Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Văn hóa - Giải trí
Thứ tư, ngày 24/09/2025 13:30 GMT+7

Tình yêu của vợ giúp Justin Bieber vượt qua khủng hoảng

+ aA -
Trọng Hà (Theo News) Thứ tư, ngày 24/09/2025 13:30 GMT+7
Justin Bieber vừa đăng tải loạt ảnh đời thường giản dị bên vợ và con trai lên mạng xã hội Instagram, nhận hơn 3,6 triệu lượt thích chỉ sau một ngày.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ngày 22/9, trên tài khoản Instagram có hơn 293 triệu người theo dõi, ca sĩ Justin Bieber chia sẻ loạt ảnh đời thường chụp cùng vợ là người mẫu Hailey Bieber và con trai gần một tuổi, bé Jack Blues Bieber. Trong ảnh, Justin mặc trang phục đơn giản, nắm tay vợ con dạo bước trên bãi cỏ, phía sau là núi đồi và một công trình rực rỡ sắc màu. Khoảnh khắc yên bình hiếm thấy từ ngôi sao từng nổi tiếng với lối sống nhiều biến động nhận được hơn 18.000 bình luận và gần 40.000 lượt chia sẻ chỉ trong vòng 24 giờ.

Nhiều người dùng mạng bày tỏ sự xúc động trước hình ảnh trưởng thành, chín chắn của Justin Bieber. Họ cho rằng sự thay đổi tích cực này đến từ vai trò làm chồng, làm cha, đặc biệt là nhờ sự hiện diện bền bỉ của người vợ Hailey. Cô luôn đồng hành cùng Justin qua những thời điểm tăm tối nhất của cuộc đời anh.

Justin Bieber bình yên bên vợ con. IG.

Justin Bieber từng trải qua nhiều năm điều trị chứng rối loạn lo âu và bệnh liệt nửa mặt khiến anh phải hủy toàn bộ chuyến lưu diễn toàn cầu vào năm 2022. Gần 3 năm sau, nam ca sĩ mới trở lại với album mới mang tên “Swag” phát hành vào mùa hè năm nay. Một người bạn thân của Justin tiết lộ, chính quãng thời gian tập trung sáng tạo âm nhạc và chăm sóc gia đình đã giúp anh tìm lại được sự ổn định tinh thần.

Tháng 8 vừa qua, tờ Entertainment Tonight dẫn nguồn tin thân cận cho biết Justin đang tích cực điều trị tâm lý và cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho vợ và con. Nguồn tin khẳng định: “Justin cảm thấy tốt hơn kể từ khi phát hành album mới. Dù vẫn phải đối mặt với nhiều lo lắng trong cuộc sống, anh ấy đang học cách hiện diện nhiều hơn trong gia đình”.

Tình yêu của Hailey Bieber góp phần giúp Justin vượt qua khủng hoảng

Justin Bieber và Hailey Baldwin gặp nhau lần đầu vào năm 2009 khi cha của Hailey, diễn viên Stephen Baldwin, giới thiệu họ. Lúc đó, Hailey chỉ là một thiếu nữ tuổi teen nhưng đã sớm trở thành người hâm mộ trung thành của Justin. Cả hai giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết suốt nhiều năm, thường xuyên đi nhà thờ và xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện.

Cuối năm 2015, họ chính thức hẹn hò nhưng mối quan hệ chỉ kéo dài vài tháng rồi tan vỡ năm 2016. Khi đó, Justin vẫn còn vương vấn tình cũ Selena Gomez. Mãi đến năm 2018, khi chia tay Selena, Justin và Hailey mới tái hợp và đính hôn chỉ vài tuần sau đó. Tháng 9/2018, cả hai đăng ký kết hôn tại New York và một năm sau tổ chức hôn lễ tại Nam Carolina với sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết.

Justin đang tích cực điều trị tâm lý và cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho vợ và con. IG.

