Tin sáng (24/4): Hendrio thuê nhà tại Hà Nội, khoác áo Hà Nội FC?

Hendrio thuê nhà tại Hà Nội, khoác áo Hà Nội FC?

Hendrio vừa qua đã có chuyến thăm sân bóng của Port FC (Thái Lan). Đây là đội bóng thuộc sở hữu của Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan là Madam Pang (tên thật là Nualphan Lamsam). Mặc dù vậy, thông tin trên thị trường chuyển nhượng cho thấy Hendrio không có ý định ký hợp đồng thi đấu cho Port FC.

Bên cạnh đó, Hendrio sau khi chia tay Thép xanh Nam Định đã thuê một căn hộ tại Hà Nội để ở cùng gia đình. Điều này cho thấy khả năng Hendrio đầu quân cho Hà Nội FC từ mùa giải 2025/2026 là rất cao.

Hendrio nhiều khả năng đầu quân cho Thép xanh Nam Định từ mùa giải tới. Ảnh: Thép xanh Nam Định

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan nhập viện

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan là Madam Pang (tên thật là Nualphan Lamsam) đã chia sẻ hình ảnh đang nằm trong bệnh viện trên trang cá nhân, kèm theo dòng chú thích: “Thật sự kiệt sức rồi”. Bài đăng của nữ tỷ phú khiến NHM bóng đá xứ chùa vàng rất lo lắng.

Ronaldo ra đi vì M.U thất hứa

Chuyên gia của Sky Sports, Graeme Souness tiết lộ Cristiano Ronaldo tức giận, cố tình gây mâu thuẫn để rời M.U vào tháng 11/2022 vì BLĐ đội bóng thất hứa. Theo đó, CR7 thất vọng vì Quỷ đỏ đã không chiêu mộ những cầu thủ đẳng cấp mà CLB đã hứa với anh trước đó. Sau sự ra đi của huyền thoại người Bồ Đào Nha, M.U không những không thể tiến bộ mà ngày càng thụt lùi.

Ronaldo đã không có màn tái hợp như mong muốn với M.U. Ảnh: LSA

Al-Hilal theo đuổi Raphinha

Theo SPORT, sau khi thất bại ở kỳ chuyển nhượng hè năm ngoái, nhà ĐKVĐ Saudi Pro League, Al-Hilal sẽ tái khởi động theo đuổi Raphinha ở phiên chợ hè này. Đội bóng của này sẽ gửi đề nghị 100 triệu USD để thuyết phục Barca nhả ngôi sao Brazil.

Vinicius đối mặt với án treo giò 2 năm

Theo Marca, một công ty có tên Tiberis (Brazil) đã đệ đơn khiếu nại lên phòng điều tra đạo đức của FIFA, đề nghị hình phạt cấm thi đấu lên tới 2 năm với Vinicius Junior. Lý do là tiền đạo người Brazil đã tham gia hoạt động mua lại một số CLB bóng đá chuyên nghiệp thông qua công ty All Agenciamento Esporitvo do cha anh và người đại diện Thassilo Soares quản lý. Luật FIFA và LĐBĐ Tây Ban Nha đều cấm các cầu thủ bóng đá đang thi đấu sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp các CLB bóng đá chuyên nghiệp.