Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Văn hóa - Giải trí
Chủ nhật, ngày 23/11/2025 07:30 GMT+7

Tin Showbiz 24h: NSƯT Chiều Xuân tái ngộ NSND Trà Giang, Hương Giang thừa nhận mình không hợp tiêu chí Miss Universe

+ aA -
Minh Anh Chủ nhật, ngày 23/11/2025 07:30 GMT+7
Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang, Nghệ sĩ Ưu tú Chiều Xuân hội ngộ, Hương Giang livestream về hành trình thi Miss Universe 2025... là những tin showbiz đáng chú ý trong 24h qua.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang, Nghệ sĩ Ưu tú Chiều Xuân hội ngộ

Trên trang cá nhân, Nghệ sĩ Ưu tú Chiều Xuân đăng tải hình ảnh trong ngày thứ 2 của Liên hoan Phim Việt Nam XXIV. Chị viết: "Thật vui khi gặp gỡ các bậc tiền bối, các anh chị em đồng nghiệp và nhận được sự chào đón nồng nhiệt của khán giả". Trong ảnh, chị và Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang tươi cười, rạng rỡ khi hội ngộ.

Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang và Nghệ sĩ Ưu tú Chiều Xuân hội ngộ tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV. (Ảnh: FBNV)

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV chính thức khai mạc tại TP.HCM vào ngày 21/11. Sự kiện diễn ra trong không gian ngoài trời, thuộc khuôn viên của Dinh Độc Lập. Chương trình quy tụ đông đảo dàn sao Việt ở nhiều thế hệ cùng các nhà làm phim trong nước. Ngoài hoạt động chiếu phim, Liên hoan phim còn tổ chức các Hội thảo chuyên đề, giao lưu giữa đoàn làm phim, nghệ sĩ với khán giả.

Hương Giang cho biết Miss Universe 2025 thay đổi định hướng

Sau khi sớm dừng chân tại chung kết Miss Universe 2025, ngày 22/11, Hương Giang lần đầu chia sẻ về hành trình tham dự cuộc thi trong một buổi livestream. Người đẹp cho biết cô liên tục rơi vào trạng thái bị động vì các thay đổi bất ngờ từ ban tổ chức. Theo Hương Giang, bước ngoặt lớn nhất là sự chuyển hướng của Miss Universe sau khi bộ máy mới tiếp quản.

Hương Giang tại cuộc thi Miss Universe 2025. (Ảnh: FBNV)

Trong cuộc họp với các giám đốc quốc gia diễn ra chỉ vài ngày trước chung kết, Chủ tịch Miss Universe Vietnam Valentine Trần mới được thông báo rằng những giá trị đa dạng và bình đẳng – vốn được đề cao dưới thời Anne Jacqueline Jakrajutatip – không còn là trọng tâm. Thay vào đó, Miss Universe muốn quay về tiêu chí đề cao vẻ đẹp tự nhiên và phong cách trình diễn nóng bỏng.

Hương Giang thừa nhận cô “hoang mang” khi nhận ra bản thân không phù hợp với định hướng mới và cho biết: nếu biết trước, cô đã không tham gia. Suốt quá trình thi, nhiều phần thi bị thay đổi cách tính điểm, liên tục yêu cầu kêu gọi bình chọn khiến cô không kịp điều chỉnh. Người đẹp giải thích việc không công bố sớm nhằm tránh gây hoang mang cho khán giả.

Liên Bỉnh Phát thể hiện tình cảm với bạn gái

Tối 22/11, Liên Bỉnh Phát và Ngọc Kayla xuất hiện cùng nhau tại concert SKYNote 2025 của ca sĩ Quốc Thiên ở TP.HCM. Khi màn hình kiss cam hướng về cặp đôi, anh nghiêng người hôn nhẹ lên má bạn gái.

