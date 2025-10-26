TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Gã đàn ông dùng dao đâm công an bị thương; bắt giam chủ kênh Tiktok "Tàng Keng Ông Trùm"

Gã đàn ông dùng dao khống chế cháu nhỏ, đâm công an bị thương

Ngày 25/10, Công an Lạng Sơn thông tin Công an xã Chi Lăng tạm giữ hình sự Đoàn Thanh Hùng (SN 1978, trú tại thôn Ga Bắc, xã Chi Lăng) để điều tra hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Đoàn Thanh Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp. Nguồn: NLĐO

Trước đó, vào tối 22/10, tại khu vực sân ga Đồng Mỏ, xã Chi Lăng, (tỉnh Lạng Sơn), Đoàn Thanh Hùng có biểu hiện loạn thần, bế một cháu bé, tay cầm dao dí vào cổ bé.

Nhận tin báo, Công an xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn có mặt tại hiện trường, triển khai biện pháp vận động, thuyết phục đối tượng bỏ hung khí. Tuy nhiên, Hùng không chấp hành và dùng dao đâm đại úy Linh Văn Hưng bị thương ở vùng ngực trái. Ngay sau đó, tổ công tác khống chế, tước dao, đảm bảo an toàn cho cháu bé.

Đại úy Linh Văn Hưng được đưa đi cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, đã đến thăm, động viên đại úy Hưng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn biểu dương tinh thần dũng cảm, không ngại nguy hiểm để bảo vệ tính mạng người dân; đồng thời chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ nhằm răn đe, giữ vững an ninh trật tự địa bàn.

Ngày 25/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Anh Điệp (SN 1995, ngụ tỉnh Ninh Bình) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Thực hiện chỉ đạo của giám đốc Công an TP.HCM, Phòng PC01 Công an TP.HCM phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khẩn trương truy xét, xử lý nghiêm chủ tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm” đăng tải các clip có nội dung công kích hoạt động cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, lũ lụt các tỉnh phía Bắc gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc huy động, kêu gọi cứu trợ của một số cơ quan, tổ chức có liên quan.

Điệp tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Đáng chú ý, đối tượng còn xúc phạm người dân miền Nam với những ngôn từ miệt thị, kỳ thị, vô văn hóa; gây chia rẽ giữa các vùng miền trong nước, phá hoại khối đoàn kết dân tộc; đã tạo nên làn sóng bức xúc, phẫn nộ, lên án mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Vào cuộc xác minh, Công an TP.HCM xác định, Điệp là người tạo lập, quản lý tài khoản Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm”.

Công an TP.HCM tống đạt các quyết định khởi tố, bắt giam Điệp.

Xuất phát từ động cơ là nhằm “câu” lượt thích, “câu” lượt xem, lượt tương tác trên mạng xã hội Tiktok và để trở nên nổi tiếng, Điệp đã đăng tải các video clip đã được kết luận giám định xác định là có nội dung "..., phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc,...", "xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác".

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, đúng pháp luật. Tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, bình luận các nội dung sai sự thật, xuyên tạc, kích động, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật trên mạng xã hội đều bị xử lý nghiêm theo quy định. Công an TP.HCM kêu gọi mỗi người dân hãy là người dùng mạng xã hội có trách nhiệm - đăng tải đúng, chia sẻ chuẩn, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh.

Chiều 25/10, UBND phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) đã thông tin ban đầu vụ việc liên quan đến một thầy giáo nghi vấn dụ dỗ học sinh vào nhà nghỉ, gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội những ngày qua.

Mấy ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, được cho là giáo viên, bị người dân và lực lượng chức năng giữ lại trước cửa một nhà nghỉ, sau đó bị lực lượng chức năng chở đi.

Nhiều tài khoản chia sẻ, bình luận với nội dung cho rằng người này dụ dỗ học sinh vào nhà nghỉ, khiến sự việc nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem và chia sẻ, tạo nhiều luồng ý kiến khác nhau.

Hình ảnh thầy T được người dân quay video clip đăng tải trên mạng xã hội. Nguồn: Báo An Giang

Qua xác minh bước đầu của cơ quan chức năng: Ông H.T.T (sinh năm 2003) là giáo viên thỉnh giảng tại Trường THPT Chưởng Binh Lễ (là trường ngoài công lập và không thuộc quyền quản lý của phường Long Xuyên). Ngày 23/10, ông T cùng em M (là học sinh lớp 11 của một trường khác, không phải học sinh Trường THPT Chưởng Binh Lễ) vào một nhà nghỉ tại phường Long Xuyên để uống rượu. Sau đó, gia đình phát hiện trình báo công an.

Hiện, các ngành chức năng có liên quan đang phối hợp giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 25/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Trường (SN 1993, ngụ tại tỉnh Đồng Tháp), Võ Văn Đức (SN 1997, ngụ tại tỉnh An Giang), Cao Tấn Tú (SN 2000, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Ngọc Thùy Linh (SN 1993, ngụ TP.HCM) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hộ kinh doanh AC International.

Trước đó, qua phối hợp kiểm tra, Công an TPHCM cùng Sở Y tế TP.HCM đã phát hiện hộ kinh doanh AC International trên đường Phan Xích Long, phường Gia Định có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật, hoạt động ngoài phạm vi được cấp phép.

Quá trình điều tra, xác định, Trường đã lập ra hộ kinh doanh AC International (theo giấy phép, chỉ được phép chăm sóc da và kinh doanh mỹ phẩm).

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Trường, nơi đây nhanh chóng bị biến tướng thành một “phòng khám” trá hình.

