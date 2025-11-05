Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Pháp luật
Thứ tư, ngày 05/11/2025 06:00 GMT+7

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Đề nghị mức án vụ đánh bạc nghìn tỷ ở khách sạn Pullman; đâm người vì "nghi trộm thỏi son"

+ aA -
A.Đ (T/H) Thứ tư, ngày 05/11/2025 06:00 GMT+7
Đề nghị mức án vụ đánh bạc nghìn tỷ ở khách sạn Pullman; đâm 2 nhát vào bụng người phụ nữ vì "nghi trộm thỏi son"; bắt giữ nghi phạm hiếp dâm bé gái 12 tuổi... là những tin nóng 24 giờ qua.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Đề nghị mức án vụ đánh bạc nghìn tỷ ở khách sạn Pullman

Chiều 4/11, VKSND TP.Hà Nội công bố bản luận tội, đề nghị mức án với 141 bị cáo trong vụ án “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” tại câu lạc bộ King Club trong khách sạn Pullman Hà Nội.

Trong các bị cáo, ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, được xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe yếu. Ông bị phía kiểm sát đề nghị tòa phạt từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù.

Ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ, vắng mặt tại tòa vì lý do sức khỏe yếu.

Lý do, cơ quan tố tụng căn cứ dữ liệu máy tính thu được tại King Club và lời khai trong quá trình điều tra, cáo buộc ông đánh bạc hơn 7 triệu USD, tương đương 185 tỷ đồng.

Cụ thể, đầu tháng 6/2020, Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ mở thẻ để tham gia đánh bạc dưới tên Mr. Michael. Lý do, nếu người Việt Nam dùng tên thật, sẽ không được vào King Club.

Giai đoạn từ tháng 2 - 6/2024, ông Dũng "đỏ đen" 95 lần tại King Club bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số hơn 7 triệu USD, thu khoảng 760.000 USD. Trong đó, lần nhiều nhất, vị này chi 331.000 USD (tương đương 7,9 tỷ đồng). Lần ít nhất, ông Dũng đánh bạc 4.920 USD (khoảng 118 triệu đồng).

Bị cáo Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình, khai báo tại tòa.

Một cựu quan chức khác, ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy TP.Hòa Bình (Hòa Bình cũ, nay là Phú Thọ) bị Viện kiểm sát đề nghị từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù về tội “Đánh bạc”.

Theo phía công tố, ông Đức là 1 trong 10 người "xuống tiền" nhiều nhất tại King club với tổng số gần 4,3 triệu USD trong 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat. Lần chơi nhiều nhất của ông Đức là hơn 229.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD, thua hơn 284.000 USD, tương đương hơn 6,8 tỷ đồng.

Ở hành vi “Tổ chức đánh bạc”, phía kiểm sát đề nghị tòa phạt tù 3 quản lý người Hàn Quốc, gồm Cho Choo Keun từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm; Shim Hawn Hee từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng, Choi Jin Bok từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng.

Hai người Việt Nam bị đề nghị án tù về tội danh này là quản lý Công ty Việt Hải Đăng gồm Phan Trường Giang, từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù và Nguyễn Đình Lâm, từ 30 đến 36 tháng án treo.

Ngoài ra, cả 5 bị cáo phạm tội “Tổ chức đánh bạc” nêu trên đều bị đề nghị hình phạt bổ sung là phạt 100 triệu đồng.

Theo cáo trạng năm 2019, bị cáo Nguyễn Đình Lâm, đại diện Công ty Việt Hải Đăng, ký hợp đồng, cho Kim In Sung (SN 1958, người Hàn Quốc) được kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại King Club trong Pullman Hà Nội.

Các bên thỏa thuận, phía Kim In Sung phải trả cho King Club chi phí để được quyền kinh doanh. Cụ thể trong 3 tháng đầu là 60.000 USD/tháng; từ tháng thứ 4 đến hết năm thứ 2 là 80.000 USD/tháng; từ năm thứ 3 là 95.000 USD/tháng; năm thứ 4 là 100.000 USD/tháng và năm thứ 5 là 110.000 USD/tháng.

Các bị cáo tại tòa.

Dù pháp luật quy định chỉ người nước ngoài được chơi trò chơi có thưởng nhưng vì lợi nhuận, Kim In Sung vẫn cho người Việt Nam vào đánh bạc tại King Club.

Để che giấu hành vi này, Sung và các quản lý dưới quyền yêu cầu khách người Việt phải xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và cung cấp số điện thoại cho nhân viên lễ tân.

Ca sĩ Vũ Hà: Vừa vào Pullman đánh bạc một lần thì bị khởi tố

Sau đó nhân viên lễ tân dùng phôi trắng thẻ thành viên có sẵn số ID PLAY (số định danh), sử dụng máy chuyên dụng in tên giả bằng tiếng nước ngoài lên thẻ để cấp cho người chơi Việt Nam, không in tên thật. Như ông Ngô Ngọc Đức có tên “Mr Lucky One”; ông Hồ Đại Dũng có tên “Mr Michael”…

Để lôi kéo, giữ chân người chơi, tùy từng thời điểm, King Club đưa ra nhiều chính sách khuyến mại, tặng Voucher, tiền mặt cho người chơi căn cứ theo điểm tích lũy. Ví dụ, tặng Voucher dành cho người chơi mới từ 200 đến 1.000 USD; tặng theo ngày từ 50 – 2.000 USD; trả tiền % thua cho khách (thua trên 1.000 USD được trả 5%, thua trên 5.000 USD được trả 10%)…

Qua những cách trên, ổ nhóm của Kim In Sung đã tổ chức đánh bạc trái phép với tổng số tiền gần 107 triệu USD (tương đương hơn 2.576 tỷ đồng) và ông ta hưởng lợi bất chính 9,2 triệu USD.

Trong vụ án, cơ quan tố tụng cáo buộc Phan Trường Giang và Nguyễn Đình Lâm còn giúp sức, thông báo cho những quản lý người Hàn Quốc để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Cụ thể, hai người thông báo thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra để dừng việc cho người Việt Nam vào chơi; theo dõi, giám sát, phân loại khách chơi để thông tin cho quản lý Hàn Quốc tiếp tục cho hoặc không cho người Việt Nam vào chơi.

Theo điều tra, đường dây do Kim In Sung điều hành đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 106 triệu USD (tương đương 2.576 tỷ đồng), trong đó Sung hưởng lợi hơn 9,2 triệu USD. Tuy nhiên, trước khi công an bắt quả tang việc đánh bạc, Kim In Sung đã xuất cảnh, không ở Việt Nam và hiện bị truy nã. Do chưa bắt được, phía điều tra tách hồ sơ với Sung để xử lý sau.

Đâm 2 nhát vào bụng người phụ nữ vì "nghi trộm thỏi son"

Chiều 4/11, Công an tỉnh An Giang cho biết, đang điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Tây Phú.

Bị nhắc nhở vì tự ý lấy nước uống ở sân bóng chuyền, thanh niên cầm dao đâm người

Khoảng 19 giờ ngày 29/10, chị V.T.K.T (25 tuổi, ngụ xã An Châu, tỉnh An Giang) đến nhà ông N.T.K (ngụ ấp Tân Mỹ, xã Tây Phú) để giải quyết việc nợ tiền.

Tại đây, chị T gặp chị Đ.T.T.N (30 tuổi, ngụ ấp Tây Khánh 2, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang). Trong lúc nói chuyện, chị T nhắc lại việc mất thỏi son, nghi chị N lấy trộm và yêu cầu ông K bồi thường.

Khi chị N không thừa nhận, chị T liền dùng dao bấm màu đen dài khoảng 23cm đâm hai nhát vào vùng bụng chị N, rồi bỏ lại dao tại hiện trường và rời khỏi nơi xảy ra vụ việc.

Chị N được người dân đưa đến Trạm Y tế Mỹ Phú Đông sơ cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa An Giang điều trị.

Vụ việc được Công an tỉnh An Giang điều tra, xử lý.

Bắt giữ nghi phạm hiếp dâm bé gái 12 tuổi

Ngày 4/11, Công an xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng Trần Trọng H., sinh năm 2010, trú tại thôn Lỵ 1-2, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, khoảng 18h ngày 2/11, Công an xã Bảo Hà đã tiếp nhận tin báo về tội phạm từ anh Đ.X.L, sinh năm 1993, trú xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai về việc khoảng 17h cùng ngày, con gái anh là cháu Đ.T.B, sinh năm 2013 (tức 12 tuổi) đã bị đối tượng Trần Trọng H. (sinh năm 2010, trú tại thôn Lỵ 1-2, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai) thực hiện hành vi hiếp dâm. Vụ việc xảy ra tại hiện trường cách nhà nạn nhân khoảng 100m.