Liên Bỉnh Phát tình tứ bên bạn gái trong concert "SKYNote 2025". (Ảnh: CMH)

Đây là một trong những lần hiếm hoi nam diễn viên thoải mái thể hiện tình cảm với Ngọc Kayla trước đông đảo công chúng. Cũng bởi vậy, khoảnh khắc này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Theo nhiều nguồn tin, Liên Bỉnh Phát và nữ ca sĩ Ngọc Kayla đã có khoảng 6 năm bên nhau. Dù không giấu diếm chuyện tình cảm, họ ít khi cùng xuất hiện công khai trong các sự kiện.

Hoa hậu Kiều Duy tặng cà phê, khăn rằn cho bạn bè quốc tế

Tại cuộc thi Miss International 2025, Hoa hậu Kiều Duy gây ấn tượng khi chuẩn bị cà phê Việt Nam và những chiếc khăn rằn để gửi tặng tới các thí sinh và ê-kíp.

Chia sẻ về món quà đặc biệt mang đậm dấu ấn văn hoá Việt, Kiều Duy cho biết: “Chiếc khăn rằn mộc mạc mà thân thương kể về những cánh đồng lúa, về nếp sống dung dị, hiền hòa và tinh thần kiên cường, bất khuất của con người Nam Bộ. Đó cũng là lời nhắn gửi đầy trìu mến về sự hiếu khách và tấm lòng nồng hậu của người Việt.

Hoa hậu Kiều Duy tại Miss International 2025. (Ảnh: FBNV)

Với tất cả niềm tự hào, Kiều Duy hy vọng món quà nhỏ này sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp, một sợi dây kết nối và là lời mời chân thành nhất để các bạn luôn nhớ về một Việt Nam xinh đẹp, thân thiện và đáng mến”.

Tại Miss International 2025, Kiều Duy còn tận tình hướng dẫn các thí sinh học một số từ và câu tiếng Việt cơ bản như “xin chào”, “cảm ơn” hay “em yêu”. Cô thể hiện sự thân thiện, cởi mở, tự tin trong giao tiếp.

Hành trình tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế của Hoa hậu Kiều Duy kéo dài hơn 2 tuần, từ ngày 12/11 đến 27/11. Ngày 24/11 sắp tới, cô sẽ tham gia phần thi Bán kết. Đêm Chung kết Miss International 2025 diễn ra vào ngày 27/11.

Tham khảo thêm

Tin Showbiz 24h: Hồ Ngọc Hà lên tiếng khi Hương Giang bị loại ở Miss Universe 2025, Chi Pu phân trần

Tin Showbiz 24h: Hồ Ngọc Hà lên tiếng khi Hương Giang bị loại ở Miss Universe 2025, Chi Pu phân trần

Tin Showbiz 24h: Con gái Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý chia sẻ chuyện gia đình tan vỡ, MC Kỳ Duyên gợi cảm ở tuổi 60

Tin Showbiz 24h: Con gái Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý chia sẻ chuyện gia đình tan vỡ, MC Kỳ Duyên gợi cảm ở tuổi 60

Tin Showbiz 24h: NS Nguyễn Văn Chung xót xa trước thiên tai, NSƯT Tân Nhàn chính thức được phong hàm Phó Giáo sư

Tin Showbiz 24h: NS Nguyễn Văn Chung xót xa trước thiên tai, NSƯT Tân Nhàn chính thức được phong hàm Phó Giáo sư

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nghệ sĩ duy nhất trong dàn Táo Quân chưa được phong tặng danh hiệu NSND, NSƯT gửi tâm thư xúc động tới con trai

Mơi đây, nghệ sĩ duy nhất trong dàn Táo Quân chưa được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú đã có những dòng tâm sự xúc động gửi tặng con trai trong ngày sinh nhật.

