“Tổ quốc trong tim”: Nghệ sĩ cùng 50.000 khán giả tạo nên bản hòa ca của lòng yêu nước

"Tổ quốc trong tim" - bản hòa ca của lòng yêu nước

Tối qua (10/8), hơn 50.000 khán giả đã đổ về sân vận động Mỹ Đình để cùng các nghệ sĩ tạo nên những khoảnh khắc tự hào và lan tỏa tình yêu Tổ quốc từ trái tim tới trái tim trong chương trình nghệ thuật chính luận Tổ quốc trong tim.

Chương trình do Báo Nhân Dân và UBND TP. Hà Nội phối hợp tổ chức hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Nhà báo Lê Quốc Minh phát biểu mở đầu chương trình. Ảnh: Nhân Dân

Tổ quốc trong tim gồm 3 chương: Dáng hình đất nước (Chương 1), Giai điệu tự hào (Chương 2), Tổ quốc trong tim (Chương 3) - ba lát cắt cảm xúc tái hiện dòng chảy 80 năm lịch sử bằng âm nhạc, hình ảnh và ánh sáng.

Một trong những điều mà chỉ duy nhất “concert quốc gia” Tổ quốc trong tim làm được đó là tạo nên một khoảnh khắc lịch sử khi hơn 50.000 khán giả cùng đứng nghiêm trang, hướng về lá cờ đỏ sao vàng trên sân khấu, đặt tay lên tim mình hát vang ca khúc Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao. Trong khoảnh khắc khắc lịch sử ấy, niềm tự hào của mỗi người đã trở thành niềm tự hào bất diệt của dân tộc Việt Nam.

Khoảng khắc 50.000 khán giả hòa giọng ca khúc "Tiến quân ca". Ảnh: BTC

Trong lời dẫn của mình, MC Hồng Nhung nói: “Chúng tôi gọi Tổ quốc trong tim là “concert quốc gia” bởi đây là một buổi hòa nhạc quốc gia dành tặng cho nhân dân, là lời chào nồng ấm từ Hà Nội, từ Việt Nam gửi đến bạn bè quốc tế rằng chúng tôi không chỉ tự hào về truyền thống oanh liệt mà còn mang trong mình một trái tim nhân hậu, luôn hướng về phía trước, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới với niềm tin mãnh liệt và sức sống tràn đầy.

Một bản trường ca của âm thanh, ánh sáng và ký ức đan xen những cung bậc cảm xúc: Tự hào – Biết ơn – Khát vọng – Tình yêu Tổ quốc”. Và mạch cảm xúc đó đã mở ra một chương trình với muôn vàn điều đặc biệt.

Tối qua, những ca khúc đã đi theo năm tháng như: Mười chín tháng tám - Đoàn vệ quốc quân - Đường chúng ta đi, Làng tôi - Ngày mùa, Lên Đàng, Hò kéo pháo - Đường lên phía trước… được làm mới bằng những bản phối mang âm hưởng của thời đại, tái hiện một giai đoạn lịch sử nhiều thăng trầm của đất nước. Tiếng hát của Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương, Tùng Dương, Phạm Thu Hà, Đông Hùng đã làm cho không khí âm nhạc thêm phần hào hùng, sâu lắng nhưng không kém phần tươi mới.

Phần trình diễn duyệt binh ấn tượng của các quân nhân trường Sĩ quan Lục quân 1. Ảnh: BTC

Đặc biệt, ở phần này, khi Võ Hạ Trâm cất lời ca khúc Mẹ yêu con, ở dưới sân khấu cũng hát theo. Bài hát do đó không chỉ riêng Võ Hạ Trâm thể hiện mà là ca khúc của số đông khán giả yêu nhạc có mặt tại “concert quốc gia”.

Tối qua, Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương như người anh cả của chương trình khi xuất hiện với Đất nước trọn niềm vui và Năm anh em trên một chiếc xe tăng - Tiến về Sài Gòn cùng nhóm Oplus. Với tư cách người gắn liền với dòng nhạc cách mạng và thượng thừa về mặt kỹ thuật, Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương đã thực sự biến âm nhạc thành chiếc cầu nối giữa các thế hệ, cùng thắp lên niềm vui của ngày chiến thắng.

Nghệ sĩ Đăng Dương và Tùng Dương biểu diễn trong chương trình. Ảnh: BTC

Phạm Thu Hà không chỉ sâu lắng với Làng tôi - Ngày mùa mà còn tươi trẻ ở tiết mục Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng - Bác Hồ người cho em tất cả cùng nhóm thiếu nhi Sao Tuổi Thơ, Đoàn nghệ thuật HT. Giọng hát bán cổ điển vừa đẹp về mặt kỹ thuật, vừa tinh tế về cảm xúc của Phạm Thu Hà đã tạo nên một điểm nhấn tuyệt vời trong chương trình.

"Việc được góp một thanh âm nhỏ bé của mình vào bản hoà ca ấy Tổ quốc trong tim là một vinh dự không gì sánh được của tôi. Lòng tràn đầy niềm tự hào và mong đợi ngóng chờ tới giây phút cùng hàng vạn trái tim Việt Nam hát lên bản hòa về một đất nước đã đi qua bão lửa để vươn mình rực rỡ. Tôi vô cùng xúc động bởi tất cả những điều đẹp đẽ mà ê-kíp thực hiện lđã cùng nhau tạo nên một "cconcert quốc gia" lịch sử, đầy ý nghĩa và đầy tự hào.