Từ đó đến nay, Justin và Hailey cùng nhau vượt qua nhiều biến cố, từ áp lực truyền thông đến những tin đồn ly hôn. Tuy nhiên, họ chưa từng nghĩ đến việc chia tay. Một nguồn tin thân cận khẳng định: “Hailey yêu Justin và yêu gia đình mà họ đang xây dựng”. Đầu tháng 8/2024, cặp đôi đón con trai đầu lòng Jack Blues Bieber và vừa kỷ niệm 7 năm ngày cưới vào tháng 9 năm nay.

Trong mắt bạn bè, Hailey là người phụ nữ hết lòng vì gia đình. Cô kiên trì khuyên nhủ chồng đến gặp bác sĩ tâm lý, luôn bên cạnh anh dù Justin trải qua các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Trung tuần tháng 5, có thông tin cho rằng Hailey đã bán thương hiệu mỹ phẩm Rhode của cô cho e.l.f. Beauty với giá 1 tỷ USD để giúp Justin xử lý khoản nợ 31,5 triệu USD mà anh vướng phải từ đầu năm.

Justin Bieber hiện sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 300 triệu USD theo thống kê từ Forbes. Trong sự nghiệp, anh từng giành 2 giải Grammy, 8 giải Juno, 2 giải Âm nhạc Anh, 26 giải Billboard Music Awards, 18 giải American Music Awards và 33 lần lập kỷ lục Guinness thế giới. Nhưng hơn cả danh vọng, có lẽ điều khiến Justin tự hào nhất lúc này là vai trò làm cha, làm chồng trong một gia đình nhỏ ấm cúng.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tới thăm Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, đang phải chiến đấu với ung thư di căn

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ niềm xúc động khi tới thăm Nghệ sĩ Nhân dân, nhạc sĩ Thế Hiển, người nổi danh với một loạt tác phẩm như "Nhánh lan rừng", "Hát về anh", "Dấu chấm hỏi"...

Nghệ sĩ Nhân dân U70 gây lo lắng khi chơi pickleball cùng bạn gái kém 36 tuổi

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Nhân dân U70 gây lo lắng khi chơi pickleball cùng bạn gái kém 36 tuổi

Cảm nhận về Nguyễn Duy, bài thơ Tre Việt Nam và hoàn cảnh ra đời ít người biết

Văn hóa - Giải trí
Cảm nhận về Nguyễn Duy, bài thơ Tre Việt Nam và hoàn cảnh ra đời ít người biết

Brooklyn Beckham phủ nhận tin đồn bất hòa với gia đình, khẳng định hạnh phúc bên vợ

Văn hóa - Giải trí
Brooklyn Beckham phủ nhận tin đồn bất hòa với gia đình, khẳng định hạnh phúc bên vợ

Vua Charles mong muốn hàn gắn với Hoàng tử Harry nhưng "gặp khó"

Văn hóa - Giải trí
Vua Charles mong muốn hàn gắn với Hoàng tử Harry nhưng 'gặp khó'

Đọc thêm

Xóa đường dây làm giả nước giặt, nước xả nhãn hiệu O.K, D.N, F.L quy mô lớn
Chuyển động Sài Gòn

Xóa đường dây làm giả nước giặt, nước xả nhãn hiệu O.K, D.N, F.L quy mô lớn

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM vừa phát hiện, triệt xóa thêm 1 đường dây làm giả nước giặt, nước xả nhãn hiệu O.K, D.N, F.L quy mô lớn trên địa bàn.

Đà Nẵng họp khẩn ứng phó bão BUALOI, Quảng Trị khẩn trương gọi tàu vào nơi tránh trú
Nhà nông

Đà Nẵng họp khẩn ứng phó bão BUALOI, Quảng Trị khẩn trương gọi tàu vào nơi tránh trú

Nhà nông

Tại cuộc họp khẩn ứng phó bão BUALOI, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu các ngành, địa phương triển khai sát thực tế, quyết liệt và tuyệt đối không được chủ quan. Trong khi tỉnh Quảng Trị khẩn trương gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú.