Nghệ sĩ cải lương Khánh Ngọc bị ung thư giai đoạn 2, mất khả năng nói, chỉ mong sống thêm 5 năm

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ cải lương Khánh Ngọc bị ung thư giai đoạn 2, mất khả năng nói, chỉ mong sống thêm 5 năm

Nam diễn viên đóng 1 phim duy nhất, là Phó Giáo sư trường đại học danh tiếng, người có tầm ảnh hưởng tại Australia

Văn hóa - Giải trí
Nam diễn viên đóng 1 phim duy nhất, là Phó Giáo sư trường đại học danh tiếng, người có tầm ảnh hưởng tại Australia

An Giang công bố 2 bảo vật quốc gia mới thuộc nền văn hóa Óc Eo và kỳ vọng vươn tầm thế giới

Văn hóa - Giải trí
An Giang công bố 2 bảo vật quốc gia mới thuộc nền văn hóa Óc Eo và kỳ vọng vươn tầm thế giới

Tin Showbiz 24h: Cầu thủ Đức Huy cầu hôn MC Mù Tạt VTV, BTV Minh Trang tổ chức sinh nhật bên mộ bố

Văn hóa - Giải trí
Tin Showbiz 24h: Cầu thủ Đức Huy cầu hôn MC Mù Tạt VTV, BTV Minh Trang tổ chức sinh nhật bên mộ bố

Đọc thêm

Xem phim, tôi bật khóc: Đáng sợ nhất không phải cha mẹ sai mà là cha mẹ không chịu sửa
Gia đình

Xem phim, tôi bật khóc: Đáng sợ nhất không phải cha mẹ sai mà là cha mẹ không chịu sửa

Gia đình

Nhiều đứa trẻ lớn lên với niềm tin "người lớn không bao giờ sai".

Đêm 'Biên cương hữu nghị' sưởi ấm phố núi Lai Châu bằng sắc màu văn hóa Việt - Trung
Xã hội

Đêm "Biên cương hữu nghị" sưởi ấm phố núi Lai Châu bằng sắc màu văn hóa Việt - Trung

Xã hội

Tối 29/11, cái lạnh đầu đông của vùng cao Tây Bắc dường như tan biến tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu. Hàng ngàn người dân và du khách đã cùng hòa mình vào không khí lễ hội rực rỡ sắc màu trong Chương trình giao lưu văn nghệ Việt Nam – Trung Quốc với chủ đề “Biên cương hữu nghị”.

Hoàng đế nhà Lê nào trị vì 38 năm, có 501 người đỗ trạng nguyên, tiến sĩ...
Đông Tây - Kim Cổ

Hoàng đế nhà Lê nào trị vì 38 năm, có 501 người đỗ trạng nguyên, tiến sĩ...

Đông Tây - Kim Cổ

Trong 38 năm Lê Thánh Tông làm hoàng đế, đất nước đã có 501 người đỗ trạng nguyên, tiến sĩ... Và một khi nói tới công lao của ông đối với nền văn hóa dân tộc, không thể không kể đến một việc có ý nghĩa lịch sử mà ông đã làm.

Là con trai của phi tần được Hán Cảnh Đế sủng ái, rồi được lập làm Hoàng thái tử, vì sao Lưu Vinh lại chết bi thảm?
Đông Tây - Kim Cổ

Là con trai của phi tần được Hán Cảnh Đế sủng ái, rồi được lập làm Hoàng thái tử, vì sao Lưu Vinh lại chết bi thảm?

Đông Tây - Kim Cổ

Lưu Vinh là con trai trưởng của Hán Cảnh Đế, lại là người con do Lịch Cơ - phi tần rất được Hán Cảnh Đế sủng ai, sinh ra, vì thế rất không ngạc nhiên khi trở thành hoàng thái tử. Thế nhưng Lưu Vinh lại chết bi thảm ở tuổi 23.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây, sửa lại nhà cho người dân vùng lũ
Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây, sửa lại nhà cho người dân vùng lũ

Tin tức

Chiều tối 29/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động “Chiến dịch Quang Trung” tại cuộc họp trực tuyến với các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử, đồng thời chủ động ứng phó với bão số 15. Cuộc họp diễn ra tại trụ sở UBND tỉnh Đắk Lắk cơ sở 2 (trước đây là trụ sở UBND tỉnh Phú Yên, thuộc phường Tuy Hòa).

Có nên quay lại dùng mỡ lợn thay dầu thực vật?
Xã hội

Có nên quay lại dùng mỡ lợn thay dầu thực vật?

Xã hội

Việc loại bỏ hoàn toàn dầu thực vật để quay về sử dụng 100% mỡ lợn liệu có phải là giải pháp tối ưu cho sức khỏe? Mỡ lợn có tốt không?

