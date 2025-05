"Quái xế" tông thiếu tá công an nhập viện

Chiều 30/4, đoàn công tác do trung tá Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên thiếu tá Hoàng Văn Huấn, cán bộ Phòng CSGT đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh do bị thương khi làm nhiệm vụ.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 30/4, Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ tại Km210 QL34, đoạn qua tổ dân phố 3 (thị trấn Nguyên Bình, huyện Nguyên Bình) thì phát hiện 3 thanh niên điều khiển 2 xe mô tô có biểu hiện lạng lách, đánh võng, chạy với tốc độ cao.

Đoàn công tác thăm hỏi, động viên thiếu tá Hoàng Văn Huấn. Nguồn: CAND

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên các đối tượng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Trong quá trình bỏ chạy, đối tượng Bàn Quốc Vũ (SN 2009) điều khiển xe mô tô BKS: 11B1-389.07 đã đâm vào thiếu tá Hoàng Văn Huấn gây thương tích phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng.

Hiện, cơ quan chức năng đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bàn Quốc Vũ để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, trung tá Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ân cần thăm hỏi, động viên đồng chí Hoàng Văn Huấn an tâm điều trị, sớm hồi phục sức khỏe để tiếp tục công tác.

Lời khai ban đầu của nam nghi phạm 17 tuổi sát hại mẹ ruột

Ngày 30/4, nguồn tin của phóng viên xác nhận, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Lê Khánh Duy (SN 2008, thôn Nguyệt Tân, xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ tội giết người.

Đối tượng Lê Khánh Duy bị bắt giữ tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc. Nguồn: CAND



Trước đó, vào hồi 9h30 ngày 29/4, Công an xã Nguyệt Ấn (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa) tiếp nhận trình báo của ông Lê Văn Toàn (SN 1962, ở thôn Nguyệt Tân, xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc) về việc: Khoảng 9h sáng 29/4/2025, khi đi làm đồng về, ông Toàn phát hiện con dâu là chị Phạm Thị Minh (SN 1986) ở thôn Nguyệt Tân, xã Nguyệt Ấn đã chết trong nhà tắm của gia đình.

Lời khai ban đầu của nghi phạm giết mẹ, mang thi thể phi tang ở Quảng Nam

Tại hiện trường, chị Minh trong tư thế nằm sấp, gần thi thể chị Minh có 1 búa bằng kim loại và 1 con dao (dạng dao bầu) dính máu; vùng đầu và cổ của chị Minh có nhiều vết thương, chảy máu…

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã Nguyệt Ấn đã nhanh chóng đến xác minh, bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương tổ chức rà soát đối tượng nghi vấn.

Chỉ trong một thời gian ngắn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định, đối tượng Lê Khánh Duy (con trai chị Minh) là nghi phạm gây ra vụ án nói trên. Tiến hành trích xuất camera an ninh, tổ chức lực lượng truy tìm đến 11 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ được Lê Khánh Duy khi Duy đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở thôn Thọ Phú, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc. Tang vật thu giữ gồm: 1 chiếc xe gắn máy màu đen, BKS: 36N3-4157; 2 điện thoại di động; 1 dây chuyền bằng kim loại màu trắng; 1 túi xách màu đen bên trong có 243.000 đồng.

Quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Khánh Duy khai báo: Sáng 29/4, do có suy nghĩ muốn tự tử nên Duy nảy sinh ý định lấy tiền của mẹ để mua thuốc độc. Khi chị Phạm Thị Minh đang rửa rau tại khu vực bếp của gia đình thì Duy bất ngờ dùng búa đập nhiều nhát vào đầu mẹ, khiến chị Minh ngã xuống và không ngừng kêu cứu… Thấy vậy, Duy đã dùng 1 con dao (dạng dao bầu) cứa vào cổ khiến chị Minh tử vong tại chỗ. Sau đó, Duy đã kéo thi thể của mẹ vào nhà vệ sinh đóng cửa lại, chốt ngoài. Trước khi bỏ đi khỏi nhà, Duy đã lấy các tài sản của mẹ gồm: 1 chiếc điện thoại di động, 1 dây chuyền bằng kim loại trắng và 1 túi xách màu đen rồi điều khiển xe máy BKS 36N3-4157... bỏ đi. Tuy nhiên, hành vi của Lê Khánh Duy nhanh chóng bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Người đàn ông cầm gậy bóng chày tấn công tài xế ô tô sau va chạm giao thông

Chiều 30/4, liên quan vụ người đàn ông cầm gậy bóng chày tấn công tài xế xe ô tô xảy ra va chạm giao thông, Công an tỉnh Thái Bình đã thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ có dấu hiệu “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại Quốc lộ 10, địa phận xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng (Thái Bình).

