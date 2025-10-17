Tin tối (17/10): Đến lượt trung vệ Gustavo Santos 1m95 có quốc tịch Việt Nam?

Đến lượt trung vệ Gustavo Santos 1m95 có quốc tịch Việt Nam?

Ngày 19/9 vừa qua, Bộ VHTT&DL đã có công văn gửi Bộ Tư pháp và Bộ Công an đề nghị hỗ trợ thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam cho trung vệ người Brazil - Gustavo Sant'Ana Santos. Đề xuất này xuất phát từ LĐBĐ Việt Nam (VFF) và HLV Kim Sang-sik.



Gustavo Santos sắp có quốc tịch Việt Nam? Ảnh: SHB Đà Nẵng.

Theo một số nguồn tin, Gustavo Sant'Ana Santos sắp có quốc tịch Việt Nam. Điều đó có nghĩa, trung vệ thuộc biên chế SHB Đà Nẵng hoàn toàn có thể khoác áo ĐT Việt Nam từ tháng 3/2026.

Gustavo Sant'Ana Santos sinh ngày 23/2/1995 tại Sao Paulo, Brazil. Gustavo Santos sở hữu chiều cao 1m95, cân nặng 91kg. Trung vệ này được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 175.000 euro.

Năm 2019, Gustavo Santos bắt đầu đến Việt Nam thi đấu trong màu áo Thể Công Viettel. Sau đó, Santos lần lượt đầu quân cho CLB Sài Gòn (2019), SLNA (2020), Than Quảng Ninh (2021), Gremio Esportivo Anapolis (2022) và Đông Á Thanh Hóa (2022-2025). Hồi mùa Hè vừa qua, cầu thủ 30 tuổi gia nhập SHB Đà Nẵng.

Thái Lan sắp đá giao hữu với Singapore

Theo trang Asean Football, ĐT Thái Lan sẽ thi đấu giao hữu với Singapore vào ngày 13/11 tới. Trận đấu này diễn ra trên sân Thammasat, Pathum Thani, Thái Lan. Sau đó 5 ngày, "Voi chiến" sẽ làm khách trước Sri Lanka ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027.

Ronaldo dẫn đầu danh sách cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất

Ảnh: ChatGPT.

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 10 cầu thủ bóng đá kiếm tiền nhiều nhất năm 2025. Dẫn đầu là siêu sao Cristiano Ronaldo với số tiền 280 triệu USD. Xếp sau anh lần lượt là Lionel Messi (130 triệu USD), Karim Benzema (104 triệu USD), Kylian Mbappe (95 triệu USD), Erling Haaland (80 triệu USD), Vinicius Junior (60 triệu USD), Mohamed Salah (55 triệu USD), Sadio Mane (54 triệu USD), Jude Bellingham (44 triệu USD) và Lamine Yamal (43 triệu USD).

Hé lộ thời điểm FIFA ra quyết định về kháng cáo của FAM

Tờ New Straits Times cho hay, LĐBĐ thế giới (FIFA) sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) trong vụ nhập tịch trái phép cho 7 cầu thủ vào ngày 30/10 tới. Thông tin này cũng được Giám đốc điều hành ĐT Malaysia - Rob Friend xác nhận.

Palmer nghỉ thi đấu 6 tuần



Ảnh: ChatGPT.

Theo tiết lộ của tờ The Sun, tiền vệ Cole Palmer của Chelsea có nguy cơ phải tiếp tục ngồi ngoài thêm 6 tuần nữa vì chấn thương hàng. Trong trận thua 1-2 trước M.U hôm 20/9 vừa qua, ngôi sao 23 tuổi đã phải rời sân sau 20 phút. Đây được xem là tổn thất to lớn với “The Blues”.