Các nhân viên được phân vai thành “bác sĩ”, “chuyên gia”, sử dụng áo blouse trắng, cùng hàng loạt thiết bị y tế gắn mác hiện đại để tư vấn và điều trị cho khách hàng.

Trên thực tế, các đối tượng không có bằng cấp chuyên môn y khoa; thậm chí, có trường hợp nhân viên học trung cấp thú y được giao trực tiếp điều trị cho người bệnh.

Những loại thuốc tiêm, truyền cho khách hàng chỉ là nước cất, vitamin hoặc thuốc giảm đau thông thường. Việc soi chiếu, vận hành máy móc chỉ nhằm tạo cảm giác chuyên nghiệp, qua mắt người bệnh, không có giá trị y tế, chữa bệnh.

Để thu hút khách hàng, nhóm đối tượng lập nhiều trang Facebook giả danh phòng khám, đặt tên trang có các cụm từ “Ths, Bs, Dr, chuẩn y khoa, quốc tế”.

Nội dung đăng tải được các đối tượng “phù phép” vô cùng đẹp mắt, chuyên nghiệp, lấy cắp hình ảnh của bác sĩ nước ngoài, cắt ghép video, hình ảnh có thiết bị máy móc hiện đại, cao cấp, “Tây hóa”, hứa hẹn “chữa khỏi bệnh không cần phẫu thuật, trị dứt điểm đau xương khớp, dạ dày, ngủ ngáy…” bằng công nghệ cao, không đau, không cần uống thuốc… để lừa dối, tạo niềm tin; viết bài, chi tiền chạy quảng cáo rầm rộ để tiếp cận được nhiều khách hàng.

Người dân khi tiếp cận những quảng cáo này được nhân viên dẫn dụ đến cơ sở. Tại đây, theo kịch bản soạn sẵn, khách hàng trải qua nhiều vòng tư vấn, được vẽ ra các gói dịch vụ từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Đáng chú ý, một số khách hàng không đủ tiền vẫn bị các đối tượng “thao túng tâm lý”, ép buộc vay tín chấp qua ứng dụng điện thoại, thậm chí đến tận nhà để thu tiền trực tiếp dẫn đến cảnh “tiền mất, tật mang” và còn gánh thêm khoản nợ lên đến vài chục triệu đồng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, chỉ trong thời gian từ tháng 2/2025 đến tháng 7/2025, cơ sở này đã lừa đảo rất nhiều người bệnh, chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

Nạn nhân chủ yếu là người lớn tuổi, mắc các bệnh mãn tính, xương khớp, dạ dày, ngủ ngáy, gout, có vấn đề nhạy cảm về nam khoa; người ở các vùng quê từ các địa phương khác.

Sáng 25/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Bàn Văn Vỹ (39 tuổi, trú trú tại xã Lục Sơn, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi giết người.

Theo cơ quan công an, Bàn Văn Vỹ đưa vợ từ Bắc Ninh về quê ngoại ở Nghệ An để sinh con. Ngày 17/10, Vỹ đưa vợ đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh này để mổ đẻ sinh đôi.

Công an lấy lời khai Bàn Văn Vỹ - nghi phạm tấn công nhiều người tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Nguồn: PLO

Trong quá trình theo dõi tại bệnh viện, một trong hai bé vừa sinh có biểu hiện sức khỏe yếu, các y, bác sĩ phải điều trị tích cực cho con của vợ chồng Vỹ. Tuy nhiên, Vỹ đã dùng dao gây thương tích cho ba điều dưỡng và hai người nhà bệnh nhân khác (quê Hà Tĩnh, Nghệ An) và hai bệnh nhân nhi.

Tại cơ quan công an, Vỹ khai là nghĩ con mình không được bệnh viện quan tâm đúng mức, đồng thời nghi ngờ một đứa con bị tráo đổi nên nảy sinh bức xúc, mất kiểm soát.

“Do quá lo lắng, hoang mang khi thấy con sức khỏe yếu, cộng với tâm lý bất ổn sau nhiều ngày thức trắng chăm con, tôi đã có hành vi bộc phát, thiếu kiểm soát” - Vỹ khai với công an.

Sau khi xảy ra sự việc, nhiều người nghi ngờ Vỹ bị “ngáo đá” mới mất nhân tính như vậy. Tuy nhiên, công an đã test nhanh ma túy và kiểm tra nồng độ cồn đối với Vỹ. Các kết quả đều âm tính.

Công an tỉnh Nghệ An cho biết thêm xác minh tại địa phương quê vợ của Vỹ (xã Quế Phong, tỉnh Nghệ An), kết quả cho thấy vợ chồng Vỹ chủ yếu sinh sống tại Bắc Ninh, thỉnh thoảng mới về quê vợ. Nghi phạm Vỹ chưa có tiền án, tiền sự, không thuộc diện đang điều trị các bệnh lý về tâm thần.

Như đã đưa tin, khoảng 10 giờ ngày 23/10, Vỹ đang chăm vợ và hai con vừa sinh tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, đã có hành vi đe dọa ném hai trẻ sơ sinh qua cửa sổ bệnh viện xuống đất.

Tại đây, Vỹ dùng dao tấn công nhiều người, trong đó có các nhân viên y tế khi họ dũng cảm lao vào can ngăn Vỹ. Vụ việc khiến 5 người bị thương nặng gồm ba điều dưỡng, hai người nhà bệnh nhân; ngoài ra, hai trẻ sơ sinh bị xây xước nhẹ.

Ngay sau đó, Vỹ đã bị lực lượng công an khống chế, đưa về tạm giữ phục vụ công tác điều tra.