Ngày 28/4, HĐND tỉnh An Giang khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 29 quyết nghị nhiều chủ trương quan trọng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp HĐND tỉnh An Giang khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: HC

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh An Giang đã thông qua 6 nghị quyết quan trọng với sự thống nhất cao của đại biểu HĐND tỉnh, trong đó có 2 nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh An Giang và chủ trương sắp xếp giữa tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang.

Tỉnh An Giang hiện có diện tích tự nhiên trên 3.536 km2, quy mô dân số trên 2,74 triệu người. Tỉnh có 11 đơn vị hành chính cấp huyện và 155 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 27 phường, 18 thị trấn và 110 xã.

Sau sắp xếp, tỉnh An Giang còn 54 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 phường, 44 xã, giảm 101 đơn vị hành chính cấp xã, đạt tỷ lệ giảm 65,16% số lượng đơn vị hành chính cấp xã so với hiện nay.

Đối với nghị quyết chủ trương sắp xếp giữa tỉnh An Giang và tỉnh Kiên Giang, hai tỉnh sẽ hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số thành một đơn vị hành chính, lấy tên là tỉnh An Giang. Trung tâm chính trị, hành chính của tỉnh An Giang sẽ đặt tại TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang hiện nay.

Ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang phát biểu tại kỳ họp HĐND tỉnh. Ảnh: HC

Sau hợp nhất tỉnh An Giang mới có diện tích tự nhiên 9.888,91 km2 (đạt 197,78% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số trên 4,95 triệu người (đạt 353,73% so với tiêu chuẩn). Dự kiến tỉnh An Giang sau hợp nhất có 102 đơn vị hành chính cấp cơ sở trực thuộc, gồm 85 xã, 14 phường và 3 đặc khu.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14/4/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, thời gian qua, tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương xây dựng đề án, triển khai các bước theo quy định, vừa làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng thời, thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, công khai, minh bạch các quy trình lấy ý kiến cử tri, thông qua HĐND cấp xã, cấp huyện theo quy định với tỷ lệ thống nhất rất cao.

Quang cảnh kỳ họp HĐND tỉnh An Giang sáng 28/4. Ảnh: HC

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang khẳng định, việc sắp xếp các đơn vị hành chính nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với với thực tiễn và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; nhằm khai thác hiệu quả các nguồn lực, mở rộng không gian để quy hoạch đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội trong từng địa phương. Đây là chủ trương lớn của cả hệ thống chính trị và là chủ trương đúng đắn, khách quan, xuất phát từ yêu cầu cấp bách của cuộc sống.

Trên cơ sở nghị quyết của HĐND tỉnh về sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh An Giang; sắp xếp tỉnh Kiên Giang và An Giang, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang đề nghị UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đề án trình Chính phủ trước ngày 1/5/2025; đồng thời chuẩn bị đầy đủ cơ sở, tiền đề cho việc kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện ngày 1/7/2025.