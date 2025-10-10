Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Thể thao
Tin sáng (10/10): Nguyễn Xuân Son báo tin cực vui cho HLV Kim Sang-sik

Long Nguyên Thứ sáu, ngày 10/10/2025 09:10 GMT+7
Nguyễn Xuân Son báo tin cực vui cho HLV Kim Sang-sik; M.U sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ Kenan Yildiz; Everton quan tâm đến Kalvin Phillips; Liverpool theo đuổi Adam Wharton; Cháy lớn tại nhà riêng của Vinicius.
Nguyễn Xuân Son báo tin cực vui cho HLV Kim Sang-sik

Nguyễn Xuân Son trong gần 1 năm qua đã tích cực hồi phục sau khi dính chấn thương nặng ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan. Nguyễn Xuân Son được phẫu thuật thành công và sau đó tiền đạo này thể hiện sự nỗ lực rất lớn để có thể trở lại thi đấu trong thời gian sớm nhất.

Ở các buổi tập gần đây của CLB Thép xanh Nam Định, Nguyễn Xuân Son đã có thể tham gia các bài đá đối kháng. Điều này cho thấy Nguyễn Xuân Son hoàn toàn đủ khả năng tái xuất sân cỏ trong các trận đấu chính thức, thậm chí hứa hẹn sẽ ra sân ngay tại AFC Champions League Two vào tháng 11 tới. Đây chắc chắn là thông tin rất vui với HLV Kim Sang-sik trong bối cảnh hàng công của ĐT Việt Nam đang chơi không tốt, điển hình là việc rất khó khăn mới giành chiến thắng trước ĐT Nepal trong trận đấu tối qua (9/10).

Nguyễn Xuân Son đang tích cực tập luyện để sẵn sàng trở lại thi đấu. Ảnh: Thép Xanh Nam Định FC

M.U sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ Kenan Yildiz

M.U là một trong những đội bóng bận rộn nhất trên thị trường chuyển nhượng với sự quan tâm dàn trải từ những tài năng trẻ triển vọng đến việc giữ chân các trụ cột. Theo Caught Offside, Quỷ đỏ sẵn sàng chi một khoản tiền lớn lên tới 78 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ Kenan Yildiz.

Everton quan tâm đến Kalvin Phillips

Theo báo cáo từ Football Insider, Everton đang tìm kiếm giải pháp củng cố đội hình và đưa tiền vệ người Anh của Manchester City, Kalvin Phillips vào tầm ngắm. Động thái này cho thấy quyết tâm của Everton trong việc cải thiện sức mạnh khu vực trung tuyến. Dù Phillips chưa có được phong độ tốt nhất tại Man City, kinh nghiệm và đẳng cấp của anh vẫn là yếu tố hấp dẫn nhiều đội bóng.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Liverpool theo đuổi Adam Wharton

Theo Daily Mail, Liverpool cho thấy sự quan tâm đặc biệt tới tài năng trẻ nổi bật là Adam Wharton (21 tuổi) của Crystal Palace. Tiền vệ người Anh đã thu hút sự chú ý của nhiều câu lạc bộ Ngoại hạng Anh nhờ màn trình diễn ấn tượng của mình.

Cháy lớn tại nhà riêng của Vinicius

Theo tờ MARCA, một vụ chập điện đã bùng phát vào sáng hôm qua (9/10) tại nhà riêng của Vinicius, nằm ở khu La Moraleja thuộc Alcobendas. Hai đơn vị thuộc Lực lượng Cứu hỏa Khu vực Madrid đã được điều động tới hiện trường. Họ nhanh chóng khống chế đám cháy và thông gió các khu vực bị ảnh hưởng. Khói đã lan lên hai tầng của ngôi nhà, nhưng rất may không có ai bị thương hay hít phải khói độc.

Hé lộ thời điểm Nguyễn Xuân Son trở lại thi đấu

Hé lộ thời điểm Nguyễn Xuân Son trở lại thi đấu

Tin chiều 8/10: LĐBĐ Malaysia phạm sai lầm, bị trừ 6 điểm?

LĐBĐ Malaysia phạm sai lầm, bị trừ 6 điểm? Ronaldo nhận giải Quả cầu vàng, thừa nhận sự nghiệp không còn bao lâu; U23 Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Abu Dhabi; Rời M.U, Hojlund lập tức bật tăng giá chuyển nhượng; David Raya hồ hởi thông báo tin vui.

CLB Công an TP.HCM chào đón cầu thủ Việt kiều cao 1m90

Thể thao
CLB Công an TP.HCM chào đón cầu thủ Việt kiều cao 1m90

Bộ đôi ngôi sao trở lại, HLV Kim Sang-sik mừng ra mặt

Thể thao
Bộ đôi ngôi sao trở lại, HLV Kim Sang-sik mừng ra mặt

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhận nhiệm vụ quan trọng tại FIFA

Thể thao
Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn nhận nhiệm vụ quan trọng tại FIFA

"Phil Foden xứ Nghệ" vừa được triệu tập lên U23 Việt Nam, có gì đặc biệt?

Thể thao
'Phil Foden xứ Nghệ' vừa được triệu tập lên U23 Việt Nam, có gì đặc biệt?

Tiết lộ những gì đã xảy ra ở phương Tây vì lo sợ Nga
Điểm nóng

Tiết lộ những gì đã xảy ra ở phương Tây vì lo sợ Nga

Điểm nóng

Một cuộc tập trận quân sự khác của NATO đã diễn ra ở phương Tây trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Nga, tờ The National Interest (NI) đưa tin.

Hành trình từ ông chủ quán nhậu nổi tiếng Tây Ninh đến Nhà khoa học của nhà nông năm 2025
Môi trường xanh

Hành trình từ ông chủ quán nhậu nổi tiếng Tây Ninh đến Nhà khoa học của nhà nông năm 2025

Môi trường xanh

Bên bờ sông Vàm Cỏ ở xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh (được hợp nhất từ xã Long Thuận, Long Thạnh và Tân Long của tỉnh Long An cũ), ông Nguyễn Văn Dạn vẫn miệt mài bên những cỗ máy vớt lục bình do chính tay mình chế tạo. Từng là chủ quán nhậu nổi tiếng, hành trình ông Dạn trở thành Nhà Khoa học của nhà nông năm 2025 là một câu chuyện nghe tưởng chừng không thật.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ thành lập 6 đoàn công tác ủng hộ 6 tỉnh thiệt hại nặng do mưa lũ
Nhà nông

Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ thành lập 6 đoàn công tác ủng hộ 6 tỉnh thiệt hại nặng do mưa lũ

Nhà nông

Hoc viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ thành lập 6 đoàn công tác gồm cả sinh viên đến thăm hỏi tặng quà (hạt giống, thực phẩm thiết yếu) trực tiếp tại 6 tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ sau cơn bão số 10, 11.

Đối tượng lái ô tô tông 2 người thương vong ở Gia Lai có thể bị xử lý ra sao?
Bạn đọc

Đối tượng lái ô tô tông 2 người thương vong ở Gia Lai có thể bị xử lý ra sao?

Bạn đọc

Theo luật sư, trường hợp cho thấy đối tượng Đặng Văn Sang (27 tuổi, trú xã Bình Dương)- người lái xe ô tô tông 2 người thương vong ở quán Ốc Nướng Ngon (thôn Dương Liễu Tây) có động cơ mục đích giết người, nhận thức được hành vi của mình nhưng vẫn cố tình điều khiển phương tiện đâm vào người khác dẫn đến nạn nhân tử vong, sẽ phải đối mặt với mức phạt nghiêm khắc…

Gia Lai nổi lên là vùng đất trồng cây ăn trái xuất khẩu tỷ đô, 2 cây trồng chủ lực nào đang tăng nhanh diện tích?
Nhà nông

Gia Lai nổi lên là vùng đất trồng cây ăn trái xuất khẩu tỷ đô, 2 cây trồng chủ lực nào đang tăng nhanh diện tích?

Nhà nông

Với lợi thế đất đỏ bazan cùng khí hậu đa dạng, tỉnh Gia Lai đang khẳng định vị thế là vùng nguyên liệu chiến lược cho nông sản xuất khẩu, trong đó có mặt hàng trái cây. Cùng với cây chuối, cây sầu riêng cũng tăng diện tích nhanh chóng nhờ sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn, áp dụng quy trình hiện đại, bảo đảm năng suất ổn định và chất lượng đồng đều.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4
Doanh nghiệp

Diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4

Doanh nghiệp

Công ty Thủy điện Đồng Nai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức buổi diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4.

Giá USD hôm nay 10/10: Thị trường tự do áp sát 27.000 đồng/USD
Kinh tế

Giá USD hôm nay 10/10: Thị trường tự do áp sát 27.000 đồng/USD

Kinh tế

Giá USD hôm nay 10/10 tại thị trường tự do tiếp đà tăng mạnh, ghi nhận ở mức 26.840 -26.925 đồng/USD, tăng lần lượt 29 đồng chiều mua vào và 34 đồng bán ra.

Nhà Văn Hungary László Krasznahorkai Đoạt Giải Nobel Văn Học 2025
Văn hóa - Giải trí

Nhà Văn Hungary László Krasznahorkai Đoạt Giải Nobel Văn Học 2025

Văn hóa - Giải trí

László Krasznahorkai được trao Giải Nobel Văn học ngày 9/10 vì những tác phẩm văn chương mang sức mạnh nghệ thuật hiếm có và tầm nhìn nhân loại sâu sắc.

Hoàng đế Chân Lạp nào cứ tiến đánh Đại Việt là... thua?
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế Chân Lạp nào cứ tiến đánh Đại Việt là... thua?

Đông Tây - Kim Cổ

Angko Wat hoành tráng đầy kiêu hãnh do Suyrayavarman II khai sinh, nhưng cũng là nỗi đau của linh hồn Suyrayavarman II đang vất vưởng đâu đó trong mây núi Vụ Quang; bởi không có một phiến đá nào ở Angko Wat ghi lại ngày tháng năm tử trận của một hoàng đế đầy tham vọng này.

Nghề luyện kim cổ xưa ở Đồng Nai, bất ngờ với cổ vật là một con động vật hoang dã chế tác tinh xảo thế này đây
Nhà nông

Nghề luyện kim cổ xưa ở Đồng Nai, bất ngờ với cổ vật là một con động vật hoang dã chế tác tinh xảo thế này đây

Nhà nông

Đồng Nai tự hào sở hữu 4 bảo vật quốc gia được Thủ tướng Chính phủ công nhận, những di sản văn hóa vô giá, là niềm tự hào và vinh dự lớn lao của vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai. Đặc biệt, Qua đồng Long Giao (15 tiêu bản) và tượng đồng tê tê Long Giao là hai hiện vật/bộ sưu tập-cổ vật liên quan mật thiết đến nghề luyện kim truyền thống của địa phương.

Thị trường tài sản số hôm nay 10/10: Giảm sâu, cảnh báo 'nóng' từ vụ Shark Bình
Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 10/10: Giảm sâu, cảnh báo "nóng" từ vụ Shark Bình

Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 10/10 đồng loạt giảm giá. Ông Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch Liên minh Tài sản số Việt Nam cảnh báo những rủi ro tiềm ẩn trong lĩnh vực tài sản số.

'ĐT Việt Nam thắng nhọc Nepal, HLV Kim Sang-sik giấu bài'
Thể thao

"ĐT Việt Nam thắng nhọc Nepal, HLV Kim Sang-sik giấu bài"

Thể thao

BLV Qung Huy tin rằng, trước một ĐT Nepal bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, chắc chắn HLV Kim Sang-sik vẫn đang giấu bài để chuẩn bị cho màn tái đấu ĐT Malaysia vào tháng 3 năm tới.

TS Võ Hải Thanh: Việt Nam có thể phát huy vai trò "cầu nối hòa bình" tin cậy giữa Triều Tiên và cộng đồng quốc tế
Điểm nóng

TS Võ Hải Thanh: Việt Nam có thể phát huy vai trò “cầu nối hòa bình” tin cậy giữa Triều Tiên và cộng đồng quốc tế

Điểm nóng

"Tôi tin tưởng rằng, với mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Triều Tiên trong thời gian qua, được thể hiện qua những chuyến thăm cấp cao giữa hai nước, Việt Nam hoàn toàn có thể làm tốt vai trò là cầu nối hoà bình đáng tin cậy giữa Triều Tiên và cộng đồng quốc tế", Tiến sĩ Võ Hải Thanh- Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Á- Thái Bình Dương cho biết trong cuộc phỏng vấn với Dân Việt.

Những mệnh lệnh từ trái tim trong cơn lũ
Xã hội

Những mệnh lệnh từ trái tim trong cơn lũ

Xã hội

Trong màn sương sớm còn giăng kín núi đồi khu vực Hữu Lũng của tỉnh Lạng Sơn, những chiếc xuồng máy đã nổ máy, xé tan sự tĩnh lặng để bắt đầu cuộc đua với dòng nước dữ. Dòng sông Trung hiền hòa ngày nào nay đã hóa thành hung thần nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà. Nhưng giữa hoạn nạn, một mệnh lệnh từ trái tim đang được tất cả nhân dân cùng thực hiện.

PGS.TS Lê Quốc Lý: Cán bộ thời kỳ mới phải đủ 'Đức' để dẫn đường, đủ 'Tài' để hành động, đủ 'Sức' để cống hiến
Tin tức

PGS.TS Lê Quốc Lý: Cán bộ thời kỳ mới phải đủ "Đức" để dẫn đường, đủ "Tài" để hành động, đủ "Sức" để cống hiến

Tin tức

PGS.TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: “Đức - Sức - Tài” không tách rời nhau, mà là ba trụ cột song hành, tạo nên người cán bộ “vừa có tâm, vừa có tầm, vừa có hành động”. Đó chính là chuẩn mực của đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới

Tuyến đường hoa nông thôn mới đẹp mê tơi ở một nơi của Tây Ninh, bông mười giờ nở cản đâu có kịp, tha hồ chụp hình
Nhà nông

Tuyến đường hoa nông thôn mới đẹp mê tơi ở một nơi của Tây Ninh, bông mười giờ nở cản đâu có kịp, tha hồ chụp hình

Nhà nông

“Khi chưa có các tuyến đường hoa nông thôn mới, vẫn xảy ra tình trạng xả rác bừa bãi ra đường. Sau khi Hội LHPN xã phát động mô hình trồng hoa, trồng cây, các chi hội phụ nữ đã góp sức, góp công, đồng lòng chăm sóc và tạo nên những con đường hoa nông thôn mới đẹp....", Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh (trước sáp nhập thuộc tỉnh Long An) cho biết.

Đà Nẵng rà soát, sắp xếp bố trí tài sản công sau sáp nhập, ưu tiên giáo dục, y tế, thể dục thể thao
Tin tức

Đà Nẵng rà soát, sắp xếp bố trí tài sản công sau sáp nhập, ưu tiên giáo dục, y tế, thể dục thể thao
8

Tin tức

Đà Nẵng rà soát, sắp xếp bố trí tài sản công sau sáp nhập, ưu tiên giáo dục, y tế, thể dục thể thao, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng vừa có công văn chỉ đạo.

Ukraine nổ tung đường ống dẫn amoniac trong lúc rút lui khỏi vùng Donetsk
Điểm nóng

Ukraine nổ tung đường ống dẫn amoniac trong lúc rút lui khỏi vùng Donetsk

Điểm nóng

Trong quá trình rút lui, Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) được cho là đã cho nổ tung một nhánh của đường ống dẫn khí amoniac Tolyatti-Odessa gần khu định cư Rusyn Yar thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Cáo buộc này được đăng tải trên kênh Telegram của Bộ Quốc phòng Nga.

'Đại thụ' giữa đại ngàn Trường Sơn: Già Zơ Râm Vui và C'lâu Nhím – Hai ngọn lửa sáng giữ 'hồn núi rừng' (Bài 2)
Đại đoàn kết dân tộc

"Đại thụ" giữa đại ngàn Trường Sơn: Già Zơ Râm Vui và C’lâu Nhím – Hai ngọn lửa sáng giữ 'hồn núi rừng' (Bài 2)

Đại đoàn kết dân tộc

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi tiếng chiêng vang vọng giữa rừng sâu và khói bếp chiều bay nghi ngút, người Cơ Tu vẫn lưu giữ những giá trị văn hóa nghìn đời. Trong nỗ lực ấy, hai già làng: Zơ Râm Vui ở thôn Prao và C’lâu Nhím ở thôn Gừng ( xã Đông Giang, TP Đà Nẵng) được xem như hai ngọn lửa sáng, âm thầm cháy để giữ cho “hồn núi rừng” không lụi tàn giữa nhịp sống hiện đại.

Hòa Minzy tới đê Đẩu Hàn (Bắc Ninh) động viên tinh thần người dân đắp đê trị thủy
Văn hóa - Giải trí

Hòa Minzy tới đê Đẩu Hàn (Bắc Ninh) động viên tinh thần người dân đắp đê trị thủy

Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Hòa Minzy trò chuyện và tặng nước uống cho các đoàn viên, thanh niên tham gia đắp đê trị thủy tại Bắc Ninh.

Hơn cả tuyết xanh, cây cảnh nở ngàn sao tím biếc, máy ra hoa quanh năm, không sợ nắng, ít sâu bệnh
Gia đình

Hơn cả tuyết xanh, cây cảnh nở ngàn sao tím biếc, máy ra hoa quanh năm, không sợ nắng, ít sâu bệnh

Gia đình

Đối với những người yêu thích cây cảnh nở hoa xanh lam, nó đơn giản là "không thể cưỡng lại". Nó nở hoa quanh năm, không có khuyết điểm, nở hoa nhiều hơn cả tuyết xanh.

Kết quả U23 Việt Nam vs U23 Qatar: Trận thua sít sao
Thể thao

Kết quả U23 Việt Nam vs U23 Qatar: Trận thua sít sao

Thể thao

Trong khuôn khổ chuyến tập huấn tại UAE nhằm chuẩn bị cho SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026, đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu đầu tiên gặp U23 Qatar vào 19h tối 9/10 (22h giờ Việt Nam) trên sân 321Sports, Abu Dhabi. Dù để thua với tỷ số 0-1, các cầu thủ trẻ vẫn để lại nhiều tín hiệu tích cực về tinh thần và lối chơi.

8 Dự án trọng điểm khởi công đưa Hà Nội vươn tầm cao mới, chào mừng kỷ niệm 71 năm giải phóng Thủ đô
Tin tức

8 Dự án trọng điểm khởi công đưa Hà Nội vươn tầm cao mới, chào mừng kỷ niệm 71 năm giải phóng Thủ đô

Tin tức

Nhà hát Opera Hà Nội, cầu Trần Hưng Đạo, tuyến đường sắt đô thị số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, hầm chui nút giao Cổ Linh...là các dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025)

Giá xăng dầu hôm nay 10/10: Trên đà mất giá, lao dốc nhanh
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 10/10: Trên đà mất giá, lao dốc nhanh

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 10/10, giá dầu thô trên thị trường thế giới hôm nay trên đà giảm nhanh.

