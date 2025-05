Cảnh sát vào cuộc vụ người đàn ông cầm gậy bóng chày tấn công tài xế khi va chạm giao thông ở Thái Bình

Ngày 30/4, trao đổi với PV Dân Việt, lãnh đạo UBND xã Đông Sơn (huyện Đông Hưng, Thái Bình) cho biết, đơn vị này đã nắm bắt được vụ người đàn ông cầm gậy bóng chày tấn công một tài xế khác, xảy ra trên địa bàn xã vào sáng nay.

Theo vị lãnh đạo UBND xã Đông Sơn, ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Đông Sơn đã đến hiện trường xử lý vụ việc. Do tính chất phức tạp của vụ việc, Công an xã Đông Sơn đã báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh, đồng thời chuyển hồ sơ vụ việc lên Công an tỉnh để tiếp tục xác minh, làm rõ các thông tin liên quan.

Xảy ra va chạm giao thông, tài xế chiếc xe bán tải 17C 203.xx đã cầm gậy bóng chày tấn công tài xế ô tô 30H 904.xx. Ảnh: NH

Về diễn biến vụ việc, vào khoảng hơn 10 sáng cùng ngày, chiếc xe ô tô biển kiểm soát 30H 904.xx khi đang di chuyển trên đường thuộc địa phận xã Đông Sơn (huyện Đông Hưng, Thái Bình) thì bất ngờ bị chiếc xe bán tải mang biển kiểm soát 17C 203.xx đâm từ phía sau.

Ngay sau khi va chạm xảy ra, tài xế chiếc xe bán tải mang biển kiểm soát 17C 203.xx đã cầm gậy bóng chày xuống xe, tấn công nam tài xế mang biển số 30H 904.xx.

Theo những gì camera ghi lại tại hiện trường, nam tài xế 30H 904.xx bị tài xế xe bán tải liên tục dùng gậy bóng chày tấn công vào người, vào đầu gối, vào vai.

Sự việc ngay lập tức gây rúng động dư luận và gây ra nhiều ý kiến trái chiều về hành vi coi thường pháp luật của tài xế xe bán tải 17C 203.xx.

Trưa 30/4, trao đổi với Dân Việt, anh T.H.Đ xác nhận, mình là tài xế xe ô tô 30H 904.xx, đã bị tài xế xe bán tải tấn công khi xảy ra va chạm giao thông. Anh Đ cho biết, sau khi bị tấn công, anh phải vào viện để theo dõi tình hình sức khoẻ. Hiện tại nam tài xế cảm thấy ù tai trái, khó thở và thi thoảng buồn nôn.

Dân Việt tiếp tục thông tin đến bạn đọc vụ việc này.