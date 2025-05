Công an Hà Nội triệt phá chuyên án hơn 100 tấn thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả

Chiều 16/5, Công an TP.Hà Nội cho biết, lực lượng công an vừa triệt phá thành công một chuyên án quy mô lớn, bắt giữ 7 nghi phạm và thu giữ trên 100 tấn thuốc tân dược, thực phẩm chức năng giả được tiêu thụ trên phạm vi cả nước.

Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.Hà Nội đã phát hiện và bóc gỡ ổ nhóm chuyên sản xuất, buôn bán hàng giả gồm lương thực, thực phẩm, thiết bị y tế do Phạm Ngọc Tiến và vợ là Đoàn Thị Nguyệt (37 tuổi, trú quận Hà Đông, Hà Nội) cầm đầu.

Sau gần 1 năm điều tra bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế đã lần ra "hệ sinh thái" do vợ chồng Tiến - Nguyệt dựng lên, với nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Lực lượng chức năng khám xét ổ nhóm của các đối tượng. Ảnh: CACC.

Theo điều tra, Phạm Ngọc Tiến chỉ đạo kế toán Lương Thị Yến thành lập 17 công ty "bình phong", trong đó có 6 công ty nhập khẩu và 11 công ty phân phối hàng hóa trong nước. Ban đầu, các đối tượng nhập khẩu thực phẩm chức năng từ nước ngoài để phân phối. Khi nhận thấy nhu cầu thị trường lớn, Tiến bắt đầu chuyển sang sản xuất hàng giả trong nước nhưng gắn mác hàng ngoại nhập để đánh lừa người tiêu dùng.

Lợi dụng chuyên môn là dược sĩ, Tiến tự tạo công thức sản phẩm, mua nguyên liệu trong nước rồi giao cho nhân viên không có chuyên môn phối trộn, đóng gói thành các sản phẩm được dán nhãn nước ngoài, bao gồm thực phẩm chức năng và thiết bị y tế.

Các sản phẩm nhập khẩu thật được sử dụng làm "vỏ bọc" cho hoạt động hợp pháp hóa giấy tờ. Để phục vụ sản xuất, Tiến lập xưởng tại thị trấn Như Quỳnh (Hưng Yên) và thành lập Công ty in Âu Việt tại Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) chuyên in màng nhôm ép vỉ.

Vợ Tiến là Đoàn Thị Nguyệt phụ trách khâu bao bì, đặt mua vỏ lọ qua mạng và thuê in vỏ hộp từ các cơ sở in tại Hà Nội. Bao bì được in bằng tiếng nước ngoài, kèm tem nhãn phụ để tăng độ tin cậy. Hoạt động dán tem được thực hiện tại xưởng Hưng Yên và kho hàng ở khu đô thị Xa La (Hà Đông).

Tang vật của vụ án. Ảnh: CACC.

Gần đây, do lo ngại bị cơ quan chức năng phát hiện, nhóm đối tượng đã tổ chức tẩu tán hàng hóa về nhiều địa điểm khác nhau, trong đó có nhà mẹ đẻ của Nguyệt tại Vĩnh Phúc, nhà mẹ của Yến và một người giúp việc tại Bắc Giang.

Khi thu thập đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 7/5, PC03 đã đồng loạt khám xét khẩn cấp gần 20 địa điểm trên khắp 20 tỉnh, thành liên quan đến hoạt động sản xuất, gia công, cất giấu và tiêu thụ hàng giả.

Tại các địa điểm này, công an thu giữ hơn 100 tấn hàng hóa giả, gồm khoảng 100 mã sản phẩm là thực phẩm chức năng và thiết bị y tế; gần 30.000 hộp, 35.000 lọ, 39.000 vỉ sản phẩm; hàng chục nghìn tem nhãn, thùng vỏ hộp, cùng hàng loạt máy móc, dây chuyền, vật tư dùng để sản xuất.

Các đối tượng khai nhận đã hoạt động từ năm 2020, phân phối hàng giả cho hàng trăm nhà thuốc, bệnh viện và cơ sở kinh doanh trên toàn quốc. Hiện Công an TP.Hà Nội đang tiếp tục mở rộng xác minh, truy thu hàng hóa tại nhiều địa phương và làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan.



Các bị can bị khởi tố.

Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Phạm Ngọc Tiến, Lương Thị Yến, Nguyễn Văn Đức, hai đối tượng cùng tên Nguyễn Thành Tâm (25 tuổi và 38 tuổi) và Nguyễn Hữu Tuấn để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bắt kẻ lừa "chạy án" lấy 16 tỷ đồng

Ngày 16/5, Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Sĩ Khoa (51 tuổi), trú tại phường Khuê Trung (Cẩm Lệ, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối năm 2023, một người quen của Lộc Văn Cảnh (39 tuổi, trú tại xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) bị Công an Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Do người này có liên quan đến Công ty TNHH MTV Lộc Gia – Vĩnh Phúc do Lộc Văn Cảnh làm chủ, Cảnh lo sợ công ty của mình cũng sẽ bị điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Sĩ Khoa.

Thông qua mối quan hệ quen biết, Lộc Văn Cảnh đã tìm gặp Nguyễn Sĩ Khoa và đặt vấn đề nhờ Khoa "lo liệu" để công ty không bị điều tra và bản thân cũng như nhân viên không bị xử lý hình sự về các hành vi trốn thuế, mua bán hóa đơn trái phép. Ban đầu Khoa không hứa hẹn, nhưng sau nhiều lần gặp gỡ, hai bên đã thống nhất chi phí “chạy án” là 1 triệu USD.

Ngày 25/1/2024, Lộc Văn Cảnh đã giao trước cho Khoa 637.000 USD (tương đương 16 tỷ đồng Việt Nam vào năm 2024). Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Khoa không thực hiện bất kỳ hành động nào như đã cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền cho mục đích cá nhân. Trong khi đó, Lộc Văn Cảnh vẫn bị khởi tố bị can về các tội danh liên quan.

Nguyễn Sĩ Khoa ký vào biên bản.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Sĩ Khoa không có chức vụ, quyền hạn, cũng không thể liên hệ với bất kỳ cá nhân nào có thẩm quyền xử lý vụ việc như đã hứa. Tuy nhiên, đối tượng đã dùng thủ đoạn gian dối, tạo niềm tin để chiếm đoạt số tiền lớn từ Lộc Văn Cảnh.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật

Sạt lở đất khi thi công thủy điện khiến nhiều người thương vong

Chiều 16/5, ông Phu Cha Pô - Quyền Chủ tịch UBND xã Sì Lở Lầu (huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu) xác nhận: Sáng 16/5, tại Thủy điện Tả Páo Hồ 1A, ở xã Sì Lở Lầu (Phong Thổ, Lai Châu) xảy ra vụ sạt lở đất, đá khiến nhiều người thương vong.

Thông tin ban đầu, trong quá trình thi công, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Dũng Phúc Lộc, có địa chỉ trụ sở chính tại tỉnh Nghệ An (nhà thầu thi công) đã thuê một số lao động ở địa phương vào làm việc. Sáng 16/5, trong khi tốp công nhân thi công dọn hố móng ở dưới đập thủy điện thì bất ngờ tuyến đường qua địa phận xã Mồ Sì San phía trên sạt lở ta luy ập xuống, làm đất đá vùi lấp nhiều người. Đến 16 giờ chiều cùng ngày, đã xác định có 5 người tử vong, 4 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu.



Hiện trường vụ sạt lở. Nguồn: VOV

Theo ông Pô, trong số 5 người tử vong vụ sạt lở khi thi công thủy điện, có 4 người là công dân xã Sì Lở Lầu.

Được biết, cụm dự án Thủy điện Tả Páo Hồ 1A và 1B là các bậc thang liền kề, trong đó thủy điện Tả Páo Hồ 1A ở thượng lưu, thủy điện Tả Páo Hồ 1B ở hạ lưu. Cụm dự án thủy điện cách trung tâm thành phố Lai Châu khoảng 90km, khai thác nguồn thủy năng trên lưu vực suối Tả Páo Hồ, thuộc địa phận các xã: Sì Lở Lầu, Mồ Sì San của huyện Phong Thổ.

Cụm dự án Thủy điện Tả Páo Hồ 1A và 1B có tổng công suất 24MW, với tổng mức đầu tư 911 tỷ đồng. Đây là 2 trong 8 dự án thủy điện đang được Tập đoàn Kosy làm chủ đầu tư tại tỉnh Lai Châu và tỉnh Điện Biên.



