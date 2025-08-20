Chủ đề nóng

Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Nhà nông
Thứ tư, ngày 20/08/2025 15:16 GMT+7

Tỉnh Hưng Yên sắp tung ra thị trường 50.000 tấn thứ quả đặc sản, 60% đạt tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ

+ aA -
Tú Uyên Thứ tư, ngày 20/08/2025 15:16 GMT+7
Vụ nhãn năm 2025, toàn tỉnh Hưng Yên dự kiến thu hoạch hơn 50.000 tấn, trong đó hơn 60% đạt tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các thị trường Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc…
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ngày 20/8, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị Xúc tiến tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2025.

Theo báo cáo, tỉnh Hưng Yên có khoảng 5.800ha trồng nhãn, trong đó có khoảng 15 - 20% tổng diện tích là các giống nhãn đặc sản như đường phèn, cùi cổ... tập trung chủ yếu tại các phường, xã như Hồng Châu, Tân Hưng, Đức Hợp, Hồng Quang, Khoái Châu, Châu Ninh, Triệu Việt Vương…

Đây là những vùng đất có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp với cây nhãn, người dân có kinh nghiệm lâu năm trong kỹ thuật canh tác, chăm bón và phòng trừ sâu bệnh.

Năm nay, thời vụ thu hoạch nhãn tập trung từ ngày 15/7 - 20/9/2025 với 3 trà chính: nhãn chín sớm cho thu hoạch từ trước ngày 30/7 (chiếm khoảng 10% diện tích), nhãn chín chính vụ cho thu hoạch từ ngày 01 - 30/8 (chiếm khoảng 50% diện tích) và trà nhãn chín muộn cho thu hoạch từ ngày 30/8 - 20/9 (chiếm khoảng 40% diện tích).

Với điều kiện thời tiết thuận lợi, dự kiến năng suất và sản lượng nhãn toàn tỉnh Hưng Yên năm 2025 tăng khoảng 15% so với năm ngoái.

Toàn tỉnh Hưng Yên có khoảng 5.800ha trồng nhãn, trong đó có khoảng 15 - 20% tổng diện tích là các giống nhãn đặc sản như đường phèn, cùi cổ. Ảnh: T.Đạt

Toàn tỉnh Hưng Yên dự kiến thu hoạch hơn 50.000 tấn nhãn, trong đó hơn 60% đạt tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các thị trường như: Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc…

Không chỉ nhãn, các sản phẩm nông sản khác của tỉnh Hưng Yên cũng đang được đẩy mạnh tiêu thụ qua các kênh thương mại điện tử, các hệ thống siêu thị lớn và các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy khẳng định, sau hợp nhất với tỉnh Thái Bình, tỉnh Hưng Yên (mới) đã kế thừa và phát huy những thế mạnh nổi bật của cả hai địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Nhãn lồng Hưng Yên - thương hiệu đã được công nhận chỉ dẫn địa lý và nằm trong tốp 50 trái cây nổi tiếng của Việt Nam tiếp tục là niềm tự hào của người dân Hưng Yên.

Bên cạnh đó, các sản phẩm nông sản đặc trưng khác như: Tương Bần, gà Đông Tảo, Vải trứng Hưng Yên, mật ong long nhãn, nghệ Chí Tân, Bánh cáy làng Nguyễn, các loại gạo thơm, Bánh đa Quỳnh Côi, mắm cáy Diêm Điền, nếp cái hoa vàng Thái Bình, khoai tía Tiền Hải… ngày càng khẳng định chất lượng trên thị trường trong nước và quốc tế.

Hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn và nông sản Hưng Yên năm 2025 được tổ chức với mục tiêu tiếp tục quảng bá thương hiệu, kết nối cung - cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước, vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên mong muốn thông qua hội nghị, các doanh nghiệp, nhà phân phối và đối tác quốc tế sẽ tìm thấy những cơ hội hợp tác bền vững, cùng nhau đưa nông sản Hưng Yên vươn xa hơn nữa.

