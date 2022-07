TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Thuê resort thác loạn ma túy; cháy nhà mẹ chồng và con dâu tử vong

Bắt quả tang 11 nam, nữ dân chơi thuê resort thác loạn ma túy

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 1/7, theo tin từ Công an thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế), cơ quan này vừa phát hiện 11 đối tượng nam, nữ dân chơi tổ chức sử dụng ma túy tại một resort trên địa bàn.

Cụ thể, vào khoảng 3h ngày 1/7, Công an thị trấn Lăng Cô phối hợp với Đồn Biên phòng Lăng Cô ập vào kiểm tra phòng 1108 của resort Thanh Tâm (tổ dân phố An Cư Tân, thị trấn Lăng Cô). Tại đây, lực lượng công an và bộ đội biên phòng bắt quả tang 11 đối tượng gồm 9 nam và 2 nữ đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

11 đối tượng nam, nữ dân chơi bị bắt quả tang đang thác loạn ma túy ở resort Thanh Tâm (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế). Ảnh: CTV

Trong số 11 đối tượng có 4 đối tượng trú tại thị trấn Lăng Cô, gồm: Lê Huỳnh Thanh Dũng (SN 2004), Tôn Thất Kỳ (SN 1991), Nguyễn Hàm Phước (SN 2004) và Nguyễn Nhật Phong (SN 2004).

7 đối tượng còn lại gồm: Mai Thị Anh Thư (SN 2005, trú đường Bà Triệu, TP.Huế), Cao Thị Hoài Khuyên (SN 2004, trú phường Thủy Vân, TP.Huế), Nguyễn Thiện Lân (SN 2005, trú đường Duy Tân, phường An Cựu, TP.Huế), Hồ Văn Sung (SN 2004, trú đường Thiên Thai, phường An Tây, TP.Huế), Hồ Văn Phúc Sinh (SN 2004, trú đường Ngự Bình, phường An Cựu, TP.Huế), Phan Văn Vũ Hoàng Sinh (SN 2005, trụ đường Trần Phú, phường Phước Vĩnh, TP.Huế), Nguyễn Văn Thành (SN 2005, trú đường Tăng Bạt Hổ, phường Phú Bình, TP.Huế).

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm các gói nylon bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng là ma túy cùng các vật dụng để sử dụng ma túy. Qua test nhanh, có 10/11 đối tượng dương tính với ma túy.

Cháy nhà mẹ chồng và con dâu tử vong

Như Dân Việt đã thông tin: Rạng sáng 1/7, một vụ cháy xảy ra tại nhà số 60/7, khóm Đông Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang, khiến mẹ chồng và con dâu tử vong.

Hiện trường vụ cháy rạng sáng 1/7. Ảnh: Tiến Tầm

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30 cùng ngày, trong nhà có ông Nguyền Hữu Long (SN 1958, chủ hộ) đang ngủ trong phòng ở tầng trệt thức giấc phát hiện nhà sau có hơi nóng và khói nên tri hô và ông chạy lên tầng 1 kêu vợ là bà Nguyễn Thị Nga (SN 1956) và con dâu là chị Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1988) đang ngủ chung phòng.



Căn nhà bị cháy 70%, hai nạn nhân tử vong trong nhà. Ảnh: Tiến Tầm

Tuy nhiên do hơi nóng và khói, ông Long không chạy lên tầng 1 được nên mở cửa nhà trước chạy ra ngoài rồi tiếp tục tri hô.

Nghe tiếng tri hô của ông Long, người dân xung quanh liền chạy đến dùng bình chữa cháy, nước để dập lửa, điện thoại trình báo Công an phường Mỹ Thạnh và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh huy động 3 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe cứu nạn, cứu hộ và 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với lực lượng chữa cháy tại chỗ khống chế đám cháy.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường. Ảnh: Tiến Tầm

Với sự nỗ lực của các lực lượng, khoảng 30 phút thì đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn không để cháy lan sang các nhà lân cận.

Tuy nhiên, ngọn lửa đã thiêu rụi 70% căn nhà ông Long và khiến bà Nga cùng chị Ngân tử vong trong phòng.

Lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Tiến Tầm

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng phối hợp tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh làm rõ.

Tán tỉnh qua Facebook rồi quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 1/7, Hoàng Văn Quang (SN 1996, ở Lục Ngạn, Bắc Giang) bị Công an huyện Lục Ngạn bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang để điều tra hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Khai với cảnh sát, Quang cho hay quen biết cháu H (SN 2009) qua mạng xã hội Facebook nên nhắn tin với nhau rồi phát sinh tình cảm. Sau 4 - 5 lần gặp gỡ, Quang hẹn cô bé qua nhà chơi.

Trưa 30/6, anh ta cùng "người yêu nhí" đang ở trong phòng ngủ, thực hiện hành vi quan hệ tình dục đã bị một phụ nữ phát hiện. Nhân chứng lập tức trình báo sự việc tới cơ quan chức năng.

Cảnh sát sau đó tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai người liên quan và khẳng định, cháu H chưa đủ 13 tuổi nên hành vi của Quang cấu thành tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo khoản 2, Điều 142 Bộ luật Hình sự (khung hình phạt 12 – 20 năm tù).

