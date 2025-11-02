Tin Showbiz 24h: Lệ Quyên “bóng gió” chuyện Hồ Ngọc Hà hát phô, Tự Long hết lời khen Soobin Hoàng Sơn

Tin showbiz 24h là tổng hợp những thông tin nóng hổi về đời sống của giới sao Việt

Lệ Quyên “bóng gió” chuyện Hồ Ngọc Hà hát phô

Tối 1/11, ca sĩ Lệ Quyên đăng ảnh biểu diễn trong một chương trình ca nhạc kèm dòng trạng thái khá dài. Cô viết: “Đêm Halloween ngoài kia nghe nói đông vui. rộn ràng lắm! Tớ thì phải cắm implant thay cái răng hàm nên giờ mới hết ngất ngất. Tớ sinh ra để hát, sống bằng nghề hát. 26 năm nay, trộm vía tỷ lần là rất ít mắc lỗi nhưng không phải không có, chỉ là ít thôi.

Lệ Quyên đăng tải hình ảnh biểu diễn trong một sự kiện âm nhạc tối 1/11. Ảnh: FBNV

Không riêng nghề hát, nghề nào cũng vậy, đừng lỗi nhiều quá là được. Hoan hỉ cho dễ thở các mình ạ!

Miễn sau lúc chưa hoàn hảo, ta lượng sức mình, làm mọi thứ vừa vặn, đúng sức của ta, thế là luôn an toàn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ngay thôi.

Giống như tớ, tiếng Anh chỉ đủ giao tiếp khi đi nước ngoài nên chẳng bao giờ dám hát bài tiếng Anh nào. Dù chỉ để bắt chước thì bao hay, bao giống nhưng cái gì cũng phải là cốt lõi bên trong”.

Ca sĩ Lệ Quyên sinh năm 1981 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Hà Nội. Cô bắt đầu đi hát ở các quán cà phê sinh viên từ cuối năm 1999. Năm 2004, Lệ Quyên phát hành album đầu tay Giấc mơ có thật, đánh dấu sự thành công đầu tiên trong sự nghiệp.

Lệ Quyên được biết đến với nhiều album thành công và được mệnh danh là "Nữ hoàng phòng trà".

Lệ Quyên và Hồ Ngọc Hà từng có một tình bạn rất thân thiết trong làng giải trí Việt Nam. Tuy nhiên, mối quan hệ này sau đó được cho là đã rạn nứt vì những lý do cá nhân không được công khai cụ thể. Hiện tại, hai nữ ca sĩ không còn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết như trước và thường tránh nhắc đến nhau hoặc chạm mặt nhau tại các sự kiện.

Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long hết lời khen Soobin Hoàng Sơn

Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long đăng ảnh Soobin Hoàng Sơn được tạp chí danh giá Harper’s Bazaar vinh danh Nam ca sĩ của năm 2025 kèm lời chúc: “Thành công, thành công. Soobin đã rất thành công. Nỗ lực, tài năng, cống hiến. Cống hiến cho sự nghiệp, tận hiến vì công chúng, biết sống cho cuộc đời này thì bạn sẽ là người được nhận lại. Chúc mừng Soobin”.

Tự Long đăng ảnh chúc mừng Soobin Hoàng Sơn. Ảnh: FBNV

Lời chúc mừng của Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long đã được rất nhiều lượt tương tác và khen ngợi của các fan hâm mộ. Có người còn trêu anh: “Phú ông có mở lớp bổ túc khoá học văn khen cậu út không, để Kingdom đăng kí ạ!”.

Chồng H’hen Niê lên tiếng về clip “nghịch dại” gây tranh cãi

Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long sinh năm 1973, từng tốt nghiệp khoa Chèo của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Tự Long được yêu mến bởi lối diễn hài tự nhiên, khả năng ứng biến nhanh, đa tài (có thể hát, múa, diễn xuất) và sự kết hợp ăn ý với bạn diễn lâu năm. Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2012 và Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2015.

Tự Long và Soobin Hoàng Sơn cùng tham gia chương trình truyền hình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai 2024. Trong quá trình tham gia, cả hai đã có nhiều sự tương tác và ở cùng một nhà (đội) trong các vòng công diễn.

Tự Long thể hiện sự quan tâm, coi Soobin như em trai và ngược lại, Soobin cũng rất kính trọng đàn anh.