Báo cáo Trung ương vấn đề sắp xếp bộ máy, chi trả chế độ với cán bộ nghỉ việc tại Hội nghị Trung ương 14
Tin tức

Báo cáo Trung ương vấn đề sắp xếp bộ máy, chi trả chế độ với cán bộ nghỉ việc tại Hội nghị Trung ương 14

Tin tức

Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 18 và các kết luận của Bộ Chính trị về kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 14 tháng 11/2025

Hơn 2 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba sau trận giao hữu ý nghĩa
Chuyển động Sài Gòn

Hơn 2 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba sau trận giao hữu ý nghĩa

Chuyển động Sài Gòn

Trận bóng đá giao hữu giữa Đội bóng cán bộ, công chức Thành phố và Đội bóng văn nghệ sĩ TP.HCM chiều 26/9 trên sân Thống Nhất đã vận động được hơn 2 tỷ đồng ủng hộ nhân dân Cuba.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp may mắn vây quanh, phước lành nở rộ, sang tháng 10 dễ thăng chức, tăng lương
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp may mắn vây quanh, phước lành nở rộ, sang tháng 10 dễ thăng chức, tăng lương

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, 4 con giáp này sẽ được may mắn vây quanh trong tháng 10 tới, giúp cho họ nâng cao hiệu suất công việc, có khả năng cao được thăng chức, tăng lương.

Nhà Vingroup kéo cổ phiếu bất động sản giữ sắc xanh, vốn hóa 'băng băng' lập kỷ luc
Nhà đất

Nhà Vingroup kéo cổ phiếu bất động sản giữ sắc xanh, vốn hóa 'băng băng' lập kỷ luc

Nhà đất

Phiên 26/9, nhóm cổ phiếu bất động sản giữ sắc xanh nhờ VIC tăng 3,8% lên đỉnh vốn hóa 636.000 tỷ đồng, giúp nâng VN-Index và đưa tài sản ông Phạm Nhật Vượng chạm kỷ lục 15,8 tỷ USD.

Nghi vỡ hụi 200 tỷ đồng tại TP.HCM, hàng trăm người lo mất trắng
Chuyển động Sài Gòn

Nghi vỡ hụi 200 tỷ đồng tại TP.HCM, hàng trăm người lo mất trắng

Chuyển động Sài Gòn

Công an xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM đang xác minh thông tin về vụ vỡ hụi với số tiền được cho là lên đến 200 tỷ đồng. Hàng trăm người dân đã kéo đến nhà chủ hụi để đòi tiền.

Công an TP.Huế đánh sập cơ sở sản xuất hàng giả, khởi tố 3 đối tượng
Pháp luật

Công an TP.Huế đánh sập cơ sở sản xuất hàng giả, khởi tố 3 đối tượng
10

Pháp luật

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Huế khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Năm 2025, người dân có đất bị thu hồi sẽ được Nhà nước hỗ trợ những gì?
Bạn đọc

Năm 2025, người dân có đất bị thu hồi sẽ được Nhà nước hỗ trợ những gì?

Bạn đọc

Theo luật sư, khi Nhà nước thu hồi đất, người sử dụng đất ngoài việc được bồi thường (nếu đủ điều kiện được bồi thường) thì còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ theo quy định tại Luật Đất đai 2024.

HLV Gerard Albadajejo của Ninh Bình FC: “Trình độ tại V.League khiến tôi bất ngờ'
Thể thao

HLV Gerard Albadajejo của Ninh Bình FC: “Trình độ tại V.League khiến tôi bất ngờ"

Thể thao

Chỉ mới đặt chân tới Việt Nam chưa lâu, nhưng HLV Gerard Albadajejo đã nhanh chóng cho thấy sự nghiêm túc và tâm huyết của mình với bóng đá nơi đây. Chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ rằng trước khi bắt tay vào công việc, ông đã dành tới hai tháng để theo dõi rất nhiều trận đấu ở V.League.

