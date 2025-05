TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Điều tra vụ 2 cha con tử vong trong nhà bị cháy; khởi tố 3 bị can vụ vận chuyển 26kg ma túy và 12 bánh heroin

Điều tra vụ 2 cha con tử vong trong nhà với nhiều vật dụng bị cháy

Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang phối hợp với Công an xã Tân Văn (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) tiến hành điều tra nguyên nhân vụ hai cha con tử vong trong nhà với nhiều vật dụng bị cháy.

Trước đó, vào chiều 7/5, người nhà ông H.V.M (63 tuổi, ngụ xã Tân Văn, huyện Lâm Hà) sau nhiều ngày không thấy nên đã đến nhà ông M tìm kiếm. Tuy nhiên, khi đến nhà thì phát hiện cửa nhà khóa trái, gọi không ai trả lời.

Người nhà ông H.V.M đã báo chính quyền địa phương đến hỗ trợ. Sau đó, lực lượng chức năng đã đến căn nhà của ông M, phá cửa thì phát hiện ông M cùng con gái là H.T.B.D (32 tuổi) đã tử vong, trong nhà có nhiều vật dụng bị cháy.

Năm 2013, lực lượng chức năng đến vận động ông M cho con gái ra ngoài nhưng ông M không chịu, không cho ai bước vào nhà.

Sau đó, Công an xã Tân Văn đã có mặt, phong tỏa hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân khiến hai cha con tử vong trong nhà với nhiều vật dụng bị cháy.

Được biết, ông M và con gái đều mắc chứng bệnh liên quan đến năng lực hành vi, ít giao lưu với hàng xóm và mọi người xung quanh. Ông M đã ly hôn từ lâu, nhiều năm nay nhốt con gái trong nhà chỉ rộng vài mét vuông. Nhiều lần chính quyền địa phương đến vận động ông M cho con gái ra ngoài nhưng ông M không chấp nhận, xua đuổi lực lượng chức năng.

Khởi tố 3 bị can vụ vận chuyển 26kg ma túy và 12 bánh heroin

Ngày 8/5, nguồn tin của phóng viên cho biết, Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Long An đã khởi tố 3 bị can về tội vận chuyển trái phép chất ma túy trong vụ án vận chuyển trái phép 26kg ma túy và 12 bánh heroin trên địa bàn huyện Tân Hưng.

Theo đó, sau khi tiếp nhận vụ án từ Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) miền Nam, Cục PCMT&TP, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP), Cơ quan điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố bị can, tạm giam đối với 3 bị can gồm Võ Văn Mai (49 tuổi, ngụ ấp Thuận Hòa, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Bùi Ngọc Lân (68 tuổi, ngụ phường An Phú Đông, quận 12, TP.HCM) và Đàm Quang Thương (55 tuổi, ngụ phường 5, quận Tân Bình, TP.HCM) để điều tra tội vận chuyển trái phép chất ma túy.



Bị can Võ Văn Mai thời điểm bị bắt cùng tang vật. Nguồn: Báo Long An

Trước đó, khoảng 1 giờ 17 phút ngày 12/3, thực hiện Chuyên án A3-1124.2p, Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP chủ trì, phối hợp các đơn vị Phòng PCMT&TP, BĐBP tỉnh; Phòng PCMT&TP, BĐBP tỉnh Tây Ninh; Phòng PCMT&TP, Bộ đội Biên phòng TP.HCM; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh, Công an thị trấn Tân Hưng và Phòng 1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh làm nhiệm vụ tại khu vực Cầu 79, khu phố Rọc Chanh A, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng phát hiện xe ôtô mang biển kiểm soát 51L-379.24 đang lưu thông theo hướng từ tỉnh Đồng Tháp đi thị trấn Tân Hưng có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tài xế Võ Văn Mai cất giấu nhiều gói nylon nghi là ma túy trong cốp xe nên lập biên bản phạm tội quả tang. Mai khai nhận vận chuyển ma tuý thuê cho đối tượng tên Vinh (ở Campuchia) để giao cho đối tượng ở TP.HCM với tiền công là 2.000 USD/chuyến.

Sau khi bị bắt quả tang, Võ Văn Mai hợp tác cùng cơ quan chức năng tiếp tục điều khiển xe ôtô đi TP.HCM. Khi tới điểm hẹn, Mai liên hệ số điện thoại người nhận. Lúc này, đối tượng Bùi Ngọc Lân ra nhận hàng. Trong lúc Lân chuẩn bị nhận hàng từ cốp xe ôtô thì bị bắt giữ.

