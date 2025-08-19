Tin tối (19/8): Ấn định thời gian Hendrio khoác áo ĐT Việt Nam

Ấn định thời gian Hendrio khoác áo ĐT Việt Nam

Theo tiết lộ của nhà báo Minh Hải, tiền vệ Hendrio Araujo da Silva khó có thể có quốc tịch Việt Nam trong tháng 8 này như những gì Hà Nội FC đã tuyên bố. Dự kiến, khoảng 1-2 tháng nữa, Hendrio mới có quốc tịch Việt Nam.



Hendrio chỉ có thể khoác áo ĐT Việt Nam sớm nhất từ tháng 3/2026. Ảnh: Hà Nội FC.

Ngay cả khi có quốc tịch Việt Nam, Hendrio chỉ có thể thi đấu ở V.League dưới dạng nội binh. Thế nhưng, phải đến ngày 20/12/2025, ngôi sao 31 tuổi mới đủ 5 năm sinh sống tại Việt Nam để có thể khoác áo ĐT Việt Nam.

Điều đó có nghĩa, Hendrio chỉ có thể khoác áo ĐT Việt Nam sớm nhất ở dịp FIFA Days đầu tiên trong năm 2026 (từ ngày 23–31/3/2026).

Chelsea muốn thanh lý 10 cầu thủ

Theo tiết lộ của tờ The Sun, Chelsea đang nỗ lực thanh lý 10 cầu thủ trong 2 tuần còn lại của kỳ chuyển nhượng Hè 2025. Những cái tên có thể phải ra đi gồm Raheem Sterling, Nicolas Jackson, Christopher Nkunku, Axel Disasi, Renato Veiga, Carney Chukwuemeka, David Datro Fofana, Tyrique George, Aaron Anselmino và Ben Chilwell.

Ronaldo sẽ tổ chức đám cưới siêu đắt đỏ?

Ronaldo và Georgina Rodriguez vừa tổ chức lễ đính hôn. Ảnh: Instagram nhân vật.

Chuyên gia xây dựng thương hiệu Dylan Davey nhận định rằng, siêu sao Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez có thể tổ chức đám cưới trên 10 triệu bảng. Số tiền này được chi cho địa điểm tổ chức, trang phục, địa điểm, các trò giải trí và lực lượng an ninh. Nhiều khả năng, khách mời sẽ có những nhân vật thể thao đình đám như Lionel Messi, Rafael Nadal, David Beckham, Anthony Joshua đến Novak Djokovic.

Cựu tuyển thủ Zimbabwe qua đời ở nhà riêng

Cựu tiền đạo Tendai Ndoro vừa được phát hiện đã qua đời tại nhà riêng ở Johannesburg, Nam Phi vào hôm 18/8 (giờ địa phương), hưởng dương 40 tuổi. Khi còn thi đấu, Ndoro từng khoác áo ĐT Zimbabwe từ năm 2013-2017, ghi 5 bàn sau 14 trận.

Onana sẵn sàng chia tay M.U



Ảnh: ChatGPT.

Sau khi bị HLV Ruben Amorim loại khỏi danh sách đăng ký ở trận ra quân tại Premier League 2025/26 với Arsenal hồi cuối tuần qua, thủ môn Andre Onana sẵn sàng chia tay M.U để ra đi tìm kiếm bến đỗ mới. Hiện tại, tuyển thủ Cameroon đang được đội bóng cũ Inter Milan quan tâm.