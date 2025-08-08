Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Thể thao
Thứ sáu, ngày 08/08/2025 09:10 GMT+7

Tin sáng (8/8): Văn Toàn trở thành “người thừa” ở Thép xanh Nam Định?

+ aA -
Long Nguyên Thứ sáu, ngày 08/08/2025 09:10 GMT+7
Văn Toàn trở thành “người thừa” ở Thép xanh Nam Định?; Man City ra điều kiện khó về Jack Grealish; Real Madrid theo đuổi Alexis Mac Allister; M.U có thể ký hợp đồng với thủ môn người UAE; Lionel Messi sở hữu phòng ngủ đặc biệt.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Văn Toàn trở thành “người thừa” ở Thép xanh Nam Định?

Văn Toàn là thành viên của Thép xanh Nam Định và anh đang cùng đội bóng tích cực chuẩn bị cho trận tranh Siêu cúp quốc gia. Cuộc đọ sức giữa Thép xanh Nam Định và CLB CAHN sẽ diễn ra vào ngày 9/8 trên sân Thiên Trường.

Hiện tại, Thép xanh Nam Định đã có sự bổ sung rất mạnh mẽ về lực lượng. Trên hàng công, Thép xanh Nam Định có nhiều ngoại binh chất lượng và điều này có thể đe dọa đến khả năng được đá chính của Văn Toàn. Mặc dù vậy, Văn Toàn tỏ ra rất tự tin khi khẳng định, môi trường cạnh tranh là điều tốt và cầu thủ nội phải nỗ lực hơn nữa để có thể được lựa chọn trong đội hình xuất phát.

Văn Toàn tự tin về khả năng cạnh tranh suất đá chính tại Thép xanh Nam Định. Ảnh: Thép xanh Nam Định FC

Man City ra điều kiện khó về Jack Grealish

Man City chỉ chấp nhận cho mượn Jack Grealish nếu bất kỳ đội bóng nào đồng ý chi trả toàn bộ khoản lương 300.000 bảng/tuần của ngôi sao người Anh. Trước đó, Everton đã đàm phán để mượn Grealish, nhưng chỉ muốn "gánh" một phần lương và không kèm điều khoản mua đứt.

Real Madrid theo đuổi Alexis Mac Allister

Theo nguồn tin từ Defensa Central, Real Madrid đang nhắm đến một “nhạc trưởng” mới cho tuyến giữa thời hậu Kroos và Modric. HLV Xabi Alonso đã chọn ra cái tên sáng giá từ Liverpool là Alexis Mac Allister.

Ảnh minh họa. Ảnh: ChatGPT

M.U có thể ký hợp đồng với thủ môn người UAE

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, M.U đang cân nhắc ký hợp đồng với Abdulla Al-Hammadi, thủ môn 25 tuổi người UAE sau một thời gian thử việc. Abdulla được phát hiện có tên trên băng ghế dự bị ở trận đấu giữa U21 M.U và U21 Rochdale. Trước đó, anh cũng đã thử việc ở Everton.

Lionel Messi sở hữu phòng ngủ đặc biệt

Theo thông tin từ tờ El Espanyol, siêu sao Lionel Messi có phòng ngủ rất đặc biệt tại Miami (Mỹ). Cụ thể, trong căn biệt thự của mình, phòng ngủ chính của vợ chồng Messi có diện tích lên tới 150m2, tức là rộng hơn rất nhiều căn nhà khác.

Tham khảo thêm

Chân dung tiền đạo cao 2m06 của Thép xanh Nam Định

Chân dung tiền đạo cao 2m06 của Thép xanh Nam Định

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

CLB Công an TP.HCM chiêu mộ tiền vệ được ví là "truyền nhân của Quang Hải"

Không chỉ đưa để những ngôi sao để khẳng định sức mạnh tại V.League, CLB Công an TP.HCM cũng rất chú trọng chiêu mộ những cầu thủ trẻ tiềm năng.

Tin chiều 7/8: Hà Nội FC bất ngờ gạch tên Hendrio

Thể thao
Tin chiều 7/8: Hà Nội FC bất ngờ gạch tên Hendrio

7 nội binh chất lượng CLB Công an TP.HCM mới chiêu mộ, gồm những ai?

Thể thao
7 nội binh chất lượng CLB Công an TP.HCM mới chiêu mộ, gồm những ai?