Đối tượng Trần Trọng H. tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an xã Bảo Hà. Nguồn: SKĐS

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Bảo Hà đã nhanh chóng phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai và Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 để tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác định hiện trường nơi xảy ra vụ việc, thu thập dấu vết và chứng cứ liên quan; đồng thời Công an xã đã khẩn trương phân công cán bộ, chiến sĩ truy vết và truy bắt đối tượng Trần Trọng H. do đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau gần 1 ngày truy bắt, đến khoảng 18h ngày 3/11, lực lượng Công an xã Bảo Hà đã bắt giữ thành công đối tượng Trần Trọng H. khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn tại khu vực nút giao IC16, xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nữ Chủ tịch Vũ Thị Thúy và cú lừa hơn 9.000 tỷ đồng ở Công ty Nhật Nam

VKSND TP.Hà Nội vừa ban hành cáo trạng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam. Trong đó, Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Ngoài ra, nhiều đồng phạm khác là thuộc cấp của Thúy cũng bị truy tố.

Theo cáo trạng, năm 2019, Thúy thành lập Công ty Nhật Nam, đưa ra các thông tin gian dối về việc doanh nghiệp đầu tư mua nhiều bất động sản giá trị lớn trên cả nước, dùng làm tài sản đảm bảo cho các hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Để tạo lòng tin, Thúy mời một số người có uy tín, địa vị xã hội giới thiệu, quảng bá về Công ty Nhật Nam. Bị can còn cam kết lợi nhuận 7-8%/tháng, tương đương 168-192% sau 2 năm, cùng nhiều chính sách ưu đãi, thưởng lớn cho nhà đầu tư góp vốn cao.

Bị can Vũ Thị Thúy, Giám đốc Công ty Nhật Nam bị truy tố. Ảnh: Đ.X.

Cơ quan điều tra xác định có 10 người thuộc "Ban chiến lược" của công ty, dù không góp vốn, không nắm dự án hay lợi nhuận, nhưng vẫn tham gia quảng bá, giới thiệu sai sự thật, đào tạo nhân viên, mở rộng mạng lưới đại diện trên toàn quốc theo chỉ đạo của Thúy, nhằm thu hút khách hàng ký hợp đồng đầu tư.

Vũ Thị Thúy bị cáo buộc ký nhiều hợp đồng "khống" trị giá từ hàng tỷ đến hàng chục tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận cổ đông chiến lược cho các thành viên Ban chiến lược, chỉ đạo kế toán chuyển tiền "lợi nhuận ảo" và chi "hoa hồng", tiền lương, thưởng cho họ.

Từ năm 2020 đến 2023, Thúy cùng đồng phạm đã ký hơn 43.000 hợp đồng hợp tác đầu tư, thu hơn 9.100 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 4.100 tỷ đồng được dùng trả gốc cho nhà đầu tư, còn gần 5.000 tỷ đồng bị chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cáo trạng nêu, Thúy chỉ đạo nhân viên kế toán rút, chuyển tiền khỏi tài khoản công ty sang các tài khoản cá nhân để che giấu nguồn gốc. Khoảng 120 tỷ đồng được Thúy dùng mua bất động sản, đầu tư cổ phiếu nhằm hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có.

Vũ Thị Thúy còn được biết đến là vợ của nam ca sĩ Khánh Phương.

2 chiếc SH cùng mang biển có "tứ quý 9"

Tối 4/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP.Hà Nội thông tin kết quả xác minh, làm rõ trường hợp hai xe SH cùng mang biển kiểm soát có "tứ quý 9" ở Hà Nội.

Trước đó, ngày 3/11, người dân phát hiện và ghi lại hình ảnh hai xe máy nhãn hiệu Honda SH mode cùng mang BKS: 29D2-X99.99 lưu thông trên đường. Thông tin sau đó được phản ánh đến Cục trưởng Cục CSGT.

