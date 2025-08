TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Người đàn ông tử vong bất thường trong nhà trọ; thông tin mới vụ thi thể nữ giới trong chiếc vali

Người đàn ông tử vong bất thường trong nhà trọ

Khoảng 9 giờ sáng 3/8, người dân tổ 10, xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên, phát hiện mùi hôi bất thường phát ra từ phòng trọ của ông Lê Văn X. (sinh năm 1960, chưa rõ quê quán, đang thuê trọ tại đây) nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vu phát hiện thi thể người đàn ông tử vong bất thường trong nhà trọ. Nguồn: Báo Thái Nguyên

Khi lực lượng chức năng có mặt tiếp cận hiện trường thì cửa nhà tắm bị khóa từ bên trong, nước vẫn đang chảy. Sau khi phá cửa, lực lượng chức năng phát hiện ông X. tử vong trong tư thế úp mặt vào chậu nước.

Theo nhận định ban đầu, nạn nhân có thể đã tử vong nhiều ngày trước khi được phát hiện.

Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thông tin mới vụ thi thể nữ giới trong chiếc vali

Ngày 3/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang lấy lời khai của Võ Bá Thành (SN 1993, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ thi thể cô gái trong chiếc vali trên địa bàn phường Thạnh Mỹ Tây.

Nạn nhân được xác định là chị N.T.N.H (SN 2002, ngụ tỉnh Bến Tre cũ). Chị H và Thành đều bị câm điếc bẩm sinh.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường vụ án. Ảnh: Thanh Thảo.

Bước đầu xác định, giữa Thành và chị H có quan hệ tình cảm. Trưa 22/7, chị H đến nhà Thành tại con hẻm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây.

Vụ thi thể người phụ nữ trong vali: Nghi can là người bị câm điếc bẩm sinh, biểu hiện hiền lành

Tại đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Thành được cho đã dùng dao tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Thành lên mạng đặt mua vali rồi bỏ thi thể nạn nhân vào bên trong. Đến rạng sáng 25/7, Thành kéo chiếc vali trên vứt tại con hẻm cụt, cách nhà Thành vài mét.

Sau khi gây án, Thành đến tỉnh Đồng Nai để trốn và bị cảnh sát bắt giữ.

Như Dân Việt đã thông tin, sáng 25/7, một người phụ nữ đến trước căn nhà trong hẻm 294 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Tại đây, người phụ nữ phát hiện chiếc vali đặt tại hẻm cụt, trước căn nhà và bốc mùi. Nghi ngờ nên người này đã gọi điện trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an phường Thạnh Mỹ Tây đã có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, trích xuất camera để điều tra, làm rõ.

Đối tượng có 4 tiền án gây ra loạt vụ trộm, chống trả quyết liệt khi bị công an vây bắt

Ngày 3/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố trong thời gian vừa qua.

Đối tượng bị bắt giữ là Phan Văn Tài (SN 1995, trú tại phường Dương Nỗ, TP.Huế).



Phan Văn Tài cùng tang vật một vụ trộm do đối tượng này gây ra. Ảnh: Hồng Nhung.

Trước đó, vào ngày 2/8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Huế nhận được tin báo của Công an xã Phú Vinh về việc trên địa bàn xảy ra liên tiếp 2 vụ trộm cắp tài sản. Kẻ gian đột nhập vào nhà các hộ dân lấy trộm 2 xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade, Honda Lead và 2 điện thoại di động.

Nhận định thủ phạm là đối tượng trộm cắp tài sản chuyên nghiệp, hoạt động lưu động trên địa bàn và có thể liên quan đến các vụ án trộm cắp tài sản trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tập trung lực lượng phối hợp với công an các đơn vị, địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Qua khám nghiệm hiện trường và thu thập tài liệu chứng cứ, lực lượng công an nhận thấy thủ đoạn của đối tượng là lợi dụng đêm khuya đột nhập vào nhà dân lấy trộm tài sản. Trong quá trình đột nhập, đối tượng ngụy trang để khó nhận diện qua camera an ninh...