Tin sáng (7/8): Công Phượng báo tin dữ

Thể thao
Tin sáng (7/8): Công Phượng báo tin dữ

Lộ diện 3 ngoại binh đắt giá nhất V.League 2025/2026: Nguyễn Xuân Son "hít khói"

Thể thao
Lộ diện 3 ngoại binh đắt giá nhất V.League 2025/2026: Nguyễn Xuân Son 'hít khói'

Đọc thêm

Bộ Tài chính vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
Kinh tế

Bộ Tài chính vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Kinh tế

Sáng ngày 8/8/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945-28/8/2025) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại 14 xã ở Gia Lai, Chủ tịch xã phải chịu trách nhiệm nếu để dịch lan rộng
Nhà nông

Dịch tả lợn châu Phi xuất hiện tại 14 xã ở Gia Lai, Chủ tịch xã phải chịu trách nhiệm nếu để dịch lan rộng

Nhà nông

Dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 14 xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để dịch phát sinh, lây lan do chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Hoàng đế Trung Hoa “yêu” chị gái, cô ruột có kết cục ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế Trung Hoa “yêu” chị gái, cô ruột có kết cục ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Thời phong kiến ở Trung Hoa có hoàng đế xứng đáng bị gọi là “kẻ biến thái” vì những hành động trái với luân thường đạo lý, không thể chấp nhận được.

Bắt quả tang 2 đối tượng dùng kích điện bắt trộm cá trong ao nuôi của người dân
Pháp luật

Bắt quả tang 2 đối tượng dùng kích điện bắt trộm cá trong ao nuôi của người dân

Pháp luật

Sáng 8/8, Công an xã U Minh Thượng, tỉnh An Giang cho biết, sau nhiều đêm tuần tra, mật phục, Công an xã cùng người dân đã bắt quả tang 2 đối tượng dùng kích điện bắt trộm cá trong ao nuôi của người dân.

Bắt nhóm cho vay nặng lãi lên đến 240%/năm, từ năm 2020 đến nay cho vay hơn 130 tỷ đồng
Pháp luật

Bắt nhóm cho vay nặng lãi lên đến 240%/năm, từ năm 2020 đến nay cho vay hơn 130 tỷ đồng

Pháp luật

Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá, bắt nhóm đối tượng cho vay nặng lãi lên đến 240%/năm, thu giữ nhiều tài sản, chứng cứ liên quan.

Đôi điều cần biết về 'lá chắn thép' trị giá 900.000 euro mà Hà Nội FC vừa chiêu mộ
Thể thao

Đôi điều cần biết về "lá chắn thép" trị giá 900.000 euro mà Hà Nội FC vừa chiêu mộ

Thể thao

Tiền vệ phòng ngự Willian Maranhao vừa gia nhập Hà Nội FC trước thềm V.League 2025/2026.

MyVIB – Hệ sinh thái tài chính cá nhân hiện đại
Kinh tế

MyVIB – Hệ sinh thái tài chính cá nhân hiện đại

Kinh tế

Ngân hàng số MyVIB của Ngân hàng Quốc Tế (VIB) ngày càng cho thấy vai trò là hệ sinh thái tài chính số toàn diện, linh hoạt và cá nhân hóa theo nhu cầu của từng khách hàng, phù hợp với mọi thế hệ.

Con đặc sản tên nghe mắc cười ở biển Ba Động, tỉnh Trà Vinh (cũ), làm món gì cả làng đều khen hết lời
Nhà nông

Con đặc sản tên nghe mắc cười ở biển Ba Động, tỉnh Trà Vinh (cũ), làm món gì cả làng đều khen hết lời

Nhà nông

Chù ụ, tỉnh Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long mới, sau sáp nhập tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long) – Nếu có dịp về tỉnh Trà Vinh, về với biển Ba Động, miền duyên hải mang nhiều vẻ đẹp thiên nhiên, bạn đừng quên thưởng thức món ăn từ loài giáp xác sinh sống ở đây mà dân gian gọi là con chù ụ.

Loại củ mọc hoang lại là thần dược tự nhiên, giúp bổ ngũ tạng, mạnh gân xương, nấu canh thịt ngon ngọt
Gia đình

Loại củ mọc hoang lại là thần dược tự nhiên, giúp bổ ngũ tạng, mạnh gân xương, nấu canh thịt ngon ngọt

Gia đình

Loại củ này có nguồn dinh dưỡng phong phú và những tác dụng vượt trội. Loại củ này đã trở thành một “thần dược” tự nhiên mà bạn không nên bỏ qua.

Vicem Tam Điệp thừa nhận có xả khói bụi vượt quy định ra môi trường, nhưng lại cho rằng chỉ là sự cố? (Bài 2)
Nhà nông

Vicem Tam Điệp thừa nhận có xả khói bụi vượt quy định ra môi trường, nhưng lại cho rằng chỉ là sự cố? (Bài 2)

Nhà nông

Người dân ở thôn Tân Nam, xã Quang Sơn (cũ) – nay là phường Tam Điệp (Ninh Bình) phản ánh cuộc sống bị đảo lộn vì phải chịu cảnh ô nhiễm, khói bụi, tiếng ồn từ nhà máy xi măng Vicem Tam Điệp đã diễn ra nhiều năm. Trả lời Dân Việt, ngày 21/7, đại diện Vicem Tam Điệp thừa nhận: “Công ty có xả ra khói bụi ra môi trường vượt quy định… nhưng chỉ là sự cố”?

WinEco mang 'khu vườn' công nghệ cao đến Vietfood & Beverage – ProPack Vietnam 2025
Nhà nông

WinEco mang "khu vườn" công nghệ cao đến Vietfood & Beverage – ProPack Vietnam 2025

Nhà nông

 Trong khuôn khổ triển lãm Vietfood & Beverage – ProPack Vietnam 2025 diễn ra từ ngày 7/8 đến 9/8, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), cùng với nhiều sản phẩm tiêu dùng tiêu biểu của Tập đoàn Masan, WinEco giới thiệu đến người tiêu dùng trong và ngoài nước những sản phẩm rau củ sạch – tươi – ngon được trồng và kiểm soát chất lượng theo công nghệ cao.

Điểm nhấn đặc biệt - đội hình 68 quân nhân duyệt binh trên Quảng trường Đỏ tái xuất hiện trên sân Mỹ Đình
Ảnh

Điểm nhấn đặc biệt - đội hình 68 quân nhân duyệt binh trên Quảng trường Đỏ tái xuất hiện trên sân Mỹ Đình

Ảnh

Sáng 8/8, đội hình từng tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ (Nga) đang tích cực tập luyện để chuẩn bị cho sự xuất hiện trong chương trình "Tổ quốc trong tim".

'Napoleon của giới tin tức' là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

"Napoleon của giới tin tức" là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Được xem là “Napoleon của giới tin tức”, Lord Northcliffe là người cầu tiến. Trước khi mua lại tờ The Time ông đã sáng lập ra nhiều tờ báo và không ngừng hoàn thiện chúng.

Điều kiện phân lô, tách thửa đất ở và đất nông nghiệp mới nhất tại Huế
Nhà đất

Điều kiện phân lô, tách thửa đất ở và đất nông nghiệp mới nhất tại Huế

Nhà đất

UBND TP. Huế ban hành quy định mới về tách thửa đất, hợp thửa đất đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố.

Bước ngoặt công nghệ thẩm mỹ không xâm lấn tại Volnewmer – Giải pháp toàn diện cho làn da săn chắc và vóc dáng thon gọn
Doanh nghiệp

Bước ngoặt công nghệ thẩm mỹ không xâm lấn tại Volnewmer – Giải pháp toàn diện cho làn da săn chắc và vóc dáng thon gọn

Doanh nghiệp

Tại trung tâm điều trị của Viện giảm béo Dr. Jang Sung Su, Paragon Care Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ ký kết và chuyển giao độc quyền công nghệ Volnewmer – công nghệ RF đơn cực thế hệ mới đang được ưa chuộng trên toàn cầu. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Volnewmer có mặt tại thị trường Việt Nam, mở ra bước tiến mới trong xu hướng làm đẹp không xâm lấn, an toàn và cá nhân hóa.

TP.HCM khởi công xây dựng nhà ở xã hội với quy mô 3 khối nhà cao 20 tầng, mức đầu tư hơn 997 tỷ đồng
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM khởi công xây dựng nhà ở xã hội với quy mô 3 khối nhà cao 20 tầng, mức đầu tư hơn 997 tỷ đồng

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tổ chức khởi công dự án nhà ở xã hội tại số 4 Phan Chu Trinh có quy mô 3 khối nhà cao 20 tầng, tổng cộng 864 căn hộ diện tích từ 40 – 76m², đáp ứng tiêu chí bố trí cho người dân đủ điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội, sáng 8/8.

