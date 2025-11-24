Chủ đề nóng

Tin Showbiz 24h: Jimmii Nguyễn nói mạng xã hội là nơi lây lan nỗi buồn, Vân Dung làm thơ động viên người dân miền Trung

Tuệ Lâm Thứ hai, ngày 24/11/2025 07:30 GMT+7
Jimmii Nguyễn nói mạng xã hội là nơi lây lan nỗi buồn, Vân Dung làm thơ động viên người dân miền Trung... là những nội dung mới nhất của Tin Showbiz 24h.
Tin Showbiz 24h là nơi cập nhật những thông tin nóng hổi về đời sống showbiz Việt.

Ca sĩ Jimmii Nguyễn nói mạng xã hội là nơi lây lan nỗi buồn

Bày tỏ suy nghĩ về mạng xã hội, ca sĩ Jimmii Nguyễn cho rằng: “Mạng xã hội thật đặc biệt, nơi mà mọi người vừa có thể sống thực với bản thân, lại vừa có thể sống ảo với cả thế giới. Nơi để lan toả niềm vui, cũng lại là nơi lây lan nỗi buồn.

Nơi để chia sẻ cảm xúc, cũng là nơi toxic không nghĩ suy. Mặc dù vậy, ít nhất thì mạng xã hội vẫn còn là nơi mà Jimmii Nguyễn được kết nối với thật nhiều tình yêu của mình.

Ca sĩ Jimmii Nguyễn nói mạng xã hội là nơi lây lan nỗi buồn. Ảnh: FBNV

Vân Dung làm thơ động viên người dân miền Trung

Dù không phải là nhà thơ nhưng nghệ sĩ Vân Dung rất hay làm thơ để đăng tải trên mạng xã hội. Mới đây, nữ nghệ sĩ đã đăng tài bài thơ do mình làm để động viên người dân miền Trung.

Bão giông rồi cũng qua nhanh

Mây đen tan hết, trời xanh lại về

Nắng vàng rót xuống bờ đê

Nhộn nhịp đường phố tràn trề tiếng ca.

Đời người dẫu lắm phong ba

Ngày mai lại sáng, nở hoa nụ cười.

Vân Dung làm thơ động viên người dân miền Trung. Ảnh: FBNV

Văn Mai Hương tạm hoãn phát hành album để chia sẻ với đồng bào bị lũ lụt

Ca sĩ Văn Mai Hương vừa đăng tải dòng thông báo tạm hoãn phát hành album “Giai nhân” để chia sẻ với đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Cô viết: “Văn Mai Hương và công ty xin gửi lời chia sẻ, động viên chân thành đến địa phương, đồng bào các tỉnh miền Trung và các tỉnh, thành phố đang chịu ảnh hưởng, thiệt hại của mưa lũ.

Văn Mai Hương tạm hoãn phát hành album để chia sẻ với đồng bào bị lũ lụt. Ảnh: FBNV
Phạm Thoại lên tiếng vụ Hương Giang “trượt” Top 30 Miss Universe 2025

Văn Mai Hương cùng công ty xin cáo lỗi đến ê-kíp đối tác đồng hành, các đơn vị truyền thông báo đài, anh chị em nghệ sĩ, khán giả... để tạm hoãn phát hành album "Giai nhân" với lịch dự kiến vào ngày 25/11 sang một thời điểm phù hợp hơn. Xin cầu mong sự bình an và hy vọng mọi người cùng lan toả những thông tin hữu ích để chung tay hỗ trợ các địa phương, đồng bào vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Phạm Thoại, Hương Giang đi thẳng từ Thái Lan về Đắk Lắk hỗ trợ người dân miền Trung

Chiều 23/11, Phạm Thoại đã đăng tải hình ảnh cùng Hương Giang và các cộng sự đi trao quà cho người dân miền Trung. Anh viết: “Hiện tại, đoàn của chúng em đã có mặt ở Phú Yên cũ. Sau khi từ Thái về Việt Nam là đoàn chúng em ra thẳng Phú Yên, trực tiếp đến những khu vực bị ngập nặng trong đợt lũ vừa qua. Sau cơn lũ dữ, bà con chịu nhiều mất mát lắm. Đến tận nơi, gặp bà con và nghe những câu chuyện về trận lũ làm em vô cùng đau xót.

Phạm Thoại, Hương Giang đi thẳng từ Thái Lan về Đắk Lắk hỗ trợ người dân miền Trung. Ảnh: FBNV

Tôi thực sự cảm thấy may mắn vì vẫn còn đủ sức khoẻ, tinh thần để cùng mọi người chung tay hỗ trợ bà con miền Trung. Bằng sức lực cá nhân nhỏ bé, tôi biết tôi vẫn cần phải cố gắng hơn. Tôi hy vọng, các anh chị có thể cùng tôi lan toả thông tin, chung tay hỗ trợ bà con miền Trung mình nhiều hơn nữa. Thương nhau trong hoạn nạn, nói lời ấm lòng, đùm bọc nhau trong thời điểm khó khăn nhé mọi người ơi!”.

