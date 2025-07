Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM vừa chính thức công bố danh sách địa chỉ trụ sở chính của 167 công an cấp xã, 1 đặc khu, 10 đồn công an trực thuộc, 49 điểm thu nhận hồ sơ cấp căn cước trên địa bàn thành phố.