Đề xuất hỗ trợ gần 60 triệu đồng cho giáo viên mầm non tuyển mới
Xã hội

Đề xuất hỗ trợ gần 60 triệu đồng cho giáo viên mầm non tuyển mới

Xã hội

Bộ GDĐT vừa công bố Dự thảo Nghị định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 đến 5 tuổi với nhiều chính sách mới nhằm hỗ trợ giáo viên, học sinh và cơ sở giáo dục mầm non. Giáo viên mầm non tuyển dụng mới trong năm học tới có thể được chi trả gần 60 triệu đồng.

Chính thức công bố 6 mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 tại miền Trung và miền Nam
Chuyển động Sài Gòn

Chính thức công bố 6 mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 tại miền Trung và miền Nam

Chuyển động Sài Gòn

Bộ GDĐT chính thức công bố mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 tại miền Trung và miền Nam, bao gồm 6 mạng lưới về AI, bán dẫn, năng lượng và công nghệ sinh học.

Tiền đạo Việt kiều Anh hỏi ý Harry Kane trước khi đến V.League
Thể thao

Tiền đạo Việt kiều Anh hỏi ý Harry Kane trước khi đến V.League

Thể thao

Lee Williams, tiền đạo Việt kiều Anh đã tham khảo ý kiến ngôi sao Harry Kane trước khi sang Việt Nam chơi bóng. Cầu thủ này cũng nhận được tham vấn của danh thủ Robbie Fowler - người từng có thời gian chơi bóng ở Thái Lan.

Chagee vẫn mở lại cửa hàng trên đường Đồng Khởi bất chấp làn sóng phẫn nộ
Chuyển động Sài Gòn

Chagee vẫn mở lại cửa hàng trên đường Đồng Khởi bất chấp làn sóng phẫn nộ

Chuyển động Sài Gòn

Chagee tháo tấm bạt chắn bên ngoài mặt bằng trên đường Đồng Khởi, TP.HCM và đang ráo riết thi công để chuẩn bị khai trương. Đây là mặt bằng được Chagee dự tính khai trương đầu tiên tại Việt Nam nhưng bị chỉ trích dữ dội.

Truyền thông Ba Lan tiết lộ đề xuất 'có lợi' của ông Trump với ông Putin về việc chấm dứt chiến tranh Ukraine
Thế giới

Truyền thông Ba Lan tiết lộ đề xuất 'có lợi' của ông Trump với ông Putin về việc chấm dứt chiến tranh Ukraine

Thế giới

Hãng tin Ba Lan Onet đưa tin đã biết được chi tiết về một đề xuất "có lợi" của Mỹ liên quan đến Ukraine được trình lên nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin trong cuộc hội đàm với Steve Witkoff, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tại Moscow.

Ăn hải sản theo cách này coi chừng hoại tử, thậm chí mất mạng
Xã hội

Ăn hải sản theo cách này coi chừng hoại tử, thậm chí mất mạng

Xã hội

Theo chuyên gia, hải sản là thực phẩm được nhiều người yêu thích, đặc biệt mỗi dịp đi du lịch biển. Tuy nhiên, việc ăn nhóm thực phẩm này không đúng lại có thể gây hại cho sức khoẻ.

Nghệ sĩ Văn Thuận lo lắng đến mức “mất ăn, mất ngủ” khi được giao thể hiện hình tượng Bác Hồ
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Văn Thuận lo lắng đến mức “mất ăn, mất ngủ” khi được giao thể hiện hình tượng Bác Hồ

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Văn Thuận - người được giao thể hiện hình tượng Bác Hồ trong vở cải lương "Từ Việt Bắc về Hà Nội" đã áp lực tới mức "mất ăn, mất ngủ".

Cháy nhà ở quận Gò Vấp cũ, cảnh sát cắt cửa giải cứu 3 người thoát nạn
Chuyển động Sài Gòn

Cháy nhà ở quận Gò Vấp cũ, cảnh sát cắt cửa giải cứu 3 người thoát nạn

Chuyển động Sài Gòn

Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào rạng sáng ngày 8/8 tại một căn nhà trên đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội, TP.HCM (quận Gò Vấp cũ). Ba người trong gia đình đã thoát nạn an toàn nhờ sử dụng lối thoát hiểm khẩn cấp tại ban công.

