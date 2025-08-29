HLV Kim Sang-sik sẽ gọi ai thay Doãn Ngọc Tân ở ĐT Việt Nam?

Ở trận thua 0-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 3 V.League 2025/26, tiền vệ Doãn Ngọc Tân bị dính chấn thương nặng sau pha va chạm Nguyễn Hoàng Trung Nguyên và Joseph Onoja bên phía Hồng bên phía đội chủ nhà. Kết quả là cầu thủ 31 tuổi phải rời sân bằng cáng.

Theo tiết lộ của Doãn Ngọc Tân, anh bị gãy 3 xương sườn, bị tràn dịch, tràn khí phổi và phải phẫu thuật. Tuy ca mổ diễn ra suôn sẻ nhưng thủ quân Đông Á Thanh Hoá sẽ phải nghỉ thi đấu vài tháng. Điều đó có nghĩa, Ngọc Tân không thể lên ĐT Việt Nam ở đợt hội quân lần này.

Vì vậy, HLV Kim Sang-sik buộc phải tìm kiếm người thay thế Ngọc Tân ở ĐT Việt Nam. Dưới đây là 3 cái tên có khả năng được triệu tập.

Nguyễn Hữu Thắng (Thể Công Viettel)



Ảnh: Bongdaplus.

Hữu Thắng nổi bật với khả năng xử lý bóng tinh tế và nhãn quan chiến thuật tốt. Tiền vệ sinh năm 2000 này có thể điều phối lối chơi, tạo ra những đường chuyền quyết định và sẵn sàng tung ra những cú sút xa uy lực. Dù còn trẻ, anh đã có kinh nghiệm thi đấu ở nhiều giải đấu lớn và là một lựa chọn tiềm năng cho khu vực trung tuyến.

Lê Phạm Thành Long (CLB CAHN)



Ảnh: CLB CAHN.

Thành Long là mẫu tiền vệ phòng ngự mạnh mẽ, có lối chơi quyết liệt và khả năng đánh chặn hiệu quả. Anh sở hữu thể lực dồi dào, không ngại va chạm và luôn có mặt ở những điểm nóng để thu hồi bóng. Sự có mặt của Thành Long sẽ mang đến sự chắc chắn và tạo ra tấm lá chắn vững chắc cho hàng phòng ngự.



Trần Văn Công (Thép xanh Nam Định)



Ảnh: FBNV.

Trần Văn Công là tiền vệ nổi bật với khả năng phòng ngự chắc chắn và khả năng phân phối bóng hiệu quả. Từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và hiện tại là Thép Xanh Nam Định, cầu thủ 26 tuổi thể hiện sự ổn định và mẫu mực trong lối chơi.

Trước đây, Văn Công từng được gọi lên U18, U20 và U23 Việt Nam. Với kinh nghiệm và đẳng cấp của mình, anh hoàn toàn có thể thay thế Ngọc Tân ở ĐT Việt Nam.