Lan Phương căng thẳng, lo âu khi chồng ngoại quốc nộp đơn kháng cáo vụ ly hôn
Văn hóa - Giải trí

Lan Phương căng thẳng, lo âu khi chồng ngoại quốc nộp đơn kháng cáo vụ ly hôn

Văn hóa - Giải trí

Lan Phương đối mặt với căng thẳng, lo âu khi chồng Tây bất ngờ nộp đơn kháng cáo vụ ly hôn sau 22 ngày kể từ phiên sơ thẩm.

Mẩn ngứa, viêm loét vì ngâm trong nước bẩn mùa mưa lũ, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm
Xã hội

Mẩn ngứa, viêm loét vì ngâm trong nước bẩn mùa mưa lũ, bác sĩ cảnh báo nguy hiểm

Xã hội

Mẩn ngứa, mụn nước, ngứa, viêm da là tình trạng của nhiều người trong mùa mưa lũ, khi phải ngâm chân tay trong nước bẩn thời gian dài.

Nông sản Mường Vang ở tỉnh Phú Thọ 'bước ra khỏi cổng làng' từ chương trình sao OCOP
Nhà nông

Nông sản Mường Vang ở tỉnh Phú Thọ "bước ra khỏi cổng làng" từ chương trình sao OCOP

Nhà nông

Từ những sản vật mộc mạc của núi rừng, chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) đã trở thành “cú hích”, đánh thức tiềm năng của vùng đất Mường Vang (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ, nay tỉnh Phú Thọ). Không chỉ thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân, chương trình còn góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa độc đáo, kiến tạo sức sống mới cho kinh tế nông thôn.

Phó Thủ tướng ký quyết định quan trọng cho ngành đường sắt
Kinh tế

Phó Thủ tướng ký quyết định quan trọng cho ngành đường sắt

Kinh tế

Trong giai đoạn 2025 - 2030, cần đào tạo ít nhất 35.000 nhân lực, tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu các dự án đường sắt tốc độ cao, đường sắt điện khí hóa, đường sắt đô thị.

ĐT Việt Nam thắng ĐT Nepal, vì sao đa số người hâm mộ lại không vui?
Thể thao

ĐT Việt Nam thắng ĐT Nepal, vì sao đa số người hâm mộ lại không vui?

Thể thao

ĐT Việt Nam đã đánh bại ĐT Nepal với tỷ số 3-1 ở lượt trận thứ 3 thuộc vòng loại thứ 3 bảng F Asian Cup 2027. Tuy nhiên, trên các diễn đàn bóng đá, nhiều người hâm mộ không thực sự hài lòng với những gì ĐT Việt Nam đã thể hiện.

Nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học: Từng được tỉnh tuyên dương, giờ cầu cứu Bộ trưởng GDĐT
Nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học: Từng được tỉnh tuyên dương, giờ cầu cứu Bộ trưởng GDĐT

Tin chiều 8/10: LĐBĐ Malaysia phạm sai lầm, bị trừ 6 điểm?

Tin chiều 8/10: LĐBĐ Malaysia phạm sai lầm, bị trừ 6 điểm?

Trung Quốc nổi giận với châu Âu

Trung Quốc nổi giận với châu Âu

Bộ Công Thương nói về dấu hiệu hình sự trong vụ Chu Thanh Huyền

Bộ Công Thương nói về dấu hiệu hình sự trong vụ Chu Thanh Huyền

Châu Âu thừa nhận sự thật về Ukraine nếu không tịch thu tài sản của Nga

Châu Âu thừa nhận sự thật về Ukraine nếu không tịch thu tài sản của Nga