Tỉnh Hưng Yên cam kết tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, tiếp tục đồng hành cùng bà con nông dân và doanh nghiệp thông qua các chính sách hỗ trợ về kỹ thuật, giống cây trồng, xúc tiến thương mại và chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên cũng tin tưởng, với sự đồng hành của các bộ, ngành, các đối tác trong và ngoài nước, cùng sự nỗ lực của bà con nông dân, tỉnh Hưng Yên (mới) sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những vựa nông sản hàng đầu của cả nước.

Các hợp tác xã, nhà vườn Hưng Yên với các doanh nghiệp phân phối, chế biến nông sản, sàn thương mại điện tử ký kết biên bản hợp tác tiêu thụ nhãn và nông sản Hưng Yên. Ảnh: T.Đạt

Tại hội nghị, ông Bùi Quang Hưng - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương cho biết, Hưng Yên là một trong những tỉnh đi đầu trong việc tổ chức các tuần lễ nhãn, lễ hội nhãn, kết nối cung - cầu trực tiếp tại TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố khác.

Đặc biệt, tỉnh Hưng Yên đã chủ động phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức tham gia một số hội nghị xúc tiến trực tuyến với thị trường quốc tế trong những năm qua, giúp mở rộng cơ hội xuất khẩu.

Những nỗ lực đó đã giúp Hưng Yên khẳng định vị thế là "thủ phủ nhãn" của cả nước; đồng thời trở thành địa phương điển hình trong tổ chức sản xuất, tiêu thụ và xây dựng thương hiệu nông sản.

Để tiếp tục nâng cao giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ nhân và nông sản Hưng Yên trong thời gian tới, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại gợi mở, đề xuất một số giải pháp, như tăng cường xây dựng và quảng bá thương hiệu, chuẩn hóa sản xuất theo quy trình VietGAP, GlobalGAP organic; đa dạng hóa sản phẩm và chế biến sâu, mở rộng thị trường xuất khẩu cũng như đẩy mạnh hợp tác với các sản thương mại điện tử trong và ngoài nước, logistics, quy hoạch và xây dựng vùng nông nghiệp xanh, bền vững gắn sản phẩm với mã QR truy xuất và xác thực nguồn gốc.

Lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại nhấn mạnh đơn vị này luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa trong công tác xúc tiến tiêu thụ, mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu cho nông sản Hưng Yên.

Tại hội nghị, lễ ký kết biên bản hợp tác tiêu thụ nhãn và nông sản Hưng Yên năm 2025 giữa các hợp tác xã, nhà vườn Hưng Yên với các doanh nghiệp phân phối, chế biến nông sản, sàn thương mại điện tử cũng đã diễn ra dưới sự chứng kiến của các đại biểu.

Tham khảo thêm

Nhãn Hưng Yên mất mùa, giá bán tăng vọt khiến nhiều nhà vườn trắng tay

Nhãn Hưng Yên mất mùa, giá bán tăng vọt khiến nhiều nhà vườn trắng tay

Tỷ phú trồng nhiều chanh tứ quý nhất trên đất nhãn Hưng Yên

Tỷ phú trồng nhiều chanh tứ quý nhất trên đất nhãn Hưng Yên

Sắp thu núi tiền thì bão, nông dân vùng nhãn Hưng Yên lo ngay ngáy

Sắp thu núi tiền thì bão, nông dân vùng nhãn Hưng Yên lo ngay ngáy

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nuôi thành công loại cá đặc sản thịt giòn, ngọt, nông dân Đắk Nông bắt lên là bán đắt như tôm tươi

Nhằm đa dạng hình thức phát triển kinh tế cho người dân địa phương, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đăk Song, tỉnh Đắk Nông (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh) phối hợp Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1, triển khai thí điểm mô hình chuyển giao công nghệ nuôi thương phẩm cá chép V1 chuyển giòn cho người dân xã Nam Bình.

Động vật hoang dã, kể cả các "con sách Đỏ" đang "sống khỏe, sống an toàn" ở rừng đặc dụng Nam Quảng Trị

Nhà nông
Động vật hoang dã, kể cả các 'con sách Đỏ' đang 'sống khỏe, sống an toàn' ở rừng đặc dụng Nam Quảng Trị

Thanh Hóa có một kinh thành cổ nước non xanh biếc, rừng rậm um tùm, lại có "đất quý hương" có lăng miếu Triệu Tường

Nhà nông
Thanh Hóa có một kinh thành cổ nước non xanh biếc, rừng rậm um tùm, lại có 'đất quý hương' có lăng miếu Triệu Tường

Đây là xã tỷ phú ở vùng biên giới tỉnh Quảng Ngãi, ra ngõ gặp xe hơi

Nhà nông
Đây là xã tỷ phú ở vùng biên giới tỉnh Quảng Ngãi, ra ngõ gặp xe hơi

Thứ cây thấp tè mà ra quả quá trời ở Cao Bằng, vườn đẹp như phim

Nhà nông
Thứ cây thấp tè mà ra quả quá trời ở Cao Bằng, vườn đẹp như phim

Đọc thêm

Vì sao rapper Negav bị chỉ trích dữ dội sau gần một năm xảy ra scandal?
Văn hóa - Giải trí

Vì sao rapper Negav bị chỉ trích dữ dội sau gần một năm xảy ra scandal?

Văn hóa - Giải trí

Sau gần một năm xảy ra những lùm xùm về phát ngôn, rapper Negav vẫn bị công chúng phản đối khi trở lại trong một sự kiện quảng bá.

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố Ukraine 'không cần' Trung Quốc
Thế giới

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố Ukraine 'không cần' Trung Quốc

Thế giới

Tổng thống Vladimir Zelensky cho biết Ukraine không cần sự đảm bảo an ninh từ Trung Quốc vì Bắc Kinh đã không ngăn chặn hoặc chấm dứt xung đột giữa Moscow và Kiev.

Đội hình PVF-CAND ở mùa giải 2025/2026: Có kỷ lục gia V.League, quyết trở thành “ngựa ô”
Thể thao

Đội hình PVF-CAND ở mùa giải 2025/2026: Có kỷ lục gia V.League, quyết trở thành “ngựa ô”

Thể thao

PVF-CAND giành quyền tham dự V.League theo kịch bản khá bất ngờ, nhưng tân binh này cho thấy họ có sự chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng kèm theo quyết tâm cao để tạo nên nhiều bất ngờ.

Hàng trăm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu bàn về chuyển đổi số và các xu thế tương lai
Xã hội

Hàng trăm các nhà khoa học, nhà nghiên cứu bàn về chuyển đổi số và các xu thế tương lai

Xã hội

Ngày 21/8, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 18 về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" (FAIR' 2025) đã được tổ chức tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ điều kiện then chốt để Nga chấp nhận đảm bảo an ninh cho Ukraine
Thế giới

Ngoại trưởng Lavrov tiết lộ điều kiện then chốt để Nga chấp nhận đảm bảo an ninh cho Ukraine

Thế giới

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố Moscow phải được tham gia vào các quyết định liên quan đến bảo đảm an ninh cho Ukraine và nhấn mạnh, việc thực hiện mà không có sự đồng thuận của Nga là “con đường dẫn đến ngõ cụt”.

Công an làm rõ văn bản luật sư bảo vệ rapper Negav lan truyền trên mạng
Pháp luật

Công an làm rõ văn bản luật sư bảo vệ rapper Negav lan truyền trên mạng

Pháp luật

Mạng xã hội lan truyền văn bản của Công ty Luật PN Legal liên quan đến rapper Negav, Cục An ninh mạng (A05) cho biết, đang mời các bên làm việc để làm rõ.

Cảnh báo biển Đông sẽ đón bão, 60 - 70% bão sẽ đi nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong vài ngày tới
Nhà nông

Cảnh báo biển Đông sẽ đón bão, 60 - 70% bão sẽ đi nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong vài ngày tới

Nhà nông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, rồi thành bão, với xác suất 60–70% bão sẽ di chuyển nhanh về phía vịnh Bắc Bộ trong 2-3 ngày tới.

