Nhà nông
Tỉnh nào của Việt Nam có diện tích trồng cây điều lớn nhất, loại hạt bổ dưỡng này đang được làm thương hiệu ra sao?

Bình Nguyên Thứ hai, ngày 03/11/2025 08:01 GMT+7
Với hơn 180.000 hécta, tỉnh Đồng Nai (sau sáp nhập tỉnh Bình Phước) là tỉnh có diện tích trồng điều lớn nhất Việt Nam. Tỉnh Đồng Nai cũng thuộc tốp đầu cả nước về thu hút doanh nghiệp sản xuất, chế biến và xuất khẩu hạt điều.
Trong Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hạt điều là sản phẩm chủ lực của tỉnh với nhiều chủ thể sản xuất được cấp chứng nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia.

Nhiều DN đầu tư chế biến, xuất khẩu hạt điều có khát vọng xây dựng thương hiệu quốc gia cho thủ phủ điều của Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Xây dựng thương hiệu quốc gia cho hạt điều Đồng Nai

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 496 sản phẩm OCOP. Trong đó, hạt điều có hàng chục sản phẩm đạt chứng nhận OCOP. Đặc biệt, đa số các sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia của tỉnh Đồng Nai đều là sản phẩm chế biến từ hạt điều.

Dự kiến, trong thời gian tới, tỉnh Đồng Nai tiếp tục có thêm nhiều sản phẩm chế biến từ hạt điều đạt chứng nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia.

Cụ thể, vừa qua, Hội đồng Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Đồng Nai năm 2025 đã thẩm định, bình xét thêm 15 sản phẩm OCOP. Trong đó có 11 sản phẩm chế biến từ hạt điều, với 6 sản phẩm tiềm năng OCOP 5 sao cấp quốc gia.

Việc nhiều sản phẩm hạt điều trên địa bàn tỉnh đạt chứng nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia đã góp phần nâng tầm thương hiệu hạt điều của Đồng Nai. Đây cũng là minh chứng cho quá trình ngành điều của tỉnh không ngừng chuyển đổi từ sản xuất thô sang chế biến tinh, từ sản phẩm địa phương thành thương hiệu quốc gia.

Đợt đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Đồng Nai vừa qua, Công ty cổ phần Tập đoàn Gia Bảo tại phường Bình Phước có 5 sản phẩm và một bộ sản phẩm hạt điều đạt tiềm năng OCOP 5 sao.

Điều này góp phần khẳng định sản phẩm của DN đã được thị trường trong nước biết đến. Đại diện Công ty cổ phần Tập đoàn Gia Bảo cho biết: DN vừa khánh thành, đưa vào hoạt động Nhà máy Chế biến nông sản và thực phẩm Bà Tư Bình Phước tại xã Đồng Tâm, với vốn đầu tư 6,5 triệu USD.

Đây là minh chứng cho năng lực làm chủ công nghệ, tự chủ sản xuất của DN trong ngành điều. Thời gian tới, nhà máy sẽ phát triển thêm nhiều dòng sản phẩm chế biến sâu, góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia của ngành điều Đồng Nai trên thị trường quốc tế.

Vươn xa trên thị trường quốc tế

Việc tham gia và đạt chứng nhận OCOP của các DN chế biến, xuất khẩu hạt điều trên địa bàn tỉnh đã khẳng định sản phẩm chủ lực của địa phương đã tham gia tốt vào chuỗi giá trị quốc gia. Trong đó, mỗi sản phẩm hạt điều OCOP 5 sao là một câu chuyện thành công của đặc sản địa phương tham gia tốt vào thị trường thế giới. 

Đại diện Công ty TNHH Hạt Điều Vàng (xã Phú Riềng, tỉnh Đồng Nai) cho hay: Sản phẩm hạt điều của DN hiện đã xuất khẩu đến nhiều thị trường khó tính như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Anh…

DN đã đạt các tiêu chuẩn về vệ sinh môi trường của Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới. Khát vọng của chúng tôi là xây dựng được thương hiệu hạt điều không chỉ cạnh tranh tốt tại thị trường trong nước mà còn vươn tầm quốc tế.

Bà Tô Thị Nga, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu một thành viên Nga Biên (xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai) chia sẻ: Thời gian qua, DN tập trung đầu tư cải tiến dây chuyền chế biến hạt điều ứng dụng công nghệ hiện đại, tự động hóa theo quy trình sản xuất khép kín. Nhờ đó, DN giảm được khoảng 50% chi phí nhân công, tiến độ sản xuất nhanh nhưng chất lượng sản phẩm không ngừng được nâng cao.

DN đang tập trung đa dạng hóa các sản phẩm hạt điều chế biến sâu với mong muốn giới thiệu đến người tiêu dùng trong nước những sản phẩm hạt điều chế biến đạt chuẩn chất lượng quốc tế.

DN rất chú trọng xây dựng thương hiệu cho sản phẩm ở cả thị trường nội địa và xuất khẩu. Trong đó, nhiều sản phẩm của DN đạt chứng nhận OCOP 5 sao quốc gia có ý nghĩa rất lớn trong mục tiêu xây dựng thương hiệu cho đặc sản hạt điều Đồng Nai.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng khẳng định: Chương trình phát triển sản phẩm OCOP của tỉnh đang thực hiện đúng với mục tiêu tập trung phát triển sản phẩm lợi thế của địa phương, gắn với chế biến sâu sản phẩm để nâng cao giá trị gia tăng.

Đồng Nai đang là tỉnh có diện tích trồng điều lớn nhất cả nước. Thời gian tới, hạt điều tiếp tục là sản phẩm chủ lực, tỉnh Đồng Nai sẽ tập trung phát triển, giữ vững vị thế là thủ phủ điều của cả nước, đứng tốp đầu trong nước về xuất khẩu hạt điều.

Đồng Nai đang đẩy mạnh xúc tiến thương mại, quảng bá cho sản phẩm OCOP của tỉnh, trong đó có mặt hàng chủ lực hạt điều. Nhiều chủ thể OCOP đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ vào sản xuất và chú trọng phát triển thương mại điện tử để xây dựng thương hiệu sản phẩm chủ lực của địa phương. 

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Văn Thắng
Theo: Báo Đồng Nai

