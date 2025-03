Nữ công nhân tử vong bất thường trong nhà trọ

Chiều 4/3, ông Phạm Văn Tưởng, Chủ tịch UBND xã Kim Xuyên (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nữ công nhân tử vong trong nhà trọ.

Khu vực nhà trọ - nơi xảy ra vụ việc nữ công nhân tử vong (ảnh cơ sở cung cấp). Nguồn: Báo Hải Dương

Cụ thể, vào lúc 7 giờ 40 ngày 4/3, bà Nguyễn Thị Loan, chủ nhà trọ ở xã Kim Xuyên phát hiện người sống tại phòng trọ số 9 không thấy mở cửa đi làm. Bà Loan gọi cửa nhưng không có người trả lời. Bà Loan nhờ người quen soi đèn qua cửa sổ thì phát hiện tại khu vực cửa nhà tắm phòng trọ có người nằm sấp mặt. Bà Loan và mọi người phá cửa, phát hiện nạn nhân đã chết. Ngay lập tức bà Loan đã báo chính quyền địa phương và Công an xã.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là chị Lò Thị Thảo, sinh năm 2002, quê ở huyện Thuận Châu (Sơn La).

Chị Thảo hiện đang làm công nhân tại một doanh nghiệp trên địa bàn xã Kim Xuyên.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng xác minh, điều tra.

Cha chồng sát hại con dâu lĩnh án

Ngày 4/3, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử lưu động vụ án "Giết người" đối với bị cáo Huỳnh Văn Lệ (67 tuổi, ngụ ấp Năm Căn, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng) tại Nhà văn hóa xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu.

Bị cáo Huỳnh Văn Lệ (67 tuổi) bị TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên án 20 năm tù về tội "Giệt người". Ảnh: An An

Theo cáo trạng, khoảng tháng 8/2023, bị cáo Lệ và vợ chồng chị V.T.H. (con dâu của bị cáo Lệ) xảy ra mâu thuẫn. Nguyên nhân là do bị cáo Lệ quen biết, rồi chung sống với người phụ nữ ở cùng địa phương tại chòi nuôi tôm, nhưng bị vợ chồng chị H. bắt gặp và đánh người tình của bị cáo Lệ.

Cho rằng vợ chồng con trai không tôn trọng mình nên bị cáo Lệ sinh sống ở chòi canh tôm, ít khi về nhà.

Đến chiều 30/7/2024, sau khi uống rượu về, ông ta nhớ lại chuyện người tình bị vợ chồng chị H. đánh đập nên lấy con dao đi từ chòi nuôi tôm về nhà. Đến nơi, bị cáo Lệ thấy con dâu đang đứng ở bếp nên vung dao chém vào cổ khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Sau khi gây án, bị cáo Lệ bỏ đi, nhưng bị cảnh sát địa phương bắt giữ sau đó.

Tại phiên toà hôm nay, HĐXX cho rằng, hành vi của bị cáo Lệ có tính chất côn đồ, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng của người khác, nên tuyên phạt mức án 20 năm tù về tội "Giết người" đối với Lệ.

Nam thanh niên vào tiệm vàng cướp giật tài sản

Ngày 4/3, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tiến (20 tuổi, ngụ phường Duy Tân, TP.Kon Tum) về hành vi cướp giật tài sản.

Hình ảnh nghi phạm Nguyễn Văn Tiến đeo khẩu trang vào tiệm vàng giả vờ mua vàng rồi cướp tài sản bỏ chạy. Nguồn: PLO

Nguyễn Văn Tiến là nghi phạm gây ra vụ cướp tại một tiệm vàng trên đường Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, TP.Kon Tum, ngày 24/2.

Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận do thua cờ bạc trên mạng và đã cầm cố chiếc xe, điện thoại. Để có tiền chuộc lại tài sản, Tiến nảy sinh ý định đi cướp tiệm vàng để chuộc lại xe, chuộc lại điện thoại. Sau khi cướp nhẫn vàng, Tiến đã mang đến một tiệm vàng trên địa bàn bán lấy 8,5 triệu đồng.

