TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đề nghị mức án vụ đánh bạc nghìn tỷ ở khách sạn Pullman; đâm người vì "nghi trộm thỏi son"

Đề nghị mức án vụ đánh bạc nghìn tỷ ở khách sạn Pullman

Chiều 4/11, VKSND TP.Hà Nội công bố bản luận tội, đề nghị mức án với 141 bị cáo trong vụ án “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” tại câu lạc bộ King Club trong khách sạn Pullman Hà Nội.

Trong các bị cáo, ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, được xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe yếu. Ông bị phía kiểm sát đề nghị tòa phạt từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù.

Ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ, vắng mặt tại tòa vì lý do sức khỏe yếu.

Lý do, cơ quan tố tụng căn cứ dữ liệu máy tính thu được tại King Club và lời khai trong quá trình điều tra, cáo buộc ông đánh bạc hơn 7 triệu USD, tương đương 185 tỷ đồng.

Cụ thể, đầu tháng 6/2020, Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ mở thẻ để tham gia đánh bạc dưới tên Mr. Michael. Lý do, nếu người Việt Nam dùng tên thật, sẽ không được vào King Club.

Giai đoạn từ tháng 2 - 6/2024, ông Dũng "đỏ đen" 95 lần tại King Club bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số hơn 7 triệu USD, thu khoảng 760.000 USD. Trong đó, lần nhiều nhất, vị này chi 331.000 USD (tương đương 7,9 tỷ đồng). Lần ít nhất, ông Dũng đánh bạc 4.920 USD (khoảng 118 triệu đồng).

Bị cáo Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, khai báo tại tòa.

Một cựu quan chức khác, ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy TP.Hòa Bình (Hòa Bình cũ, nay là Phú Thọ) bị Viện kiểm sát đề nghị từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù về tội “Đánh bạc”.

Theo phía công tố, ông Đức là 1 trong 10 người "xuống tiền" nhiều nhất tại King club với tổng số gần 4,3 triệu USD trong 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat. Lần chơi nhiều nhất của ông Đức là hơn 229.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD, thua hơn 284.000 USD, tương đương hơn 6,8 tỷ đồng.

Ở hành vi “Tổ chức đánh bạc”, phía kiểm sát đề nghị tòa phạt tù 3 quản lý người Hàn Quốc, gồm Cho Choo Keun từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm; Shim Hawn Hee từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng, Choi Jin Bok từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng.

Hai người Việt Nam bị đề nghị án tù về tội danh này là quản lý Công ty Việt Hải Đăng gồm Phan Trường Giang, từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù và Nguyễn Đình Lâm, từ 30 đến 36 tháng án treo.

Ngoài ra, cả 5 bị cáo phạm tội “Tổ chức đánh bạc” nêu trên đều bị đề nghị hình phạt bổ sung là phạt 100 triệu đồng.



Theo cáo trạng năm 2019, bị cáo Nguyễn Đình Lâm, đại diện Công ty Việt Hải Đăng, ký hợp đồng, cho Kim In Sung (SN 1958, người Hàn Quốc) được kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại King Club trong Pullman Hà Nội.

Các bên thỏa thuận, phía Kim In Sung phải trả cho King Club chi phí để được quyền kinh doanh. Cụ thể trong 3 tháng đầu là 60.000 USD/tháng; từ tháng thứ 4 đến hết năm thứ 2 là 80.000 USD/tháng; từ năm thứ 3 là 95.000 USD/tháng; năm thứ 4 là 100.000 USD/tháng và năm thứ 5 là 110.000 USD/tháng.

Các bị cáo tại tòa.

Dù pháp luật quy định chỉ người nước ngoài được chơi trò chơi có thưởng nhưng vì lợi nhuận, Kim In Sung vẫn cho người Việt Nam vào đánh bạc tại King Club.

Để che giấu hành vi này, Sung và các quản lý dưới quyền yêu cầu khách người Việt phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và cung cấp số điện thoại cho nhân viên lễ tân.

