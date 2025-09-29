Tin tối (29/9): HLV Kim Sang-sik gọi em họ Công Phượng lên ĐT Việt Nam?

HLV Kim Sang-sik gọi em họ Công Phượng lên ĐT Việt Nam?

Mùa giải này, tiền vệ trung tâm Nguyễn Thái Quốc Cường đang đạt phong độ cực kỳ ấn tượng tại V.League. Cụ thể, sau 6 lần ra sân (thi đấu tổng cộng 471 phút), cầu thủ 21 tuổi ghi 2 bàn và có 2 pha kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công.

Quốc Cường sắp được HLV Kim Sang-sik gọi lên ĐT Việt Nam? Ảnh: Lê Giang.

Với những màn trình diễn chói sáng, Quốc Cường hoàn toàn có thể được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên ĐT Việt Nam tham dự 2 trận đấu với Nepal tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 vào tháng 10 tới.

Quốc Cường là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Nutifood. Tiền vệ quê Nghệ An từng khoác áo CLB Nutifood và Bà Rịa-Vũng Tàu trước khi gia nhập CLB TP.HCM (tiền thân của CLB Công an TP.HCM) vào tháng 8/2024. Anh còn được biết đến là em họ của tiền đạo Nguyễn Công Phượng - người hiện khoác áo CLB Trường Tươi Đồng Nai. Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik cũng đang tìm kiếm những nhân tố mới cho ĐT Việt Nam suốt thời gian qua.

Messi bỏ phiếu bầu cho Yamal tại Quả bóng Vàng 2025

Theo tiết lộ của tờ Tribuna, trong cuộc bầu chọn Cầu thủ trẻ xuất nhắc 2025 (Kopa Trophy) tại siêu sao Lionel Messi đã bỏ phiếu bầu ở vị trí thứ nhất cho sao trẻ Lamine Yamal của Barcelona. Kế đến là Desire Doue (PSG) và Pau Cubarsi (Barcelona). Kết quả, Yamal lần thứ 2 liên tiếp đoạt giải thưởng này.

Rooney không tin HLV Amorim có thể xoay chuyển tình thế

Ảnh: ChatGPT.

Cựu danh thủ Wayne Rooney cho biết, ông không tin tưởng vào khả năng HLV Amorim có thể xoay chuyển tình thế hiện nay ở M.U, bởi chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn non nớt kinh nghiệm. Bên cạnh đó, một số cầu thủ “Quỷ đỏ” thiếu tính chiến đấu, cá tính, năng lực và cả khát khao chiến thắng.

HLV Glasner tạo nên kỳ tích

HLV Oliver Glasner đã bất bại trong 18 trận đấu chính thức với Crystal Palace (thắng 8, hòa 10 trận). Chuỗi trận không thua này dài hơn bất cứ CLB nào ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu hiện nay.

HLV Conte cảnh báo De Bruyne



Ảnh: ChatGPT.

HLV Antonio Conte vừa lên tiếng cảnh báo tiền vệ Kevin De Bruyne về thái độ ứng xử. Cụ thể, ở trận thua 1-2 trước AC Milan tại vòng 5 Serie A 2025/26, tuyển thủ Bỉ ghi bàn trên chấm phạt đền ở phút 70 nhưng phải rời sân nhường chỗ cho Elif Elmas sau đó 12 phút. Kết quả là De Bruyne đã tỏ ra bức xúc trước quyết định của ông thầy.