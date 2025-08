Tuyên Quang: Xử lý 9 đối tượng khai thác vàng trái phép trong rừng, tạm giữ toàn bộ phương tiện

Ngày 4/8, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một vụ khai thác vàng trái phép tại xã Phú Linh, tỉnh Tuyên Quang

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 10h30 ngày 31/7/2025, nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an tỉnh Tuyên Quang) đã chủ trì, phối hợp với Công an xã Phú Linh và Công an xã Linh Hồ tổ chức lực lượng mật phục, tiến hành kiểm tra đột xuất khu vực khe suối thuộc rừng Bản Phó, thôn Nà Pồng, xã Phú Linh.

Hiện trường vụ khai thác vàng trái phép tại xã Phú Linh, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: CATQ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 5 đối tượng đang trực tiếp vận hành hệ thống máy móc, gồm máy hút công suất lớn và dàn sàng tuyển, để hút nước, cát, sỏi từ lòng suối lên nhằm đãi vàng. Cả khu vực khe suối bị cày xới, nham nhở bởi hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, qua quá trình đấu tranh khai thác nhanh, Cơ quan điều tra đã xác định được đường dây này có tổng cộng 9 đối tượng tham gia.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vụ việc, tạm giữ toàn bộ phương tiện, máy móc liên quan để phục vụ công tác điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



Phương tiện mà các đối tượng dùng để khai thác vàng trái phép tại khu vực khe suối thuộc rừng Bản Phó, thôn Nà Pồng, xã Phú Linh. Ảnh: CATQ.

Theo cơ quan chức năng, hành vi khai thác khoáng sản trái phép không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây thất thoát tài nguyên quốc gia mà còn để lại những hệ lụy nặng nề cho môi trường và đời sống người dân.

Việc sử dụng máy móc công suất lớn để đào bới, tuyển đãi vàng đã trực tiếp phá hủy hệ sinh thái tự nhiên, gây ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước sinh hoạt và ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con địa phương.

Bên cạnh đó, hoạt động này luôn tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn lao động, có thể dẫn đến những tai nạn thương tâm, đồng thời gây mất an ninh, trật tự tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Pháp luật hiện hành đã có những chế tài rất nghiêm khắc để xử lý hành vi này. Cụ thể, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự với mức án phạt tù lên đến 7 năm, hoặc bị xử phạt hành chính với số tiền tối đa lên đến 1 tỷ đồng.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không tham gia, tiếp tay, bao che hay tạo điều kiện cho các hoạt động khai thác, vận chuyển, tàng trữ, mua bán khoáng sản trái phép dưới mọi hình thức.

Đồng thời, để góp phần bảo vệ tài nguyên quốc gia và giữ gìn an ninh trật tự, khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến tài nguyên khoáng sản, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời.