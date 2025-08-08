Tin sáng (8/8): Văn Toàn trở thành “người thừa” ở Thép xanh Nam Định?

Văn Toàn trở thành “người thừa” ở Thép xanh Nam Định?

Văn Toàn là thành viên của Thép xanh Nam Định và anh đang cùng đội bóng tích cực chuẩn bị cho trận tranh Siêu cúp quốc gia. Cuộc đọ sức giữa Thép xanh Nam Định và CLB CAHN sẽ diễn ra vào ngày 9/8 trên sân Thiên Trường.

Hiện tại, Thép xanh Nam Định đã có sự bổ sung rất mạnh mẽ về lực lượng. Trên hàng công, Thép xanh Nam Định có nhiều ngoại binh chất lượng và điều này có thể đe dọa đến khả năng được đá chính của Văn Toàn. Mặc dù vậy, Văn Toàn tỏ ra rất tự tin khi khẳng định, môi trường cạnh tranh là điều tốt và cầu thủ nội phải nỗ lực hơn nữa để có thể được lựa chọn trong đội hình xuất phát.

Văn Toàn tự tin về khả năng cạnh tranh suất đá chính tại Thép xanh Nam Định. Ảnh: Thép xanh Nam Định FC

Man City ra điều kiện khó về Jack Grealish

Man City chỉ chấp nhận cho mượn Jack Grealish nếu bất kỳ đội bóng nào đồng ý chi trả toàn bộ khoản lương 300.000 bảng/tuần của ngôi sao người Anh. Trước đó, Everton đã đàm phán để mượn Grealish, nhưng chỉ muốn "gánh" một phần lương và không kèm điều khoản mua đứt.

Real Madrid theo đuổi Alexis Mac Allister

Theo nguồn tin từ Defensa Central, Real Madrid đang nhắm đến một “nhạc trưởng” mới cho tuyến giữa thời hậu Kroos và Modric. HLV Xabi Alonso đã chọn ra cái tên sáng giá từ Liverpool là Alexis Mac Allister.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

M.U có thể ký hợp đồng với thủ môn người UAE

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, M.U đang cân nhắc ký hợp đồng với Abdulla Al-Hammadi, thủ môn 25 tuổi người UAE sau một thời gian thử việc. Abdulla được phát hiện có tên trên băng ghế dự bị ở trận đấu giữa U21 M.U và U21 Rochdale. Trước đó, anh cũng đã thử việc ở Everton.

Lionel Messi sở hữu phòng ngủ đặc biệt

Theo thông tin từ tờ El Espanyol, siêu sao Lionel Messi có phòng ngủ rất đặc biệt tại Miami (Mỹ). Cụ thể, trong căn biệt thự của mình, phòng ngủ chính của vợ chồng Messi có diện tích lên tới 150m2, tức là rộng hơn rất nhiều căn nhà khác.