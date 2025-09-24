Tin sáng (24/9): Hendrio sẽ bị HLV Kim Sang-sik “ngó lơ”?

Hendrio sẽ bị HLV Kim Sang-sik “ngó lơ”?

Hendrio đã hoàn tất thủ tục nhập tịch Việt Nam và mang tên mới là Đỗ Hoàng Hên. Đến cuối năm nay hoặc chậm nhất là đầu năm 2026, Hendrio sẽ đủ điều kiện để thi đấu cho Hà Nội FC tại mùa giải 2025/2026 với tư cách như một nội binh.

Trong thời gian dài đã qua, Hendrio luôn thể hiện khát khao được khoác áo ĐT Việt Nam và có cống hiến giống Nguyễn Xuân Son. Mặc dù vậy, Hendrio đối diện với thử thách không nhỏ khi anh hiện tại đã hơn 31 tuổi (sinh ngày 16/5/1994). HLV Kim Sang-sik dù sẵn sàng tạo điều kiện cho các cầu thủ nhập tịch như từng làm với Nguyễn Xuân Son, nhưng trường hợp của 2 nhân tố này có sự khác biệt nhất định. Nếu muốn làm mới ĐT Việt Nam và hướng đến sự phát triển bền vững mang tính lâu dài, HLV Kim Sang-sik sẽ phải cân nhắc kỹ về Hendrio khi tuổi tác là rào cản khá lớn với cầu thủ này.

Hendrio sẽ thi đấu cho Hà Nội FC với cái tên Đỗ Hoàng Hên. Ảnh: Hanoi Football Club