Chập điện gây cháy nhà 5 tầng trên đường Trần Hưng Đạo
Chuyển động Sài Gòn

Chập điện gây cháy nhà 5 tầng trên đường Trần Hưng Đạo

Chuyển động Sài Gòn

Một vụ cháy nhỏ xảy ra tại căn nhà 5 tầng trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, chiều 26/9, được xác định do chập điện. Lửa được dập tắt sau khoảng 10 phút.

Triệu Lộ Tư trở lại sau tranh chấp với công ty cũ
Văn hóa - Giải trí

Triệu Lộ Tư trở lại sau tranh chấp với công ty cũ

Văn hóa - Giải trí

Sau nhiều tháng im ắng vì tranh chấp hợp đồng và khủng hoảng cá nhân, Triệu Lộ Tư chính thức có tín hiệu trở lại với hình ảnh trưởng thành

Chi tiền cắt xương đùi để giảm chiều cao gây mặc cảm
Xã hội

Chi tiền cắt xương đùi để giảm chiều cao gây mặc cảm

Xã hội

Amber Berrington và Andreas Lundqvist là hai trong số ít người chấp nhận trải qua ca phẫu thuật đầy rủi ro để thu gọn chiều cao.

Một phiên livestream bán toàn đặc sản Tây Đô, 3 giờ nhẹ nhàng chốt 500 đơn hàng
Nhà nông

Một phiên livestream bán toàn đặc sản Tây Đô, 3 giờ nhẹ nhàng chốt 500 đơn hàng

Nhà nông

Trong khuôn khổ Hội nghị tập huấn chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững năm 2025 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức tại TP.Cần Thơ mới đây, một phiên livestream bán hàng đặc sản Tây Đô đã chốt hơn 500 đơn hàng chỉ sau 3 giờ.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề xuất hồi sinh sông Tô Lịch theo cách làm của Seoul
Tin tức

Phó Chủ tịch Quốc hội đề xuất hồi sinh sông Tô Lịch theo cách làm của Seoul

Tin tức

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng, việc đầu tư một dự án cải tạo cho sông Tô Lịch không có gì khó, chỉ cần học tập việc cải tạo suối Thanh Khê (Cheonggyecheon) ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Lạ chưa, loại cây trồng làm hàng rào mọc dại bạt ngàn ở Phú Yên, chàng trai 8X này 'biến thành' nước ép, mỹ phẩm
Nhà nông

Lạ chưa, loại cây trồng làm hàng rào mọc dại bạt ngàn ở Phú Yên, chàng trai 8X này "biến thành" nước ép, mỹ phẩm

Nhà nông

Với người miền biển tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk), cây xương rồng hiện hữu thân quen trong đời sống, từ bát canh thanh mát trong mỗi bữa cơm đến hàng rào chắn gió ngăn cát. Ngày nay, thế hệ trẻ làng cát còn biến cây xương rồng thành nguyên liệu chế biến nước giải khát, mỹ phẩm... qua đó, nâng cao giá trị kinh tế của loài cây này.

Công an Hưng Yên bắt 1 đối tượng bán hàng online thu hàng chục tỷ đồng nhưng trốn thuế
Pháp luật

Công an Hưng Yên bắt 1 đối tượng bán hàng online thu hàng chục tỷ đồng nhưng trốn thuế

Pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 1 đối tượng bán hàng online về tội “Trốn thuế”.

UBND TP Đà Nẵng ủy quyền cho Giám đốc Sở NN&MT thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Kinh tế

UBND TP Đà Nẵng ủy quyền cho Giám đốc Sở NN&MT thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản
5

Kinh tế

UBND TP Đà Nẵng ủy quyền cho Giám đốc Sở NN&MT thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản, quyết định vừa được UBND TP Đà Nẵng ban hành.

Tăng cường sở hữu trí tuệ trong giáo dục nghề nghiệp: Chìa khóa hội nhập số tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Tăng cường sở hữu trí tuệ trong giáo dục nghề nghiệp: Chìa khóa hội nhập số tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 26/9, Hội thảo khoa học quốc gia đã diễn ra tại TP.HCM, tập trung thảo luận về các giải pháp thực tiễn nhằm tăng cường tuyên truyền sở hữu trí tuệ trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, gắn liền với yêu cầu chuyển đổi số.