Hai chiếc SH cùng mang một biển số. Nguồn: CAND

Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình (Cục trưởng Cục CSGT) đã chỉ đạo Phòng CSGT, Công an TP.Hà Nội khẩn trương cho đơn vị địa bàn xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Đội CSGT số 4 đã xác định được chủ xe SH mode mang BKS 29D2-X99.99 là ông Đ.M.T. (SN 1977, trú tại phường Định Công, Hà Nội).

Làm việc với CSGT, ông Đ.M.T. cho biết đã bán xe này cho ông T.Đ.L. (SN 1950, trú tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Sau khi bán xe, ông T. đã làm thủ tục thu hồi biển số, đồng thời đăng ký cho xe Honda SH mode khác (xe màu đỏ), gắn lại biển 29D2-X99.99 theo quy định.

Về phía ông T.Đ.L., sau khi mua xe chưa hoàn tất thủ tục đăng ký. Trong thời gian này, con gái ông là chị T.L.P. (SN 1980) đã mua một biển số (biển giả) 29D2-X99.99 qua mạng xã hội, gắn vào xe và lưu thông trên đường.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT số 4 đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với chị T.L.P. về các hành vi: “Điều khiển xe gắn biển kiểm soát không do cơ quan có thẩm quyền cấp” và “Không có giấy chứng nhận đăng ký xe” với mức phạt 7,5 triệu đồng và trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe, đồng thời bị tịch thu biển kiểm soát không do cơ quan chức năng cấp.

Tham khảo thêm

Ninh Bình: Triệt phá ổ bạc, bắt 21 đối tượng từ Hà Nội, Nghệ An

Ninh Bình: Triệt phá ổ bạc, bắt 21 đối tượng từ Hà Nội, Nghệ An

An Giang: Khởi tố người đàn ông sản xuất nước giặt, xả vải và nước chấm giả mạo thương hiệu lớn

An Giang: Khởi tố người đàn ông sản xuất nước giặt, xả vải và nước chấm giả mạo thương hiệu lớn

Đề xuất bảo vệ công ty, trông xe dịp Tết cũng là “người có chức vụ”, có thể phạm tội tham ô tài sản

Đề xuất bảo vệ công ty, trông xe dịp Tết cũng là “người có chức vụ”, có thể phạm tội tham ô tài sản

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Công an cùng người dân ở Huế vây bắt đối tượng lợi dụng mưa lũ trộm tài sản

Lợi dụng mưa lũ, một đối tượng đột nhập nhà dân ở TP. Huế trộm cắp tài sản nhưng nhanh chóng bị công an và người dân truy đuổi, vây bắt.

Người phụ nữ ở Huế bị cháu ruột trộm 7,9 lượng vàng giữa thời điểm mưa lũ
9

Pháp luật
Người phụ nữ ở Huế bị cháu ruột trộm 7,9 lượng vàng giữa thời điểm mưa lũ

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chém hàng xóm trọng thương rồi cầm dao cố thủ; điều tra vụ 2 bố con tử vong bất thường
5

Pháp luật
TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Chém hàng xóm trọng thương rồi cầm dao cố thủ; điều tra vụ 2 bố con tử vong bất thường

TIN NÓNG 24H QUA: Sát hại người yêu rồi ngủ cùng thi thể suốt đêm; lùi ôtô xuống ruộng vì né chốt kiểm tra nồng độ cồn

Pháp luật
TIN NÓNG 24H QUA: Sát hại người yêu rồi ngủ cùng thi thể suốt đêm; lùi ôtô xuống ruộng vì né chốt kiểm tra nồng độ cồn

Nữ “đại gia” từng thuê máy bay rước dâu ở Cà Mau lãnh tù treo vì chỉ đạo cưa 3 cây dừa, 2 cây sao… trên đất tranh chấp

Pháp luật
Nữ “đại gia” từng thuê máy bay rước dâu ở Cà Mau lãnh tù treo vì chỉ đạo cưa 3 cây dừa, 2 cây sao… trên đất tranh chấp

Đọc thêm

Nghe bạn gái bảo 'chồng ơi, đâm nó đi', người đàn ông dùng dao đâm nạn nhân tử vong do thủng phổi
Pháp luật

Nghe bạn gái bảo "chồng ơi, đâm nó đi", người đàn ông dùng dao đâm nạn nhân tử vong do thủng phổi

Pháp luật

Thấy bạn gái đi cùng bị đánh và tri hô, Nguyễn Đắc Cương rút dao tấn công khiến một người trong nhóm đối phương tử vong.