Cụ thể, ngày 30/4, ngay khi nhận được tin báo về việc có dấu hiệu Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại Quốc lộ 10, địa phận xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, lực lượng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Bình đã phối hợp với các đơn vị chức năng đấu tranh, làm rõ.

Khoảng 10 giờ 20 ngày 30/4, tại trục đường ĐT 396B, xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình), V.N.T (sinh năm 1988, trú tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, Thái Bình) điều khiển xe ô tô bán tải BKS: 17C-203.xx và T.H.Đ (sinh năm 1990, trú tại tổ 3, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội) điều khiển xe ô tô con BKS: 30H-904.xx đi cùng hướng từ huyện Quỳnh Phụ về huyện Đông Hưng thì xảy ra xích mích trên đường.

Đối tượng V.N.T tại cơ quan công an. Ảnh: CA Thái Bình



Sau khi đi ra Quốc lộ 10 thuộc địa phận xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, cả 2 tài xế điều khiển 2 phương tiện trên đã chủ động đâm vào nhau rồi dừng xe ở giữa đường. Lúc này, T dùng gậy bóng chày màu xanh tấn công Đ.

Vụ việc trên đã làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự, an toàn giao thông, làm ùn ứ cục bộ tại Quốc lộ 10, địa phận xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng. Trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực Ngã tư Đợi, xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Cầu Nghìn - Phòng Cảnh sát giao thông đã kịp thời có mặt phân luồng giao thông, giải toả ùn ứ, tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với 2 lái xe trên, kết quả không có nồng độ cồn trong hơi thở.

Hiện, Tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Cầu Nghìn đã đưa các đối tượng cùng tang vật bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra giải quyết theo quy định pháp luật.

Bộ Công an yêu cầu điều tra có người khác liên quan hay không trong vụ nổ súng bắn người rồi tự sát ở Vĩnh Long

Theo Bộ Công an, sáng 28/4, tại huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long), ông Nguyễn Vĩnh Phúc (SN 1983, người địa phương) có hành vi dùng súng bắn Nguyễn Văn Bảo Trung (SN 1992, ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh).

Qua xác minh ban đầu xác định nguyên nhân vụ nổ súng do mâu thuẫn trong xử lý vụ va chạm giao thông xảy ra ngày 4/9/2024 giữa con gái sinh năm 2010 của ông Nguyễn Vĩnh Phúc với xe ô tô tải do Nguyễn Văn Bảo Trung trực tiếp điều khiển.



Người bố có con gái tử vong sau tai nạn đã nổ súng vào tài xế xe tải.

Vụ tai nạn này khiến con của ông Phúc tử vong. Cơ quan công an địa phương sau đó không khởi tố vụ án vì cho rằng thiếu nữ là bên có lỗi.

Ngay sau khi nhận được báo cáo thông tin về vụ nổ súng, lãnh đạo Bộ Công an ra văn bản chỉ đạo Công an tỉnh Vĩnh Long tập trung khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ diễn biến hành vi gây án của ông Nguyễn Vĩnh Phúc và các tình tiết liên quan.

Công an Vĩnh Long phải làm rõ nguồn gốc hung khí gây án; nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án; có hay không đối tượng khác liên quan vụ việc?

Bộ Công an cũng giao Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương thẩm tra toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/9/2024 khiến con gái của ông Nguyễn Vĩnh Phúc tử vong và quá trình giải quyết khiếu nại trong vụ việc.

Ngày 29/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã rút toàn bộ hồ sơ vụ việc để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Khởi tố, bắt giam kẻ giết người vì mâu thuẫn lúc ăn nhậu

VKSND tỉnh Phú Yên vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Đông (SN 1989, trú tại thôn Phong Niên, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) về tội “Giết người” theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

Bị can Nguyễn Văn Đông. Nguồn: BVPL



Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ 30 ngày 21/4, trong lúc nhậu tại nhà anh Mai Trọng Thứ (thôn Phú Lộc, xã Hòa Thắng), giữa Nguyễn Văn Đông và Nguyễn Minh Sang xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Dù được can ngăn, Đông vẫn điều khiển xe mô tô ra đường, vừa đi vừa chửi bới, thách thức đánh nhau. Khi anh Sang ra nói chuyện, Đông bất ngờ lấy gậy ba khúc trong cốp xe đánh liên tiếp vào lưng, vai, chân anh Sang khiến nạn nhân phải bỏ chạy vào nhà.

Lúc này, anh Mai Trọng Thứ và Mai Quốc Hội chạy ra can ngăn thì bị Đông tiếp tục dùng gậy tấn công. Anh Hội bị đánh vào đầu, chảy máu; anh Thứ bị đánh vào vai, lưng và má trái. Hậu quả, anh Mai Quốc Hội bị chấn thương sọ não, vỡ lún sọ trán, tụ máu dưới màng cứng, tụ khí nội sọ… và tử vong vào lúc 2 giờ ngày 23/4.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.