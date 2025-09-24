Chủ đề nóng

Thể thao
Tin sáng (24/9): Hendrio sẽ bị HLV Kim Sang-sik “ngó lơ”?

Long Nguyên Thứ tư, ngày 24/09/2025 09:10 GMT+7
Hendrio sẽ bị HLV Kim Sang-sik “ngó lơ”?; M.U chốt 3 HLV có thể thay Ruben Amorim; Everton và West Ham theo đuổi Gabriel Jesus; Barcelona cạnh tranh với Bayern Munich về Marc Guehi; Lamine Yamal được bạn gái động viên.
Hendrio sẽ bị HLV Kim Sang-sik “ngó lơ”?

Hendrio đã hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam và mang tên mới là Đỗ Hoàng Hên. Đến cuối năm nay hoặc chậm nhất là đầu năm 2026, Hendrio sẽ đủ điều kiện để thi đấu cho Hà Nội FC tại mùa giải 2025/2026 với tư cách như một nội binh.

Trong thời gian dài đã qua, Hendrio luôn thể hiện khát khao được khoác áo ĐT Việt Nam và có cống hiến giống Nguyễn Xuân Son. Mặc dù vậy, Hendrio đối diện với thử thách không nhỏ khi anh hiện tại đã hơn 31 tuổi (sinh ngày 16/5/1994). HLV Kim Sang-sik dù sẵn sàng tạo điều kiện cho các cầu thủ nhập tịch như từng làm với Nguyễn Xuân Son, nhưng trường hợp của 2 nhân tố này có sự khác biệt nhất định. Nếu muốn làm mới ĐT Việt Nam và hướng đến sự phát triển bền vững mang tính lâu dài, HLV Kim Sang-sik sẽ phải cân nhắc kỹ về Hendrio khi tuổi tác là rào cản khá lớn với cầu thủ này.

Hendrio sẽ thi đấu cho Hà Nội FC với cái tên Đỗ Hoàng Hên. Ảnh: Hanoi Football Club

M.U chốt 3 HLV có thể thay Ruben Amorim

Nếu M.U quyết định chia tay HLV Ruben Amorim, họ sẽ cân nhắc 3 phương án thay thế: Oliver Glasner (Crystal Palace), Marco Silva (Fulham) hoặc Andoni Iraola (Bournemouth). Tuy nhiên, tương lai của HLV Ruben Amorim vẫn tạm thời được bảo đảm sau trận thắng Chelsea vừa qua.

Everton và West Ham theo đuổi Gabriel Jesus

Cả Everton và West Ham đều muốn có tiền đạo Arsenal, Gabriel Jesus. Cầu thủ người Brazil mong muốn được ra sân thường xuyên để chuẩn bị cho World Cup 2026 nên sẵn sàng rời khỏi Arsenal.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Barcelona cạnh tranh với Bayern Munich về Marc Guehi

Barcelona sẽ cạnh tranh với Bayern Munich để có được trung vệ Crystal Palace là Marc Guehi ngay trong tháng 1/2026. Trong khi đó, Liverpool chỉ muốn chờ đến mùa hè để theo đuổi theo dạng tự do.

Lamine Yamal được bạn gái động viên

Tại lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2025, thần đồng Lamine Yamal chỉ về nhì sau Ousmane Dembele. Ngay sau đó, bạn gái của Yamal là ca sĩ Nicki Nicole đã đăng tải thông điệp mang tính động viên trên mạng xã hội để thể hiện tình yêu của cô với cầu thủ này.

