Tin tối (1/10): Báo chí Malaysia tố VFF “đâm sau lưng” FAM

Báo chí Malaysia tố VFF “đâm sau lưng” FAM

Hôm 26/9 vừa qua, LĐBĐ Malaysia (FAM) đã bị LĐBĐ thế giới (FIFA) phạt số tiền 350.000 Franc Thụy Sĩ (tương đương 11,583 tỷ đồng) vì sử dụng giấy tờ giả mạo để nhập tịch cho 7 cầu thủ gồm Gabriel Palermo, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel vào sân trong trận đầu tại vòng loại thứ 3 Asian Cup Asian Cup giữa Malaysia với ĐT Việt Nam vào ngày 10/6/2025.



Một số cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Ảnh: MalaysiaNT.

7 cầu thủ kể trên, mỗi người bị phạt 2.000 Franc Thụy Sĩ (tương đương 66,19 triệu đồng) và bị cấm tham gia mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 12 tháng.

Theo tờ The Star (Malaysia), LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã gửi đơn báo cáo lên FIFA sau thất bại 0-4 của ĐT Việt Nam trước ĐT Malaysia ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 diễn ra ngày 10/6. Sau đó, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới đã tiến hành điều tra và đưa ra án phạt. Hiện tại, cả VFF và FIFA vẫn chưa lên tiếng về nguồn tin này.

HLV Albaladejo được vinh danh

Với việc giúp Ninh Bình FC thắng 1 và hoà 1 trận trong tháng 9 vừa qua, HLV Gerard Albaladejo đã vinh dự được Ban tổ chức V.league trao giải HLV xuất sắc nhất tháng. Hiện tại, đội bóng cố đô vẫn đang dẫn đầu BXH V.League 2025/26 với 15 điểm sau 5 trận như CLB CAHN nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng.

Báo Trung Quốc dự đoán ĐT Việt Nam sẽ dự World Cup 2030

Sohu tin ĐT Việt Nam đủ sức dự VCK World Cup 2030 nếu giải đấu có 64 đội tham dự. Ảnh: VFF.

Trước thông tin về việc LĐBĐ thế giới (FIFA) có thể tăng số đội tham dự vòng chung kết World Cup 2030 từ 48 lên 64 đội tuyển, tờ Sohu nhận định rằng, nếu FIFA thông qua quyết định này, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể giành vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Xuân Bắc tự hào khi được lên ĐT Việt Nam

Tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc cho biết, anh cảm thấy rất tự hào khi lần đầu tiên được HLV Kim Sang-sik gọi lên ĐT Việt Nam. Đồng thời, cầu thủ 22 tuổi khẳng định rằng, mục tiêu mà anh khi lên tuyển là nỗ lực học hỏi thật nhiều từ các đàn anh nhằm nâng cao trình độ và trau dồi bản thân.

HLV Mourinho “ngó lơ” nữ MC xinh đẹp



Ảnh chụp màn hình.

Sau trận thua 0-1 của Benfica trước Chelsea ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League, HLV Jose Mourinho đã có cuộc trả lời phỏng vấn trực tiếp trên đài TNT Sports. Khi nữ MC Laura Woods muốn bắt tay, “Người đặc biệt” đã “ngó lơ” và lập tức bắt tay vào việc trò chuyện với Joe Cole - học trò cũ của ông tại Chelsea.