Sau đó nhân viên lễ tân dùng phôi trắng thẻ thành viên có sẵn số ID PLAY (số định danh), sử dụng máy chuyên dụng in tên giả bằng tiếng nước ngoài lên thẻ để cấp cho người chơi Việt Nam, không in tên thật. Như ông Ngô Ngọc Đức có tên “Mr Lucky One”; ông Hồ Đại Dũng có tên “Mr Michael”…

Để lôi kéo, giữ chân người chơi, tùy từng thời điểm, King Club đưa ra nhiều chính sách khuyến mại, tặng Voucher, tiền mặt cho người chơi căn cứ theo điểm tích lũy. Ví dụ, tặng Voucher dành cho người chơi mới từ 200 đến 1.000 USD; tặng theo ngày từ 50 – 2.000 USD; trả tiền % thua cho khách (thua trên 1.000 USD được trả 5%, thua trên 5.000 USD được trả 10%)…

Qua những cách trên, ổ nhóm của Kim In Sung đã tổ chức đánh bạc trái phép với tổng số tiền gần 107 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng) và ông ta hưởng lợi bất chính 9,2 triệu USD.

Trong vụ án, cơ quan tố tụng cáo buộc Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm còn giúp sức, thông báo cho những quản lý người Hàn Quốc để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Cụ thể, hai người thông báo thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra để dừng việc cho người Việt Nam vào chơi; theo dõi, giám sát, phân loại khách chơi để thông tin cho quản lý Hàn Quốc tiếp tục cho hoặc không cho người Việt Nam vào chơi.

Theo điều tra, đường dây do Kim In Sung điều hành đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 106 triệu USD (tương đương 2.576 tỷ đồng), trong đó Sung hưởng lợi hơn 9,2 triệu USD. Tuy nhiên, trước khi công an bắt quả tang việc đánh bạc, Kim In Sung đã xuất cảnh, không ở Việt Nam và hiện bị truy nã. Do chưa bắt được, phía điều tra tách hồ sơ với Sung để xử lý sau.

Chiều 4/11, Công an tỉnh An Giang cho biết, đang điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Tây Phú.

Khoảng 19 giờ ngày 29/10, chị V.T.K.T (25 tuổi, ngụ xã An Châu, tỉnh An Giang) đến nhà ông N.T.K (ngụ ấp Tân Mỹ, xã Tây Phú) để giải quyết việc nợ tiền.

Tại đây, chị T gặp chị Đ.T.T.N (30 tuổi, ngụ ấp Tây Khánh 2, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang). Trong lúc nói chuyện, chị T nhắc lại việc mất thỏi son, nghi chị N lấy trộm và yêu cầu ông K bồi thường.

Khi chị N không thừa nhận, chị T liền dùng dao bấm màu đen dài khoảng 23cm đâm hai nhát vào vùng bụng chị N, rồi bỏ lại dao tại hiện trường và rời khỏi nơi xảy ra vụ việc.

Chị N được người dân đưa đến Trạm Y tế Mỹ Phú Đông sơ cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa An Giang điều trị.

Vụ việc được Công an tỉnh An Giang điều tra, xử lý.

Bắt giữ nghi phạm hiếp dâm bé gái 12 tuổi

Ngày 4/11, Công an xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng Trần Trọng H., sinh năm 2010, trú tại thôn Lỵ 1-2, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, khoảng 18h ngày 2/11, Công an xã Bảo Hà đã tiếp nhận tin báo về tội phạm từ anh Đ.X.L, sinh năm 1993, trú xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai về việc khoảng 17h cùng ngày, con gái anh là cháu Đ.T.B, sinh năm 2013 (tức 12 tuổi) đã bị đối tượng Trần Trọng H. (sinh năm 2010, trú tại thôn Lỵ 1-2, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai) thực hiện hành vi hiếp dâm. Vụ việc xảy ra tại hiện trường cách nhà nạn nhân khoảng 100m.

Đối tượng Trần Trọng H. tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an xã Bảo Hà. Nguồn: SKĐS

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Bảo Hà đã nhanh chóng phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác định hiện trường nơi xảy ra vụ việc, thu thập dấu vết và chứng cứ liên quan; đồng thời Công an xã đã khẩn trương phân công cán bộ, chiến sĩ truy vết và truy bắt đối tượng Trần Trọng H. do đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau gần 1 ngày truy bắt, đến khoảng 18h ngày 3/11, lực lượng Công an xã Bảo Hà đã bắt giữ thành công đối tượng Trần Trọng H. khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn tại khu vực nút giao IC16, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

VKSND TP.Hà Nội vừa ban hành cáo trạng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam. Trong đó, Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Ngoài ra, nhiều đồng phạm khác là thuộc cấp của Thúy cũng bị truy tố.