Trước đó, khoảng hơn 20 giờ ngày 24/2, một nam thanh niên mặc áo đen, đeo khẩu trang che kín mặt vào một tiệm vàng trên đường Lê Hồng Phong (phường Quyết Thắng, TP.Kon Tum) hỏi mua một chỉ vàng 9999.

Sau đó, chủ tiệm vàng đưa ra một chiếc nhẫn trị giá hơn chín triệu đồng cho thanh niên xem. Cầm nhẫn vàng, thanh niên lấy cớ ra xe mô tô để lấy tiền trả, rồi cầm nhẫn bỏ chạy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kon Tum xác định nghi can cướp giật là Nguyễn Văn Tiến. Tiếp đó, người thân Tiến được người thân vận động ra cơ quan công an để tự thú.

Nữ sinh viên Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hoá) nghi rơi từ tầng cao xuống sân trường

Theo nguồn tin của PV Dân Việt, khoảng 8h25 ngày 4/3, tại ký túc xá nhà N1 Trường Đại học Hồng Đức phát hiện L.P.L. (SN 2006; quê Như Xuân, Thanh Hóa; sinh viên K27 Giáo dục tiểu học, ở phòng 506, nhà N1) bị thương tích tại khu vực sảnh, nghi rơi từ trên cao xuống.

Hiện trường vụ việc.





Clip: Nhân viên y tế đang tìm cách sơ cứu nữ sinh viên Trường Đại học Hồng Đức ở sân trường. Clip: Người dân cung cấp.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, cán bộ, giảng viên nhà trường đã gọi xe cứu thương đưa nữ sinh viên đi cấp cứu.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi nhập viện, bệnh nhân được tiến hành cấp cứu nhưng đã tử vong.

Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

Cho em họ mượn tiền mua bất động sản, người đàn ông bị chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 4/3, TAND TP.Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Khoa (SN 1981, trú tổ dân phố Công Lương, phường Thủy Vân, quận Thuận Hóa, TP.Huế) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Khoa là anh em họ với ông Phan Văn Phước (SN 1973, cùng trú phường Thủy Vân). Khoa và ông Phước cùng nhau góp vốn để kinh doanh bất động sản.

Bị cáo Nguyễn Văn Khoa bị TAND TP.Huế xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Ngọc Sáng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 9/2021, Khoa đặt vấn đề mượn tiền của ông Phước để mua đất. Tin tưởng Khoa vì là anh em cô cậu ruột và từng chung vốn làm ăn, ông Phước đưa tiền cho Khoa mượn. Tuy nhiên, sau khi mượn tiền Khoa chiếm đoạt tiền và bỏ trốn khỏi địa phương.

Cụ thể, ông Phước đã đưa tiền cho Khoa mượn 2 lần. Lần đầu Khoa mượn số tiền 640 triệu đồng. Khoa hứa bán thửa đất cho ông Phước để trừ tiền đã mượn nhưng sau đó chuyển nhượng thửa đất cho người khác.

Tiếp đó, Khoa mượn ông Phước số tiền 750 triệu đồng để mua một căn nhà. Khoa cam đoan sau khi bán căn nhà sẽ chia tiền lãi và thanh toán hết số tiền đã mượn của ông Phước nhưng rồi không thực hiện lời hứa.

TAND TP.Huế tuyên phạt Nguyễn Văn Khoa 6 năm tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Ngọc Sáng.

Tổng số tiền Khoa chiếm đoạt của ông Phước là 1,39 tỷ đồng. Số tiền này Khoa sử dụng để trả khoản nợ ngoài xã hội, đầu tư chứng khoán và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tại phiên tòa, Khoa thành thật khai báo, ăn năn hối hận, xin hưởng mức án nhẹ nhất để sớm về với gia đình. Bị cáo cũng đã tác động gia đình trả lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt của anh Phước.

Sau khi nghị án, HĐXX TAND TP.Huế tuyên phạt Nguyễn Văn Khoa 6 năm tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.