Tình yêu của vợ giúp Justin Bieber vượt qua khủng hoảng

Ngày 22/9, trên tài khoản Instagram có hơn 293 triệu người theo dõi, ca sĩ Justin Bieber chia sẻ loạt ảnh đời thường chụp cùng vợ là người mẫu Hailey Bieber và con trai gần một tuổi, bé Jack Blues Bieber. Trong ảnh, Justin mặc trang phục đơn giản, nắm tay vợ con dạo bước trên bãi cỏ, phía sau là núi đồi và một công trình rực rỡ sắc màu. Khoảnh khắc yên bình hiếm thấy từ ngôi sao từng nổi tiếng với lối sống nhiều biến động nhận được hơn 18.000 bình luận và gần 40.000 lượt chia sẻ chỉ trong vòng 24 giờ.

Nhiều người dùng mạng bày tỏ sự xúc động trước hình ảnh trưởng thành, chín chắn của Justin Bieber. Họ cho rằng sự thay đổi tích cực này đến từ vai trò làm chồng, làm cha, đặc biệt là nhờ sự hiện diện bền bỉ của người vợ Hailey. Cô luôn đồng hành cùng Justin qua những thời điểm tăm tối nhất của cuộc đời anh.



Justin Bieber bình yên bên vợ con. IG.

Justin Bieber từng trải qua nhiều năm điều trị chứng rối loạn lo âu và bệnh liệt nửa mặt khiến anh phải hủy toàn bộ chuyến lưu diễn toàn cầu vào năm 2022. Gần 3 năm sau, nam ca sĩ mới trở lại với album mới mang tên “Swag” phát hành vào mùa hè năm nay. Một người bạn thân của Justin tiết lộ, chính quãng thời gian tập trung sáng tạo âm nhạc và chăm sóc gia đình đã giúp anh tìm lại được sự ổn định tinh thần.

Tháng 8 vừa qua, tờ Entertainment Tonight dẫn nguồn tin thân cận cho biết Justin đang tích cực điều trị tâm lý và cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho vợ và con. Nguồn tin khẳng định: “Justin cảm thấy tốt hơn kể từ khi phát hành album mới. Dù vẫn phải đối mặt với nhiều lo lắng trong cuộc sống, anh ấy đang học cách hiện diện nhiều hơn trong gia đình”.

Tình yêu của Hailey Bieber góp phần giúp Justin vượt qua khủng hoảng

Justin Bieber và Hailey Baldwin gặp nhau lần đầu vào năm 2009 khi cha của Hailey, diễn viên Stephen Baldwin, giới thiệu họ. Lúc đó, Hailey chỉ là một thiếu nữ tuổi teen nhưng đã sớm trở thành người hâm mộ trung thành của Justin. Cả hai giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết suốt nhiều năm, thường xuyên đi nhà thờ và xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện.

Cuối năm 2015, họ chính thức hẹn hò nhưng mối quan hệ chỉ kéo dài vài tháng rồi tan vỡ năm 2016. Khi đó, Justin vẫn còn vương vấn tình cũ Selena Gomez. Mãi đến năm 2018, khi chia tay Selena, Justin và Hailey mới tái hợp và đính hôn chỉ vài tuần sau đó. Tháng 9/2018, cả hai đăng ký kết hôn tại New York và một năm sau tổ chức hôn lễ tại Nam Carolina với sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết.



Justin đang tích cực điều trị tâm lý và cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho vợ và con. IG.

Từ đó đến nay, Justin và Hailey cùng nhau vượt qua nhiều biến cố, từ áp lực truyền thông đến những tin đồn ly hôn. Tuy nhiên, họ chưa từng nghĩ đến việc chia tay. Một nguồn tin thân cận khẳng định: “Hailey yêu Justin và yêu gia đình mà họ đang xây dựng”. Đầu tháng 8/2024, cặp đôi đón con trai đầu lòng Jack Blues Bieber và vừa kỷ niệm 7 năm ngày cưới vào tháng 9 năm nay.

Trong mắt bạn bè, Hailey là người phụ nữ hết lòng vì gia đình. Cô kiên trì khuyên nhủ chồng đến gặp bác sĩ tâm lý, luôn bên cạnh anh dù Justin trải qua các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Trung tuần tháng 5, có thông tin cho rằng Hailey đã bán thương hiệu mỹ phẩm Rhode của cô cho e.l.f. Beauty với giá 1 tỷ USD để giúp Justin xử lý khoản nợ 31,5 triệu USD mà anh vướng phải từ đầu năm.

Justin Bieber hiện sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 300 triệu USD theo thống kê từ Forbes. Trong sự nghiệp, anh từng giành 2 giải Grammy, 8 giải Juno, 2 giải Âm nhạc Anh, 26 giải Billboard Music Awards, 18 giải American Music Awards và 33 lần lập kỷ lục Guinness thế giới. Nhưng hơn cả danh vọng, có lẽ điều khiến Justin tự hào nhất lúc này là vai trò làm cha, làm chồng trong một gia đình nhỏ ấm cúng.