Nam thanh niên 19 tuổi đột nhập nhà chủ cũ trộm 5 chỉ vàng và 670 triệu đồng

Nhận định đối tượng đang tìm cách tiêu thụ tài sản trộm cắp được nên lực lượng công an đã tập trung xác minh và phát hiện Phan Văn Tài đang tìm cách tiêu thụ xe máy trộm cắp được tại phường Phú Xuân.

Lực lượng công an triển khai kế hoạch mật phục để bắt giữ Tài. Khi bị vây bắt, đối tượng chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát nhưng đã bị các trinh sát hình sự bắt gọn.

Tại cơ quan công an, Tài khai nhận, ngoài gây ra 2 vụ trộm nêu trên, trong thời gian từ 22/7 đến ngày 30/7, đối tượng đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn, chiếm đoạt nhiều xe máy và điện thoại di động.

Theo cơ quan công an, dù tuổi đời chỉ mới 30 nhưng Tài đã có 4 tiền án, trong đó 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Người đàn ông tự thú sau khi phóng hỏa nhà "vợ hờ"

Ngày 3/8, Công an xã Thạnh Đông (tỉnh An Giang) cho biết, đã phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát hình sự) điều tra, làm rõ vụ phóng hỏa xảy ra đêm 2/8, tại ấp Tân Quới, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Đối tượng Phan Văn Còn. Nguồn: Báo An Giang

Theo thông tin ban đầu, Phan Văn Còn (sinh năm 1980, ngụ ấp Tân Quới, xã Thạnh Đông, tỉnh An Giang) và chị Nguyễn H.H (sinh năm 1973, ngụ ấp Tân Quới) là vợ chồng chưa đăng ký kết hôn.

Trong lúc say rượu và bực tức do mâu thuẫn với chị H, khoảng 22 giờ ngày 2/8, Còn sử dụng xăng có sẵn trong nhà, châm lửa đốt và ném qua cửa sổ vào nhà của chị H.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trong nhà có 4 người. May mắn cả 4 người kịp thời thoát ra ngoài bằng cửa sau và tri hô người dân đến hỗ trợ dập lửa, khống chế đám cháy. Tuy nhiên, đám cháy đã thiêu rụi một phần căn nhà, cùng nhiều tài sản giá trị, ước thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Sau khi gây án, Còn đã đến Công an xã Thạnh Đông tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Công an xã Thạnh Đông đã bàn giao đối tượng và vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đăng tin xúc phạm cảnh sát giao thông trên Facebook, một phụ nữ bị xử phạt

Ngày 3/8, thông tin từ Công an xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Đ.T.N.M. (trú tại địa phương) vì đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, vào ngày 29/7, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Lạc Thủy phát hiện tài khoản Facebook có tên "Đ.T.N.M. (M T)" đăng tải một bài viết kèm hình ảnh có nội dung không đúng sự thật, mang tính xúc phạm đến danh dự và uy tín của lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ.

Công an xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ làm việc với chi M. về việc đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng. Ảnh: Đình Thắng.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, làm rõ chủ tài khoản Facebook trên là chị Đ.T.N.M. Chị M. sau đó đã được mời đến trụ sở Công an xã để làm việc.

Tại buổi làm việc, sau khi được cán bộ công an tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật về an ninh mạng, chị M. đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình.

Chị M. thừa nhận do thiếu hiểu biết về pháp luật và có bức xúc cá nhân nên đã đăng tải thông tin, hình ảnh không chính xác, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh và uy tín của lực lượng CSGT.

Căn cứ vào hành vi vi phạm, Công an xã Lạc Thuỷ đã lập hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Đ.T.N.M. số tiền 7,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 14/2022/NĐ-CP).

Ngoài việc nộp phạt, chị M. viết cam kết không tái phạm, gỡ bỏ tin bài, bài kèm hình ảnh; đồng thời phải đăng tải bài viết xin lỗi công khai lực lượng CSGT trên tài khoản Facebook cá nhân của mình.

Qua vụ việc này, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội. Tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào để tránh vướng vào các rắc rối pháp lý không đáng có.