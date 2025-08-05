TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nam thanh niên tự lấy dao đâm mình nguy kịch; thêm cô gái trẻ ở Hà Nội mất tích bí ẩn

Nam thanh niên tự lấy dao đâm mình nguy kịch

Ngày 4/8, Công an phường Dĩ An, TP.HCM đang làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ Y.V.M. (SN 2005) đã dùng dao tự đâm vào người mình gây thương tích nặng, hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, chiều 3/8, M. (công nhân một công ty sản xuất đồ gỗ) với gương mặt thất thần đi bộ đến một quán cà phê trên đường Vũng Thiện. Thấy một người bán dao dạo đang nằm nghỉ ở trong quán cà phê, M. chạy đến lấy một con dao trong giỏ hàng của người bán dao rồi tự đâm vào người mình.

Hình ảnh M. nguy kịch sau khi tự dùng dao đâm vào bụng mình. Nguồn: CAND

Người bán dao dạo bất ngờ trước tình huống này nên hoảng hốt chụp lại con dao, lau vết máu, cất dao đi rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. M. được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, ruột rơi ra khỏi vết thương.

Công an phường Dĩ An có mặt tại hiện trường ghi lời khai các nhân chứng, trích xuất camera để xác định nguyên nhân vụ việc.

Thêm cô gái trẻ ở Hà Nội mất tích bí ẩn

Theo Công an TP.Hà Nội, Công an phường Khương Đình vừa tiếp nhận thông tin của gia đình chị Đoàn Thị Bích Ngọc (SN 1998; ngõ 212 Khương Đình, TP.Hà Nội).

Chị Đoàn Thị Bích Ngọc. Ảnh: GĐCC

Theo trình báo, chị Ngọc đi từ ngày 29/7 đến nay chưa về. Gia đình không liên lạc được.

Công an Hà Nội thông báo, ai biết hoặc nhìn thấy chị ở đâu xin báo cho gia đình (số điện thoại: 0358326368).

Triệt phá quán massage ở Hà Nội, kèm dịch vụ bán dâm cho khách giá 500.000 đồng/lượt

Ngày 4/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội cho biết vừa triệt phá cơ sở massage Huyền Châu tại xã Đông Anh, bắt giữ 3 nghi phạm gồm Khương Đình Vinh (55 tuổi, quê Phú Thọ), Đinh Thị Mạnh (29 tuổi, quê Hải Phòng) và Ngọc Viết Lộc (31 tuổi, quê xã Minh Hòa, Hà Nội).







Các đối tượng Ngọc Viết Lộc, Đinh Thị Mạnh và Khương Đình Vinh. Ảnh: An An.

Tối 30/7, cảnh sát đột kích cơ sở trên, bắt quả tang nhiều cặp nam nữ đang mua bán dâm tại chỗ.

Phá đường dây môi giới qua nhóm kín với hơn 300 gái mại dâm, thu lợi tiền tỷ

Theo điều tra, Mạnh mở cơ sở từ năm 2022, sau đó thuê Lộc làm lễ tân, giao quyền quản lý và đứng tên đăng ký kinh doanh. Mạnh và Lộc tuyển nữ nhân viên phục vụ massage kiêm bán dâm, không trả lương, chỉ chia tiền theo lượt khách.

Mỗi lượt massage kèm mua dâm có giá 500.000 đồng, gái bán dâm được chia 200.000 đồng. Trường hợp khách mua dâm qua đêm, Lộc thu khách giá 1,2 triệu đồng rồi chia đôi cho nhân viên.



Theo cơ quan chức năng, các nhân viên nữ làm việc tại quán sẽ không có lương, chỉ nhận số tiền cắt lại từ mỗi lần bán dâm cho khách, ngoài ra được bao ăn, ở tại cơ sở.

Mỗi tháng, Lộc được Mạnh trả lương 10 triệu đồng và thêm 1 triệu đồng tiền đứng tên ủy quyền.

Khoảng đầu tháng 7, Mạnh và Lộc tuyển thêm Vinh làm nhân viên lễ tân, có nhiệm vụ tiếp khách, trực tiếp thu tiền, dẫn khách vào phòng và bố trí nhân viên nữ bán dâm. Vinh được trả lương 9 triệu đồng/tháng.

Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Bắt giữ đối tượng truy nã nguy hiểm

Chiều 4/8, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã bắt được đối tượng truy nã nguy hiểm trong chuyên án “Mua bán người” của Công an tỉnh Nghệ An.