“Vua sáng chế” ở Nghệ An là thạc sỹ cơ khí bỏ về quê, chế tạo máy nông nghiệp, cả làng phục, nhận Bằng khen Thủ tướng
Nhà nông

“Vua sáng chế” ở Nghệ An là thạc sỹ cơ khí bỏ về quê, chế tạo máy nông nghiệp, cả làng phục, nhận Bằng khen Thủ tướng

Nhà nông

Mặc dù tuổi đời rất trẻ, nhưng “vua sáng chế” Hồ Xuân Vinh đã sáng chế, chế tạo ra một số máy nông nghiệp, máy công nghiệp, máy tiểu thủ công nghiệp khiến trong làng, ngoài xã đều nể phục. Ngoài bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, và các bộ, ban, ngành Trung ương, anh Vinh còn là đại diện duy nhất của xã Quỳnh Văn được tôn vinh là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025.

Vụ đánh bom tại khách sạn Hà Nội năm 1913 do ai thực hiện?
Đông Tây - Kim Cổ

Vụ đánh bom tại khách sạn Hà Nội năm 1913 do ai thực hiện?

Đông Tây - Kim Cổ

Tiếng bom nổ tung tại khách sạn Hà Nội đêm 26/4/1913 không chỉ khiến thực dân Pháp hoang mang cực độ, mà còn vang lên như lời khẳng định: người Việt Nam dù trong cảnh áp bức vẫn quyết liệt tìm mọi cách đứng lên đấu tranh giành lại độc lập, mở đầu cho một chuỗi phong trào yêu nước sục sôi đầu thế kỷ XX.

'Đã đến lúc dừng lại': Ông Trump giận dữ thề không để Israel làm điều này
Thế giới

'Đã đến lúc dừng lại': Ông Trump giận dữ thề không để Israel làm điều này

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25/9 khẳng định ông sẽ không cho phép Israel sáp nhập Bờ Tây, bác bỏ các lời kêu gọi từ một số chính trị gia cực hữu ở Israel muốn mở rộng chủ quyền tại khu vực này và dập tắt hy vọng về một Nhà nước Palestine.

Lộ trình 'số hóa' kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: 100.000 thí sinh sẽ thử nghiệm thi trên máy tính
Xã hội

Lộ trình "số hóa" kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026: 100.000 thí sinh sẽ thử nghiệm thi trên máy tính

Xã hội

Bộ GDĐT vừa công bố kế hoạch chi tiết về việc chuyển đổi số trong khâu tổ chức thi cử, với điểm nhấn là việc thử nghiệm kỳ thi tốt nghiệp THPT trên máy tính. Khoảng 100.000 thí sinh trên cả nước sẽ tham gia đợt thử nghiệm quan trọng này vào đầu năm 2026, mở đường cho việc áp dụng rộng rãi từ năm 2027.

Thép xanh Nam Định vs CLB CAHN: Trận đấu hơn 500 tỷ đồng tại V.League
Thể thao

Thép xanh Nam Định vs CLB CAHN: Trận đấu hơn 500 tỷ đồng tại V.League

Thể thao

Hai đội bóng sở hữu đội hình đắt giá nhất, nhì Việt Nam là Thép xanh Nam Định và CLB CAHN sẽ so tài tại vòng 5 V.League 2025/2026.

Tăng gấp 10 lần tiền đặt cược bóng đá: Chuyên gia lo ngại điều gì sẽ xảy ra?
Kinh tế

Tăng gấp 10 lần tiền đặt cược bóng đá: Chuyên gia lo ngại điều gì sẽ xảy ra?

Kinh tế

Theo Bộ Tài chính, đây là lĩnh vực có thể mang lại lợi nhuận cao, nếu Nhà nước trao quyền kinh doanh cho doanh nghiệp thì cần phải có cơ chế chia sẻ lợi ích giữa doanh nghiệp và Nhà nước.