Ứng phó bão KALMAEGI, 300 tàu cá, 3.000 ngư dân đã được hướng dẫn vào nơi tránh trú của tỉnh Khánh Hòa
Nhà nông

Ứng phó bão KALMAEGI, 300 tàu cá, 3.000 ngư dân đã được hướng dẫn vào nơi tránh trú của tỉnh Khánh Hòa

Nhà nông

Hơn 300 tàu cá với trên 3.000 ngư dân đã được hướng dẫn vào tránh trú bão tại các đảo có âu tàu như đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa, Đá Tây,... của tỉnh Khánh Hòa.

Thấy con rồng Nam Mỹ đi lạc, một người dân Lâm Đồng giao nộp ngành chức năng mang thả vào vườn quốc gia
Nhà nông

Thấy con rồng Nam Mỹ đi lạc, một người dân Lâm Đồng giao nộp ngành chức năng mang thả vào vườn quốc gia

Nhà nông

Chập choạng tối, ông Nguyễn Văn Tuân phát hiện con rồng Nam Mỹ đi lạc và đã bắt giao nộp cho lực lượng kiểm lâm, sau đó con vật này đã được thả vào Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà (Lâm Đồng).

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI đã vào biển Đông thành cơn bão số 13, cường độ cực đại có thể đạt cấp 14, giật cấp 17
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI đã vào biển Đông thành cơn bão số 13, cường độ cực đại có thể đạt cấp 14, giật cấp 17

Nhà nông

Tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (5/11), bão KALMAEGI đã đi vào biển Đông, thành cơn bão số 13. Bão đang di chuyển thần tốc, rạng sáng mai chỉ còn cách bờ biển tỉnh Gia Lai 550km.

Loại củ nhiều tinh bột dùng làm mì chính, ethanol, chuyên gia khuyến nông chỉ rõ cần 4 giải pháp phát triển bền vững
Nhà nông

Loại củ nhiều tinh bột dùng làm mì chính, ethanol, chuyên gia khuyến nông chỉ rõ cần 4 giải pháp phát triển bền vững

Nhà nông

Ngày 4/11, tại xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Viện Cây Lương thực và Thực phẩm cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa tổ chức hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị sản xuất sắn bền vững”.

Xem phim, tôi thấy chồng rơm rớm nước mắt: Gần chục năm lấy nhau, cuối cùng tôi biết vì sao anh chiều con đến vậy!
Gia đình

Xem phim, tôi thấy chồng rơm rớm nước mắt: Gần chục năm lấy nhau, cuối cùng tôi biết vì sao anh chiều con đến vậy!

Gia đình

Chia sẻ của anh khiến tôi lặng đi.

Sắp diễn ra “ngày hội” mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm
Kinh tế

Sắp diễn ra “ngày hội” mua sắm trực tuyến lớn nhất trong năm

Kinh tế

Bộ Công Thương sẽ tổ chức ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất năm ”Online Friday 2025” từ ngày 13 đến ngày 17/11. Chương trình “Tuần lễ Thương mại điện tử quốc gia và Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2025” sẽ tổ chức khuyến mại lên đến 100% với nhiều nhãn hàng.

Cuốn sách cổ thời nhà Đường tiết lộ 80.000 “người ngoài hành tinh” sửa chữa Mặt trăng
Đông Tây - Kim Cổ

Cuốn sách cổ thời nhà Đường tiết lộ 80.000 “người ngoài hành tinh” sửa chữa Mặt trăng

Đông Tây - Kim Cổ

Nhiều người cho rằng, những gi được mô tả trong trong cuốn "Dậu Dương Tạp Trở" thời nhà Đường là bằng chứng không thể chối cãi của người ngoài hành tinh.

Công ty Thủy điện Đồng Nai: Coi công tác an sinh là trách nhiệm, là văn hóa doanh nghiệp
Doanh nghiệp

Công ty Thủy điện Đồng Nai: Coi công tác an sinh là trách nhiệm, là văn hóa doanh nghiệp

Doanh nghiệp

Lãnh đạo Công ty Thủy điện Đồng Nai xác định, ngoài sản xuất, cung ứng điện cho lưới điện quốc gia, công ty còn coi công tác an sinh xã hội là trách nhiệm, là một phần văn hóa doanh nghiệp.

