

Sau khi đám cháy được khống chế, cơ quan công an vào cuộc điều tra và đưa ra kết luận ban đầu nguyên nhân vụ cháy là do chập điện. Dựa trên kết luận này, công ty bảo hiểm đã tiến hành bồi thường cho nam ca sĩ số tiền 2,9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, mâu thuẫn nảy sinh khi phía MBV sau quá trình giám định riêng, lại đưa ra kết luận khác. Theo ca sĩ Duy Mạnh chia sẻ, hãng xe cho rằng nguyên nhân vụ cháy là do "loài gặm nhấm" gây ra, dựa trên bằng chứng được cho là phân chuột và rác tồn đọng trong khoang máy.

Cho rằng kết luận của MBV là không thuyết phục và thiếu cơ sở, nhất là khi kết luận của cơ quan công an không hề đề cập đến yếu tố này, ca sĩ Duy Mạnh đã quyết định khởi kiện MBV ra tòa.

Trước khi ấn định ngày xét xử, TAND quận Gò Vấp đã triệu tập hai bên để tiến hành hòa giải vào khoảng vài tuần trước. Tuy nhiên, phiên hòa giải không thành do phía MBV vẫn giữ nguyên quan điểm về nguyên nhân vụ cháy là do chuột cắn. Do đó, thẩm phán đã quyết định đưa vụ án ra xét xử công khai.

Chiếc Mercedes-Benz S450 Luxury được ca sĩ Duy Mạnh mua vào khoảng cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021. Đây là phiên bản được lắp ráp trong nước, có giá niêm yết tại thời điểm đó là 4,969 tỷ đồng, với chi phí lăn bánh ước tính khoảng 5,5 tỷ đồng. Mẫu xe này sử dụng động cơ V6 3.0L, công suất 270 mã lực và mô-men xoắn 500Nm. Hiện tại, dòng S-Class S450 Luxury đã chuyển sang nhập khẩu nguyên chiếc với giá bán cao hơn đáng kể.

Về ca sĩ Duy Mạnh, tên đầy đủ là Nguyễn Duy Mạnh, anh là một ca sĩ và nhạc sĩ nổi tiếng tại Việt Nam, đặc biệt được yêu thích từ những năm đầu thập niên 2000. Duy Mạnh ghi dấu ấn với khán giả qua dòng nhạc pop ballad và khả năng tự sáng tác. Nhiều ca khúc do anh viết và thể hiện đã trở thành những bản hit đình đám, gắn liền với nhiều thế hệ người nghe như "Kiếp đỏ đen”, “Hãy về đây bên anh”, “Tình em là đại dương”, “Biết tìm đâu”. Ngoài âm nhạc, Duy Mạnh còn được biết đến với tính cách thẳng thắn và thường có những phát ngôn gây chú ý trên mạng xã hội.

Công an đã làm rõ vụ phá hoại banner chào mừng tại phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Thông tin từ Công an TP.Hà Nội, ngay sau khi phát hiện banner tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam bị phá hoại, lực lượng chức năng Công an thành phố đã nhanh chóng làm rõ vụ việc.

Theo đó, khoảng 10 giờ 10 ngày 22/4, bà N.T.Y (SN 1967; hiện trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) có biểu hiện thần kinh không bình thường đến đầu cầu Mới, đường Thượng Đình, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân.

Tại đây, bà Y đã dùng vật sắc nhọn rạch banner có nội dung chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được đặt tại khu vực này.

Hành vi này được ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc dư luận nhất là trong bối cảnh cả nước đang hướng về kỷ niệm ngày lễ quan trọng của đất nước. Lực lượng chức năng Công an TP.Hà Nội đã nhanh chóng vào cuộc, làm rõ hành vi của bà Y.

Qua làm việc với chính quyền địa phương, gia đình bà Y và những người liên quan, xác định bà Y có biểu hiện thần kinh không bình thường từ nhiều năm nay; thường xuyên có hành vi chửi bới, ném vật bẩn vào các hộ dân xung quanh nhà. Hiện gia đình chưa thu xếp để đưa bà Y đi khám chữa bệnh được.

Cơ quan công an đã lập biên bản sự việc và bàn giao bà Y cho thân nhân quản lý, chăm sóc. Đồng thời, tham mưu chính quyền địa phương phối hợp gia đình quản lý không để tái diễn hành vi gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Phạt tù đối tượng tham gia tổ chức phản động của Đào Minh Quân, tuyên truyền, kích động chống phá Nhà nước

Ngày 23/4, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Hoàng Trung (48 tuổi, trú tại phường Lạc Đạo, TP.Phan Thiết, Bình Thuận), theo quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).



Bị cáo Lê Hoàng Trung trước tòa. Ảnh: CABT

Theo cáo trạng, từ khoảng thời gian năm 2021 đến tháng 5/2024, Lê Hoàng Trung đã có hành vi làm, tàng trữ và sử dụng mạng xã hội đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin, tài liệu có nội dung xuyên tạc bịa đặt, vu khống chính quyền nhân dân, nói xấu, xúc phạm danh dự của lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Lê Hoàng Trung đã tuyên truyền chiến tranh, khủng bố, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, ủng hộ đối tượng Đào Minh Quân là đối tượng cầm đầu tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đặc biệt, Lê Hoàng Trung đã tự nguyện tham gia tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.

Sau khi được tổ chức này chấp thuận và cấp bí số, Trung tích đã cực tham gia các hoạt động chống phá. Trong các năm 2021–2022, đối tượng còn gửi thông tin của 6 cá nhân để “đăng ký” nhận căn cước của tổ chức phản động với lời hứa hẹn được cấp nhà, miễn phí y tế và giáo dục – những chiêu bài mị dân của tổ chức này.

Ngoài ra, Trung còn điều hành nhiều tài khoản Facebook để đăng tải và chia sẻ các nội dung chống phá.

Không chỉ phát tán tài liệu, Trung còn tự biên soạn hàng chục văn bản tuyên truyền, chuẩn bị phát biểu tại các cuộc họp trực tuyến.

Đáng chú ý, vào tháng 4/2024, Trung đã thu thập hơn 30.000 địa chỉ email trong nước, trong đó gửi khoảng 2.000 địa chỉ cho tổ chức phản động, đồng thời trực tiếp phát tán 36 email có nội dung tuyên truyền về cái gọi là “lễ đăng quang hoàng đế” của Đào Minh Quân – một hành vi thể hiện rõ bản chất phản động, mù quáng và nguy hiểm.

Qua quá trình theo dõi, điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã kịp thời phát hiện, thu thập đầy đủ chứng cứ. Ngày 15/5/2024, Trung bị triệu tập làm việc và cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hoạt động chống phá nói trên.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Lê Hoàng Trung là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm an ninh quốc gia, gây tổn hại đến trật tự an toàn xã hội và uy tín của Đảng, Nhà nước.

Sau quá trình xét hỏi, tranh luận công khai và nghị án, tòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Trung 6 năm tù giam.