Tin sáng (10/10): Nguyễn Xuân Son báo tin cực vui cho HLV Kim Sang-sik

Nguyễn Xuân Son báo tin cực vui cho HLV Kim Sang-sik

Nguyễn Xuân Son trong gần 1 năm qua đã tích cực hồi phục sau khi dính chấn thương nặng ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan. Nguyễn Xuân Son được phẫu thuật thành công và sau đó tiền đạo này thể hiện sự nỗ lực rất lớn để có thể trở lại thi đấu trong thời gian sớm nhất.

Ở các buổi tập gần đây của CLB Thép xanh Nam Định, Nguyễn Xuân Son đã có thể tham gia các bài đá đối kháng. Điều này cho thấy Nguyễn Xuân Son hoàn toàn đủ khả năng tái xuất sân cỏ trong các trận đấu chính thức, thậm chí hứa hẹn sẽ ra sân ngay tại AFC Champions League Two vào tháng 11 tới. Đây chắc chắn là thông tin rất vui với HLV Kim Sang-sik trong bối cảnh hàng công của ĐT Việt Nam đang chơi không tốt, điển hình là việc rất khó khăn mới giành chiến thắng trước ĐT Nepal trong trận đấu tối qua (9/10).

Nguyễn Xuân Son đang tích cực tập luyện để sẵn sàng trở lại thi đấu. Ảnh: Thép Xanh Nam Định FC

M.U sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ Kenan Yildiz

M.U là một trong những đội bóng bận rộn nhất trên thị trường chuyển nhượng với sự quan tâm dàn trải từ những tài năng trẻ triển vọng đến việc giữ chân các trụ cột. Theo Caught Offside, Quỷ đỏ sẵn sàng chi một khoản tiền lớn lên tới 78 triệu bảng để chiêu mộ cầu thủ Kenan Yildiz.

Everton quan tâm đến Kalvin Phillips

Theo báo cáo từ Football Insider, Everton đang tìm kiếm giải pháp củng cố đội hình và đưa tiền vệ người Anh của Manchester City, Kalvin Phillips vào tầm ngắm. Động thái này cho thấy quyết tâm của Everton trong việc cải thiện sức mạnh khu vực trung tuyến. Dù Phillips chưa có được phong độ tốt nhất tại Man City, kinh nghiệm và đẳng cấp của anh vẫn là yếu tố hấp dẫn nhiều đội bóng.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Liverpool theo đuổi Adam Wharton

Theo Daily Mail, Liverpool cho thấy sự quan tâm đặc biệt tới tài năng trẻ nổi bật là Adam Wharton (21 tuổi) của Crystal Palace. Tiền vệ người Anh đã thu hút sự chú ý của nhiều câu lạc bộ Ngoại hạng Anh nhờ màn trình diễn ấn tượng của mình.

Cháy lớn tại nhà riêng của Vinicius

Theo tờ MARCA, một vụ chập điện đã bùng phát vào sáng hôm qua (9/10) tại nhà riêng của Vinicius, nằm ở khu La Moraleja thuộc Alcobendas. Hai đơn vị thuộc Lực lượng Cứu hỏa Khu vực Madrid đã được điều động tới hiện trường. Họ nhanh chóng khống chế đám cháy và thông gió các khu vực bị ảnh hưởng. Khói đã lan lên hai tầng của ngôi nhà, nhưng rất may không có ai bị thương hay hít phải khói độc.