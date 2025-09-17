TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Nguyên nhân vụ 2 vợ chồng chết trước cửa nhà trọ; tin mới vụ cháy khiến 4 người ở Hà Nội tử vong

Nguyên nhân vụ 2 vợ chồng chết trước cửa nhà trọ ở TP.HCM

Ngày 16/9, Công an TP.HCM đang điều tra vụ hai vợ chồng tử vong trước cửa phòng trọ ở phường An Phú. Bước đầu qua lấy lời khai và trích xuất camera, công an xác định người chồng đã dùng dao sát hại vợ rồi tự tử.

Hiện trường vụ 2 vợ chồng tử vong trước cửa nhà trọ ở TP.HCM. Ảnh: XĐ

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 18h ngày 15/9, ông Đ.V.L và bà P.T.Th (cùng 61 tuổi, cùng quê An Giang) xảy ra cãi nhau tại khi nhà trọ trong KDC Bình Chuẩn, khu phố Bình Phước B, phường An Phú (TP.Thuận An, Bình Dương cũ).

Trong lúc nóng giận, bà Th đòi bỏ đi. Ông L sau đó đã dùng dao đâm nhiều nhát khiến bà tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, ông L dùng dao tự sát. Vợ chồng ông Th thuê trọ ở cùng con trai và người cháu, thời điểm xảy ra vụ việc có người cháu chứng kiến.

Thông tin mới vụ cháy khiến 4 người ở Hà Nội tử vong

Ngày 16/9, lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường vụ cháy ở xã Thường Tín, Hà Nội, khiến 4 người trong một gia đình tử vong. Giữa đám tro tàn, tiếng khóc xé lòng của người thân khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Bà Nguyễn Thị Tươi (SN 1975, mẹ nạn nhân N.) nhớ như in khoảnh khắc lúc 4h45 ngày 16/9, bà nhận được điện thoại của con dâu.

"Vừa nhấc máy, tôi nghe tiếng con dâu gào lên: "Mẹ ơi cứu con, nhà con cháy rồi". Tôi bủn rủn tay chân, chỉ kịp dặn con ôm con nhảy qua cửa sổ. Nhưng nó nói sợ gãy chân, không dám nhảy… rồi tắt máy", bà nghẹn ngào.

Bà Tươi mắt nhìn xa xăm, đau xót nhìn về nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến con và cháu bà tử vong. Ảnh: L.V.

Sau cuộc gọi ấy, bà Tươi không thể liên lạc thêm được. Bà vội bắt xe từ Phú Thọ về Hà Nội, tim thắt lại suốt chặng đường, chỉ biết cầu trời cho con cháu bình an. Nhưng khi đến nơi, trước mắt bà là căn nhà cấp 4 cháy đen, mái tôn vặn vẹo vì sức nóng. Người mẹ quỵ ngã, gào khóc gọi tên các con trong vô vọng: "Cả gia đình con trai tôi mất rồi…".

Kể về con trai, bà Tươi cho biết anh N. (28 tuổi) là thợ cơ khí, hơn 10 năm gắn bó với xưởng nhỏ ở xã Thường Tín. Sau khi nên duyên cùng chị H., anh đưa vợ về sống tại xưởng cùng con gái riêng 5 tuổi của chị. Cách đây vài tháng, gia đình họ hạnh phúc chào đón thêm một bé gái. "Mấy tháng trước, tôi ở lại chăm cháu sơ sinh. Khi thấy cháu cứng cáp hơn, tôi mới về quê, để vợ chồng nó có không gian riêng. Nào ngờ…", bà Tươi gạt nước mắt.

Theo lời kể, căn nhà cấp 4 được tận dụng, tầng một chứa máy móc cơ khí và xe máy, còn gác xép là nơi sinh hoạt, ngủ nghỉ của cả gia đình. "Nghe bà con nói, N. đã thoát ra ngoài hô hoán, nhưng vì vợ con mắc kẹt nên quay lại cứu và không ra được nữa. Bố cháu mất từ lâu, nó vốn là đứa chăm chỉ, thương vợ con. Tôi mất hết rồi…", người mẹ nấc nghẹn.

Hiện trường vụ cháy khiến 4 người trong gia đình tử vong. Ảnh: C.A.

Cũng có mặt tại hiện trường, anh Bùi Văn Tương, bạn cùng khóa và từng làm ăn với anh N., vẫn chưa hết bàng hoàng. "Nghe tin cháy, tôi đã linh cảm chẳng lành. Khi biết chắc N. cùng vợ con đều thiệt mạng, tôi thực sự đau xót. Nó là người hiền lành, chỉ biết lao động để lo cho gia đình", anh Tương nói.

Vụ cháy nhà xưởng ở phường Thuận Giao, TP.HCM: Phát hiện một thi thể nam giới

Ký ức ùa về, anh Tương kể, cách đây hơn 4 tháng, chính anh là người chở mẹ và vợ N. đi sinh bé gái thứ hai vào dịp 30/4 - 1/5. "Tôi vẫn nhớ cảnh chen chúc giữa dòng xe đông nghịt để kịp đưa em tới bệnh viện. Vậy mà giờ, cả gia đình nó đã không còn…".

Anh nghẹn giọng, chưa thể tin được rằng, sinh linh bé bỏng mà anh từng chứng kiến chào đời, nay cùng cha mẹ và chị gái đã mãi mãi ra đi trong ngọn lửa.

