Tin sáng (10/8): HLV Polking bị học trò “đánh úp”

HLV Polking bị học trò “đánh úp”

HLV Polking vừa dẫn dắt CLB CAHN đánh bại Thép xanh Nam Định với tỷ số 3-2 trong trận tranh Siêu cúp quốc gia 2025 được tổ chức trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) và ngày hôm qua (9/8). Đây là danh hiệu thứ hai của HLV Polking cùng CLB CAHN sau khi họ đã đoạt chức vô địch Cúp quốc gia ở mùa 2024/2025.

Sau trận đấu, khi đang trả lời phỏng vấn, HLV Polking bất ngờ bị các học trò “đánh úp” bằng cách dội cả thùng nước đá lạnh lên người. Sau trò đùa này, HLV Polking tỏ ra vui vẻ và ông khẳng định rất hạnh phúc khi CLB CAHN giành chiến thắng để có thêm một chiếc cúp.

HLV Mano Poliking (giữa) đã có danh hiệu thứ hai cùng CLB CAHN. Ảnh: Công An Hà Nội FC

Barcelona lên kế hoạch tăng cường trung vệ

Barcelona đang lên kế hoạch chiêu mộ trung vệ Marc Guehi của Crystal Palace theo dạng tự do vào mùa hè 2026, coi anh là đối tác hoàn hảo cho Pau Cubarsi trong hàng phòng ngự tương lai. Ngoài ra, Blaugrana cũng liên hệ với trung vệ trẻ Geronimo Spina từ Atletico Madrid.

Real Madrid sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ Vitinha

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Real Madrid sẵn sàng “phá két” để chiêu mộ tiền vệ Vitinha của PSG. Tờ MARCA thậm chí tiết lộ, “Kền kền trắng” sẵn sàng chi tới 90 triệu euro để sở hữu ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

HLV Ruben Amorim muốn tiếp tục cải tổ đội hình của M.U

Theo nhà báo James Ducker của The Telegraph, ưu tiên tiếp theo của HLV Ruben Amorim sau khi chiêu mộ Sesko là một tiền vệ phòng ngự và một thủ môn. Nhưng M.U cũng cần phải đẩy nhanh tiến độ tống khứ những người thừa như Tyrell Malacia, Antony, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho và Rasmus Hojlund.

Ronaldo không phải cầu thủ giàu nhất thế giới

Siêu sao Cristiano Ronaldo vừa cán mốc tài sản 1 tỷ USD. Tuy nhiên, CR7 không phải cầu thủ giàu nhất thế giới. Người đang đứng ở vị trí số 1 là Faiq Bolkiah, hoàng tử Brunei với khối tài sản lên tới 20 tỷ USD.