Ngày sinh Âm lịch vàng, ai sở hữu luôn vượt qua nghịch cảnh, tỏa sáng đúng lúc, tiền nhiều tình đẹp
Gia đình

Ngày sinh Âm lịch vàng, ai sở hữu luôn vượt qua nghịch cảnh, tỏa sáng đúng lúc, tiền nhiều tình đẹp

Gia đình

Những người sinh ngày Âm lịch này, cũng như vàng luôn tỏa sáng, tài năng và trí tuệ của họ cuối cùng sẽ phát huy rực rỡ vào đúng thời điểm.

Những siêu công trình thế giới 'hóa giải' bùn lún, tạo nền móng vĩnh cửu như cách Vinhomes Cần Giờ đang làm
Kinh tế

Những siêu công trình thế giới "hóa giải" bùn lún, tạo nền móng vĩnh cửu như cách Vinhomes Cần Giờ đang làm

Kinh tế

Từ những sân bay giữa biển khơi đến các cảng hàng hải tấp nập, công nghệ K-DPM của Nhật Bản đã tạo nên bước ngoặt trong ngành xây dựng toàn cầu khi biến bùn mềm thành nền móng bền vững. Từng hiện diện ở các siêu công trình như sân bay Chubu, Haneda hay cảng New York, nay công nghệ đột phá ấy đang được ứng dụng tại dự án Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP.HCM), mở ra chương mới cho kỹ thuật lấn biển bền vững và kiến tạo nên một kỳ quan đô thị giữa đại dương.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và dmg events hợp tác ra mắt hội nghị - triển lãm năng lượng toàn cầu
Kinh tế

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và dmg events hợp tác ra mắt hội nghị - triển lãm năng lượng toàn cầu

Kinh tế

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và dmg events công bố hợp tác chiến lược, đồng thời ra mắt mô hình hợp tác đầu tiên: hội nghị và triển lãm về năng lượng toàn cầu. Sự kiện này sẽ hoạt động theo mô hình thương hiệu độc quyền, được kỳ vọng trở thành nền tảng kết nối quốc tế mới, quy tụ các lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện lực, hydrocarbon, lưu trữ năng lượng, hydrogen, công nghệ carbon thấp, và tiện ích… trong một hệ sinh thái tích hợp, thúc đẩy hợp tác – đầu tư – đổi mới sáng tạo cho giai đoạn chuyển đổi năng lượng thế giới.

3 lý do bất ngờ khiến giường ngủ của hoàng đế xưa chỉ rộng khoảng... 1 mét
Đông Tây - Kim Cổ

3 lý do bất ngờ khiến giường ngủ của hoàng đế xưa chỉ rộng khoảng... 1 mét

Đông Tây - Kim Cổ

Trong xã hội phong kiến Trung Quốc, hoàng đế được người dân coi là thiên tử, nắm trong tay cả thiên hạ. Vì thế, hoàng đế cũng là người có cuộc sống xa hoa, sống trong cung điện nguy nga tráng lệ bậc nhất. Tuy vậy, chiếc giường ngủ của nhà vua lại có chiều rộng chỉ khoảng 1 mét.

'Người Mỹ sẽ bất ngờ' - Nga tuyên bố sẵn sàng chuyển giao tên lửa siêu vượt âm đáng sợ cho Venezuela
Thế giới

'Người Mỹ sẽ bất ngờ' - Nga tuyên bố sẵn sàng chuyển giao tên lửa siêu vượt âm đáng sợ cho Venezuela

Thế giới

Nga đang cung cấp vũ khí cho Venezuela và có thể sẽ chuyển giao hệ thống tên lửa Oreshnik mới, theo ông Alexei Zhuravlyov – Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng thuộc Duma Quốc gia Nga.

Ninh Bình: Triệt phá ổ bạc, bắt 21 đối tượng từ Hà Nội, Nghệ An
Pháp luật

Ninh Bình: Triệt phá ổ bạc, bắt 21 đối tượng từ Hà Nội, Nghệ An

Pháp luật

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá thành công một sới bạc quy mô lớn trên địa bàn, bắt giữ 21 đối tượng đến từ nhiều tỉnh thành, thu giữ số tiền tang vật hơn 767 triệu đồng.