Khởi tố nguyên Bí thư - Chủ tịch xã ở Quảng Bình vì thuê người chặt phá rừng của dân

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 1/7, thông tin từ Công an huyện Minh Hoá (tỉnh Quảng Bình) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Minh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Đinh Minh Phận - nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hóa Phúc, về tội Hủy hoại tài sản được quy định tại Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Ông Đinh Minh Phận - nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hoá Phúc (huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình) bị khởi tố vì đã thuê người chặt phá rừng của dân. Ảnh: CTV

Theo hồ sơ vụ án, ông Cao Chí Thành (trú tại xã Hóa Phúc) tố cáo việc vào tháng 12/2021, ông Đinh Minh Phận đã thuê 5 người ở xã Hoá Sơn (huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình) đến tại vườn rừng của gia đình ông Thành ở thôn Sy, xã Hóa Phúc (huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình) để cưa, chặt phá cây dó trầm, cây mây...

5 người trực tiếp chặt phá cây, gồm: N.T.H. (SN 1976), N.T.T. (SN 1989), N.Q.C. (SN 1992), T.Đ.S. (SN 1980), N.Đ.D. (SN 1997) cùng trú tại xã Hoá Sơn (huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình).

Diện tích chặt phá khoảng 3.500m2, làm thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của gia đình ông Cao Chí Thành.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi: Giảm án cho 5 người “nộp tiền khắc phục”

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 1/7, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm 19 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định đầu tư xây dựng xảy ra tại Dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.

Cấp phúc thẩm cho rằng, các bị cáo là những người tham gia quá trình thi công xây dựng đường cao tốc nhưng không tuân thủ quy trình thi công, thiết kế xây dựng gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước 811 tỷ đồng. Ngoài ra, việc đường cao tốc "vừa dùng đã hỏng" ảnh hưởng xấu tới an toàn giao thông, tuổi thọ công trình và gây bức xúc trong xã hội.

Trong 35 người bị xử lý hình sự, có 19 người kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt. Ảnh: X.A.

Tuy nhiên, các bị cáo được đánh giá "thực hiện hành vi với vai trò đồng phạm" còn trách nhiệm chính thuộc về nhóm bị cáo là chủ đầu tư và các đơn vị thi công.

Sau phiên sơ thẩm, nhiều bị cáo xuất trình giấy tờ, tài liệu thể hiện đã nộp tiền khắc phục hậu quả với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng cùng các tài liệu về nhân thân, hoàn cảnh gia đình… để làm căn cứ xin giảm nhẹ hình phạt.

Trong đó, Vũ Như Khuê, cựu Giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 1 và Cao Hừng Đông, cựu Phó giám đốc dự án nộp mỗi người 300 triệu đồng; Đỗ Tấn Nam, cựu Giám đốc Ban điều hành Công ty Tuấn Lộc thi công gói thầu số 4 đã nộp 200 triệu đồng; Nguyễn Hồng Phước, cựu Giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 7 nộp 100 triệu đồng; Nguyễn Mạnh Cường, cựu Phó giám đốc Ban điều hành liên danh gói thầu số 1 nộp 200 triệu đồng.

Do vậy, Hội đồng xét xử tuyên chấp nhận một phần kháng cáo của 5 bị cáo đã nộp tiền nêu trên, đồng ý giảm nhẹ hình phạt cho những người này về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Cụ thể, bị cáo Vũ Như Khuê được giảm từ 5 năm xuống 51 tháng tù; Cao Hừng Đông và Nguyễn Mạnh Cường đều giảm từ 4 năm tù xuống 3 năm 3 tháng tù; Đỗ Tấn Nam từ sơ thẩm 3 năm 6 tháng tù còn 3 năm tù; Nguyễn Hồng Phước được giảm từ 3 năm xuống 30 tháng tù. Nhóm 14 bị cáo còn lại bị bác kháng cáo, không được giảm án.

Theo tài liệu vụ án, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài gần 140km gồm giai đoạn 1 dài 65km từ TP.Đà Nẵng tới TP.Tam Kỳ (Quảng Nam); giai đoạn 2 dài hơn 74km.

Dự án được khởi công năm 2013 và từ năm 2017 đã đưa vào sử dụng 65km của giai đoạn 1; năm 2018 thông xe giai đoạn 2. Tuy nhiên, khi vừa đi vào sử dụng, đường cao tốc đã xuất hiện rất nhiều điểm hư hỏng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới vận hành khai thác, gây bức xúc trong nhân dân.

Nhà chức trách xác định, quá trình thi công, cả chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn giám sát và các đơn vị liên quan đã không thực hiện đúng quy định về pháp luật xây dựng. Việc này khiến cao tốc được đưa vào sử dụng dù không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế dự án dẫn đến chất lượng công trình không đảm bảo.

Riêng 65km thuộc giai đoạn 1 dự án đã có tới 380 điểm hư hỏng trên tuyến chính (trung bình 1km có 6 điểm hư hỏng). Những điểm hỏng thuộc giai đoạn 2 được tách hồ sơ trong vụ khác. Cơ quan tố tụng thuộc Bộ Quốc phòng cũng xử lý một số người của quân đội do thi công sai, gây hỏng tuyến đường này.

Trong phiên sơ thẩm diễn ra tháng 12/2021, TAND TP.Hà Nội đã phạt 2 nguyên Phó Tổng giám đốc VEC, ông Nguyễn Mạnh Hùng và Lê Quang Hào mức án lần lượt 7 và 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong 36 bị cáo, chỉ Takao Inami (người Nhật Bản, Tư vấn trưởng, Giám đốc Văn phòng nhà thầu tư vấn giám sát Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi) được cấp sơ thẩm miễn trách nhiệm hình sự.