Giang hồ mạng Tiến "bịp" bị bắt

Chiều 8/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Hải Phòng bắt giữ Nguyễn Thành Long, sinh năm 1988, trú tại Kiến Thụy, Hải Phòng (tức Tiến "bịp”) để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Giang hồ mạng Tiến "bịp" bị bắt ở Hải Phòng. Ảnh cắt từ clip.

Cùng bị bắt còn có Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1983, trú tại Đại Trà Hồng, xã Kiến Minh, TP.Hải Phòng và Nguyễn Văn Đạo, sinh năm 1984, trú tại thôn Đại Trà Đức, xã Kiến Minh.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 8/7, tại thôn Đại Trà Hồng, xã Kiến Minh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP.Hải Phòng phối hợp Công an xã Kiến Minh bắt quả tang Nguyễn Văn Tuấn có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trong nhà Tuấn còn có 2 đối tượng Tiến "bịp" và Đạo.

Nguyễn Thành Long còn được biết đến với biệt danh Tiến "bịp", là một giang hồ mạng nổi tiếng trên YouTube và các trang mạng xã hội.

Tiến "bịp" thường xuất hiện trong các video livestream có lượng người theo dõi khá lớn.

Công an công bố nguyên nhân vụ cháy chung cư, 8 người chết ở TP.HCM

Ngày 8/7, Công an TP.HCM đã công bố nguyên nhân vụ cháy tại chung cư Độc Lập (phường Phú Thọ Hòa, xảy ra ngày 6/7) khiến 8 người chết. Cụ thể, vụ cháy do chập đường dây điện người dân tự đấu nối để cấp điện cho các thiết bị tại tầng trệt.

Căn hộ 0.19 và 0.20 bị cháy ám khói đen, 8 người chết ở chung cư Độc Lập, phường Phú Thọ Hòa. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo Công an TP.HCM, đường dây điện tự đấu nối trong căn hộ 0.20 của chung cư Độc Lập đã bị chập, gây cháy lan sang căn hộ liền kề 0.19. Chung cư này được xây dựng từ năm 2008 và không có lối thoát hiểm cho các căn hộ ở tầng trệt. Ngoài ra, việc cơi nới, lắp đặt "chuồng cọp" tại ban công các căn hộ đã chặn lối thoát hiểm của cư dân.

Mặc dù lực lượng Cảnh sát PCCC đã nhanh chóng có mặt để khống chế đám cháy và giải cứu một số người dân, nhưng do hai căn hộ bị cháy chỉ có lối thoát duy nhất ở phía trước đã bị lửa bao trùm, nên các nạn nhân không thể thoát ra ngoài. Khi lực lượng chức năng tiếp cận được bên trong, các nạn nhân đã tử vong.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân không tự ý đấu nối điện, sử dụng thiết bị và dây dẫn điện không đảm bảo an toàn, đồng thời tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy và thiết kế lối thoát hiểm trong các công trình nhà ở.

Công an truy tìm ô tô rời khỏi hiện trường sau tai nạn chết người

Chiều 8/7, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang truy tìm chiếc xe ô tô sau va chạm giao thông với một xe máy, khiến một người phụ nữ tử vong tại quốc lộ 1, phường Xuân Đài.

Sau khi xảy ra va chạm giao thông trên quốc lộ 1 khiến 1 người phụ nữ ở tỉnh Đắk Lắk tử vong, chiếc xe ô tô đã rời khỏi hiện trường.

Trước đó, khoảng 10h50 sáng cùng ngày, tại Km1291+200 quốc lộ 1 (thuộc khu phố An Thạnh, phường Xuân Đài), xe mô tô mang biển kiểm soát 78H1-163.57 do bà Phan Thị A. (SN 1964, trú tại khu phố Chí Đức, xã Tuy An Bắc) điều khiển, đi theo hướng Bắc - Nam, khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với một ô tô (chưa xác định phương tiện cụ thể).

Vụ tai nạn khiến bà A. tử vong tại chỗ. Tuy nhiên, sau va chạm chiếc xe ô tô đã rời khỏi hiện trường.

"Chúng tôi đang cho tổ công tác chạy vào phía Nam, tiếp tục truy xuất camera và truy tìm phương tiện gây tai nạn này", một lãnh đạo Đội CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên.

Em đâm chết anh trai

Vào khoảng 15h30 ngày 8/7, Phan Văn Lộc (31 tuổi, ngụ khóm 5, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) đi làm về đến nhà, do bực tức đã đập hư cây quạt điện, bị anh ruột là Phan Văn Phước (33 tuổi) ở cùng nhà la mắng.

