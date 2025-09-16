Ngày 16/9, TAND khu vực 1 TP.Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 6 bị cáo về tội “Cướp tài sản”.

Các đối tượng trong nhóm cướp bị xét xử gồm: Đinh Nguyễn Minh Khang (SN 2007), Nguyễn Nhật Lê Tuấn (SN 2008), Hồ Văn Lâm (SN 2009), Hồ Văn Long (SN 2009), Ngô Anh Tú (SN 2008) và Nguyễn Văn Tình (SN 2008, cùng trú TP.Huế).

Theo cáo trạng, nhóm bị cáo vốn là bạn bè quen biết qua các mối quan hệ xã hội. Chiều 7/3/2025, khi cùng nhau đi chơi, uống nước, cả nhóm nảy sinh ý định đi “kiếm tiền” bằng cách chặn đường các em học sinh đi học về để cướp tài sản.

TAND khu vực 1 TP.Huế xét xử 6 bị cáo về tội cướp tài sản. Ảnh: PV.

Khi Khang đề xuất ý định cướp tài sản, cả nhóm đồng ý. Các bị cáo di chuyển trên 3 xe máy, Tình chở Tuấn, Lâm chở Tú và Long chở Khang.

Chỉ trong vài giờ tối 7/3, cả nhóm dùng vỏ chai bia thuỷ tinh, liên tiếp gây ra 5 vụ cướp táo tợn tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn TP.Huế.

Vụ thứ nhất xảy ra khoảng 19h tại phường Hóa Châu. Nhóm bị cáo chặn xe đạp điện của hai em học sinh Trần Muôn và Phan Văn Thắng rồi dùng 4 vỏ chai bia đe dọa, buộc 2 em cởi áo khoác và giao nộp dép.

Khang trực tiếp lấy 2 áo khoác, đưa một chiếc cho Tuấn, một chiếc cho Tình. Đôi dép xỏ ngón của Thắng do Khang giữ lại sử dụng.

Vụ thứ hai vào hoảng 21h cùng ngày, tại số 47 Huyền Trân Công Chúa, phường Thủy Xuân. Khi nhóm phát hiện em Hoàng Phong đi học về bằng xe đạp điện, Tuấn đe dọa, giả vờ rút dao và yêu cầu đưa tiền đổ xăng. Hoảng sợ, Phong đưa 20.000 đồng và được nhóm cho đi.

Chỉ 10 phút sau, nhóm cướp tiếp tục chặn một em học sinh đi xe đạp điện khác. Tú đe dọa và chiếm đoạt 20.000 đồng.

Sau đó 10 phú, nhóm tiếp tục chặn 3 học sinh đi 3 xe đạp điện. Khi đang đe dọa lấy tiền, thấy có người đi xe máy đến, sợ bị lộ nên cả nhóm bỏ chạy.

Khoảng 15 phút sau, nhóm nhắm vào em Nguyễn Thiện Nhân đi học về bằng xe máy. Tình chở Tuấn chặn đầu xe, Long và Lâm chặn phía sau. Tuấn lục soát túi quần và balo của em Nhân nhưng không tìm thấy tài sản nên bỏ đi.

Tài sản nhóm cướp chiếm đoạt của các nạn nhân là 2 áo khoác và 1 đôi dép xỏ ngón có tổng giá trị 55.000 đồng và tiền mặt 40.000 đồng.

Sau khi gây án, nhóm tập trung dưới chân cầu Tràng Tiền, dùng số tiền cướp được để đổ xăng và tiêu xài hết.

Dù giá trị tài sản không lớn, nhưng hành vi của nhóm bị cáo mang tính chất bạo lực, có tổ chức, nhiều lần, gây hoang mang cho người dân, đặc biệt là học sinh trên địa bàn.

Bị cáo Đinh Nguyễn Minh Khang được giám định tâm thần. Kết luận cho thấy Khang bị chậm phát triển tâm thần mức độ nhẹ (F70), hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trước, trong và sau khi phạm tội.

Về trách nhiệm dân sự, gia đình các bị cáo đã bồi thường 500.000 đồng cho mỗi bị hại. Tất cả các bị hại đã nhận đủ tiền, không có yêu cầu gì thêm và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu. HĐXX đánh giá hành vi của nhóm bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, dù giá trị tài sản không cao nhưng hành vi có tổ chức, liên tiếp nhiều vụ, sử dụng thủ đoạn đe dọa gây tâm lý hoang mang cho người dân.

Vì vậy, sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Đinh Nguyễn Minh Khang 39 tháng tù, Nguyễn Nhật Lê Tuấn và Ngô Anh Tú cùng mức án 30 tháng tù, Nguyễn Văn Tình 27 tháng tù, Hồ Văn Lâm và Hồ Văn Long 18 tháng tù.