Công an TP.Hà Nội cho biết, khoảng 4h40 ngày 16/9, tổng đài 114 nhận tin báo cháy tại thôn Văn Giáp, xã Thường Tín.

Gần 50 cán bộ, chiến sĩ cùng 7 xe chữa cháy, một xe chuyên dụng và lực lượng cảnh sát 113 được huy động đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương dập lửa, cứu nạn.

Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) và Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội, trực tiếp chỉ đạo.

Ngôi nhà bị cháy rộng khoảng 90m2, cao 5m, kết cấu tạm bằng khung thép, mái tôn, có lối thoát nạn khẩn cấp, được xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Đến 5h30 ngày 16/9, đám cháy được dập tắt. Lực lượng chức năng phát hiện 4 người tử vong và bàn giao thi thể cho y tế.

Nghi phạm xâm hại tình dục người phụ nữ bị công an bắt giữ sau 20 giờ gây án

Ngày 16/9, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an xã Đam Rông 1 đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ nghi phạm Đinh Bạt Ngọc (sinh năm 1998, thường trú tại thôn Trung Tâm 2, xã Đam Rông 1, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi xâm hại tình dục một người phụ nữ.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 15 giờ ngày 11/9, chị Đ.M.N.Q (thường trú tại xã Đinh Văn Lâm Hà) cùng nhóm bạn đến một quán nhậu trên địa bàn thông Đạ Sơn, xã Đam Rông 1 để ăn nhậu, trong đó có Đinh Bạt Ngọc. Khoảng 30 phút sau, Đinh Bạt Ngọc lấy lý do mệt và rời quán trước.

Nghi phạm Đinh Bạt Ngọc bị lực lượng công an bắt giữ sau khoảng 20 giờ thực hiện hành vi vi phạm. Ảnh: CAT.

Sau đó, chị Đ.M.N.Q về nhà thuê của bạn ở thôn Đạ Sơn, xã Đam Rông 1 thì phát hiện Ngọc đang đứng trước cổng. Lợi dụng lúc chị Q mở cửa, Ngọc đã theo vào nhà rồi dùng vũ lực thực hiện hành vi xâm hại đối với chị Q.

Sau khi thực hiện hành vi, Q đã rời khỏi hiện trường và đi về hướng xã Phúc Thọ Lâm Hà. Chị Q sau đó cũng trình báo vụ việc tới Công an xã Đam Rông 1.

Nhận được tin báo, Công an xã Đam Rông 1 đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, truy bắt đối tượng. Khoảng 20 giờ sau, Ngọc đã bị lực lượng công an bắt giữ tại xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Bắt giữ nhóm đối tượng truy đuổi khiến 2 người ngã xe tử vong

Công an tỉnh Sơn La ngày 16/9 cho biết, tại địa bàn Bản Muông Mé, xã Yên Châu, tỉnh Sơn La, nhóm 3 đối tượng trú tại xã Yên Châu đã sử dụng 1 xe mô tô truy đuổi, áp sát, dùng gậy 3 khúc, gậy tuýp và lời nói đe dọa, khiến 2 thanh niên cư trú tại xã Tô Múa, tỉnh Sơn La đang đi 1 xe mô tô mất tập trung, không kiểm soát được tay lái, đâm vào tấm chắn phòng vệ mềm, ngã xe tử vong.

Nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La. Nguồn: SKĐS

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can gồm: Nông Đức Hiếu (sinh năm 2005), Nguyễn Như Quốc Anh (sinh năm 2007) và Quàng Minh Hoàng (sinh năm 2008) cùng trú tại xã Yên Châu, tỉnh Sơn La về tội "Giết người" quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, áp dụng biện pháp tạm giam đối với 3 bị can để điều tra. Các quyết định tố tụng đã được VKS nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn.

Công an tỉnh Sơn La khuyến cáo, người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, hiểu rõ công tác phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm cố ý gây thương tích, giết người nói riêng là trách nhiệm của toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại địa bàn. Không giao phương tiện mô tô xe máy cho con cái của mình khi không đủ điều kiện tham gia giao thông…

Cháy nhà xưởng ở TP.HCM, phát hiện một thi thể nam giới

Chiều 16/9, lực lượng chức năng phường Thuận Giao (TP.HCM) phối hợp với Công an TP.HCM thu dọn hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy ở đường Thuận Giao 25.

Cháy nhà xưởng ở đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, TP.HCM. Ảnh: MX

Trong lúc dọn dẹp hiện trường, họ phát hiện thi thể nam giới bị cháy (danh tính chưa xác định).

Trước đó, khoảng 11h cùng ngày, lửa bùng lên tại nhà xưởng trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao. Lửa lan nhanh, tạo ra một cột khói đen bốc cao do bên trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như sơn và hạt nhựa.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM đã huy động nhiều xe và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa, lực lượng phải chia thành nhiều mũi, thậm chí đục tường. Nhà xưởng nằm gần khu dân cư. Các chiến sĩ tập trung ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận. Đến hơn 12h cùng ngày, đám cháy được dập tắt.

Theo cảnh sát, điện tích nhà xưởng bị cháy ước tính khoảng 1.000m2.

Cơ quan chức năng đang làm việc để điều tra nguyên nhân và xác định danh tính nạn nhân.