Tiền đạo Nguyễn Xuân Son “mất” 1,5 tỷ đồng

Nguyễn Xuân Son nhận tin không vui

Theo thống kê từ Transfermarkt, Nguyễn Xuân Son hiện được định giá 650.000 euro, thấp hơn 50.000 euro so với mức đỉnh mà anh từng đạt. Dù mức giảm không quá lớn, nhưng nó phản ánh thực tế rằng quãng thời gian dài không thi đấu đã khiến sức hút của chân sút sinh năm 1997 bị chững lại.

Tuy vậy, Nguyễn Xuân Son vẫn nằm trong top 10 cầu thủ đắt giá nhất V.League, xếp thứ 9. Đặc biệt, Thép xanh Nam Định là đội bóng sở hữu lực lượng có tổng giá trị cao nhất giải, lên tới 10,64 triệu euro, nhờ sự góp mặt của nhiều ngoại binh chất lượng và 5 cái tên thuộc nhóm dẫn đầu.

Giá trị của Nguyễn Xuân Son giảm nhẹ vì chấn thương.

Hiện tại, cựu ngôi sao Ngoại hạng Anh, Percy Tau (Thép xanh Nam Định) và "bom tấn" Matheus Felipe (CLB Công an TP.HCM) là hai cầu thủ có giá trị cao nhất V.League, cùng được định giá 1 triệu euro. Theo sau là Njabulo Blom (Thép xanh Nam Định – 950.000 euro), Willian Maranhao (Hà Nội FC – 900.000 euro) và Raphael Utzig (CLB Công an TP.HCM – 850.000 euro).

Trong cuộc trả lời truyền thông Brazil hồi tháng 8, Nguyễn Xuân Son khẳng định: “Tôi cảm thấy rất ổn, đang trong giai đoạn phục hồi cơ bắp. Sớm thôi tôi sẽ tập lại với bóng và trở lại 100%”. Đây cũng là tin vui với người hâm mộ, khi ai cũng mong ngóng sự trở lại của chân sút số một Việt Nam hiện nay.

Trước khi gặp chấn thương, Nguyễn Xuân Son từng thể hiện phong độ bùng nổ với 7 bàn thắng sau 7 trận ở mùa giải 2024/2025, khẳng định vị thế trụ cột tại Thép xanh Nam Định và trở thành niềm hy vọng lớn cho ĐT Việt Nam. Những màn trình diễn ấy đã giúp anh nhận bản hợp đồng kéo dài đến năm 2031, cho thấy niềm tin tuyệt đối mà đội bóng thành Nam đặt vào tiền đạo gốc Brazil này, bất chấp giai đoạn khó khăn vừa qua.

Theo: Theo Thời báo VHNT