Giới thiệu với 1 tập đoàn của Trung Quốc về dự án đường sắt kết nối TP Cần Thơ với tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang cũ
Kinh tế

Giới thiệu với 1 tập đoàn của Trung Quốc về dự án đường sắt kết nối TP Cần Thơ với tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang cũ

Kinh tế

Tới đây, TP Cần Thơ sẽ bổ sung quy hoạch giao thông đường sắt, kết nối nhà ga đặt tại phường Hưng Phú về đô thị TP Cần Thơ, đến trung tâm tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang cũ.

Đỗ Hoàng Hên lập cú đúp, Hà Nội FC đại thắng PVF-CAND
Thể thao

Đỗ Hoàng Hên lập cú đúp, Hà Nội FC đại thắng PVF-CAND

Thể thao

Ở cuộc tiếp đón PVF-CAND tại vòng 10 V.League 2025/26, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên toả sáng với cú đúp giúp Hà Nội FC dễ dàng giành chiến thắng 4-0.

Châu Âu dội 'gáo nước lạnh' vào Ukraine
Thế giới

Châu Âu dội "gáo nước lạnh" vào Ukraine

Thế giới

Việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu sẽ gặp phải những trở ngại nghiêm trọng và sẽ không diễn ra trong tương lai gần - đây là kết luận mà hãng tin Reuters đưa ra sau khi phân tích dự thảo báo cáo của Ủy ban châu Âu về việc mở rộng EU.

Bí thư Gia Lai: Chủ tịch, Bí thư xã, phường phải chịu trách nhiệm trực tiếp, quyết liệt triển khai dự án trọng điểm
Kinh tế

Bí thư Gia Lai: Chủ tịch, Bí thư xã, phường phải chịu trách nhiệm trực tiếp, quyết liệt triển khai dự án trọng điểm

Kinh tế

Tại phiên họp Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia tỉnh Gia Lai ngày 4/11, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh trách nhiệm trực tiếp, toàn diện của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường có dự án đi qua. Ông yêu cầu lãnh đạo địa phương phải chủ động, quyết liệt chỉ đạo, không đùn đẩy hay né tránh, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh để Ban Chỉ đạo giải quyết, đảm bảo tiến độ triển khai các dự án trọng điểm đường sắt tốc độ cao và cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI vẫn còn tăng cấp, sẽ trút 'bom nước' xuống khu vực nào sau khi thành cơn bão số 13?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão KALMAEGI vẫn còn tăng cấp, sẽ trút "bom nước" xuống khu vực nào sau khi thành cơn bão số 13?

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão KALMAEGI mai vào biển Đông, thành cơn bão số 13. Dự báo, từ chiều tối 6/11 cơn bão số 13 sẽ trút "bom nước" xuống 8 tỉnh thành: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa.

Nữ Chủ tịch Vũ Thị Thúy và cú lừa hơn 9.000 tỷ đồng ở Công ty Nhật Nam
Pháp luật

Nữ Chủ tịch Vũ Thị Thúy và cú lừa hơn 9.000 tỷ đồng ở Công ty Nhật Nam

Pháp luật

Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhật Nam, bị cáo buộc lập mạng lưới quảng bá gian dối, đưa ra cam kết lợi nhuận "khủng" để thu hút hàng chục nghìn người góp vốn, chiếm đoạt và sử dụng gần 5.000 tỷ đồng.

Nóng: Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo khẩn cấp giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khắc phục bão lũ
Kinh tế

Nóng: Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo khẩn cấp giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khắc phục bão lũ

Kinh tế

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản, yêu cầu các tổ chức tín dụng phải khẩn trương rà soát tình hình hoạt động và khả năng trả nợ của khách hàng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, từ đó áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn.

Liên tiếp phát hiện thực phẩm 'bẩn' ở bếp ăn trường học: Bộ Y tế đề nghị đại diện cha mẹ học sinh tăng cường giám sát
Xã hội

Liên tiếp phát hiện thực phẩm "bẩn" ở bếp ăn trường học: Bộ Y tế đề nghị đại diện cha mẹ học sinh tăng cường giám sát

Xã hội

Bộ Y tế đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo liên ngành về An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể.