Tin tối (21/8): HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam?
Thể thao

Tin tối (21/8): HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik “quy hoạch” cầu thủ Việt kiều Trần Thanh Trung cho ĐT Việt Nam? Hé lộ 2 đối thủ của ĐT Việt Nam tại FIFA Days tháng 9/2025; HLV Kluivert chốt danh sách ĐT Indonesia; Palmer cạnh tranh thương hiệu với hãng rượu Pháp; Man City đạt thỏa thuận cá nhân với Donnarumma.

Vì sao Đà Nẵng chưa hỗ trợ phụ nữ sinh 2 con trước tuổi 35?
Xã hội

Vì sao Đà Nẵng chưa hỗ trợ phụ nữ sinh 2 con trước tuổi 35?

Xã hội

Ngày 21/8, Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế TP Đà Nẵng đã có văn bản trả lời ý kiến người dân về mong muốn có được thông tin cụ thể chính sách thưởng tiền cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Dàn nghệ sĩ “tim đập rộn ràng”, chia sẻ cảm xúc trước giờ hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành
Văn hóa - Giải trí

Dàn nghệ sĩ “tim đập rộn ràng”, chia sẻ cảm xúc trước giờ hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành

Văn hóa - Giải trí

Nhiều nghệ sĩ "tim đập rộn ràng" khi tham gia hợp luyện chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm diễn ra vào sáng 2/9 tới đây tại quảng trường Ba Đình.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Với tôi - Đất nước là hình ảnh của bố mình
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Với tôi - Đất nước là hình ảnh của bố mình
9

Văn hóa - Giải trí

Tôi được sinh ra ở một vùng quê nghèo thuần nông ở xã Tứ Kỳ - TP Hải Phòng (Hải Dương cũ), nơi có sông Thái Bình bao quanh.

Sau loạt bài người nuôi cá tầm thua lỗ vì cá tầm Trung Quốc nhập ồ ạt trên Dân Việt, tỉnh Lào Cai siết chặt quản lý
Nhà nông

Sau loạt bài người nuôi cá tầm thua lỗ vì cá tầm Trung Quốc nhập ồ ạt trên Dân Việt, tỉnh Lào Cai siết chặt quản lý

Nhà nông

Sau khi Hội Cá nước lạnh Lào Cai gửi văn bản "kêu cứu" tới các bộ, ngành chức năng và địa phương phản ánh tình trạng giá cá tầm trong nước giảm mạnh vì sự cạnh tranh gay gắt của cá tầm nhập khẩu từ Trung Quốc, UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản tăng cường quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu cá tầm trên địa bàn tỉnh.

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản tái xuất và lời hứa ‘hồi sinh’ dự án gần 20 năm dang dở
Nhà đất

'Đại gia điếu cày' Lê Thanh Thản tái xuất và lời hứa ‘hồi sinh’ dự án gần 20 năm dang dở

Nhà đất

"Đại gia điếu cày" Lê Thanh Thản bất ngờ tái xuất tại Tam Hưng, Hà Nội cam kết “hồi sinh” dự án Mỹ Hưng gần 20 năm dang dở, trong bối cảnh Mường Thanh từng vướng nhiều lùm xùm pháp lý.

Vì sao ông Trump 'thiên vị' Trung Quốc còn Ấn Độ hứng đòn đau trong ván bài dầu Nga?
Thế giới

Vì sao ông Trump 'thiên vị' Trung Quốc còn Ấn Độ hứng đòn đau trong ván bài dầu Nga?

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với Nga và các biện pháp trừng phạt thứ cấp lên các quốc gia mua dầu thô từ Moscow, nhằm chấm dứt cuộc chiến Nga–Ukraine. Mới đây, chính quyền Trump đã tăng thuế đối với Ấn Độ vì mua dầu Nga nhưng vẫn chưa "đụng" tới Trung Quốc.