Đêm qua, hàng vạn con người, hàng vạn cuộc đời riêng đã cùng nhau hòa chung một nhịp đập, cùng chung một hơi thở. Và âm nhạc chính là chất xúc tác kỳ diệu để biến khoảnh khắc đó thành một sự cộng hưởng vĩ đại của tình yêu và niềm tự hào dân tộc", Phạm Thu Hà chia sẻ.

Ca sĩ Phạm Thu Hà cùng tốp ca thiếu nhi thể hiện "Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng - Bác Hồ người cho em tất cả". Clip: FBNV

Nhiều năng lượng và tạo ấn tượng mạnh mẽ nhất trong chương trình có lẽ là Tùng Dương. Nam ca sĩ thể hiện Giai điệu tự hào và Viết tiếp câu chuyện hoà bình bằng giọng hát đầy nội lực và đầy khí thế. Tùng Dương không chỉ hát mà còn rất biết tương tác và truyền lửa cho khán giả. Hàng nghìn người say mê hát một mạch từ đầu đến cuối những giai điệu đầy tự hào và biết ơn đối với đất nước, đối với cha ông đã ngã xuống hôm qua.

Sự xuất hiện của Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền, Hà Lê, Oplus, Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Thanh Duy cũng mang đến những màu sắc mới lạ cho chương trình. Đây chính là minh chứng rõ nét cho thấy, Tổ quốc trong tim là chương trình nghệ thuật chính luận nhưng không khô khan, không khuôn thước… mà thực sự rất mềm mại. Sự mềm mại đó tạo nên sự giao thoa và đồng điệu giữa các thế hệ ca sĩ và các thế hệ khán giả có mặt trong chương trình. Đúng như lời MC Nguyên Khang dẫn: “Chính quý vị đã góp phần tạo nên những khoảnh khắc tự hào, lan tỏa tình yêu Tổ quốc từ trái tim tới trái tim”.

Nghệ sĩ Nhân dân Thu Huyền và Thanh Duy. Ảnh: BTC

Đặc biệt, ở phần 2 của chương trình, ngoài sự xuất hiện của các ca sĩ còn có sự xuất hiện của các chiến sĩ quân nhân thuộc Trường Sĩ quan Lục quân 1 - những chiến sĩ đã đại diện cho các lực lượng vũ trang Việt Nam tham gia diễu binh trong Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại tại Quảng trường Đỏ - Matxcơva (Nga) dịp tháng 5 vừa rồi. Các chiến sĩ đã trình diễn lại màn diễu binh như một cách khẳng định hình ảnh, vị thế và bản lĩnh của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Không chỉ thế, sự xuất hiện của các vận động viên, xạ thủ và cầu thủ: Lê Văn Công - đội tuyển cử tạ người khuyết tật Việt Nam, người truyền cảm hứng bằng nghị lực phi thường của Thể thao người khuyết tật Việt Nam, từng giành được huy chương ở Paralympic Paris 2024; Nguyễn Thị Ánh Viên – “tiểu tiên cá” của bơi lội Việt Nam, biểu tượng của sự bền bỉ và chinh phục; Nguyễn Quang Hải – người đã ghi dấu ấn lịch sử cho bóng đá nước nhà bằng những khoảnh khắc khó quên; Nguyễn Ngọc Trâm – đội tuyển Karate Việt Nam, chủ nhân tấm huy chương vàng Asiad 19 và vô địch châu Á 2025; xạ thủ Phạm Quang Huy - Huy chương vàng bộ môn bắn súng tại ASIAD khiến cho thông điệp về lan tỏa niềm tự hào và rạng rỡ Việt Nam thêm bội phần ý nghĩa.

Màn xuất hiện của các vận động viên, cầu thủ và xạ thủ đã truyền cảm hứng đến nhiều khán giả. Ảnh: BTC

Trong bài phát biểu của mình ở đầu chương trình, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: “Tổ quốc – hai tiếng thiêng liêng, không chỉ là nơi chúng ta sinh ra và lớn lên, mà còn chứa đựng trong đó truyền thống, văn hoá, lịch sử của dân tộc. Bởi thế, Tổ quốc luôn trong trái tim mỗi người, luôn là niềm tự hào để tiếp nối quá khứ hào hùng, kiến tạo các giá trị nhân văn trong hiện tại, vươn tới tương lai rực rỡ.

Tổ quốc trong tim còn là lời hiệu triệu về bản lĩnh, khí phách và tinh thần đoàn kết của một dân tộc trải qua bao thăng trầm, từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, đến công cuộc xây dựng một Việt Nam hùng cường hôm nay.



Ông Lê Quốc Minh đặt tay lên tim mình cùng hòa vang "Tiến quân ca". Ảnh: BTC

Chương trình hôm nay không chỉ là một chương trình nghệ thuật đơn thuần, mà còn là bản hòa ca của lòng yêu nước kết hợp âm nhạc, trình diễn sân khấu, nghệ thuật phức hợp với chiều sâu của lịch sử và cảm hứng thời đại, cảm xúc cộng đồng.

Chương trình không chỉ tái hiện những trang sử hào hùng, tôn vinh sự hy sinh của các thế hệ cha anh, và gửi gắm thông điệp về lòng tự tôn dân tộc, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới”.

Màn bắn pháo hoa 8 phút ở cuối chương trình. Ảnh: BTC

Tất cả những điều đó đã thể hiện một cách đầy sinh động và xúc động trong Tổ quốc trong tim. Để đọng lại trong trái tim mỗi khán giả khi rời khỏi sân vận động Mỹ Đình chính là niềm tự hào rất đỗi thiêng liêng và nhân thêm tình yêu tổ quốc.