Tiêu thụ thép trong nước tăng 10%, giá thép nội có xu hướng giảm
Nhà đất

Tiêu thụ thép trong nước tăng 10%, giá thép nội có xu hướng giảm

Nhà đất

Tiêu thụ thép trong nước tiếp tục tăng trưởng tích cực trong quý 2. Bán hàng thép thành phẩm quý 2 đạt 8,25 triệu tấn, tăng 10% so với quý 1 và tăng gần 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đà Nẵng sẽ chi 740 tỷ đồng xây trường học tại địa bàn các xã biên giới khó khăn
Đại đoàn kết dân tộc

Đà Nẵng sẽ chi 740 tỷ đồng xây trường học tại địa bàn các xã biên giới khó khăn

Đại đoàn kết dân tộc

Đà Nẵng sẽ chi 740 tỷ đồng xây trường học tại địa bàn các xã biên giới khó khăn, trong đó xã Đắc Pring đề xuất thành phố chi 195 tỷ đồng xây trường tại thôn 56A, xã Đắc Pring với tổng diện tích khoảng 4,5 ha.

'Giải mã' bơm tiền vào bất động sản: Ngân hàng nào đang 'cầm trịch'?
Kinh tế

"Giải mã" bơm tiền vào bất động sản: Ngân hàng nào đang "cầm trịch"?

Kinh tế

Dữ liệu của PV Dân Việt cho thấy, 6 tháng đầu năm, dư nợ tín dụng toàn hệ thống tại lĩnh vực bất động sản tăng gần 18,5%, với nhiều ngân hàng tăng trưởng quanh mức 30%. Cá biệt, VIB là nhà băng có mức tăng trưởng đột biến lên tới 78%.

Một điểm chạm 24/7 giúp doanh nghiệp Việt Nam trong bài toán xuất khẩu
Kinh tế

Một điểm chạm 24/7 giúp doanh nghiệp Việt Nam trong bài toán xuất khẩu

Kinh tế

Việc ra đời nền tảng giao dịch thương mại điện tử B2B quốc tế Việt Nam - Hoa Kỳ ngày 8/8 không chỉ là một giải pháp kỹ thuật mà còn là một bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn chủ động của doanh nghiệp Việt trong bối cảnh toàn cầu mới.

Ông Nguyễn Kim Long được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai
Tin tức

Ông Nguyễn Kim Long được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai

Tin tức

HĐND tỉnh Đồng Nai đã bầu ông Nguyễn Kim Long giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai với số phiếu tuyệt đối, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong bộ máy lãnh đạo tỉnh.

Xuyên đêm tìm kiếm ngư dân ở Đà Nẵng mất tích khi đi câu trên biển
Tin tức

Xuyên đêm tìm kiếm ngư dân ở Đà Nẵng mất tích khi đi câu trên biển

Tin tức

Đồn Biên phòng Tam Thanh, thành phố Đà Nẵng đã triển khai các tổ công tác tổ chức tìm ngư dân Phan Đình Hồng (72 tuổi, khối phố Hòa Thượng, phường Quảng Phú) đi câu bằng thuyền thúng mất tích trên biển.

Tin đọc nhiều

1

Văn khấn Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch 2025 đầy đủ nhất, lòng thành, cầu cho gia đình an bình, may mắn

Văn khấn Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch 2025 đầy đủ nhất, lòng thành, cầu cho gia đình an bình, may mắn

2

Thanh Hóa: Bắt giam hiệu trưởng vì chỉ đạo 'phù phép' 24,4 điểm thành 39,4 điểm trong kỳ thi vào lớp 10
30

Thanh Hóa: Bắt giam hiệu trưởng vì chỉ đạo 'phù phép' 24,4 điểm thành 39,4 điểm trong kỳ thi vào lớp 10

3

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ sáp nhập, hợp nhất nhiều Viện, Ban quản lý dự án, trường học, giảm 30 đơn vị sự nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ sáp nhập, hợp nhất nhiều Viện, Ban quản lý dự án, trường học, giảm 30 đơn vị sự nghiệp

4

Loại rau dân dã giúp ngủ ngon, giúp giải độc, bảo vệ mắt, xào tỏi thơm phức, giòn tan, ngon hơn cả thịt

Loại rau dân dã giúp ngủ ngon, giúp giải độc, bảo vệ mắt, xào tỏi thơm phức, giòn tan, ngon hơn cả thịt

5

Tưởng chỉ ăn củ, quả, hóa ra lá mới là loại rau thanh nhiệt, giải độc tuyệt vời, xào tỏi thơm ngon, giòn ngọt

Tưởng chỉ ăn củ, quả, hóa ra lá mới là loại rau thanh nhiệt, giải độc tuyệt vời, xào tỏi thơm ngon, giòn ngọt