Không ăn ngọt vẫn sớm bị tiểu đường, có thể do món này
Xã hội

Không ăn ngọt vẫn sớm bị tiểu đường, có thể do món này

Xã hội

Một nghiên cứu mới từ Mỹ đã cảnh báo một nguyên nhân ít được chú ý khiến nhiều người trẻ bị chẩn đoán là "tiền tiểu đường".

Crimea rung chuyển vì đòn sấm sét, Nga tấn công dữ dội Ukraine
Thế giới

Crimea rung chuyển vì đòn sấm sét, Nga tấn công dữ dội Ukraine

Thế giới

Nga vừa mở một trong những đợt tấn công bằng drone lớn nhất nhằm vào Ukraine trong đêm, phóng khoảng 600 drone và 36 tên lửa vào cơ sở năng lượng và các khu vực khác, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hôm 29/11. Trong khi đó, Ukraine cũng mở trận đánh hợp lực mạnh mẽ tại bán đảo Crimea, tấn công kho UAV và hệ thống phòng không Nga.

Tin bão mới nhất: Áp thấp sau bão số 15 KOTO đã suy yếu thành vùng áp thấp, bão số 15 hầu như ít dịch chuyển
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Áp thấp sau bão số 15 KOTO đã suy yếu thành vùng áp thấp, bão số 15 hầu như ít dịch chuyển

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 15 KOTO hầu như ít dịch chuyển, dự báo ngày 2/12 sẽ suy yếu thành áp thấp. Trung tâm cũng thông báo bản tin cuối cùng về áp thấp mới, đã suy yếu thành vùng áp thấp trên biển Đông.

Ra mắt trang phục chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33
Thể thao

Ra mắt trang phục chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Thể thao

Sáng 28/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ Công bố trang phục Đoàn Thể thao Việt Nam năm 2025 tại SEA Games 33.

Ông Trump siết nhập cư, hàng triệu công dân đến từ 19 nước này nguy cơ bị tước thẻ xanh
Thế giới

Ông Trump siết nhập cư, hàng triệu công dân đến từ 19 nước này nguy cơ bị tước thẻ xanh

Thế giới

Người nhập cư từ 19 quốc gia đang đối mặt nguy cơ bị thu hồi thẻ xanh Mỹ theo cuộc rà soát mới được chính quyền Trump công bố.

VinFast khai trương xưởng dịch vụ thứ 350 - sở hữu mạng lưới hậu mãi lớn nhất Việt Nam 
Kinh tế

VinFast khai trương xưởng dịch vụ thứ 350 - sở hữu mạng lưới hậu mãi lớn nhất Việt Nam 

Kinh tế

Ngày 29/11 VinFast chính thức khai trương Xưởng dịch vụ sửa chữa - bảo dưỡng ô tô thứ 350 tại Từ Sơn (Bắc Ninh). Với 350 xưởng hiện hữu, tiến tới đạt 400 xưởng vào cuối năm nay, VinFast đang là hãng xe có mạng lưới chăm sóc khách hàng lớn nhất Việt Nam.

Agribank khẳng định vị thế dẫn đầu với Giải thưởng Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2025 của J.P. Morgan
Doanh nghiệp

Agribank khẳng định vị thế dẫn đầu với Giải thưởng Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2025 của J.P. Morgan

Doanh nghiệp

Sáng ngày 27/11 tại Trụ sở chính Agribank, ông Shibu Thomas - Giám đốc Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Bộ phận Giải pháp Sản phẩm Bù trừ - Thanh toán Toàn cầu đã đến thăm và trao giải thưởng “Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2025 - MT 103 Elite Quality Recognition Award”. Đây là lần vinh danh tiếp theo của J.P. Morgan dành cho Agribank, ghi nhận những bước tiến mạnh mẽ của ngân hàng trong lĩnh vực thanh toán quốc tế và khẳng định vị thế của Agribank trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Xây dựng văn hoá giao thông cho học viên Học viện An ninh Nhân dân
Giao thông - Xây dựng

Xây dựng văn hoá giao thông cho học viên Học viện An ninh Nhân dân

Giao thông - Xây dựng

Bên cạnh những kiến thức về pháp luật, các học viên của trường Học Viện An ninh Nhân dân cũng được trải nghiệm thực tế cũng như bổ sung thêm các lý thuyết về lái xe an toàn.