Hà Trúc Linh bật khóc khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa khôi UFM

Mới đây, Hoa hậu Hà Trúc Linh có buổi ghi hình final walk - sải bước kết thúc nhiệm kỳ Hoa khôi Đại học Tài chính Marketing 2024 với rất nhiều cảm xúc. Cô viết: “Hai năm đã trôi qua nhưng những cảm xúc vẫn vẹn nguyên như khi Trúc Linh được xướng tên với danh hiệu Hoa khôi UFM, một hành trình thanh xuân rực rỡ. Tôi – Hà Trúc Linh, Đương kim Hoa khôi UFM, xin cúi đầu trân trọng biết ơn và gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tất cả.

Hà Trúc Linh bật khóc khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa khôi UFM. Ảnh: FBNV

Thật sự là cảm xúc của Trúc Linh từ hôm 31/10 ghi hình final walk cho đến hôm nay 1/11 vẫn không ngừng xúc động. Và cũng rất tiếc nuối vì không thể final walk trên sân khấu mà mình đăng quang vì hiện đang có chuyến công tác tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Tôi không nghĩ, hôm nay mình khóc nhiều đến vậy, vì hai lần đăng quang mình chưa bao giờ khóc”.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa sợ hãi, bỏ hết đam mê... chỉ vì một câu nói của Xuân Diệu

Hà Trúc Linh là sinh năm 2024 đến từ Phú Yên là người đẹp đã đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024. Trước đó cô cũng từng đăng quang Hoa khôi Đại học Tài chính - Marketing 2023.

Hà Trúc Linh gây ấn tượng với công chúng bởi vẻ đẹp hiện đại, làn da nâu khỏe khoắn, nụ cười rạng rỡ và khả năng ứng xử lưu loát, thông minh. Sau khi đăng quang, cô tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện và là đại sứ trẻ tuổi nhất của giải thưởng Tinh hoa Việt 2025.

Vợ chồng Đăng Khôi bay ra Hà Nội thăm mẹ Tuấn Hưng

Ca sĩ Đăng Khôi và vợ là Thủy Anh đã bay từ TP.HCM ra Hà Nội để thăm mẹ ca sĩ Tuấn Hưng khi bà được về nhà an dưỡng sau thời gian điều trị bệnh. Nam ca sĩ thông báo: “Bác nói cười nhiều hơn khi được về nhà. Bác hứa sẽ khoẻ lại để ăn món tôm to của con nhé! Vợ chồng con chúc bác sớm khoẻ. Anh Tuấn Hưng và Hương cố lên nhé, giữ sức khoẻ và tinh thần tốt để còn chăm cho mẹ sớm hồi phục anh nhé!”.

Vợ chồng Đăng Khôi ra Hà Nội thăm mẹ Tuấn Hưng. Ảnh: FBNV

Trước đó, ca sĩ Tuấn Hưng cũng chia sẻ: “Sợ phải nhận những cuộc gọi liên tiếp của bác sĩ hay những cuộc điện thoại của vợ lúc đêm khuya. Vội vã xếp hành lý bay về ngay lập tức, thao thức mấy ngày chính mình cũng sụt đi 5kg. Không có cả tâm trạng ăn uống gì luôn. Cơn đau dạ dày hành cho nhừ người hơn 10 tiếng bay”.

Tin showbiz 24h: Đinh Ngọc Diệp gọi Victor Vũ là “người thầy khó tính”, Vân Dung làm thơ khi đang gặm bánh mì

Đăng Khôi sinh năm 1983 tại Hà Nội, từng được biết đến là một trong những thần tượng đời đầu của giới trẻ đầu thập niên 2000.

Đăng Khôi bắt đầu sự nghiệp ca hát vào khoảng năm 2001 và nhanh chóng trở thành một hiện tượng với hàng loạt ca khúc hit như: Cô bé mùa đông, Tình đầu không nguôi, Thiên đường ảo mộng…

Sau một thời gian dài hoạt động nghệ thuật sôi nổi, Đăng Khôi tạm dừng sự nghiệp ca hát để tập trung vào vai trò nhà sản xuất âm nhạc và kinh doanh. Hiện tại, anh có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên bà xã Thủy Anh và hai con trai, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường lên mạng xã hội.