Trước đó vào ngày 3/8, Công an xã Phước Thành (Đà Nẵng) nhận được đề nghị phối hợp từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Nẵng và Công an tỉnh Nghệ An về việc hỗ trợ xác minh, truy bắt đối tượng Lý Văn Sang (SN 1998), trú tại bản Hồng Điện, xã Cam Phục (Nghệ An) là nghi phạm chính trong chuyên án “Mua bán người” do Công an tỉnh Nghệ An xác lập.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Chỉ huy Công an xã Phước Thành đã huy động toàn bộ lực lượng (kể cả cán bộ đang nghỉ cuối tuần) chia thành nhiều tổ công tác tiến hành rà soát địa bàn, đặc biệt tập trung tại các khu vực xa khu dân cư, nơi có công nhân lao động từ địa phương khác đến.

Lực lượng công an bắt giữ Lý Văn Sang khi đang lẩn trốn tại khu vực bãi vàng xã Phước Thành, TP.Đà Nẵng. Ảnh: CACC

Đến chiều cùng ngày (3/8), tổ công tác do thiếu tá Phạm Khánh Sơn – Phó trưởng Công an xã chỉ huy đã phát hiện đối tượng Lý Văn Sang đang làm công nhân tại một công ty khai thác khoáng sản trên địa bàn thôn 2, xã Phước Thành. Sau khi xác minh nơi đối tượng cư trú, lực lượng Công an xã đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An xây dựng phương án, tổ chức bắt giữ.

Triển khai theo kế hoạch đề ra, tổ công tác đã bí mật tiếp cận, khống chế và thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lý Văn Sang ngay tại lán trại nơi đối tượng lẩn trốn.

Đấu tranh bước đầu, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an xã Phước Thành sau đó đã bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Triệt phá đường dây chuyên trộm chó "khủng"

Ngày 4/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đây là những đối tượng mang nhiều tiền án, tiền sự, đã trộm cắp, tiêu thụ hơn 2 tấn chó và trộm tài sản tại các cửa hàng điện thoại ở nhiều địa phương.

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản (trộm cắp chó, trộm các cửa hàng điện thoại) và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nhóm này do các đối tượng trú tại xã Đông Lộc cấu kết với các đối tượng trú tại phường Vinh Lộc thực hiện.

Vào cuộc xác minh, cơ quan công an xác định ổ nhóm trên có 8 đối tượng do Trần Văn An (SN 1991, trú xã Đông Lộc) và Lương Văn Dương (SN 1962, trú phường Vinh Lộc) cầm đầu. An và Dương đã “tuyển” các “đàn em có số má”, mang nhiều tiền án, tiền sự.

Lương Văn Dương tại cơ quan điều tra. CACC.

Chúng bao đàn em ăn ở, đồng thời, cung cấp công cụ kích điện, kiếm, bao tải, băng keo, xe mô tô, để các đối tượng “hành nghề” và làm công cụ để chống trả lực lượng chức năng cùng người dân khi bị truy bắt. Dương thu mua chó từ các đối tượng rồi đem đi tiêu thụ.

Bắt nhóm "cẩu tặc" và ông chủ chuyên thu mua chó trộm

Sau thời gian điều tra, từ ngày 25/7 đến ngày 2/8, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An, Công an các phường: Vinh Lộc, Cửa Lò, Công an xã Đông Lộc và xã Nghi Lộc đã phá thành công chuyên án bắt giữ 8 đối tượng về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tang vật thu giữ: 9 con chó đang sống tổng trọng lượng 156kg; 4 xe mô tô; 1 súng bắn kích điện tự chế; 1 thanh kiếm; 15 điện thoại di động, 1 máy tính và các vật chứng có liên quan.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 5 năm 2025 đến nay các đối tượng trên đã thực hiện hơn 50 vụ trộm và tiêu thụ chó trên địa bàn các xã, phường thuộc tỉnh Nghệ An với tổng trọng lượng chó trộm được hơn 2 tấn. Toàn bộ số chó trên được các đối tượng bán cho Lương Văn Dương tiêu thụ.

Mở rộng chuyên án, ngoài hành vi trộm chó nêu trên, lực lượng chức năng còn làm rõ và thu giữ gần 5 triệu đồng tiền mặt, 10 điện thoại đi động, 1 máy tính (tổng giá trị tài sản hơn 95 triệu đồng) là tang vật của một vụ trộm cắp tài sản do 2 đối tượng Trần Văn An và Võ Văn Tuấn thực hiện tại một cửa hàng điện thoại.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An đang tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.