Quá trình làm việc, Lân khai nhận được Đàm Quang Thương chỉ đạo nhận và vận chuyển ma túy từ Võ Văn Mai về nhà trọ của Lân.

Theo kết luận giám định, số ma túy thu giữ trong vụ án gồm 4.197,28g ma túy loại heroin; 6.006,56g ma túy loại Ketamine và 19.966,9g ma túy loại Methamphetamine.

Hiện vụ việc tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Khởi tố vụ chồng báo công an khi phát hiện vợ bắt nhốt người phụ nữ để đánh đập

Ngày 8/5, nguồn tin Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Nạn nhân trong vụ án này là chị P.H.M. (32 tuổi, ngụ xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn) bị 2 người phụ nữ đánh đập ngoài đường rồi bắt lên xe ô tô chở đến tiệm spa của mình tiếp tục hành hung, gây thương tích 8%.



Chị M. bị bỏng ở vùng mặt với nguyên nhân được cho là do bà Y. và bà T. đổ axit non lên. Ảnh: nguồn Facebook

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 20/4, khi chị M. đang chạy xe máy trên đường ở thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau thì bất ngờ bị 2 người phụ nữ là N.N.Y. và P.P.T. chặn đầu xe rồi lao vào đánh đập.

Chưa dừng lại, Y. và T. còn bắt chị M. lên ô tô chở về tiệm spa của mình để tiếp tục hành hung.

Tại tiệm spa, chị M. bị 2 người phụ nữ nói trên cắt tóc, đổ axit non vào vùng mặt…

Sự việc chỉ dừng lại khi chồng của bà Y. về nhà, phát hiện vợ mình đang nhốt chị M. để đánh đập, nên gọi điện trình báo cảnh sát địa phương đến giải cứu nạn nhân.

Chị M. sau đó đã có đơn gửi đến Công an tỉnh Cà Mau tố cáo vụ việc.

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Vì sao tòa tạm hoãn xử Lê Thanh Nhất Nguyên về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản?

Ngày 8/5, TAND huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991, ngụ xã Hòa Khánh Tây, Đức Hòa) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Nguyên bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tiền và tài sản của 3 người với tổng trị giá 366 triệu đồng, trong thời gian sinh sống tại nơi ở tự xưng Tịnh thất Bồng Lai (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa).



Bị cáo Lê Thanh Nhất Nguyên tại tòa. Ảnh: PV

Tuy nhiên, HĐXX đã thông báo tạm hoãn phiên tòa do cần triệu tập thêm một số người có nghĩa vụ liên quan vụ án. Phiên tòa dự kiến mở lại vào ngày 28/5.

Trong thông báo trước đó, HĐXX cũng triệu tập những người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan tham gia phiên tòa, trong đó có ông Lê Tùng Vân (SN 1932, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa).

Theo cáo trạng, từ năm 2015, Lê Thanh Nhất Nguyên cùng một số người thân thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội, giới thiệu nơi ở là chùa, tự xưng là sư thầy, gọi những người xung quanh bằng các danh xưng như thầy, sư phụ, chú tiểu...

Nhóm người này giới thiệu các chú tiểu tại cơ sở là trẻ em bị bỏ rơi, được họ cưu mang, nuôi dưỡng.

Hình ảnh các em nhỏ thường xuyên được chia sẻ trên mạng xã hội kèm lời kêu gọi quyên góp, hỗ trợ, với nội dung: "Mọi sự ủng hộ, tài trợ, giúp đỡ và quảng cáo, quý vị vui lòng liên hệ hai thầy trực tiếp nuôi dạy các bé".

Đồng thời, dưới các clip còn đính kèm số tài khoản ngân hàng và số điện thoại liên hệ. Từ năm 2018 đến năm 2021, nhiều người tin tưởng vào các thông tin trên đã gửi tiền, quà, hoặc chuyển khoản để ủng hộ Nhất Nguyên và những người đang sinh sống cùng hộ bà Cúc.

Tuy nhiên, khi biết Tịnh thất Bồng Lai không phải là chùa và các sư thầy không phải tu sĩ thật, một số người đã làm đơn tố cáo Lê Thanh Nhất Nguyên có hành vi giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra xác định có 3 người đã chuyển tiền và tài sản với tổng giá trị 366 triệu đồng cho nhóm của Nhất Nguyên.

