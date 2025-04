TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Mở rộng điều tra vụ án mẹ ruột nghi giết con để trục lợi bảo hiểm; tin mới vụ Hằng Du Mục và Quang Linh Vlog

Mở rộng điều tra vụ án mẹ ruột nghi giết con để trục lợi bảo hiểm ở Quảng Nam

Ngày 6/4, liên quan đến vụ việc mẹ nghi giết con ở Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam để trục lợi bảo hiểm vừa được khởi tố, trao đổi với Dân Việt, đại tá Nguyễn Hà Lai - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vụ án đang được mở rộng điều tra.



Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam Tô Thị Ty Na (SN 1981, trú tại khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi "Giết người". Ảnh: CAQN

Theo đại tá Nguyễn Hà Lai, căn cứ các tài liệu mà cơ quan điều tra đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định bà Tô Thị Ty Na đã gây ra cái chết của con trai bà này là cháu N.V.H. (SN 2017).

“Năm 2023, Công an huyện Thăng Bình vào cuộc điều tra, nhưng tại thời điểm đó Công an huyện không kết luận được. Vừa qua, qua quá trình rà soát, Công an tỉnh đã rút các hồ sơ vụ việc lên để nghiên cứu, tiếp tục xử lý. Trước mắt, căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an tỉnh đã xác định bà Na đã gây ra cái chết của con trai kế út (cháu N.V.H. (SN 2017). Về cái chết của đứa con trai út, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục đang mở rộng điều tra để xác định cụ thể. Hiện nay, vụ việc đang trong quá trình điều tra, có thêm thông tin sẽ cung cấp thêm cho báo chí”, đại tá Nguyễn Hà Lai thông tin.

Bố ruột của nữ nghi phạm giết con để trục lợi bảo hiểm: "Tôi cũng thấy nổi da gà, không thể tưởng tượng được"

Tối 5/4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam Tô Thị Ty Na (SN 1981, trú tại khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về hành vi "Giết người".

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đã yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành rà soát lại các hồ sơ liên quan.

Qua công tác kiểm tra, rà soát, cơ quan điều tra đã xác minh và làm rõ vụ án chết người xảy ra vào ngày 2/1/2023, xác định nghi phạm là Tô Thị Ty Na.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 22h05 ngày 2/1/2023, tại nhà riêng của Na, cháu N.V.H. (sinh năm 2017, là con ruột của Na) được phát hiện tử vong trong nhà vệ sinh.

Dựa trên các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định Tô Thị Ty Na đã ra tay sát hại con ruột với mục đích trục lợi bảo hiểm.

Lời sám hối của Hằng Du Mục và Quang Linh Vlog

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra mở rộng vụ án lừa dối khách hàng tại Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt. Đến nay, bị can chính là Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt) đã bày tỏ sự hối hận về hành vi vi phạm.



Bị can Hằng tại cơ quan công an. Nguồn: CAND

Tại cơ quan công an, Hằng bày tỏ hối hận, thừa nhận hành vi lừa dối khách hàng, quảng cáo sai sự thật về kẹo rau củ Kera là nghiêm trọng. “Tôi gửi lời xin lỗi đến các khách hàng đã tin tưởng mua sản phẩm kẹo rau củ kẹo Kera. Đây là những sai lầm, bài học lớn của bản thân…”, Hằng nói.



Quang Linh Vlog bị bắt tạm giam. Nguồn: CAND

Còn Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlog) cũng bày tỏ sự hối hận muôn màng. Linh sẻ chia: “Qua đây, tôi mới nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến những người tin tưởng mình đã mua sản phẩm...”.

Từ vụ Quang Linh Vlogs và Hằng Du mục, Thứ trưởng nói tăng mức phạt, hạn chế hoạt động nghệ thuật với người nổi tiếng vi phạm Luật quảng cáo

Trước đó, qua khám xét trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt tại phường An Phú, TP.Thủ Đức (TP.HCM), Cơ quan CSĐT Bộ Công an thu giữ khoảng hơn 24.000 hộp kẹo Kera và nhiều tang vật liên quan.

Liên quan đến vụ án, Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt) và Lê Thành Công (thành viên HĐQT) bị bắt với vai trò đồng phạm. Đặc biệt, Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Asia Life) bị bắt tạm giam về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm theo khoản 4, Điều 193 Bộ luật Hình sự 2015.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, sản phẩm thực phẩm bổ sung Kera SuperGreens Gummies (thường được gọi là kẹo Kera) là sản phẩm của Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, do Công ty CP Asia Life sản xuất là "hàng giả" và đã được Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt bán 135.325 hộp kẹo Kera ra ngoài thị trường trong thời gian từ ngày 12/12/2024 đến ngày 19/3/2025, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người tiêu dùng.



Thông tin mới vụ nam nghi phạm biểu hiện "không bình thường" sát hại bạn gái, tấn công nhiều người khác bị thương ở Hà Nội

Như Dân Việt đã đưa tin: Liên quan đến vụ án mạng khiến 1 người tử vong và nhiều người bị thương ở Hà Nội, ngày 6/4, nguồn tin của PV cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.Hà Nội đã bắt nghi phạm gây ra vụ việc.