Toà bác kháng cáo kêu oan của ông Lê Thanh Vân, sửa án sơ thẩm với ông Lưu Bình Nhưỡng

Trưa 16/5, Toà án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm với các bị cáo Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân và Nguyễn Văn Vương.

Cụ thể, sau 1,5 ngày xét xử, trưa 16/5, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm đối với các bị cáo Lưu Bình Nhưỡng – cựu Phó Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Lê Thanh Vân – cựu Ủy viên Thường trực Uỷ ban Tài chính – Ngân sách Quốc hội, cựu Đại biểu Quốc hội; Nguyễn Văn Vương - cựu chuyên viên Vụ Pháp luật - Văn phòng Chủ tịch nước.

Ông Lưu Bình Nhưỡng trước đó bị Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử sơ thẩm về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Toà sơ thẩm tuyên phạt ông Nhưỡng tổng 13 năm tù cho 2 tội danh (tội “Cưỡng đoạt tài sản” 3 năm tù và 10 năm tù cho tội danh còn lại).

Ông Lê Thanh Vân bị cấp sơ thẩm tuyên 7 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Bị cáo Nguyễn Văn Vương cũng bị đưa ra xét xử cùng tội danh như ông Lê Thanh Vân. Toà sơ thẩm phạt ông Vương 14 năm tù. Sau phiên toà sơ thẩm, các bị cáo Lê Thanh Vân, Nguyễn Văn Vương kháng cáo kêu oan; bị cáo Lưu Bình Nhưỡng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Toà án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã bác kháng cáo kêu oan của 2 ông Lê Thanh Vân, Nguyễn Văn Vương, tuyên y án sơ thẩm. Ông Lưu Bình Nhưỡng được giảm 1 năm tù tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Ảnh: TD

Tại phiên toà phúc thẩm, căn cứ vào chứng cứ, tài liệu cũng như diễn biến xét xử tại phiên toà, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy, một số quyết định của cơ quan tố tụng, người tố tụng trong quá trình thực hiện có sai sót, nhưng không ảnh hưởng đến bản chất vụ án.

Đối với 2 bị cáo Lê Thanh Vân và Nguyễn Văn Vương kháng cáo kêu oan, Hội đồng xét xử nhận thấy không có căn cứ chấp nhận lời kêu oan của 2 bị cáo này.

Theo Hội đồng xét xử, những hành động của 2 bị cáo đã đủ thỏa mãn cấu thành tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Các bị cáo đều là người có chức vụ quyền hạn, đã tác động đến một số cơ quan để nhằm trục lợi cá nhân. Xét chủ quan, động cơ là vụ lợi. Có vụ việc đã hưởng lợi, có vụ việc nhằm, sẽ hưởng lợi trong tương lai.

Xét khách quan, bị cáo Lê Thanh Vân là Đại biểu Quốc hội, là người có ảnh hưởng, đã lợi dụng sự ảnh hưởng của mình để tác động nhằm hưởng lợi, vì vậy, không có căn cứ để xét việc kêu oan của 2 bị cáo, cần giữ nguyên bản án sơ thẩm.

VKS đề nghị không đồng ý kháng cáo kêu oan của ông Lê Thanh Vân, chấp nhận kháng cáo của ông Lưu Bình Nhưỡng

Hội đồng xét xử nhận định, đủ căn cứ khẳng định bị cáo Lê Thanh Vân, Nguyễn Văn Vương phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”. Việc toà án cấp sơ thẩm xử phạt 2 bị cáo này với tội danh như trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Với bị cáo Lưu Bình Nhưỡng, bị cáo này đã thành khẩn khai báo, nhận thức được hành vi vi phạm của mình. Tại phiên toà phúc thẩm đã xuất trình thêm một số tình tiết mới, Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị giảm án cho bị cáo như đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao tại Hà Nội.

Tuy nhiên, đối với tội danh Cưỡng đoạt tài sản, Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo Lưu Bình Nhưỡng là đồng phạm, chiếm đoạt số tiền rất lớn, ngay tại bản án sơ thẩm đã xét đến các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo nên ở phiên tòa phúc thẩm, không thể giảm nhẹ thêm cho tội danh này.

Từ các lẽ trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định, không chấp nhận kháng cáo kêu oan của bị cáo Lê Thanh Vân, Nguyễn Văn Vương, giữ nguyên án sơ thẩm; chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lưu Bình Nhưỡng, sửa án sơ thẩm.

