TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt giữ "giang hồ" khét tiếng Tùng "Hiên"; cháy lớn dãy kiốt bán hàng, 1 cháu bé tử vong thương tâm

Triệt phá đường dây tín dụng đen quy mô lớn, bắt giữ "giang hồ" khét tiếng Tùng "Hiên"

Ngày 5/4, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an TP.Hà Nội triệt phá thành công một đường dây tín dụng đen hoạt động có tổ chức, quy mô lớn và kéo dài trong nhiều năm.

Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam Trần Thanh Tùng (51 tuổi, còn gọi là Tùng "Hiên", trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) về tội Không tố giác tội phạm.

Ngoài ra, 3 bị can khác bị điều tra về hành vi Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự; 1 người bị xử lý liên quan đến tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Đánh bạc; 2 đối tượng khác bị bắt với cáo buộc Đánh bạc. Chuyên án hiện vẫn đang được mở rộng để truy bắt thêm các cá nhân liên quan.

Theo thông tin từ C02, đầu năm nay, từ các nguồn tin trinh sát, Phòng 3 thuộc Cục đã phát hiện nhóm đối tượng cho vay lãi nặng. Sau khi chuyên án được xác lập, các lực lượng nghiệp vụ đã nhanh chóng vào cuộc.

Đến ngày 24/3, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an TP.Hà Nội triển khai 21 tổ công tác, đồng loạt khám xét khẩn cấp tại 9 địa điểm liên quan đến Tùng "Hiên" và 6 đối tượng khác.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật như 2 thanh kiếm, 1 còng số 8, 2 xe ô tô, 3 két sắt, 11 điện thoại, 1 máy đếm tiền, gần 1 tỷ đồng tiền mặt, 7 chỉ vàng, 10 nhẫn vàng, 22 sổ đỏ cùng nhiều sổ sách, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay. Cảnh sát cũng phát hiện ma túy khi khám xét nhà các đối tượng.

Mở rộng điều tra, ban chuyên án xác định Trần Thị Thanh Hằng (39 tuổi) là một trong các đối tượng cầm đầu, trực tiếp cho vay tiền. Nguyễn Tiến Quyết (26 tuổi) được xác định là người hỗ trợ Hằng trong việc đòi nợ.



Đối tượng Nguyễn Tiến Quyết và Trần Thị Thanh Hằng khi bị bắt giữ. Ảnh: CAND

Đáng chú ý, Quyết đang là bị can bị truy nã liên quan đến vụ án tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Khi tổ chức khám xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ Quyết tại nhà của Nguyễn Xuân Dương.

Tùng "Hiên" được xác định là người cung cấp tài chính cho Hằng điều hành đường dây cho vay nặng lãi. Dựa vào dữ liệu từ phần mềm quản lý, cơ quan điều tra xác định từ ngày 1/4/2019 đến nay, nhóm đối tượng đã lập hơn 720 hợp đồng cho vay với tổng số tiền lên đến 154 tỷ đồng.

Trong đó, có 626 hợp đồng được ký với mức lãi suất từ 3.000 đến 5.000 đồng trên 1 triệu 1 ngày, tương đương từ 109,5% đến 182,5% mỗi năm. Số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này được xác định là hơn 25 tỷ đồng.

Ngoài hoạt động cho vay, cơ quan điều tra cũng phát hiện dấu hiệu tổ chức đánh bạc liên quan đến Nguyễn Xuân Dương (47 tuổi), Hà Trọng Nhuận (62 tuổi) và Nguyễn Hữu Hà (biệt danh Hà "Cam", 56 tuổi).

Về nhân thân của Tùng "Hiên", cơ quan chức năng cho biết đối tượng từng có 5 tiền án về các tội cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Tùng từng là gương mặt có "số má" trong giới giang hồ, đặc biệt tại khu vực quận Thanh Xuân, Hà Nội.



Tùng "Hiên" bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Quảng Bình. Ảnh: CAND

Theo hồ sơ, vào đầu tháng 4/2011, Tùng "Hiên" và Phùng Anh Thái (tức Thái "Côn", 40 tuổi, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) bị truy nã vì hành vi gây rối trật tự công cộng. Sau đó cả 2 bỏ trốn vào TP.HCM. Tối 11/2/2012, 2 người này gây ra vụ nổ súng trước vũ trường 030 - X Club (quận 1, TP.HCM), khiến 1 người bị thương.

Sau khi chấp hành án tù, Tùng "Hiên" tỏ ra rút lui khỏi giang hồ nhưng thực tế vẫn đứng sau điều hành, "bơm tiền" cho các hoạt động cho vay và hỗ trợ tài chính cho đàn em.

Khi chuyên án được triển khai, Tùng đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định Tùng đã di chuyển qua Nghệ An và lẩn trốn tại 1 khách sạn ở Quảng Bình. Để đối phó, Tùng "Hiên” đã cắt tóc ngắn, sử dụng căn cước công dân của người khác và kín đáo cùng các đàn em di chuyển, thuê phòng nghỉ,…

Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an Quảng Bình đã tiến hành vây bắt và khống chế thành công đối tượng tại đây.

