HLV Polking nói gì sau khi giành chức vô địch tại Siêu cúp quốc Gia?

CLB CAHN thắng Thép xanh Nam Định 3-2 ở trận tranh Siêu cup Quốc gia 2025 trên sân Thiên Trường hôm nay 9/8. Sau trận, HLV Polking tỏ ra đầy phấn khích và khẳng định đội bóng sẽ hướng tới mục tiêu cao nhất ở mọi đấu trường.

“Tôi cảm thấy rất vui và tin rằng chúng tôi xứng đáng với chiến thắng này. Các cầu thủ đã chiến đấu tuyệt vời trong một trận đấu khó khăn, trên mặt sân không dễ chơi và trước hàng vạn CĐV Nam Định. Tôi phải gửi lời chúc mừng tới toàn đội vì tinh thần chiến đấu của họ”, HLV Polking chia sẻ sau trận đấu.

Theo chiến lược gia người Brazil gốc Đức, việc ghi bàn thứ ba (Đình Bắc) ở cuối trận là bước ngoặt quan trọng: “Sau khi bị rút ngắn tỷ số, chúng tôi đã phản ứng tốt và chơi hay hơn ở những phút cuối. Bàn thắng thứ ba giúp chúng tôi kết liễu trận đấu. Ngay cả khi có quả phạt đền ở cuối trận, tôi vẫn tin chiến thắng 3-2 là hoàn toàn xứng đáng”.

Nói về mục tiêu mùa giải, HLV Polking nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn chiến đấu cho mọi danh hiệu, từ V.League, Cúp Quốc gia cho tới AFC Champions League Two. Mùa trước kết thúc tốt, mùa này khởi đầu tốt, giờ nhiệm vụ là tiếp tục làm việc chăm chỉ để duy trì phong độ. Một số cầu thủ mới đến và cần thêm thời gian hòa nhập. Hôm nay, 10/11 cầu thủ đá chính đều là trụ cột mùa trước, chỉ có Adou Minh là mới. Khi các tân binh bắt nhịp tốt hơn, chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn nữa”.

HLV Polking.

Đánh giá về đối thủ, HLV Polking cho rằng Thép xanh Nam Định vẫn là đối thủ cạnh tranh chính ở V.League 2025/2026: “Họ có nội binh và ngoại binh chất lượng, chắc chắn vẫn nằm trong nhóm cạnh tranh vô địch. Ngoài ra, Hà Nội FC Thể Công Viettel, CLB Ninh Bình hay CLB Công an TP.HCM cũng là những đối thủ khó chịu. Điều này sẽ giúp giải đấu cạnh tranh hơn và qua đó nâng tầm cầu thủ nội cũng như đội tuyển quốc gia”.

Kết thúc buổi họp báo, HLV Polking hài hước chia sẻ về thói quen "tâm linh" với trang phục: “Có lần trời mưa, tôi phải thay áo hồng bằng áo đen trong hiệp hai và đội thắng. Từ đó, tôi luôn mặc áo hồng hiệp một, áo đen hiệp hai. Sáu trận gần đây đều thắng theo cách này, nên tôi sẽ tiếp tục giữ”.