Khu vực chung cư nơi xảy ra sự việc. Nguồn: Công Lý

Theo nguồn tin, sau khi sát hại bạn gái trong tình trạng không bình thường, nghi phạm tiếp tục dùng hung khí tấn công khiến 7 người khác bị thương ở chung cư Bamboo Garden trên địa bàn xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội.

Nạn nhân tử vong là bạn gái của đối tượng, cả hai người đều cùng sinh năm 2003.

“Hiện đối tượng vẫn chưa tỉnh táo, 7 nạn nhân khác chỉ bị thương, không nguy hiểm tới tính mạng. Thông tin 9 người bị thương là không chính xác. Phòng PC02 đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc”, nguồn tin cho hay.



Lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ nghi phạm gây án. Nguồn: CAND

Khoảng 5h ngày 5/4, tại một chung cư thuộc địa bàn xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai, TP.Hà Nội) đã xảy ra vụ án mạng khiến 1 phụ nữ tử vong và một số người khác bị thương. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế đối tượng có biểu hiện "không bình thường".

Vào thời điểm trên, một nam thanh niên có biểu hiện nghi "ngáo đá" đã cầm hung khí tấn công nhiều người trong khu vực. Hậu quả, một phụ nữ đã tử vong tại chỗ và một số người khác bị thương.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Sài Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng người dân khống chế, bắt giữ nghi phạm.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tạm giữ hình sự kẻ nghi "ngáo đá" vác rựa gây rối, đập phá

Ngày 6/4, thượng tá Nguyễn Thành Long - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra lệnh tạm giữ hình sự Trần Như Lâm (SN 2002; thường trú thôn Phổ Trung, xã An Phú, TP.Quảng Ngãi), để tiếp tục phối hợp với Công an các phường, điều tra làm rõ về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Hủy hoại tài sản”.



Đối tượng Trần Như Lâm và tang vật vụ án. Nguồn: CAND

Trước đó, vào khoảng 9h15’ ngày 5/4, Công an phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi) nhận tin báo có một nam thanh niên cởi trần, mặc quần jean xanh đi xe mô tô hiệu Sirius màu vàng đen (BKS 76B1-048.00) mang theo một rựa dài, đến nhà trọ Hà Vy (địa chỉ số 442/26 đường Nguyễn Công Phương, tổ 2, phường Nghĩa Lộ) để tìm gặp một người nào đó, nhưng không thấy nên đã đập bể 4 tấm kính cửa rồi bỏ đi.

Khoảng 10 phút sau, đối tượng này đi xe mô tô hiệu Sirius màu vàng đen, mang theo dao dài đến đến tiệm cắt tóc Kim Phúc (đường Lê Hữu Trác, tổ 5, phường Nghĩa Lộ) đập bể một miếng kính phía trước cửa tiệm kính.

Tiếp đó, khoảng 9h40 cùng ngày, đối tượng di chuyển đến nhà nghỉ Như Ý (tổ 6, phường Nghĩa Lộ) để tìm người không rõ tên và đập bể 1 miếng kính cửa. Sau đó, đối tượng tiếp tục rượt đuổi tại một số tuyến đường thuộc phường Nghĩa Lộ, gây hoảng loạn cho người đi đường và bà con sinh sống trên các tuyến đường này.

Tiếp nhận thông tin, vào lúc 11h45 cùng ngày, tổ công tác của Phòng CSHS đã phối hợp với Công an các phường: Nghĩa Lộ, Trần Phú, Lê Hồng Phong, cùng cảnh sát 113 và quần chúng nhân dân đã bắt giữ được đối tượng tại số nhà 42 Hồ Đắc Di (tổ 5, phường Nghĩa Lộ).

Tiến hành xác minh nhanh, xác định đối tượng tên là Trần Như Lâm và tại thời điểm bị bắt giữ có biểu hiện tâm lý không ổn định, nói năng không rõ ràng, nghi do "ngáo đá".

Để lại xe máy trên bờ, người phụ nữ tử vong dưới sông

Ngày 6/4, Công an phường 2 (TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan điều tra nguyên nhân cái chết của một người phụ nữ.



Hiện trường vụ việc. Nguồn: Ấp Bắc

Nạn nhân được xác định là bà N.T.M.D. (73 tuổi, ngụ phường 2, TP.Mỹ Tho). Trước đó, vào khoảng 9 giờ 40 phút ngày 5/4, người nhà bà D. đã đăng thông tin trên mạng xã hội Facebook để tìm kiếm với nội dung bà bị lãng trí bỏ nhà ra đi cùng với chiếc xe máy. Bà D. đang bị bệnh tim, lúc nhớ lúc quên.

Sau đó, Công an phường 2 nhận tin báo của người dân về việc phát hiện chiếc xe máy cùng đôi dép để lại trên bờ kè phường 2 nằm cạnh sông Tiền.

Người nhà đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 6/4, người dân phát hiện thi thể bà D. trôi trên sông Tiền, cách địa điểm tìm thấy chiếc xe máy khoảng 400m.

Nhận tin báo, Công an phường 2 đã tiến hành vớt thi thể bà D. lên bờ để phục vụ cho công tác điều tra.

Cơ quan công an cũng đã trích xuất camera nhà dân, phát hiện bà D. đã bỏ xe máy trên bờ sau đó đi xuống sông Tiền và mất tích.