Ngày 5/4, ông Nguyễn Công Kiên - Phó Chủ tịch UBND TP.Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, vào khoảng 10 giờ 15 phút ngày 5/4, tại khu phố Đại Đình, phường Đồng Kỵ, TP.Từ Sơn đã xảy ra vụ cháy, gây thiệt hại về người và tài sản.



Hiện trường xảy ra vụ cháy. Nguồn: VOV

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy, UBND TP.Từ Sơn và Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để hạn chế tối đa thiệt hại và ổn định tình hình, đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, vụ cháy đã được dập tắt.

Thiệt hại ban đầu, 1 cháu bé tử vong, 7 lán và một số tài sản khác bị cháy.

Lãnh đạo TP.Từ Sơn cùng các ban, ngành, đoàn thể và Đảng ủy, UBND phường Đồng Kỵ tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại.



Nhiều vật dụng cùng đồ đạc của người dân bị ngọn lửa thiêu rụi. Nguồn: VOV

Sau khi xảy ra sự việc, Chủ tịch UBND TP.Từ Sơn đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Tạm giữ hình sự lái xe gây tai nạn chết người, bỏ chạy qua 3 huyện tới khi phương tiện biến dạng mới dừng

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” vào tối 4/4. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố bị can đối với Trần Xuân Thủy (SN 1983, trú tại xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.



Trần Xuân Thủy là tài xế đã điều khiển chiếc “ô tô điên” gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người chết, 1 người bị thương, rồi bỏ chạy trong đêm 4/4.

Trần Xuân Thủy, tài xế điều khiển chiếc "ô tô điên" gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy trong đêm. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố đối với Trần Xuân Thủy để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Ảnh: CANA

Theo đó, vào khoảng 18h45′ ngày 4/4 tại đường liên xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Trần Xuân Thủy điều khiển xe ô tô con mang BKS: 37A-482.52 đã va chạm với một xe ô tô khác đậu bên đường.

Sau khi gây tai nạn, Trần Xuân Thủy điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Quá trình bỏ trốn, Trần Xuân Thủy tiếp tục điều khiển phương tiện đâm vào một xe đạp và 2 xe mô tô tại các tuyến đường thuộc xã Nghi Liên, thành phố Vinh và xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên.

Hình ảnh liên quan đến vụ "ô tô điên" gây tai nạn liên hoàn rồi bỏ chạy được người dân ghi lại.

Mặc dù vậy, tài xế không dừng lại mà tiếp tục lái xe bỏ chạy cho đến khi bị lực lượng chức năng cùng người dân bắt giữ tại xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Trần Xuân Thủy là 0,979mg/lít khí thở.



Hiện trường vụ tai nạn vào tối 4/4, tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Vụ tai nạn khiến 1 người chết và 1 người bị thương.





Tài xế điều khiển chiếc "ô tô điên" bỏ chạy đến khi bánh trước bị biến dạng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố đối với Trần Xuân Thủy để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt nam nghi phạm hiếp dâm con ruột

Ngày 5/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động và Công an xã Xuân Mỹ (huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) truy bắt đối tượng Nguyễn Đức Hùng (sinh năm 1984, ngụ phường Xuân Tân, TP.Long Khánh, Đồng Nai) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.



Lực lượng công an khống chế, bắt giữ đối tượng. Nguồn: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Nai

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo của chị N.T.T.L, sinh năm 1988, tố giác chồng mình là Nguyễn Đức Hùng đã nhiều lần hiếp dâm con ruột là cháu N.N.P.A, sinh năm 2012, tại nhà riêng.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phân công lực lượng khẩn trương xác minh, truy xét làm rõ vụ việc và truy bắt đối tượng để xử lý. Sau 5 ngày tích cực điều tra truy xét, vào lúc 13 giờ ngày 5/4, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ được đối tượng Hùng, khi đang lẩn trốn tại ấp Láng Lớn, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ.

Tại cơ quan công an, đối tượng Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý.

Gần 300 cảnh sát bao vây, triệt phá đường dây "cát tặc" quy mô lớn ở Thanh Hóa

Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về khai thác cát với 4 đối tượng. Đáng chú ý, Cục Cảnh sát giao thông và Cục Cảnh sát kinh tế là đơn vị đồng chủ trì trong phát hiện, nắm tình hình, xác minh để làm căn cứ khởi tố vụ án.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát giao thông phát hiện đường dây khai thác cát trái phép trên tuyến sông Chu ở Thanh Hóa.

Đây là đường dây rất lớn, có tổ chức chặt chẽ. Đối tượng lập nhiều công ty vệ tinh để khai thác, tiêu thụ cát trái phép.

Sau khi có đủ tài liệu, chứng cứ về hoạt động tội phạm, ngày 25/3, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, gần 300 cán bộ, chiến sĩ của Thủy đoàn I, Cục Cảnh sát giao thông và cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát kinh tế đồng chủ trì phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Viện Khoa học thủy lợi miền Bắc đã đồng loạt tiến hành kiểm tra, khám xét khẩn cấp các địa điểm là mỏ cát, bãi tập kết cát, trụ sở làm việc và nơi ở của các đối tượng liên quan, thu nhiều đồ vật, tài liệu, vật chứng liên quan đến hoạt động khai thác, tiêu thụ cát trái phép của các đối tượng.