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, nhiều điều ước thành sự thật
Gia đình

Tử vi ngày mai: 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, quý nhân phù trợ, nhiều điều ước thành sự thật

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, nhờ nỗ lực chăm chỉ, thu nhập thường xuyên của 3 con giáp sẽ đáng kể và tình hình tài chính của họ sẽ phát triển mạnh mẽ.

Khơi dậy ý chí làm giàu cho hội viên, nông dân tỉnh Cao Bằng
Giảm nghèo nông thôn

Khơi dậy ý chí làm giàu cho hội viên, nông dân tỉnh Cao Bằng

Giảm nghèo nông thôn

Bằng nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực thời gian qua Hội Nông dân thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (trước 1/7/2025) đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng hội viên, nông dân trên hành trình phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Bị ngoại binh BG Pathum United đạp thẳng vào mặt, Bùi Hoàng Việt Anh 1m86 khâu 14 mũi
Thể thao

Bị ngoại binh BG Pathum United đạp thẳng vào mặt, Bùi Hoàng Việt Anh 1m86 khâu 14 mũi

Thể thao

Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh phải khâu 14 mũi sau trận đấu gặp BG Pathum United trong khuôn khổ Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026.

Quốc khánh 2/9: Lưu ý hành khách lịch chạy tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội
Kinh tế

Quốc khánh 2/9: Lưu ý hành khách lịch chạy tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội

Kinh tế

Đại diện Hà Nội Metro cho biết, những ngày TP.Hà Nội diễn ra các hoạt động chính trị chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, lượng khách đi đường sắt Cát Linh - Hà Đông và đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội tăng cao đột biến.

Ông Trump được yêu cầu triển khai tiêm kích tàng hình tối tân nhất của Mỹ để bảo vệ Ukraine
Thế giới

Ông Trump được yêu cầu triển khai tiêm kích tàng hình tối tân nhất của Mỹ để bảo vệ Ukraine

Thế giới

Các quốc gia châu Âu đang thúc giục Tổng thống Mỹ Donald Trump triển khai F-35 - tiêm kích tàng hình đắt nhất, hiện đại nhất của Mỹ tại Romania như một phần trong gói bảo đảm an ninh dành cho Ukraine.

Nông dân Hải Phòng làm giàu kiểu ghép mầm hoa hồng lên gốc cây tầm xuân, lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm
Nhà nông

Nông dân Hải Phòng làm giàu kiểu ghép mầm hoa hồng lên gốc cây tầm xuân, lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm

Nhà nông

Giá hoa hồng ghép (ghép mầm cây hoa hồng lên thân, lên gốc cây tầm xuân) khá ổn định bán buôn với giá 1.500–2.000 đồng/bông, dịp lễ tết hoặc Valentine giá tăng 5.000–7.000 đồng/bông. Bình quân nông dân Hải Phòng lãi 18–23 triệu đồng/sào/năm, cao gấp nhiều lần so với cấy lúa hoặc trồng hoa màu truyền thống.

TP.HCM tăng cường kiểm soát thịt lợn tại chợ đầu mối
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tăng cường kiểm soát thịt lợn tại chợ đầu mối

Chuyển động Sài Gòn

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, Sở An toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM đang tăng cường kiểm tra, kiểm dịch thịt heo tại các chợ đầu mối, đặc biệt là hai chợ lớn Hóc Môn và Bình Điền.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu xã An Thới Đông bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch
Chuyển động Sài Gòn

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng yêu cầu xã An Thới Đông bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch

Chuyển động Sài Gòn

Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu xã An Thới Đông (TP.HCM) phát huy hết tiềm năng sau sáp nhập; xây dựng vùng sản xuất muối ứng dụng công nghệ cao, bảo tồn làng nghề muối gắn với du lịch và các sản phẩm OCOP.

Ngoại trưởng Australia: Hành trình của Việt Nam là câu chuyện về sự năng động, quyết tâm
Thế giới

Ngoại trưởng Australia: Hành trình của Việt Nam là câu chuyện về sự năng động, quyết tâm

Thế giới

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong cho biết: Quan hệ giữa Australia và Việt Nam được xây dựng trên niềm tin chiến lược chung và sự thấu hiểu, và chúng ta hợp tác như những người bạn và đối tác thân thiết để thúc đẩy hoà bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực.

