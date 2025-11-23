Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang, Nghệ sĩ Ưu tú Chiều Xuân hội ngộ

Trên trang cá nhân, Nghệ sĩ Ưu tú Chiều Xuân đăng tải hình ảnh trong ngày thứ 2 của Liên hoan Phim Việt Nam XXIV. Chị viết: "Thật vui khi gặp gỡ các bậc tiền bối, các anh chị em đồng nghiệp và nhận được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả". Trong ảnh, chị và Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang tươi cười, rạng rỡ khi hội ngộ.

Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang và Nghệ sĩ Ưu tú Chiều Xuân hội ngộ tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV. (Ảnh: FBNV)

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV chính thức khai mạc tại TP.HCM vào ngày 21/11. Sự kiện diễn ra trong không gian ngoài trời, thuộc khuôn viên của Dinh Độc Lập. Chương trình quy tụ đông đảo dàn sao Việt ở nhiều thế hệ cùng các nhà làm phim trong nước. Ngoài hoạt động chiếu phim, Liên hoan phim còn tổ chức các Hội thảo chuyên đề, giao lưu giữa đoàn làm phim, nghệ sĩ với khán giả.

Hương Giang cho biết Miss Universe 2025 thay đổi định hướng

Sau khi sớm dừng chân tại chung kết Miss Universe 2025, ngày 22/11, Hương Giang lần đầu chia sẻ về hành trình tham dự cuộc thi trong một buổi livestream. Người đẹp cho biết cô liên tục rơi vào trạng thái bị động vì các thay đổi bất ngờ từ ban tổ chức. Theo Hương Giang, bước ngoặt lớn nhất là sự chuyển hướng của Miss Universe sau khi bộ máy mới tiếp quản.

Hương Giang tại cuộc thi Miss Universe 2025. (Ảnh: FBNV)

Trong cuộc họp với các giám đốc quốc gia diễn ra chỉ vài ngày trước chung kết, Chủ tịch Miss Universe Vietnam Valentine Trần mới được thông báo rằng những giá trị đa dạng và bình đẳng – vốn được đề cao dưới thời Anne Jacqueline Jakrajutatip – không còn là trọng tâm. Thay vào đó, Miss Universe muốn quay về tiêu chí đề cao vẻ đẹp tự nhiên và phong cách trình diễn nóng bỏng.

Hương Giang thừa nhận cô “hoang mang” khi nhận ra bản thân không phù hợp với định hướng mới và cho biết: nếu biết trước, cô đã không tham gia. Suốt quá trình thi, nhiều phần thi bị thay đổi cách tính điểm, liên tục yêu cầu kêu gọi bình chọn khiến cô không kịp điều chỉnh. Người đẹp giải thích việc không công bố sớm nhằm tránh gây hoang mang cho khán giả.

Liên Bỉnh Phát thể hiện tình cảm với bạn gái

Tối 22/11, Liên Bỉnh Phát và Ngọc Kayla xuất hiện cùng nhau tại concert SKYNote 2025 của ca sĩ Quốc Thiên ở TP.HCM. Khi màn hình kiss cam hướng về cặp đôi, anh nghiêng người hôn nhẹ lên má bạn gái.

Liên Bỉnh Phát tình tứ bên bạn gái trong concert "SKYNote 2025". (Ảnh: CMH)

Đây là một trong những lần hiếm hoi nam diễn viên thoải mái thể hiện tình cảm với Ngọc Kayla trước đông đảo công chúng. Cũng bởi vậy, khoảnh khắc này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Theo nhiều nguồn tin, Liên Bỉnh Phát và nữ ca sĩ Ngọc Kayla đã có khoảng 6 năm bên nhau. Dù không giấu diếm chuyện tình cảm, họ ít khi cùng xuất hiện công khai trong các sự kiện.

Hoa hậu Kiều Duy tặng cà phê, khăn rằn cho bạn bè quốc tế

Tại cuộc thi Miss International 2025, Hoa hậu Kiều Duy gây ấn tượng khi chuẩn bị cà phê Việt Nam và những chiếc khăn rằn để gửi tặng tới các thí sinh và ê-kíp.

Chia sẻ về món quà đặc biệt mang đậm dấu ấn văn hoá Việt, Kiều Duy cho biết: “Chiếc khăn rằn mộc mạc mà thân thương kể về những cánh đồng lúa, về nếp sống dung dị, hiền hòa và tinh thần kiên cường, bất khuất của con người Nam Bộ. Đó cũng là lời nhắn gửi đầy trìu mến về sự hiếu khách và tấm lòng nồng hậu của người Việt.

Hoa hậu Kiều Duy tại Miss International 2025. (Ảnh: FBNV)

Với tất cả niềm tự hào, Kiều Duy hy vọng món quà nhỏ này sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp, một sợi dây kết nối và là lời mời chân thành nhất để các bạn luôn nhớ về một Việt Nam xinh đẹp, thân thiện và đáng mến”.



Tại Miss International 2025, Kiều Duy còn tận tình hướng dẫn các thí sinh học một số từ và câu tiếng Việt cơ bản như “xin chào”, “cảm ơn” hay “em yêu”. Cô thể hiện sự thân thiện, cởi mở, tự tin trong giao tiếp.

Hành trình tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế của Hoa hậu Kiều Duy kéo dài hơn 2 tuần, từ ngày 12/11 đến 27/11. Ngày 24/11 sắp tới, cô sẽ tham gia phần thi Bán kết. Đêm Chung kết Miss International 2025 diễn ra vào ngày 27/11.