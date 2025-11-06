Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Tin Showbiz 24h: Đoàn Di Băng bị dân mạng "tấn công", Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý nhận xét diễn xuất Phương Oanh

Thủy Vũ Thứ năm, ngày 06/11/2025 07:30 GMT+7
Trên trang cá nhân của Đoàn Di Băng dồn dập bình luận sau khi chồng bị bắt, Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý nhận xét diễn xuất Phương Oanh ... là những tin “hot” trong dòng chảy tin showbiz 24h.
Tin showbiz 24h tổng hợp những thông tin nóng hổi về các sao Việt

Thiên An xin lỗi vì chuyện cá nhân làm ảnh hưởng đến phim "Cải mả"

Diễn viên Thiên An chia sẻ niềm xúc động khi lần đầu được ngồi xem trọn vẹn thành phẩm của Cải mả – bộ phim mà cô cùng ê-kíp đã ấp ủ suốt thời gian dài. Nữ diễn viên cho biết, cảm giác được nhìn lại từng phân đoạn được dựng chỉn chu, bài bản khiến cô khó diễn tả hết niềm vui và tự hào.

Thiên An tham gia phim Cải mả. Ảnh: FBNV

Thiên An bày tỏ, để tạo nên một bộ phim là hành trình dài của một tập thể, nơi mỗi thành viên đều nỗ lực, đồng lòng vượt qua những ngày tháng vừa vui vừa vất vả. Cô thẳng thắn gửi lời xin lỗi vì trong quá trình làm việc đã có những chuyện cá nhân ngoài ý muốn xảy ra, ảnh hưởng đến ê-kíp và các đồng nghiệp. Đồng thời, cô cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất cả những người đã kiên nhẫn, thấu hiểu và tiếp tục đồng hành để bộ phim có thể đến được với khán giả hôm nay.

“Hy vọng rằng khi xem Cải mả, mọi người sẽ cảm nhận được tâm huyết và công sức của cả một tập thể đã dành trọn tình yêu cho điện ảnh. Cảm ơn tất cả mọi người – vì đã cùng nhau đi qua chặng đường này,” Thiên An xúc động nói.

Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý và khán giả khen ngợi hết lời diễn xuất của Phương Oanh

Tập 39 của Gió ngang khoảng trời xanh ghi dấu bằng màn đối đầu gay cấn giữa Mỹ Anh (Phương Oanh) và Linh (Lan Phương). Khi phát hiện chồng là Đăng (Doãn Quốc Đam) có mối quan hệ mập mờ với Linh, Mỹ Anh không ồn ào hay bi kịch hóa, mà đối diện tình địch bằng sự bình tĩnh và bản lĩnh.

NSND Công Lý khen ngợi Phương Oanh. Ảnh: Chụp màn hình

Chỉ vài câu thoại ngắn, nhân vật Mỹ Anh đã tạo nên cao trào đắt giá nhất từ đầu phim. Phương Oanh thể hiện xuất sắc cảm xúc giằng xé giữa mạnh mẽ và tổn thương, khiến khán giả nhận xét: “Đây mới là cao trào thật sự"... Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý cũng để lại bình luận "Quá hay" sau khi xem diễn xuất của Phương Oanh.

Ngay sau khi phát sóng, mạng xã hội tràn ngập lời khen dành cho diễn xuất của Phương Oanh và biên kịch khi khắc họa một người phụ nữ văn minh, nội lực. Cảnh đối đầu được xem là “cú hích” giúp Gió ngang khoảng trời xanh bứt phá sau nhiều tập đầu bị chê nhịp chậm.

Xoài Non hạnh phúc trong ngày sinh nhật bên Gil Lê

Xoài Non vừa đón sinh nhật tuổi 23 bên Gil Lê và bạn bè thân thiết. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên người yêu.

Xoài Non hạnh phúc bên Gil Lê nhân ngày sinh nhật. Ảnh: FBNV

Ngày 5/11, Xoài Non đăng tải những hình ảnh trong bữa tiệc sinh nhật nhân dịp cô đón tuổi mới. Không gian buổi tiệc diễn ra ấm cúng, với sự góp mặt của bạn bè thân thiết.

Người đẹp diện thiết kế đen gợi cảm, đứng bên cạnh Gil Lê. Cả hai mặc trang phục đồng điệu. Đôi uyên ương thể hiện nhiều cử chỉ tình tứ, hạnh phúc. Gil Lê hôn má bạn gái và tặng cô bó hoa lớn.

"Biết ơn những tình yêu đã khiến cho đêm của tôi trở nên đặc biệt hơn", Xoài Non chia sẻ.

Ca sĩ Đoàn Di Băng bị dân mạng "tấn công" sau khi chồng bị bắt

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với 3 bị can, trong đó có Nguyễn Quốc Vũ (sinh năm 1978) để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả. Thông tin này lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ngoài mong cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm, nhiều người còn vào trang cá nhân có hơn 1,9 triệu lượt theo dõi của Đoàn Di Băng - vợ doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ để lại nhiều bình luận trái chiều.

Trước khi vướng vòng lao lý, doanh nhân Nguyễn Quốc Vũ cùng vợ là Đoàn Di Băng thường xuyên chia sẻ, tương tác trên mạng xã hội khoe cuộc sống giàu có, hạnh phúc.

Hương Giang kỷ niệm 3 năm bên chồng

Ngày 5/11 đánh dấu tròn 3 năm bên nhau của diễn viên Hương Giang và chồng. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ loạt khoảnh khắc hạnh phúc bên người bạn đời – cũng là lần hiếm hoi nữ diễn viên đăng ảnh cận mặt chồng, dù vẫn giữ kín danh tính.

Hương Giang kỷ niệm 3 năm bên chồng. Ảnh: FBNV

Hương Giang kể lại kỷ niệm đặc biệt của hai người tại một live show của Mỹ Tâm, nơi cả hai lần đầu gặp gỡ và từ đó nên duyên. Cô viết: “Lần đầu chạm rồi chẳng muốn buông... bàn tay ấy vẫn ở đây – vẫn ấm, vẫn quen, chỉ là giờ ta nắm nhau chặt hơn, vì hiểu rằng đi cùng nhau chẳng dễ. Để giữ được nhau, đôi khi phải học cách nhẹ nhàng hơn cả yêu”.

Được biết, Hương Giang và chồng đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức lễ cưới. Chồng cô hơn 11 tuổi, sở hữu vẻ ngoài điển trai và chiều cao nổi bật.

