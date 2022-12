Tổ yến, thịt gà Việt Nam rộng đường sang Trung Quốc, Nhật Bản

Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước ghi nhận 64 người tử vong do bệnh Dại tại 25 tỉnh, thành phố (tăng 16 ca tử vong so với cùng kỳ năm 2021), trong đó nhiều nhất là các tỉnh Bến Tre (13 ca), Kiên Giang (5 ca), Nghệ An (5 ca) và Quảng Bình (5 ca).