Cựu Phó Tổng thống quyền lực bậc nhất nước Mỹ Dick Cheney qua đời
Thế giới

Cựu Phó Tổng thống quyền lực bậc nhất nước Mỹ Dick Cheney qua đời

Thế giới

Dick Cheney – người từng giữ chức Phó Tổng thống Mỹ dưới thời Tổng thống George W. Bush và là nhân vật có ảnh hưởng lớn trong chính quyền Washington sau vụ khủng bố 11/9 – đã qua đời ở tuổi 84, theo thông tin từ gia đình được truyền thông Mỹ dẫn lại ngày 4/11.

Tin tối (4/11): CAS phủ quyết FIFA, ĐT Malaysia 'trắng án'?
Thể thao

Tin tối (4/11): CAS phủ quyết FIFA, ĐT Malaysia "trắng án"?

Thể thao

CAS phủ quyết FIFA, ĐT Malaysia "trắng án"?; Công Phượng sắp sang Singapore trị thương; Ronaldo khẳng định bản thân không thua Messi; HLV Ten Hag lọt vào tầm ngắm của Wolves; Beckham sắp được phong tước hiệp sĩ.

Thực hư vụ 2 xe máy SH có chung biển số 'tứ quý 9' lưu thông trên đường ở Hà Nội
Tin tức

Thực hư vụ 2 xe máy SH có chung biển số "tứ quý 9" lưu thông trên đường ở Hà Nội

Tin tức

Công an TP Hà Nội xác định, một trong hai xe SH mang biển số "tứ quý 9" lưu thông trên phố là gắn biển giả, do con gái chủ xe tự mua qua mạng xã hội. Người vi phạm bị phạt 7,5 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Cái chết của mỹ nhân Châu Á, người có giọng hát làm người ta 'điên đảo', ra đi ở tuổi 48
Văn hóa - Giải trí

Cái chết của mỹ nhân Châu Á, người có giọng hát làm người ta "điên đảo", ra đi ở tuổi 48

Văn hóa - Giải trí

Coco Lee - diva gốc Hoa từng được mệnh danh là “Mariah Carey của châu Á”, ra đi ở tuổi 48 sau chuỗi ngày chống chọi với trầm cảm. Cái chết của cô để lại nhiều tiếc thương cho người hâm mộ toàn thế giới.

Nhật Bản trao tặng Huân chương cao quý cho nguyên lãnh đạo cấp cao Việt Nam
Thế giới

Nhật Bản trao tặng Huân chương cao quý cho nguyên lãnh đạo cấp cao Việt Nam

Thế giới

Thông tin từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam ngày 4/11 cho biết, Chính phủ Nhật Bản vừa công bố danh sách các cá nhân được trao tặng Huân chương đợt mùa thu năm 2025.

Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng - giọng ca huyền thoại của nền âm nhạc Việt Nam qua đời
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng - giọng ca huyền thoại của nền âm nhạc Việt Nam qua đời

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng, người hát ca khúc "Tình ca" bất hủ đã qua đời tại CHLB Đức vào ngày 30/10 vừa qua.

Tin đọc nhiều

1

Hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam ở tỉnh Phú Thọ mới, dân bắt lên cá to dài thế này đây

Hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam ở tỉnh Phú Thọ mới, dân bắt lên cá to dài thế này đây

2

Nước mua gạo nhiều nhất thế giới vừa lập kỷ lục mới về lúa gạo, Việt Nam chuyển hướng thị trường thế nào?

Nước mua gạo nhiều nhất thế giới vừa lập kỷ lục mới về lúa gạo, Việt Nam chuyển hướng thị trường thế nào?

3

Khách hàng lớn nhất tạm ngừng mua, có ba quốc gia đột nhiên tăng mua gạo Việt Nam, đó là những nước nào?

Khách hàng lớn nhất tạm ngừng mua, có ba quốc gia đột nhiên tăng mua gạo Việt Nam, đó là những nước nào?

4

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió

Văn khấn Rằm tháng 9 Âm lịch 2025 tinh chuẩn nhất, cầu mong gia đình an lành, làm ăn thuận buồm xuôi gió

5

Hình ảnh hai du khách Mỹ tham gia gia cố bờ kè sạt lở ven sông Thu Bồn gây xúc động

Hình ảnh hai du khách Mỹ tham gia gia cố bờ kè sạt lở ven sông Thu Bồn gây xúc động