Nghệ sĩ Nhân dân, Đại tá Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân, Đại tá Tự Long bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long vừa bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử sân khấu. Anh trở thành nghệ sĩ đầu tiên thuộc Nhà hát Chèo quân đội có học vị này.

Báo NTNN/Dân Việt cùng Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk chuyển hơn 400 suất quà đến người dân vùng rốn
Bạn đọc

Báo NTNN/Dân Việt cùng Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk chuyển hơn 400 suất quà đến người dân vùng rốn

Bạn đọc

400 suất quà từ Chương trình Hướng về miền Trung đã đến tay người dân xã Hòa Mỹ (huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ). Đây là chương trình do Báo NTNN/Dân Việt phát động và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bạn đọc, doanh nghiệp, mạnh thường quân.

Hàng loạt hợp tác được ký kết sau chuyến công tác Trung Quốc của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng
Nhà nông

Hàng loạt hợp tác được ký kết sau chuyến công tác Trung Quốc của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng

Nhà nông

Từ 26-28/11, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có chuyến công tác và làm việc tại Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Tại đây, Bộ trưởng Trần Đức Thắng và đoàn đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh và 7 bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp của Trung Quốc, qua đó, đạt được nhiều kết quả tích cực về hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Tin tối (29/11): Công Phượng tái hợp sân Pleiku, “giải cứu” HAGL?
Thể thao

Tin tối (29/11): Công Phượng tái hợp sân Pleiku, “giải cứu” HAGL?

Thể thao

Công Phượng tái hợp sân Pleiku, “giải cứu” HAGL? Thái Lan đặt mục tiêu giành 241 HCV; Ronaldo sắp khai trương CLB thượng lưu; Trossard có nguy cơ vắng mặt ở đại chiến với Chelsea; Saka đính hôn với bạn gái.

Rời xa Tổng thống Zelensky, ông Yermak tuyên bố sẽ 'ra trận', hứng chịu mọi sự trả thù
Thế giới

Rời xa Tổng thống Zelensky, ông Yermak tuyên bố sẽ "ra trận", hứng chịu mọi sự trả thù

Thế giới

Cựu Chánh văn phòng Tổng thống, ông Andriy Yermak - người từng là "cánh tay phải" của ông Zelensky tiết lộ với tờ New York Post rằng ông sẽ ra tiền tuyến ngay sau khi từ chức vì dính líu tới đại án tham nhũng rúng động Ukraine.

Nghệ sĩ Nhân dân mang hàm Đại tá khoe nhan sắc rạng rỡ tuổi U60
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân mang hàm Đại tá khoe nhan sắc rạng rỡ tuổi U60

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân mang hàm Đại tá là mỹ nhân Hà Thành khoe vẻ đẹp trẻ trung ở tuổi U60 bên chồng -nguyên Giám đốc thu hút sự chú ý của công chúng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh
Xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh

Xã hội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (thuộc huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) – địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, trực tiếp thăm hỏi, động viên bà con vùng lũ và chỉ đạo giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai.

Chủ tịch Tập đoàn Bcons được bầu làm chủ tịch Hội khoa học kỹ thuật Xây dựng TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch Tập đoàn Bcons được bầu làm chủ tịch Hội khoa học kỹ thuật Xây dựng TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Hội Khoa học Kỹ thuật Xây dựng TP.HCM chính thức ra mắt và tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ I. Ông Lê Như Thạch - Chủ tịch Tập đoàn Bcons, được bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nga nổi giận vì báo chí Anh trích dẫn sai lời ông Putin
Thế giới

Nga nổi giận vì báo chí Anh trích dẫn sai lời ông Putin

Thế giới

Giới ngoại giao Nga cho biết truyền thông Anh đưa tin sai lệch và gây hại về những phát ngôn của tổng thống liên quan đến Ukraine.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp gặp khó khăn nửa đầu năm, hưởng phúc lành vô biên vào cuối năm, giàu có lại thành công
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp gặp khó khăn nửa đầu năm, hưởng phúc lành vô biên vào cuối năm, giàu có lại thành công

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, về cuối năm 2025, 4 con giáp tận hưởng cuộc sống vừa danh vọng vừa giàu sang, gia đình hạnh phúc, tình cảm ngọt ngào.

