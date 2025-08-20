Tỉnh Hưng Yên sắp tung ra thị trường 50.000 tấn thứ quả đặc sản, 60% đạt tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ

Ngày 20/8, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị Xúc tiến tiêu thụ nhãn và nông sản tỉnh Hưng Yên năm 2025.

Theo báo cáo, tỉnh Hưng Yên có khoảng 5.800ha trồng nhãn, trong đó có khoảng 15 - 20% tổng diện tích là các giống nhãn đặc sản như đường phèn, cùi cổ... tập trung chủ yếu tại các phường, xã như Hồng Châu, Tân Hưng, Đức Hợp, Hồng Quang, Khoái Châu, Châu Ninh, Triệu Việt Vương…

Đây là những vùng đất có điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp với cây nhãn, người dân có kinh nghiệm lâu năm trong kỹ thuật canh tác, chăm bón và phòng trừ sâu bệnh.

Năm nay, thời vụ thu hoạch nhãn tập trung từ ngày 15/7 - 20/9/2025 với 3 trà chính: nhãn chín sớm cho thu hoạch từ trước ngày 30/7 (chiếm khoảng 10% diện tích), nhãn chín chính vụ cho thu hoạch từ ngày 01 - 30/8 (chiếm khoảng 50% diện tích) và trà nhãn chín muộn cho thu hoạch từ ngày 30/8 - 20/9 (chiếm khoảng 40% diện tích).

Với điều kiện thời tiết thuận lợi, dự kiến năng suất và sản lượng nhãn toàn tỉnh Hưng Yên năm 2025 tăng khoảng 15% so với năm ngoái.



Toàn tỉnh Hưng Yên có khoảng 5.800ha trồng nhãn, trong đó có khoảng 15 - 20% tổng diện tích là các giống nhãn đặc sản như đường phèn, cùi cổ. Ảnh: T.Đạt

Toàn tỉnh Hưng Yên dự kiến thu hoạch hơn 50.000 tấn nhãn, trong đó hơn 60% đạt tiêu chuẩn VietGAP và hữu cơ, đáp ứng yêu cầu khắt khe của các thị trường như: Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc…

Không chỉ nhãn, các sản phẩm nông sản khác của tỉnh Hưng Yên cũng đang được đẩy mạnh tiêu thụ qua các kênh thương mại điện tử, các hệ thống siêu thị lớn và các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy khẳng định, sau hợp nhất với tỉnh Thái Bình, tỉnh Hưng Yên (mới) đã kế thừa và phát huy những thế mạnh nổi bật của cả hai địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Nhãn lồng Hưng Yên - thương hiệu đã được công nhận chỉ dẫn địa lý và nằm trong tốp 50 trái cây nổi tiếng của Việt Nam tiếp tục là niềm tự hào của người dân Hưng Yên.

Bên cạnh đó, các sản phẩm nông sản đặc trưng khác như: Tương Bần, gà Đông Tảo, Vải trứng Hưng Yên, mật ong long nhãn, nghệ Chí Tân, Bánh cáy làng Nguyễn, các loại gạo thơm, Bánh đa Quỳnh Côi, mắm cáy Diêm Điền, nếp cái hoa vàng Thái Bình, khoai tía Tiền Hải… ngày càng khẳng định chất lượng trên thị trường trong nước và quốc tế.

Hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn và nông sản Hưng Yên năm 2025 được tổ chức với mục tiêu tiếp tục quảng bá thương hiệu, kết nối cung - cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước, vị Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên mong muốn thông qua hội nghị, các doanh nghiệp, nhà phân phối và đối tác quốc tế sẽ tìm thấy những cơ hội hợp tác bền vững, cùng nhau đưa nông sản Hưng Yên vươn xa hơn nữa.

Tỉnh Hưng Yên cam kết tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, tiếp tục đồng hành cùng bà con nông dân và doanh nghiệp thông qua các chính sách hỗ trợ về kỹ thuật, giống cây trồng, xúc tiến thương mại và chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên cũng tin tưởng, với sự đồng hành của các bộ, ngành, các đối tác trong và ngoài nước, cùng sự nỗ lực của bà con nông dân, tỉnh Hưng Yên (mới) sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những vựa nông sản hàng đầu của cả nước.

Các hợp tác xã, nhà vườn Hưng Yên với các doanh nghiệp phân phối, chế biến nông sản, sàn thương mại điện tử ký kết biên bản hợp tác tiêu thụ nhãn và nông sản Hưng Yên. Ảnh: T.Đạt

Tại hội nghị, ông Bùi Quang Hưng - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương cho biết, Hưng Yên là một trong những tỉnh đi đầu trong việc tổ chức các tuần lễ nhãn, lễ hội nhãn, kết nối cung - cầu trực tiếp tại TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố khác.

Đặc biệt, tỉnh Hưng Yên đã chủ động phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức tham gia một số hội nghị xúc tiến trực tuyến với thị trường quốc tế trong những năm qua, giúp mở rộng cơ hội xuất khẩu.

Những nỗ lực đó đã giúp Hưng Yên khẳng định vị thế là "thủ phủ nhãn" của cả nước; đồng thời trở thành địa phương điển hình trong tổ chức sản xuất, tiêu thụ và xây dựng thương hiệu nông sản.

Để tiếp tục nâng cao giá trị, mở rộng thị trường tiêu thụ nhân và nông sản Hưng Yên trong thời gian tới, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại gợi mở, đề xuất một số giải pháp, như tăng cường xây dựng và quảng bá thương hiệu, chuẩn hóa sản xuất theo quy trình VietGAP, GlobalGAP organic; đa dạng hóa sản phẩm và chế biến sâu, mở rộng thị trường xuất khẩu cũng như đẩy mạnh hợp tác với các sản thương mại điện tử trong và ngoài nước, logistics, quy hoạch và xây dựng vùng nông nghiệp xanh, bền vững gắn sản phẩm với mã QR truy xuất và xác thực nguồn gốc.

Lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại nhấn mạnh đơn vị này luôn đồng hành, hỗ trợ tối đa trong công tác xúc tiến tiêu thụ, mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu cho nông sản Hưng Yên.

Tại hội nghị, lễ ký kết biên bản hợp tác tiêu thụ nhãn và nông sản Hưng Yên năm 2025 giữa các hợp tác xã, nhà vườn Hưng Yên với các doanh nghiệp phân phối, chế biến nông sản, sàn thương mại điện tử cũng đã diễn ra dưới sự chứng kiến của các đại biểu.