Những quy tắc 'trượng nghĩa' của Yakuza Nhật Bản là gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Những quy tắc "trượng nghĩa" của Yakuza Nhật Bản là gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Dù là một băng đảng khét tiếng máu lạnh nhưng Yakuza Nhật Bản có những quy tắc riêng điều chỉnh mọi hành vi, "đạo đức" của thành viên.

Siết kỷ luật cán bộ né tránh trong xử lý dự án tồn đọng
Nhà đất

Siết kỷ luật cán bộ né tránh trong xử lý dự án tồn đọng

Nhà đất

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho dự án tồn đọng, xử lý dứt điểm, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tránh lãng phí nguồn lực xã hội.

Tân binh Becamex TP.HCM: Từng khoác áo HAGL, 2 lần vô địch V.League
Thể thao

Tân binh Becamex TP.HCM: Từng khoác áo HAGL, 2 lần vô địch V.League

Thể thao

Nguyễn Văn Anh là tiền đạo tân binh của Becamex TP.HCM. Chân sút 29 tuổi từng khoác áo HAGL và có 2 lần vô địch V.League cùng Thép xanh Nam Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chào xã giao Quốc vương Bhutan, mong muốn hợp tác về lĩnh vực năng lượng xanh
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chào xã giao Quốc vương Bhutan, mong muốn hợp tác về lĩnh vực năng lượng xanh

Tin tức

Ngày 21/8, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu Jetsun Pema Wangchuck đã tới tỉnh Quảng Ninh.

Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của hàng loạt trường
Xã hội

Lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của hàng loạt trường

Xã hội

Sau đây là thống kê lịch công bố điểm chuẩn đại học 2025 mới nhất sau khi lùi của các trường đại học, thí sinh tham khảo sau đây.

Lào Cai siết chặt kiểm tra cá tầm nhập lậu, quyết bảo vệ thị trường nội địa
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai siết chặt kiểm tra cá tầm nhập lậu, quyết bảo vệ thị trường nội địa

Lào Cai thi đua yêu nước

Trước thực trạng cá tầm nhập khẩu lậu tràn lan, gây khó khăn cho người nuôi, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản về việc quản lý, kiểm soát hoạt động nhập khẩu cá tầm trên địa bàn tỉnh.

Nam sinh Hà Nội mất liên lạc bí ẩn sau khi tốt nghiệp THPT với kết quả khá cao
Tin tức

Nam sinh Hà Nội mất liên lạc bí ẩn sau khi tốt nghiệp THPT với kết quả khá cao

Tin tức

Nam sinh Đào Phúc Thịnh (SN 2007, trú tại phường Tương Mai, Hà Nội) mất liên lạc bí ẩn, gia đình em đã trình báo cơ quan công an.

Tin đọc nhiều

1

Nhập tịch cầu thủ sai quy định, Malaysia bị FIFA trừng phạt, huỷ kết quả thắng ĐT Việt Nam 4-0?

Nhập tịch cầu thủ sai quy định, Malaysia bị FIFA trừng phạt, huỷ kết quả thắng ĐT Việt Nam 4-0?

2

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

Cặp vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú duy nhất được chọn tham gia diễu binh, diễu hành dịp A80 tới là ai?

3

Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được điều động, phân công làm nhiệm vụ mới

Chủ tịch phường Nghĩa Đô (Hà Nội) được điều động, phân công làm nhiệm vụ mới

4

Các tuyến đường cấm ngày 21/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

Các tuyến đường cấm ngày 21/8 ở Hà Nội chi tiết nhất

5

Không phải chanh leo, cây cảnh này quen mà lạ, bóng mát lành, quả ngon ngọt, gia đình thịnh vượng, viên mãn

Không phải chanh leo, cây cảnh này quen mà lạ, bóng mát lành, quả ngon ngọt, gia đình thịnh vượng, viên mãn