Việt Nam chia buồn sâu sắc tới Palestine trước những mất mát trong 2 năm xung đột khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng
Thế giới

Việt Nam chia buồn sâu sắc tới Palestine trước những mất mát trong 2 năm xung đột khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng

Thế giới

Nhân Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine của Liên hợp quốc (29/11), Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ và tình đoàn kết của Nhà nước và nhân dân Việt Nam với Palestine trong sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa vì độc lập và tự do

Cục trưởng Hàng không nói về kết quả kiểm tra máy bay Airbus A320/A321 cập nhật phần mềm
Kinh tế

Cục trưởng Hàng không nói về kết quả kiểm tra máy bay Airbus A320/A321 cập nhật phần mềm

Kinh tế

Tối ngày 29/11, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết, các hãng hàng không Việt Nam sẽ hoàn thành thực hiện EAD đối với toàn bộ các máy bay Airbus A320/A321 bị ảnh hưởng trước thời hạn hiệu lực của EAD vào lúc 6h59 ngày 30/12.

U22 Indonesia chơi lớn, gọi 5 cầu thủ nhập tịch dự SEA Games 33
Thể thao

U22 Indonesia chơi lớn, gọi 5 cầu thủ nhập tịch dự SEA Games 33

Thể thao

U22 Indonesia vừa công bố danh sách dự SEA Games 33, trong đó lần đầu tiên triệu tập 5 cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan — động thái được xem là thông điệp “chơi tất tay” để bảo vệ HCV.

Viện Lúa ĐBSCL qua hơn 10 năm mới tạo nên một giống lúa mới, đã trồng thử nghiệm 80ha để xuất khẩu sang Nam Mỹ
Nhà nông

Viện Lúa ĐBSCL qua hơn 10 năm mới tạo nên một giống lúa mới, đã trồng thử nghiệm 80ha để xuất khẩu sang Nam Mỹ

Nhà nông

Viện Lúa ĐBSCL đã trải qua hơn 10 năm lai tạo giống lúa OM19. Vụ đông xuân 2025-2026 tới đây, giống lúa OM19 sẽ được trồng thử nghiệm 80 ha và được doanh nghiệp bao tiêu xuất khẩu sang Nam Mỹ.

Mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2021 liên tiếp bị chê mặc lố bịch, phản cảm
Văn hóa - Giải trí

Mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2021 liên tiếp bị chê mặc lố bịch, phản cảm

Văn hóa - Giải trí

Lisa (BlackPink) gây tranh cãi trên mạng xã hội bởi sự thay đổi trong phong cách thời trang những năm gần đây.

Trưởng Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La
Tin tức

Trưởng Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La

Tin tức

Bộ trưởng Bộ Công an đã bổ nhiệm Đại tá Lê Đức Trung, Trưởng phòng Trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Tin đọc nhiều

1

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

2

"Con tỷ đồng" này nuôi thành công ở Lạng Sơn, cái hay là nông dân chả tốn một xu mua cám, bán dễ hơn nuôi lợn

'Con tỷ đồng' này nuôi thành công ở Lạng Sơn, cái hay là nông dân chả tốn một xu mua cám, bán dễ hơn nuôi lợn

3

Kế hoạch cứu Ukraine: Châu Âu đòi Nga bỏ thứ quan trọng nhất

Kế hoạch cứu Ukraine: Châu Âu đòi Nga bỏ thứ quan trọng nhất

4

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

5

Lý do ông Nguyễn Đức Trung xin thôi chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và được phân công nhiệm vụ mới

Lý do ông Nguyễn Đức Trung xin thôi chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và được phân công nhiệm vụ mới