Đại án ma túy

Liên quan vụ án bắt số lượng lớn ma túy gây chấn động tại Đồng Nai vào năm 2021, ngày 1/7, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo.

Cụ thể, tuyên phạt Võ Anh Đạt (42 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy; Đặng Xuân Anh (49 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, án chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy, 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hình phạt là tử hình;

Tuyên phạt Nguyễn Hòa Hiệp (36 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, án chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy, tổng hình phạt là tử hình; Hoàng Trung Hậu (35 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, 8 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hình phạt là tử hình; Trương Tấn Đạt (32 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Các bị cáo tại tòa lãnh án nặng vì ma túy. Ảnh: Tuệ Mẫn



Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Nai vào cuối tháng 9/2021, Võ Anh Đạt đến khu vực cửa khẩu Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh) mua 46 gói ma túy với giá 5 tỷ đồng, sau đó mang về bán lại cho Bùi Thiện Nhân (45 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM) với giá 11,3 tỷ đồng.

Đến 29/9/2021, Võ Anh Đạt mang số ma túy trên đến xã Bảo Hòa (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) giao cho Hậu và Hiệp (được Xuân Anh thuê vận chuyển ma túy thông qua yêu cầu của Nhân) với số tiền công 100 triệu đồng.

Vào ngày 30/9/2021, Hậu và Hiệp theo sự chỉ đạo của Xuân Anh vận chuyển 43 gói ma túy (giữ lại 3 gói) đi TP.HCM thì bị Công an Đồng Nai bắt giữ.

Khám xét nơi ở của Hậu, cơ quan công an thu giữ thêm 10 gói và 12 viên ma túy. Số ma túy này, Hậu khai được Hiệp cho và nhờ cất giữ trước đó.

Thiếu tướng Vũ Hồng Văn (bìa phải) trực tiếp chỉ đạo phá án vụ ma túy siêu lớn này. Ảnh: Tuệ Mẫn

Khám xét nơi ở của Hiệp, công an thu giữ 358 viên ma túy, 30 gói ma túy dạng bột, 33 gói ma túy dạng tinh thể. Hiệp khai số ma túy này, Hiệp khai mua của Xuân Anh mang về cất giấu để sử dụng và bán lại kiếm lời.

Phá án

Hiệp đã bán cho Trương Tấn Đạt 16-17 lần ma túy, giá từ 800.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/gói.

Còn Tấn Đạt và Xuân Anh cũng nhanh chóng bị bắt giữ ngay sau đó. Khám xét nơi ở của Tấn Đạt, công an thu giữ 0,5g ma túy. Còn nơi ở của Xuân Anh, công an thu giữ hơn 1,8g ma túy.

Viện KSND tỉnh Đồng Nai xác định Võ Anh Đạt đã có hành vi mua bán hơn 45kg ma túy. Xuân Anh có hành vi vận chuyển hơn 45kg ma túy, mua bán hơn 1,1kg ma túy, tàng trữ hơn 1,8g ma túy. Hiệp có hành vi vận chuyển trái phép hơn 45kg ma túy, mua bán hơn 1,3kg ma túy. Hậu có hành vi vận chuyển trái phép hơn 45kg ma túy, tàng trữ gần 16g ma túy. Tấn Đạt có hành vi tàng trữ hơn 0,5g ma túy.

Đối với Bùi Thiện Nhân là người mua ma túy của Võ Anh Đạt, hiện bị Công an TP.HCM bắt, khởi tố trong một vụ án khác về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Do hết thời hạn điều tra nên hành vi của Nhân được Công an Đồng Nai tách ra để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và sẽ xử lý sau.

Được biết, việc giăng lưới bắt các đối tượng này nằm trong chuyên án 1220Q của Công an tỉnh Đồng Nai. Trong vụ này, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn là người trực tiếp chỉ đạo lực lượng công an phá án, bắt giữ nhóm đối tượng cùng tang vật.