Hai bên sau đó xảy ra cự cãi, đánh nhau. Trong lúc tức giận, Lộc lấy con dao trong nhà đâm vào ngực anh mình, khiến anh Phước tử vong.

Sau đó, Lộc đến Công an phường An Xuyên đầu thú.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.

Tuyên án tử hình người đàn ông sát hại cả gia đình vì “cuộc sống khó khăn, bế tắc”

Ngày 8/7, TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyệt phạt bị cáo Vũ Văn Vương (SN 1973, ở xã Phượng Dực, Hà Nội) án tử hình về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là mẹ ruột, vợ và 2 con ruột của bị cáo.

Theo hồ sơ vụ án, gia đình Vũ Văn Vương gồm bà Đ.T.Nh (là mẹ của Vương), chị Đ.T.Th (là vợ của Vương) cùng 2 con là cháu V.T.H (SN 2006) và cháu V.T.T (SN 2008).

Bị cáo Vũ Văn Vương tại thời điểm bị bắt.

Hằng ngày, Vương làm nghề đan mây tre, chị Th làm nghề phụ hồ để kiếm tiền nuôi gia đình. Từ đầu năm 2024, do bà Nh thường xuyên bị ốm, bệnh tật, nằm liệt giường nên Vương nghỉ làm, ở nhà chăm sóc mẹ.

Trước đó, bố của Vương cũng bị ốm đau trong thời gian dài mới mất. Bản thân Vương cũng ốm yếu nên cuộc sống rơi vào khó khăn, bế tắc. Ông ta do vậy nảy sinh ý định giết toàn bộ các thành viên trong gia đình, sau đó tự tử để cùng giải thoát.

Sáng 15/1/2025, chị Th đi làm vắng, cháu T đi học, trong nhà chỉ có Vương, cháu H và bà Nh ở nhà. Lúc này, Vương nảy sinh ý định giết cháu H, nên đã chuẩn bị chiếc chày bằng gỗ. Khoảng 10h cùng ngày, Vương mở nhạc to trên điện thoại rồi gọi cháu H vào phòng ngủ nhờ H giữ hộ giường.

Khi cháu H đang đứng trong tư thế cúi người xuống, hai tay giữ thành giường, Vương dùng tay phải sát hại con gái. Bị đánh bất ngờ, cháu H hét lên: “Sao bố lại giết con?”. Vương không nói gì, tiếp tục ra tay sát hại nạn nhân. Giết con gái xong, Vương giấu xác nạn nhân vào gầm giường rồi xóa sạch hiện trường.

Đến khoảng 12h cùng ngày, cháu T đi học về. Sau khi ăn cơm xong, Vương bảo cháu T vào trong phòng ngủ để chờ cơ hội giết chết cháu T. Đến khoảng 15h, khi cháu T đang nằm ngủ trên giường trong tư thế nằm nghiêng, quay mặt vào tường, Vương mở nhạc to trên điện thoại rồi dùng búa đinh sát hại con trai. Sát hại cháu T xong, Vương đẩy thi thể nạn nhân vào gầm giường, cạnh thi thể của cháu H.

Sau đó, Vương lau dọn các vết máu trên sàn nhà. Khoảng 17h cùng ngày, chị Th đi làm về hỏi các con đâu, Vương nói dối “đứa đi chơi, đứa đi làm răng, không về nhà”.

Khuya cùng ngày, Vương xuống tay sát hại vợ mình khi nạn nhân đang ngủ say bằng búa đinh. Ông ta tiếp tục giấu thi thể vợ vào gầm giường, cạnh thi thể hai con. Đến khoảng 1h ngày 16/1/2025, Vương xuống tay sát hại mẹ ruột.

Sau khi sát hại mẹ, vợ và 2 con, Vương viết 1 bức thư có nội dung: “Không ai được sống ở đây. Anh X lo tang lễ cho em Vương. Đừng chôn chúng tôi” và để trên giường ngủ.

Trong ngày 16/1/2025, Vương nhiều lần mua thuốc ngủ, thuốc kháng sinh để uống với mục đích tự tử nhưng không chết. Đến 21h cùng ngày, Vương đi đến bến xe buýt gửi xe, rồi bắt xe lên Bến xe Giáp Bát. Sau đó, Vương bắt xe khách bỏ trốn vào tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP.HCM).

Sau khi Vương rời khỏi nhà, ngày 17/1/2025, em gái của bị cáo cùng chồng đến thăm mẹ thì phát hiện nạn nhân chết trên giường nên hô hoán. Sự việc được trình báo tới cơ quan chức năng và Vương bị bắt vào ngày 18/1/2025.