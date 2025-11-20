Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: "Chúng ta thật nhỏ bé trước thiên tai"

Rạng sáng 20/11, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ trên trang cá nhân tâm trạng xót xa, bất lực khi thấy quá nhiều lời kêu cứu tại vùng lũ được đăng tải trên mạng xã hội. Anh cho biết không chỉ những người xa lạ mà cả bạn bè quen biết của mình cũng đang bị cô lập giữa biển nước. Đồ đạc hư hỏng, mực nước tiếp tục dâng cao trong khi lực lượng cứu hộ chưa thể liên lạc, pin điện thoại của họ dần cạn kiệt.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cầu nguyện cho người dân đang gặp cảnh thiên tai. (Ảnh: FBNV)

"Những lúc tính mạng nguy hiểm như vậy, thấy chúng ta thật nhỏ bé trước thiên nhiên và bất lực trước thiên tai. Bản thân tôi cũng không biết làm gì, nên nhờ ai giúp, giúp như thế nào. Xin cầu mong cho mọi người được bình an, được cứu thoát" - nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết.

MC Anh Tuấn cùng các nghệ sĩ, nhà hảo tâm ủng hộ hơn 5 tỷ đồng cho đồng bào vùng lũ

MC Anh Tuấn cho biết anh cùng đoàn đại diện chương trình Tôi! Người Việt Nam đã được bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, Tổng Thư ký Ủy ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam đón tiếp nồng hậu.

"Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà chuyển lời cảm ơn đến gia tộc anh tài, các nhà tài trợ, các nhà đồng hành ủng hộ, các khán giả và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ bà con vùng bão lũ.

MC Anh Tuấn cùng NSND Tự Long, danh thủ Hồng Sơn tới trao tặng số tiền đóng góp từ các nhà hảo tâm và đơn vị đồng hành. (Ảnh: FBNV)

Trong ngày đầu đông Hà Nội, những ngọn lửa từ trái tim chúng ta lại bùng cháy để mong sưởi ấm phần nào cho bà con vùng bão lũ. Mong bà con sớm ổn định cuộc sống sau những mất mát, khó khăn từ những cơn bão vừa qua" - anh cho biết.

Trước đó, đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam diễn ra tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM) vào ngày 29/10, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Chương trình do Đinh Hà Uyên Thư đảm nhận vai trò đạo diễn, MC Anh Tuấn là nhà sản xuất và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh giữ vai trò giám đốc âm nhạc.

Toàn bộ doanh thu từ việc bán vé (sau khi trừ thuế và chi phí quản lý), cùng với sự đóng góp từ các nhà hảo tâm và đơn vị đồng hành được chuyển tới bà con vùng bão lũ thông qua quỹ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hồ Ngọc Hà "thức tỉnh"

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà chia sẻ niềm vinh dự khi được góp mặt trong thành viên ban giám khảo Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng – Human Act Prize 2025 với chủ đề “Kiên trì phụng sự".

Cô cho biết, 27 dự án trong chương trình đều rất xúc động và truyền cảm hứng bởi ý nghĩa nhân văn và sức lan tỏa cộng đồng. Quá trình đồng hành cùng giải thưởng cũng giúp cô thêm tỉnh thức về ý nghĩa của việc “trao đi”.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà. (Ảnh: FBNV)

"Như đã hứa với khán giả show diễn Người tình ở Hà Nội, tôi sẽ dùng số tiền 500 triệu đồng làm từ thiện đến những vùng bão lũ. Khi đang trăn trở phải làm thế nào cho thật hữu ích trong khoảng thời gian này, thì tôi vô tình gặp được những người hùng ngoài đời thật. Tôi xin phép sẽ được trao tận tay hai quỹ từ thiện này" - cô viết.

Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn được phong hàm Phó Giáo sư

Ngày 19/11, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2025 cho 900 ứng viên theo danh sách đã công bố trước đó.

Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn. (Ảnh: FBNV)

Trong số các cá nhân nhận quyết định này có tên của Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn (tên đầy đủ là Nguyễn Thị Tân Nhàn), sinh ngày 18/08/1982, quê quán Ninh Bình, đơn vị công tác là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Trước đó, Hội đồng Giáo sư liên ngành Văn hoá - Nghệ thuật - Thể dục thể thao thông qua 16 hồ sơ, trong đó có 8 hồ sơ ngành Văn hóa, 5 hồ sơ ngành Thể thao và chỉ có 3 hồ sơ ngành Nghệ thuật. Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn là nữ ứng viên duy nhất của lĩnh vực Nghệ thuật được Hội đồng thông qua việc đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư.