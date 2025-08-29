Tin sáng (29/8): Hậu vệ Việt kiều Bỉ Lenn Minh Trần xin nhập quốc tịch Việt Nam

Hậu vệ Việt kiều Bỉ Lenn Minh Trần xin nhập quốc tịch Việt Nam

Hậu vệ Việt kiều Bỉ Lenn Minh Trần đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ để xin nhập quốc tịch Việt Nam. Lenn Minh Trần sinh năm 2007, trưởng thành từ lò đào tạo của CLB KRC Genk (Bỉ), nơi từng là bệ phóng của các siêu sao bóng đá như Kevin de Bruyne hay Thibaut Courtois.

Lenn Minh Trần có bố là người Việt Nam và mẹ là người Bỉ. Lenn Minh Trần được gia đình giữ giấy khai sinh tại Việt Nam và nếu gặp thuận lợi, cầu thủ đầy triển vọng này có thể đủ điều kiện cống hiến cho bóng đá Việt Nam trong tương lai gần. Được biết, Lenn Minh Trần hiện tại cao 1m78, từng cùng U18 KRC Genk 2 lần vô địch U18 Elite Division (giải trẻ cao nhất của Bỉ) và cũng được chơi ở UEFA Youth League, đồng thời đã có thời điểm thi đấu cho các đội U16 và U17 của Bỉ.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

M.U muốn chiêu mộ Angelo Stiller

Theo Fichajes, M.U đang đẩy nhanh việc chiêu mộ tiền vệ Angelo Stiller - người được mệnh danh là "Toni Kroos mới" từ Stuttgart nhằm giúp HLV Ruben Amorim tăng cường tuyến giữa vốn mỏng manh. Được biết, tiền vệ 23 tuổi có điều khoản giải phóng 37 triệu euro - một con số không quá cao.

AC Milan theo đuổi Manuel Akanji

AC Milan đã yêu cầu được biết các điều kiện để có thể chiêu mộ trung vệ Manuel Akanji từ Man City. Dù vậy, hiện tại AC Milan chưa đưa ra đề nghị chính thức.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Xavi Simons nhiều khả năng đầu quân cho Tottenham

RB Leipzig đã cho phép tiền vệ Xavi Simons bay sang London trong bối cảnh CLB đang tìm cách giải quyết tương lai của anh. Tottenham muốn chiêu mộ cầu thủ 22 tuổi để tăng cường lựa chọn tấn công cho HLV trưởng Thomas Frank.

Jadon Sancho không đến AS Roma vì… bạn gái

Trong nhiều tuần qua, AS Roma đã cố gắng đạt được thỏa thuận với Sancho. Tuy nhiên, Sancho không đồng ý điều này vì anh muốn rời châu Âu để được ở gần bạn gái là nữ ca sĩ nhạc rap người Mỹ Saweetie.