Ngoài ra, có 6 người khác gửi đơn trình báo đã chuyển hàng trăm triệu đồng cho Nhất Nguyên và nhóm người tại Tịnh thất Bồng Lai. Nhưng cơ quan điều tra cho rằng những trường hợp này chưa đủ căn cứ chứng minh hành vi chiếm đoạt, nên không xử lý hình sự.

Liên quan đến vụ án, cơ quan chức năng cho rằng, ông Lê Tùng Vân và một số người khác từng bàn bạc, thống nhất với Nhất Nguyên việc đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội nhằm kêu gọi tiền từ thiện. Tuy nhiên, không có căn cứ xác định họ biết rõ số tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội của Nhất Nguyên nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài vụ án này, năm 2022, Lê Thanh Nhất Nguyên đã bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Bị cáo này hiện đang chấp hành án tại trại giam.

Chung vụ án này, ông Lê Tùng Vân cùng 4 người khác cũng bị tuyên án từ 3 năm đến 5 năm tù với cùng tội danh.

Vụ Xuyên Việt Oil: Cựu Bí thư Lê Đức Thọ được đề nghị giảm đến 7 năm tù nhờ khắc phục hậu quả

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 8/5, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Cấp cao tại TP.HCM đã đưa ra đề nghị đáng chú ý liên quan đến mức án của các bị cáo trong vụ án Công ty Xuyên Việt Oil.

Theo đó, VKSND Cấp cao đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) chấp thuận toàn bộ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của cả 7 bị cáo, bao gồm cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ và các cựu quan chức khác.

Cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ trong vụ án Xuyên Việt Oil được đề nghị giảm án từ 12 xuống còn 5 năm tù. Ảnh: Chinh Hoàng



Điểm nổi bật là đề nghị giảm án từ 5 đến 7 năm tù cho ông Lê Đức Thọ. Cụ thể, VKS đề nghị giảm 1-2 năm tù cho tội "Nhận hối lộ" và 4-5 năm tù cho tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Lý do chính cho đề nghị này là việc ông Thọ đã tự nguyện dùng toàn bộ giá trị ba sổ tiết kiệm, ước tính khoảng 15 tỷ đồng, để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.

Đối với bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, người được xác định giữ vai trò chủ mưu, VKS đề nghị giảm từ 18 đến 24 tháng tù. Bà Hạnh bị cáo buộc đã chỉ đạo nhân viên lập báo cáo sai lệch để chiếm đoạt 219 tỷ đồng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG). Đồng thời, công ty Xuyên Việt Oil dù đã thu hộ 1.244 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường nhưng không nộp vào ngân sách nhà nước mà sử dụng cho mục đích cá nhân.

Các bị cáo khác, bao gồm Nguyễn Thị Như Phương (Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil), Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) và các cựu cán bộ Cục Thuế TP.HCM, Bộ Công Thương, cũng được VKS đề nghị giảm từ 9 đến 24 tháng tù. Tương tự ông Thọ, các bị cáo này cũng đã có thêm động thái nộp tiền khắc phục hậu quả trong giai đoạn phúc thẩm. Ví dụ, bà Phương nộp thêm 50 triệu đồng, ông An nộp thêm 100 triệu đồng.

Theo VKS, bản án sơ thẩm đã phản ánh đúng tính chất, mức độ và vai trò của từng bị cáo. Tuy nhiên, việc các bị cáo tích cực nộp thêm tiền khắc phục hậu quả được coi là tình tiết mới, đáng ghi nhận để xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Vụ án Xuyên Việt Oil đã gây rúng động dư luận khi phanh phui các hành vi sai phạm nghiêm trọng trong quản lý, kinh doanh xăng dầu. Hành vi của các bị cáo không chỉ gây thất thoát lớn tài sản nhà nước (bao gồm tiền từ Quỹ BOG và thuế bảo vệ môi trường) mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh năng lượng quốc gia và khiến nhiều cán bộ liên đới bị xử lý.

Trước đó, Công ty Xuyên Việt Oil đã bị Bộ Công Thương ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu vào ngày 11 tháng 8 năm 2023 và yêu cầu nộp lại 219 tỷ đồng tiền Quỹ BOG. Vụ án cũng làm rõ việc bà Hạnh đã tìm cách tiếp cận và đưa hối lộ cho nhiều cá nhân có thẩm quyền tại Bộ Công Thương và Cục Thuế TP.HCM để được cấp phép, duy trì hoạt động kinh doanh và né tránh các quyết định cưỡng chế thuế, dù công ty không đủ điều kiện.

Phiên tòa phúc thẩm vẫn đang tiếp tục với phần nghị án của HĐXX.