Cụ thể, Toà án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội quyết định, tuyên bị cáo Lưu Bình Nhưỡng phạm tội tội “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”; các bị cáo Lê Thanh Vân, Nguyễn Văn Vương phạm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Về hình phạt, tuyên phạt bị cáo Lưu Bình Nhưỡng 3 năm tù tội “Cưỡng đoạt tài sản”, 9 năm tù cho tội danh còn lại, tổng hình phạt buộc bị cáo phải thi hành là 12 năm tù (giảm 1 năm so với án sơ thẩm).

Tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Vân 7 năm tù; Nguyễn Văn Vương 14 năm tù, tổng hình phạt với bản án khác của bị cáo Vương, buộc người này phải thi hành mức án 20 năm 6 tháng tù.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, khi được nói lời sau cùng, bị cáo Lưu Bình Nhưỡng trình bày, từ phiên toà sơ thẩm, bị cáo đã nhận thức rõ việc làm của mình là vi phạm và rất ăn năn.

Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng được giảm 1 năm tù tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”, tổng mức hình phạt bị cáo này buộc phải thi hành với 2 tội danh là 12 năm tù. Ảnh: NH

Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng xin lỗi Đảng, Nhà nước, cử tri và nhân dân, mong Hội đồng xét xử xem xét, cân nhắc cho mức án phù hợp. Bị cáo Nhưỡng cho biết, từ khi bị bắt giam, bị cáo đã thực hiện việc cải tạo nghiêm túc, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định.

Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét tính chất, mức độ hành vi của mình trong vụ việc “Cưỡng đoạt tài sản” của Phạm Minh Cường (Thuỵ Xuân, Thái Thuỵ, Thái Bình, bị cáo cùng bị xét xử trong vụ án, không kháng cáo án sơ thẩm). Theo ông Nhưỡng, ông cho rằng mình thực sự cũng là nạn nhân, bị Cường lợi dụng.

Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng mong được giảm tối đa mức án để trở về thực hiện trách nhiệm với gia đình, thực hiện một số tâm nguyện với quê hương.

Với bị cáo Nguyễn Văn Vương, nói lời sau cùng, bị cáo này mong Hội đồng xét xử xem xét thấu đáo bản án. Nguyễn Văn Vương một lần nữa khẳng định mình bị oan trong lời nói sau cùng.

Vương nói đã vu khống, lợi dụng lòng tốt của 2 cựu đại biểu Quốc hội là ông Lê Thanh Vân và Lưu Bình Nhưỡng, 2 người này không dẫn dắt, đòi hỏi từ Vương điều gì.

Vương nói nếu tiếp tục bị xét xử với tội danh như hiện tại, bị cáo này thấy quá oan, cho rằng mình chỉ phạm tội vu khống với bị cáo Nhưỡng và bị cáo Vân.

Đến lượt bị cáo Lê Thanh Vân đứng lên bục bị báo nói lời sau cùng, tín hiệu âm thanh tại toà gặp trục trặc nên mất tiếng, trên màn hình tivi theo dõi chỉ còn hình ảnh bị cáo Vân đang đứng trước bục.

Phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới chân thác

Chiều 16/5, thông tin từ Công an xã Nhân Mỹ (huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm khi phát hiện thi thể đôi nam nữ tại khu vực thác Trăng, thuộc xóm Trăng Tà.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, Công an xã Nhân Mỹ nhận được tin báo từ tổ an ninh trật tự xóm Trăng Tà về việc phát hiện một thi thể nữ giới nổi trên mặt nước tại tầng thứ ba của thác Trăng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh và xử lý vụ việc. Qua nắm bắt thông tin ban đầu cho biết, có 2 người cùng lên khu vực thác để tắm, lực lượng công an đã phối hợp cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm. Không lâu sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm một thi thể nam thanh niên ở dưới nước, gần vị trí phát hiện thi thể nữ.

Phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới thác Trăng, xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Ảnh: I.T.

Qua công tác xác minh ban đầu, cơ quan công an đã xác định được danh tính của 2 nạn nhân. Nạn nhân nam là anh T.D.T. (sinh năm 1999) và nạn nhân nữ là chị Đ.T.H. (sinh năm 2002). Cả hai nạn nhân quê ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.

Hiện Công an tỉnh Hòa Bình đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc đau lòng này.