Theo cáo trạng, năm 2019, Thúy thành lập Công ty Nhật Nam, đưa ra các thông tin gian dối về việc doanh nghiệp đầu tư mua nhiều bất động sản giá trị lớn trên cả nước, dùng làm tài sản đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Để tạo lòng tin, Thúy mời một số người có uy tín, địa vị xã hội giới thiệu, quảng bá về Công ty Nhật Nam. Bị can còn cam kết lợi nhuận 7-8%/tháng, tương đương 168-192% sau 2 năm, cùng nhiều chính sách ưu đãi, thưởng lớn cho nhà đầu tư góp vốn cao.

Bị can Vũ Thị Thúy, Giám đốc Công ty Nhật Nam bị truy tố. Ảnh: Đ.X.

Cơ quan điều tra xác định có 10 người thuộc "Ban chiến lược" của công ty, dù không góp vốn, không nắm dự án hay lợi nhuận, nhưng vẫn tham gia quảng bá, giới thiệu sai sự thật, đào tạo nhân viên, mở rộng mạng lưới đại diện trên toàn quốc theo chỉ đạo của Thúy, nhằm thu hút khách hàng ký hợp đồng đầu tư.

Vũ Thị Thúy bị cáo buộc ký nhiều hợp đồng "khống" trị giá từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận cổ đông chiến lược cho các thành viên Ban chiến lược, chỉ đạo kế toán chuyển tiền "lợi nhuận ảo" và chi "hoa hồng", tiền lương, thưởng cho họ.

Từ năm 2020 đến 2023, Thúy cùng đồng phạm đã ký hơn 43.000 hợp đồng hợp tác đầu tư, thu hơn 9.100 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 4.100 tỷ đồng được dùng trả gốc cho nhà đầu tư, còn gần 5.000 tỷ đồng bị chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cáo trạng nêu, Thúy chỉ đạo nhân viên kế toán rút, chuyển tiền khỏi tài khoản công ty sang các tài khoản cá nhân để che giấu nguồn gốc. Khoảng 120 tỷ đồng được Thúy dùng mua bất động sản, đầu tư cổ phiếu nhằm hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.

Vũ Thị Thúy còn được biết đến là vợ của nam ca sĩ Khánh Phương.

2 chiếc SH cùng mang biển có "tứ quý 9"

Tối 4/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP.Hà Nội thông tin kết quả xác minh, làm rõ trường hợp hai xe SH cùng mang biển kiểm soát có "tứ quý 9" ở Hà Nội.

Trước đó, ngày 3/11, người dân phát hiện và ghi lại hình ảnh hai xe máy nhãn hiệu Honda SH mode cùng mang BKS: 29D2-X99.99 lưu thông trên đường. Thông tin sau đó được phản ánh đến Cục trưởng Cục CSGT.

Hai chiếc SH cùng mang một biển số. Nguồn: CAND

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình (Cục trưởng Cục CSGT) đã chỉ đạo Phòng CSGT, Công an TP.Hà Nội khẩn trương cho đơn vị địa bàn xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Đội CSGT số 4 đã xác định được chủ xe SH mode mang BKS 29D2-X99.99 là ông Đ.M.T. (SN 1977, trú tại phường Định Công, Hà Nội).

Làm việc với CSGT, ông Đ.M.T. cho biết đã bán xe này cho ông T.Đ.L. (SN 1950, trú tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Sau khi bán xe, ông T. đã làm thủ tục thu hồi biển số, đồng thời đăng ký cho xe Honda SH mode khác (xe màu đỏ), gắn lại biển 29D2-X99.99 theo quy định.

Về phía ông T.Đ.L., sau khi mua xe chưa hoàn tất thủ tục đăng ký. Trong thời gian này, con gái ông là chị T.L.P. (SN 1980) đã mua một biển số (biển giả) 29D2-X99.99 qua mạng xã hội, gắn vào xe và lưu thông trên đường.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT số 4 đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với chị T.L.P. về các hành vi: “Điều khiển xe gắn biển kiểm soát không do cơ quan có thẩm quyền cấp” và “Không có giấy chứng nhận đăng ký xe” với mức phạt 7,5 triệu đồng và trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe, đồng thời bị tịch thu biển kiểm soát không do cơ quan chức năng cấp.