Tin sáng (7/11): HLV Kim Sang-sik gọi Nguyễn Xuân Son trở lại là tin buồn với ĐT Việt Nam?

HLV Kim Sang-sik gọi Nguyễn Xuân Son trở lại là tin buồn với ĐT Việt Nam?

HLV Kim Sang-sik đã điền tên Nguyễn Xuân Son vào danh sách ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu gặp ĐT Lào tại đợt FIFA Days tháng 11. Đây là thông tin khá bất ngờ với người hâm mộ bởi Nguyễn Xuân Son dính chấn thương nặng tại ASEAN Cup 2024 và hiện tại chưa đạt được thể trạng sung mãn nhất để sẵn sàng thi đấu với hiệu quả cao.

Việc HLV Kim Sang-sik gọi Nguyễn Xuân Son trở lại là tin vui với cầu thủ này, nhưng cũng cho thấy bóng đá Việt Nam hiện nay gặp khó khăn lớn trong việc tìm ra những trung phong chất lượng. Tại V.League, hầu hết các đội bóng đều sử dụng tiền đạo ngoại nên những cầu thủ nội rất khó có cơ hội cạnh tranh. Chính vì vậy, ngoài Nguyễn Xuân Son, HLV Kim Sang-sik còn gây chú ý khi gọi một tiền đạo mới cho ĐT Việt Nam là Nguyễn Trần Việt Cường.

Nguyễn Xuân Son sẽ góp mặt ở ĐT Việt Nam trong đợt tập trung tới. Ảnh: Cao Oanh

Liverpool sẵn sàng chi đậm để mua Alessandro Bastoni

Liverpool đang chuẩn bị biến Alessandro Bastoni của Inter Milan thành hậu vệ đắt giá nhất lịch sử bóng đá với lời đề nghị trị giá 100 triệu euro vào tháng 1/2026. Đây là con số rất lớn khiến Inter Milan có thể suy nghĩ dù họ luôn khẳng định Bastoni là trụ cột theo kiểu “không phải để bán”.

Napoli theo đuổi Marc Casado

Napoli đang chuẩn bị lời đề nghị trị giá 30 triệu euro cho tiền vệ Marc Casado của Barcelona nếu không mua được Kobbie Mainoo. Trong thời điểm khó khăn về tài chính, Barcelona rất có thể sẽ chấp nhận để Casado ra đi.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

Real Madrid ra giá bán Vinicius

Real Madrid đã đặt mức giá tối thiểu là 150 triệu euro cho Vinicius Junior sau khi các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng giữa đôi bên hoàn toàn bế tắc. Với con số này, không loại trừ khả năng chỉ có các CLB của Saudi Pro League mới đủ tiềm lực để hỏi mua Vinicius.

Cristiano Ronaldo nêu lý do không dự tang lễ của Diogo Jota

Cristiano Ronaldo mới đây đã lên tiếng về việc anh không tham dự tang lễ của người đồng đội tại ĐT Bồ Đào Nha là Diogo Jota. Theo đó, Ronaldo giữ lời thề không đến nghĩa trang kể từ khi cha anh qua đời cách đây gần 20 năm. Ngoài ra, Ronaldo cũng không muốn sự có mặt của anh tạo ra sức hút không đáng có trong một sự kiện buồn.