Cung - cầu gặp nhau tạo xu hướng mới trên thị trường Tây Bắc TP.HCM
Nhà đất

Cung - cầu gặp nhau tạo xu hướng mới trên thị trường Tây Bắc TP.HCM

Nhà đất

Giá nhà phố nội đô đã vượt xa tầm với của đa số người mua, trong khi nhu cầu tìm kiếm sản phẩm thấp tầng vẫn ở mức cao. Chính sách giãn tiến độ xây dựng 24 tháng tại Vinhomes Green City xuất hiện như một lời giải đúng lúc: vừa tháo gỡ rào cản vốn, vừa tiên phong xu hướng tiêu dùng mới “giãn chi để đón lời”.

Sắp khánh thành Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn
Tin tức

Sắp khánh thành Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn

Tin tức

Văn phòng Quốc hội phối hợp cùng thành phố Hà Nội chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành Khu lưu niệm Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn, công trình tri ân bậc danh nhân chính trị và hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên.

Công an làm việc với chủ tài khoản đăng tin sai sự thật vụ xây 'nhầm' nhà trên đất người khác tại Hải Phòng
Tin tức

Công an làm việc với chủ tài khoản đăng tin sai sự thật vụ xây "nhầm" nhà trên đất người khác tại Hải Phòng

Tin tức

Công an thành phố Hải Phòng phát hiện tài khoản Facebook "Vương Quốc Thái Thái” có hành vi đăng tải video có nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng liên quan đến vụ việc xây "nhầm" nhà tại phường Thiên Hương, TP. Hải Phòng.

Hà Nội: 'Giải cứu' hơn 100 cây xanh bị 'gông sắt' bóp nghẹt trên phố Khâm Thiên
Video

Hà Nội: "Giải cứu" hơn 100 cây xanh bị "gông sắt" bóp nghẹt trên phố Khâm Thiên

Video

Hơn 100 cây xanh trên phố Khâm Thiên (Hà Nội) đang bị kìm hãm sự sinh trưởng, phát triển bởi các khung sắt gỉ sét, siêu vẹo siêts chặt vào thân cây.

Con vật 2 càng đầy thịt đậm đà protein, ở Cà Mau sao dân lại gọi là con ghẹ vuông?
Nhà nông

Con vật 2 càng đầy thịt đậm đà protein, ở Cà Mau sao dân lại gọi là con ghẹ vuông?

Nhà nông

Nếu có dịp về vùng Năm Căn, Ngọc Hiển, Ðầm Dơi của tỉnh Cà Mau, ngoài đặc sản như tôm, cua, cá, sò….thì đừng quên thưởng thức đặc sản nức tiếng là con ghẹ vuông.

Tin đọc nhiều

1

Một cái hang khổng lồ ở Đồng Nai, nơi trú ẩn của loài động vật hoang dã gì?

Một cái hang khổng lồ ở Đồng Nai, nơi trú ẩn của loài động vật hoang dã gì?

2

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tới thăm Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, đang phải chiến đấu với ung thư di căn

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tới thăm Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, đang phải chiến đấu với ung thư di căn

3

Nghệ sĩ Nhân dân U70 gây lo lắng khi chơi pickleball cùng bạn gái kém 36 tuổi

Nghệ sĩ Nhân dân U70 gây lo lắng khi chơi pickleball cùng bạn gái kém 36 tuổi

4

Cận cảnh khách sạn hàng trăm tỷ đồng nằm trong diện di dời để mở rộng không gian phía Đông hồ Gươm

Cận cảnh khách sạn hàng trăm tỷ đồng nằm trong diện di dời để mở rộng không gian phía Đông hồ Gươm

5

Nữ ứng viên Giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Công nghệ thông tin 2025: Sinh năm 1975, Phó hiệu trưởng trường danh tiếng

Nữ ứng viên Giáo sư duy nhất Việt Nam ngành Công nghệ thông tin 2025: Sinh năm 1975, Phó hiệu trưởng trường danh tiếng